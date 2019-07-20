Мясо за $2000 и швейцарский сыр: как в Венесуэле процветает рынок импортных товаров

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Готовы ли вы заплатить 2000 долларов за килограмм импортного мяса из Японии? Деликатесы по таким ценам можно найти на рынке в богатом торговом районе Лас-Мерседес в Каракасе.

Вина из Испании и Чили, хамон за 150 долларов, итальянская паста и ароматные швейцарские сыры украшают прилавки этого рынка, само существование которого сложно представить в охваченной кризисом Венесуэле.

В стране, где не хватает продуктов и медикаментов и где, по данным ООН, более 7 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, открывается все больше точек по продаже импортных товаров и дорогих деликатесов.

Жители крупнейших городов страны заметили эту тенденцию. О ней говорит и Кисмер Перес, бухгалтер компании по производству черничного напитка, основные клиенты которой - завсегдатаи таких магазинов.

"Общество хорошо их восприняло, и сейчас они составляют 40% нашего рынка", - говорит он.

Одна из главных торговых точек продаж импортной продукции находится на первом этаже роскошного отеля Eurobuidling в столице страны.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Большинство самых популярных товаров в Венесуэле импортные

Товары составлены вдоль узких проходов, по которым трудно пробраться в часы наплыва покупателей.

Многие клиенты предпочитают платить в долларах, как и во многих других магазинах Венесуэлы.

Одна клиентка, которая не захотела назвать своего имени, рассказала испаноязычной службе BBC Mundo, почему она часто заглядывает в этот торговый центр.

Копірайт зображення G. D. Olmo Image caption Клиенты признаются, что в таких магазинах они удовлетворяют свои прихоти

"Здесь можно удовлетворить некоторые прихоти, чего нельзя сделать на обычных рынках", - признается она.

Прихоти - это не только гастрономические деликатесы, но и товары широкого потребления: например, крем с какао, который производит одна из всемирно известных компаний.

Цена на этот товар удивляет: здесь одна банка стоит 15 долларов, что намного дороже, чем в американских супермаркетах.

Там есть и шоколад, мармелад, духи, дезодоранты, ликеры, конфеты... Все эти товары объединяет одно - они импортные.

Магазин в Instagram

"Многие здесь уже давно привыкли ездить в США (особенно в Майами), и теперь эти люди хотят покупать здесь то, что могли купить там", - объясняет Федерико. Несколько лет он был владельцем типографии, но потом решил объединить усилия с партнерами и открыть свой магазин импортных товаров.

Его заведение (название которого он не сообщает, боясь репрессий со стороны власти) существует только в виртуальном мире, как и многие подобные магазины. Он анонсирует свой ассортимент в мессенджере Whatsapp и в Instagram.

"Сегодня в Венесуэле почти все продается через Instagram", - говорит Федерико.

С тех пор, как в январе Федерико продал первую партию продуктов из США, дела его заведения идут хорошо, уверяет он.

"Каждый день мы продаем товаров на тысячу долларов, за пять месяцев мы перевыполнили полугодовой план", - продолжает Федерико.

По его подсчетам, сегодня его фирма ежемесячно импортирует около 2,5 тонн товаров из США.

Как и многие участники этих торговых схем, Федерико закупает товары в крупных американских магазинах и перевозит их в контейнерах, пользуясь услугами компании по доставке "от двери до двери".

Копірайт зображення G. D. Olmo. Image caption Значительную часть импортных товаров ввозят в Венесуэлу из США

Это помогает ему избежать проблем с миграционной властью Венесуэлы. "Эти компании по доставке знают, кому и за что нужно платить", - говорит он. Такая схема дает ему возможность получать маржу от прибыли в 27%.

"Мы продаем каждую банку крема с какао 7 долларов, и на каждой я зарабатываю 2 доллара", - объясняет Федерико.

Импортные магазины далеко не всегда предназначены для элиты.

Ричард владеет одним из таких заведений в районе Макаракуай в Каракасе. Сначала это была маленькая фирма по продаже DVD, но с 2016 года, по совету своего друга, он начал привозить товары из Панамы.

"Поскольку дела у нас шли хорошо, я решил расширить ассортимент", - рассказывает он. В результате полки с дисками отошли на второй план.

"Люди думают, что сюда приходят только богачи, но на самом деле здесь бывают представители всех классов", - говорит Ричард.

Сейчас он сотрудничает с поставщиками из США, Мексики и Турции и ищет новых партнеров, чтобы начать завозить одежду испанских фирм. Его клиенты убедили его, что это может быть еще одна золотая жила.

Серая зона

Экономика Венесуэлы за последние шесть лет сократилась почти вдвое. По оценке МВФ, страна переживает один из крупнейших в истории экономических кризисов.

Как же удается людям процветать в таких условиях средствами импорта?

Экономист Хенкель Гарсия называет несколько факторов: "В Венесуэле очень ограниченное предложение на рынке, почти нет выбора, поэтому те, у кого есть возможность, готовы платить больше за то, что они хотят".

Аномалии венесуэльской экономики в условиях гиперинфляции привели к тому, что внутренние цены настолько поднялись, а производительность труда настолько упала, что импортировать стало дешевле, чем производить, объясняет Гарсия.

Мыло, прохладительные напитки, детское молоко или пеленки - это те товары, которые все еще производятся в Венесуэле, но закупаются за рубежом по более низким ценам даже с учетом транспортировки.

Правительство президента Николаса Мадуро только укрепляет эту тенденцию в своей экономической политике последних месяцев. Однако на фоне молчания власти сложно сказать, делает ли она это намеренно или нет.

Копірайт зображення G. D. Olmo. Image caption Многие считают, что в такие магазины ходят только богачи. Но на самом деле это не так

Власть, пытаясь справиться с ростом цен, сократила эмиссию национальной валюты боливара. В результате курс доллара на рынке растет не такими темпами, как раньше, и не так быстро, как повышаются цены.

"Поскольку доллар отстает от гиперинфляции, его покупательная способность выше", - объясняет Гарсия.

Поэтому цены на многие товары в стране стали гораздо выше, чем в США и Европе.

Кроме того, с недавних пор власть не так настойчиво преследует фирмы, которые ставят цены на свою продукцию выше разрешенных.

Предприниматели несколько лет жаловались на то, что введенная властью система контроля за ценами и соответствующие ограничения съедали их прибыль, из-за чего многие товары или совсем отсутствуют в продаже, или доступны по завышенным ценам на черном рынке.

Правительство и его сторонники указывали на разгул спекуляции. Таким образом, как они заявляли, богачи пытаются подорвать завоевания боливарианской революции.

Возможно, именно из-за таких заявлениий большинство связанных с импортом бизнесменов предпочитают не привлекать лишний раз внимание властей, чтобы избежать возможных санкций за свою деятельность в серой зоне венесуэльской экономики.

Копірайт зображення G. D. Olmo Image caption Среди товаров в этом магазине Каракаса можно найти большой выбор испанских вин

Федерико понимает, что работает именно в такой зоне.

"У нас нет разрешений от производителей на продажу их продукции в Венесуэле, - признает он. - Мы пытаемся получить такие разрешения от этих компаний".

Так или иначе, Хенкель Гарсия считает, что расцвет импорта скоро должен закончиться.

"Отставание доллара от гиперинфляции не может продолжаться долго. Правительству придется изменить свою нынешнюю политику валютных ограничений, потому что она ужасно влияет на реальную экономику, - говорит эксперт. - Недостаток боливаров в конце концов приведет к социальной напряженности, которую придется смягчать".

В итоге многие магазины импортных товаров могут закрыться, предупреждает он.

Однако Федерико не разделяет этого мнения. Он с оптимизмом смотрит на свой новый торговый проект.

"В Венесуэле есть люди, которые предпочитают пить импортное пиво только ради престижа. Пока какие-то товары не производятся в стране и пока здесь есть люди при деньгах, торговля будет процветать. А сегодня такие люди есть", - говорит он.

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