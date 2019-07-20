Британия ждет нашествия бабочек. Вот самые яркие виды

Копірайт зображення Butterfly Conservation

Великобритания готовится к массовому нашествию бабочек, и волонтеры из гобщественной организации по сохранению бабочек (Butterfly Conservation) призывают всех желающих помочь им в подсчете популяции различных видов.

Организация проводит такие подсчеты регулярно с февраля по август, в период миграции различных видов бабочек. Эти насекомые наиболее подвержены изменениям климата, и их подсчет помогает анализировать и прогнозировать дальнейшие изменения. Это крупнейший в мире проект такого рода.

В этом году было зафиксировано небывалое количество репейниц (другое название - чертополоховка), прилетевших на британские острова из стран Европы.

Эта бабочка летит со скоростью 48 километров в час и каждый год проделывает расстояние в 12 с лишним тысяч километров - из Африки к полярному кругу и обратно.

Копірайт зображення Butterfly Conservation/PA Image caption Репейница (чертополоховка)

Они прилетают в Британию каждое лето, но раз в десять лет их количество исчисляется десятками миллионов. В последний раз такое происходило в 2008 году, тогда их прибыло около 11 млн особей.

Чтобы понять, наступил ли очередной "год репейниц", Общество по сохранению бабочек просит всех неравнодушных принять участие в подсчете.

Обычно для этого надо просто потратить 15 минут своего времени, выйти на солнечный участок и посчитать бабочек, которых видишь вокруг себя. Полученные данные надо ввести на специальном сайте или передать посредством приложения Big Butterfly Count.

Наиболее распространенные в Британии виды бабочек, и как их различить

Краеглазка эгерия (Pararge aegeria). У нее темнокоричные крылья с пятнышками кремового оттенка. Популяция этого вида в последние годы заметно увеличилась, что, по словам специалистов из организации по сохранению бабочек, удивительно в условиях изменения климата.

Краеглазка эгерия обитает на востоке и частично на севере Англии, в Мидлендс и в некоторых районах Шотландии.

Image caption Краеглазка Эгерия

Углокрыльница с-белое (Polygonia c-album). Раньше обитала только на юге Великобритании, однако сейчас встречается в центральных районах Шотландии и даже в Ирландии, для чего пересекает море. У нее оранжевые с коричневым крылья, с сильно изрезанными внешними краями.

Копірайт зображення PA Media Image caption Углокрыльница с-белое

Голубянка Икар (Polyommatus Icarus). Наиболее распространенная бабочка семейства голубянок в Британии. Самцы всегда голубого цвета, тогда как самки могут быть практически полностью коричневыми или преимущественно синими.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Голубянка Икар

Голубянка весенняя (Celastrina argiolus). Она отличается от голубянки икара тем, что у этого вида на нижней части крыльев нет оранжевых точек. Чаще всего голубянка весенняя встречается на юге Англии, но в последнее время начала распространяться на север.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Голубянка весенняя

Крушинница, или лимонница (Gonepteryx rhamni). У самцов крылья желтые, у самок - бледно-зеленые. Эти бабочки стали размножаться в Британии сравнительно недавно, в основном в северных районах.

Копірайт зображення Mark Searle/Butterfly Conservation Image caption Крушинница, или лимонница

Пестроглазка галатея (Melanargia galathea). Эту бабочку не спутать ни с какой другой из-за ее очень характерного черно-белого рисунка на крыльях. Она особенно любит цветы фиолетового цвета, и чаще всего ее можно встретить в цветочных садах. В основном встречается на юге Англии, но вот уже два десятилетия пробует жить и в более северных районах.

Копірайт зображення Mark Searle/Butterfly Conservation Image caption Пестроглазка галатея

Павлиний глаз (Aglais io). Эту бабочку легко различить по яркому окрасу и характерному рисунку на крыльях, которым она отпугивает хищников.

Копірайт зображення PA Media Image caption Павлиний глаз

Адмирал (Vanessa atalanta). Можно встретить в любой части Великобритании, отличается разнообразием среды обитания. У нее темные коричневые крылья с вкраплениями красного и оранжевого. Каждую весну они мигрируют на север, многие пересекают море из Европы в Британию.

Image caption Адмирал

Капустница (Pieris brassicae). У этих бабочек белые крылья обрамлены сверху черной канвой, а у самок на каждом крыле есть еще по два черных пятнышка. Их много в Великобритании, но среди фермеров они считаются вредителями, так как наносят большой урон капустным полям.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Капустница

Репница, или белянка белая (Pieris rapae). Похожа на капустницу, но меньших размеров. У нее блестящие белые крылышки с одной-двумя черными точками на верхней части. Обитает в садах и в полях с капустными культурами - белокачанной капустой, листовой капустой, цветной капустой и брокколи.

Копірайт зображення Ann Collier/Butterfly Conservation Image caption Репница, или белянка белая

Крапивница (Aglais urticae). Этот вид тоже распространен в Британии и обитает по всей стране. Бабочки ярко-оранжевого цвета с черно-голубым окаймлением на крыльях.

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption Крапивница

Воловий глаз, или бархатница волоокая (Maniola jurtina). Эти бабочки живут большими колониями. В некоторых местах можно встретить сразу несколько сотен экземпляров. Они коричневые с оранжевым пятном на каждом крыле.

Копірайт зображення Jaco Costerus/Butterfly Conservation Image caption Воловий глаз, или бархатница волоокая

Крупноглазка желто-бурая (Pyronia tithonus). Они делят среду обитания с воловим глазом (выше) и немного похожи, но у этой бабочки в окрасе больше оранжевого и коричневая кайма вокруг крыльев.

Копірайт зображення Mark Searle/Butterfly Conservation Image caption Крупноглазка желто-бурая

Глазок цветочный (Aphantopus hyperantus). Коричневая бабочка с черными кольцами на крыльях. Комбинация цветов и структура крыльев создает иллюзию того, что бабочка бархатистая на ощупь. В последние годы распространилась по всей территории Великобритании и Шотландии. (Aphantopus hyperantus). Коричневий метелик з чорними кільцями на крилах. Комбінація кольорів і структура крил створює ілюзію того, що метелик оксамитовий на дотик. Останніми роками поширився по всій території Великої Британії та Шотландії.

Копірайт зображення Tim Melling/Butterfly Conservation Image caption Глазок цветочный

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