Смрад в Кропивницком: город ищет виновников

Копірайт зображення УНИАН Image caption Кропивницкий. Архивное фото с фестиваля

Уже неделю жители Кропивницкого жалуются на едкий запах фекалий в ряде микрорайонов. Лишь после того, как 18 июля, смрад накрыл весь город, начали искать причины.

"Смрад невероятный, нельзя дышать и окна открыть. Запах идет в квартиры все равно", - говорит Валентина, жительница микрорайона Жадова, где сильный запах держится уже несколько дней.

"У меня в квартире было открыто окно на проветривание. Зашла и почувствовала запах. Начала искать, что это. Пока не поняла - с улицы", - говорит жительница микрорайона Ковалевка Тамила.

Сначала граждане подумали, что где-то произошел порыв канализации, однако утечки нигде не было заметно, а водоканал утверждал: у них никаких проблем. По городу пошли слухи о том, что он на грани техногенной катастрофы.

По поводу смрада люди обратились к спасателям, но и те говорят - запахи - не их парафия.

В соцсетях жители озвучили версию: смердит, потому что один из местных фермеров удобряет близлежащие поля куриным пометом, купленным на птицефабрике вблизи города.

"Почему люди должны нюхать дерьмо и не один день задыхаться в квартирах, из-за того что фермер защищает свои собственные интересы?! Что людям с этого, у каждого дети и дышат этой гадостью. Представьте, когда припечет солнце, какая будет вонь", - пишет жительница Тамара Любецкая.

Копірайт зображення Андрей Максюта Image caption Андрей Максюта, руководитель городской специнспекции, подозревает, что на полях используют жидкие фекалии

Андрей Максюта, руководитель городской специнспекцией, отправился обследовать близлежащие территории и действительно обнаружил фекалии на полях.

На месте событий встретил Андрея Таровика, директора ООО "Шанс", который подтвердил: уже четыре дня удобряют поля и планируют это делать еще несколько дней. Имеют документы на приобретение помета в ПАО "Кировское" и не видят в этом проблемы. Мол, запах органического происхождения, безвредный и другие фермеры удобряют так же.

"Обнаружены не удобрения, а именно жидкие фекалии. Есть подозрение, что таким образом просто утилизируют фекалии с фабрики", - говорит Максюта и сетует на работу экоинспекторов, которые не вмешались в ситуацию.

В Госэкоинспекции же утверждают, что о проблеме узнали только накануне и сейчас разбираются с ситуацией, но в целом имеют мало полномочий.

В связи с проблемой в горсовете собрали экстренное совещание по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Удобрение полей органикой проводили всегда. Но нас интересует, почему такой смрад и такой результат. Лето, температура около 30 градусов. Нам нужно разнести инфекцию? Чтобы люди заболели?" - говорит мэр города Андрей Райкович.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Мэр Кропивницкого Андрей Райкович считает, что кто-то все же нарушил стандарты

"Не хочу давать оценок, но как человек, разбирающийся в аграрном секторе, могу сказать, что нарушения есть. Разбирайтесь, что за отходы хранятся на территории птицефабрики", - добавляет он.

Как сообщил Сергей Коваленко, руководитель управления гражданской защиты горсовета, в пятницу, 19 июля, лабораторный центр взял пробы воздуха в полях и микрорайонах - они должны быть готовы позже.

На фабрику села Вольное уже отправилась комиссия с участием Госпродпотребслужбы, ГСЧС и ветеринарной службы.

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