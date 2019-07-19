Смрад в Кропивницком: город ищет виновников
Уже неделю жители Кропивницкого жалуются на едкий запах фекалий в ряде микрорайонов. Лишь после того, как 18 июля, смрад накрыл весь город, начали искать причины.
"Смрад невероятный, нельзя дышать и окна открыть. Запах идет в квартиры все равно", - говорит Валентина, жительница микрорайона Жадова, где сильный запах держится уже несколько дней.
"У меня в квартире было открыто окно на проветривание. Зашла и почувствовала запах. Начала искать, что это. Пока не поняла - с улицы", - говорит жительница микрорайона Ковалевка Тамила.
Сначала граждане подумали, что где-то произошел порыв канализации, однако утечки нигде не было заметно, а водоканал утверждал: у них никаких проблем. По городу пошли слухи о том, что он на грани техногенной катастрофы.
По поводу смрада люди обратились к спасателям, но и те говорят - запахи - не их парафия.
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В соцсетях жители озвучили версию: смердит, потому что один из местных фермеров удобряет близлежащие поля куриным пометом, купленным на птицефабрике вблизи города.
"Почему люди должны нюхать дерьмо и не один день задыхаться в квартирах, из-за того что фермер защищает свои собственные интересы?! Что людям с этого, у каждого дети и дышат этой гадостью. Представьте, когда припечет солнце, какая будет вонь", - пишет жительница Тамара Любецкая.
Андрей Максюта, руководитель городской специнспекцией, отправился обследовать близлежащие территории и действительно обнаружил фекалии на полях.
На месте событий встретил Андрея Таровика, директора ООО "Шанс", который подтвердил: уже четыре дня удобряют поля и планируют это делать еще несколько дней. Имеют документы на приобретение помета в ПАО "Кировское" и не видят в этом проблемы. Мол, запах органического происхождения, безвредный и другие фермеры удобряют так же.
"Обнаружены не удобрения, а именно жидкие фекалии. Есть подозрение, что таким образом просто утилизируют фекалии с фабрики", - говорит Максюта и сетует на работу экоинспекторов, которые не вмешались в ситуацию.
В Госэкоинспекции же утверждают, что о проблеме узнали только накануне и сейчас разбираются с ситуацией, но в целом имеют мало полномочий.
В связи с проблемой в горсовете собрали экстренное совещание по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
"Удобрение полей органикой проводили всегда. Но нас интересует, почему такой смрад и такой результат. Лето, температура около 30 градусов. Нам нужно разнести инфекцию? Чтобы люди заболели?" - говорит мэр города Андрей Райкович.
"Не хочу давать оценок, но как человек, разбирающийся в аграрном секторе, могу сказать, что нарушения есть. Разбирайтесь, что за отходы хранятся на территории птицефабрики", - добавляет он.
Как сообщил Сергей Коваленко, руководитель управления гражданской защиты горсовета, в пятницу, 19 июля, лабораторный центр взял пробы воздуха в полях и микрорайонах - они должны быть готовы позже.
На фабрику села Вольное уже отправилась комиссия с участием Госпродпотребслужбы, ГСЧС и ветеринарной службы.