Вышинского оставили за решеткой: может сбежать, считает суд

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Подольский райсуд Киева не выпустил из-под стражи руководителя российского агентства "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Об этом сообщает журналист BBC News из зала суда.

Суд не согласился с доводами защиты, чтобы выпустить его под личное обязательство, и продлил ему арест до 19 сентября.

Защита Вышинского настаивала, что сторона обвинения не предоставила доказательств того, что он может сбежать, а потому нет причины оставлять его под стражей.

Поэтому адвокаты просили выпустить их подзащитного под личное обязательство.

Сам Кирилл Вышинский также заверил, что личного обязательства должно быть достаточно для того, чтобы выпустить его из-под стражи.

Он отметил, что заинтересован в завершении суда, чтобы оправдать свои честь и достоинство.

Также Кирилл Вышинский заверил, что планирует и в дальнейшем заниматься работой.

А на вопрос журналистов о его отношении к возможности обмена на Олега Сенцова глава "РИА Новости-Украина" не ответил - конвой вывел его из зала, когда суд удалился в совещательную комнату.

А потом он сказал, что не может ничего комментировать, ведь не знаком "с такой точкой зрения". Но добавил, что знал о том, что его хотели обменять еще во время первых обысков.

Защита Вышинского заявила, что будет подавать апелляцию на решение суда о продлении ареста.

Следующее заседание по делу Вышинского состоится 16 сентября в 15:00.

Одновременно с Сенцовым?

Копірайт зображення Федеральная служба исполнения наказаний РФ Image caption Олег Сенцов объявлял голодовку в российской тюрьме

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность обмена Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России.

"Если мы говорим о доброй воле и действительно хотим, чтобы это произошло в ближайшее время, - мы готовы обменять Кирилла Вышинского. Сенцов - это как пример. Но это не разменная монета", - сказал президент Украины.

И подчеркнул, что освобождение Вышинского и Сенцова должно состояться одновременно.

Перед этим на пресс-конференции в Москве представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что "возвращение" Кирилла Вышинского в Москву было бы "замечательным первым шагом" по нормализации отношений со стороны Киева.

Уже после заявления Зеленского российский омбудсмен Татьяна Москалькова отвергла возможность обмена на Сенцова - мол, сам Вышинский не хочет.

"Считаю, что Кириллу Вышинскому мера пресечения должна быть изменена без каких-либо предварительных условий. Тем более, что он сам категорически против обмена, а его защита убеждена, что оснований для содержания под стражей журналиста нет", - заявила она.

Дело Вышинского

Копірайт зображення УНИАН Image caption Кирилла Вышинского обвиняют в государственной измене - ему грозит до 15 лет тюрьмы

Кирилл Вышинский возглавляет портал "РИА Новости-Украина" - украинское представительство российского государственного информагентства "Россия сегодня".

15 мая 2018 года он был задержан СБУ после обысков в киевском офисе "РИА Новости".

Украинская спецслужба утверждает, что весной 2014 года Кирилл Вышинский получил задание провести подрывную информационную деятельность в Крыму, за что получил государственную награду "За возвращение Крыма".

А позже, по данным СБУ, он работал в поддержку так называемых "ДНР/ЛНР".

На свою деятельность Кирилл Вышинский ежемесячно получал из России 53 тысячи евро, которые переправлялись через Сербию.

Копірайт зображення Пресс-служба Генпрокуратуры Image caption У Вышинского нашли российский паспорт и медаль "За возвращение Крыма"

На судебных заседаниях Кирилл Вышинский признал, что имеет два паспорта - российский и украинский, но возразил выдвинутые против него обвинения и назвал дело против себя давлением на свободу слова.

Вышинский также заявлял, что материалы антиукраинского направления, о которых говорит обвинение, на самом деле просто критиковали експрезидента Украины Петра Порошенко и его окружения.

Он также отметил, что может отказаться от украинского гражданства.

По обвинению в госизмене Кириллу Вышинскому грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас его дело пепребувае на стадии рассмотрения обвинительного акта.

На кого обменивать

Копірайт зображення УНИАН Image caption Владимир Путин недавно заявил, что помнит о деле Вышинского: "Мы не забыли"

С самого начала дела Вышинского были предположения о его возможном обмене на кого-то из украинцев, удерживаемых Россией, в частности режиссера Олега Сенцова или журналиста "Укринформа" Романа Сущенко.

Российский защитник Сущенко Марк Фейгин считал, что это "практически зеркальные дела", поэтому обмен вполне возможен.

В начале июня Владимир Путин впервые прокомментировал предложение об обмене Вышинского на Сенцова, после того, как американский ПЕН-Центр опубликовал соответствующее обращение, а во время "прямой линии" Путина напрямую задали этот вопрос.

Путин ответил, что пока об этом не думал, но из его рассуждений следовало, что он считает обмен Сенцова на Вышинского неравноценным.

"Нашего журналиста... Вышинский, да? Ведь его арестовали на Украине за его прямую профессиональную деятельность, - заявил Путин. - Что же касается другого фигуранта, Сенцова, ведь он был задержан в Крыму, кстати, не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди. Это совершенно разные вещи, разные и несовместимые".

Олег Сенцов отбывает в российской тюрьме 20-летний срок по обвинению в подготовке терактов на территории Крыма. Международные правозащитные организации считают его политзаключенным. В поддержку Сенцова выступали многие российские и западные кинематографисты.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Олег Сенцов отбывает в российской тюрьме 20-летний срок по обвинению в подготовке терактов на территории Крыма. Международные правозащитные организации считают его политзаключенным

Российские власти утверждают, что у Сенцова, кроме украинского, есть и российское гражданство, о чем неоднократно заявляла уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Нет, он принимал [гражданство РФ]. Есть паспорт, выписанный Сенцову. Мне поступили официальные документы из ФМС, что он является гражданином РФ. Я исхожу из этого", - цитирует Интерфакс-Украина слова Москальковой, сказанные журналистам в понедельник в Киеве после заседание Подольского районного суда Киева по делу Вышинского.

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе в интервью "Голосу Америки" обжаловал это утверждение. "Олег Сенцов никогда не писал заявления на получение российского гражданства и российского паспорта, для постановки на учет в качестве российского гражданина. Паспорт ему не выписывали в принципе", - сказал он.

Но в России поспешили заявить, что ситуации Сущенко и Вышинского сравнивать нельзя, поскольку Кирилл Вышинский, дескать, работал в Украине журналистом, а Романа Сущенко россияне осудили по статье о шпионаже.

Впрочем, несмотря на все разговоры, никакого обмена не произошло.

"Кирилл Вышинский важен для Путина. Он значит для Путина больше всех украинских пленных", - написала в понедельник Лариса Сарган.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинские моряки в зале суда

Она также предположила, что Вышинского могут обменять на 24 украинских моряков, захваченных Россией в Керчи или упомянутых Сущенко и Сенцова: "На всех вместе! Одного Вышинского!"

Президент России Владимир Путин действительно несколько раз упоминал о ситуации с Вышинским. В частности 20 июня, отвечая на вопрос о возможности его обмена, заявил: "Мы думаем, мы не забыли".

В начале июля главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери Вышинского.

А через несколько дней Зеленский впервые как президент пообщался по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным - предполагают, что речь могла идти и о Вышинском.

14 июля экс-президент Петр Порошенко в интервью каналу "Украина" заявил, что украинских моряков могут освободить уже в ближайшие дни: "Имею информацию..., что на 90% наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов, до 21 июля".

Однако 17 июля российский суд продлил их арест до конца октября.

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