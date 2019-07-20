Нужен ли украинцам "собственный" русский язык?

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Существует ли в действительности украинский вариант русского языка и нуждается ли он в стандартизации? BBC News Украина попросила лингвистов и писателей прокомментировать заявление историка Тимоти Снайдера.

В своем недавнем интервью Тимоти Снайдер, профессор Йельского университета и известный специалист по истории Восточной Европы выразил мнение о ситуации с русским языком в Украине.

Он предложил украинцам нарушить языковую монополию россиян и стандартизировать свой, украинский, вариант русского языка.

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Поскольку в России нет свободы слова, а в Украине она есть, отметил Снайдер, украинский русский станет тем языком, на котором "наконец можно будет услышать правду".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Историк Тимоти Снайдер предлагает украинцам нарушить языковую монополию россиян и стандартизировать свой, украинский, вариант русского языка

Пытаясь, насколько это возможно, обойти политический аспект вопроса, BBC News Украина попросила прокомментировать заявление Тимоти Снайдера лингвистов, литературоведов и писателей.

Существует ли, собственно, украинский русский? Можно ли язык украинцев, говорящих на русском, считать "вариантом", например, как американский английский (Снайдер проводит именно такие параллели)?

И возможна ли сейчас стандартизация русского варианта украинского языка?

Украинский русский

Любой язык, на котором говорят на разных географических территориях, имеет региональные различия, и русский в Украине не является исключением.

Не обязательно быть специалистом, чтобы заметить такие расхождения. Они - прежде всего в фонетике: "гэканья", ударения, своеобразная интонация.

Много заимствований из украинского есть и в лексике русского языка, на котором говорят в Украине: "буряк", "синенький", "гасать", "кволый", "реготать", "халепа", "текать", "ставок" и другие.

Влияние украинского наблюдается также в грамматических конструкциях ("Это тот человек, что с нами говорил", вместо "который с нами говорил"), и в употреблении предлогов ("скучать за кем-то" вместо "по кому-то", "смеяться с кого-то" вместо "над кем-то").

Или в выражении "та да", без которого русскоязычные украинцы никак не могут, отмечает лингвистка и научный сотрудник университета им. Фридриха Шиллера в городе Йена (Германия) Мария Шведова.

"Потому что на русском "да да" некрасиво. "Да нет" можно, а "да да"- нет", - добавляет специалистка.

В украинском русском также часто встречаются является притяжательные прилагательные ( Сережин отец", "Шевченковские строки") по сравнению с конструкциями с родительным падежом ("отец Сережи"), присущими литературному русскому.

Такую вариативность на уровне статистики можно исследовать только на больших корпусах текстов, объясняет Мария Шведова.

Одно из ее исследований посвящено сравнению Корпуса русскоязычных украинских текстов с Национальным корпусом русского языка.

Впрочем, особенности украинского русского филологи изучают не одно десятилетие.

В русском языке в Украине чаще встречается тот вариант, который похож на украинский Мария Шведова, лингвист

Одна из первых попыток, по словам Марии Шведовой, - это словарь Ивана Огиенко "Словарь неправильных, трудных и сомнительных слов и выражений в русской речи" (Киев, 1912).

А также исследования "Культура русской речи на Украине" (1976) и "Украинско-русское двуязычие" (2007).

В них проводились подсчеты даже на уровне литературного языка и получалось, что в русском языке в Украине больший процент того варианта, который похож на украинский, объясняет Мария Шведова.

Языковой стандарт - вопрос политический

Другой вопрос, можно ли эти различия считать вариантом литературной нормы, как предлагает историк Снайдер, приводя примеры американского английского или французского языка в Канаде.

Лингвисты уверены, что таких оснований пока нет.

Во-первых, эти различия происходят преимущественно в разговорной речи, сами носители украинского русского не воспринимают их как стандарт, объясняет Мария Шведова.

"Скучать за кем-то", "смеяться с кого-то" - для большинства русскоязычных украинцев является нарушением литературной нормы.

Единственным исключением можно считать словосочетание "в Украине", которое русскоязычные украинцы воспринимают как стандарт

Пожалуй, единственным исключением можно считать употребление "в" в словосочетании "в Украине", которое русскоязычные украинцы воспринимают как стандарт, добавляет Шведова.

Во-вторых, вопрос разницы между языком или диалектом является сугубо политическим, отмечает филолог, редактор и переводчик Александр Стукало.

"Если посмотреть на языковую ситуацию на Балканах, увидим, что сербский, хорватский, черногорский - это отдельные языки отдельных политических государств, - объясняет Стукало. - Но с точки зрения лексики и грамматики разница между ними очень незначительная".

Image caption Стандартизация литературного варианта русского языка в Украине была бы прежде всего политическим шагом, считают филологи М. Шведова и А. Стукало

"Что есть язык, диалект, вариант языка, невозможно решить только по каким-то лингвистическим критериям", - соглашается Мария Шведова.

Есть очень похожие идиомы, которые официально считают разными языками (сербский, хорватский, боснийский и черногорский). И наоборот, в пределах немецкого, итальянского или китайского языка диалекты очень разные.

Чтобы стандартизировать литературный вариант русского языка, нужно желание русскоязычного украинского общества - совместный культурный запрос, добавляет лингвистка.

"И такая кодификация, конечно, была бы прежде всего политическим шагом".

С Украиной в крови

Возможность стандартизации украинского русского сложно обсуждать, не касаясь вопроса русскоязычной литературы Украины и национальной идентичности русскоязычных украинских писателей.

Если бы мы отрицали существование украинской русскоязычной литературы, пришлось бы отказаться от достаточно серьезного слоя истории украинской литературы, считает писательница и профессор литературоведения Элина Свенцицкая.

Копірайт зображення Unian Image caption Начиная с эпохи барокко, украинские авторы писали и на латыни, и на польском, а позже и на книжном русском. Все это - часть украинской истории и культуры

Фактически, начиная с эпохи барокко, украинские авторы писали и на латыни, и на польском, а позже и на книжном русском. Все это - часть украинской истории, часть украинского культурного наследия, говорит она.

"А главный критерий - отражение национального духа и образа мышления, - отмечает Элина Свенцицкая. - Как, например, в книжном языке философских трактатов Г. Сковороды или в русском языке "Дневников" Шевченко".

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А еще - обращение к читателю.

Евгений Гребенка и Григорий Квитка-Основьяненко по-разному обращаются к русскому читателю и к "любезным землякам", добавляет писательница, которая сама пишет стихи на украинском языке, а прозу - на русском.

Является ли писатель, поэт, живущий в Украине и пишущий на русском, украинским писателем?

Серьезный писатель или поэт, живущий в Украине, не может не "говорить изнутри" Элина Свенцицкая, писатель, литературовед

По мнению Элины Свенцицкой, идентичность писателя не могут полностью определить ни территория, ни язык, ни этническая принадлежность.

Но литература элитарная, не массовая, невозможна без национальной специфики.

Серьезный писатель или поэт, живущий в Украине, не может не "говорить изнутри", как о чем-то глубоко личном и часто болезненном, обо всем, что здесь происходит.

Главное - это укорененность автора в данном историческом пространстве, когда он "живет с Украиной в крови", добавляет Элина Свенцицкая, цитируя слова украинского поэта Бориса Чичибабина.

Москва утратила монополию, но...

По мнению писателя Андрея Куркова, Москва утратила монополию на русский язык, хотя политически еще пытается говорить о том, что "Россия заканчивается там, где заканчивается русский язык".

"Бруклин, Израиль или район Пренцлауэр-Берг в Берлине не были и не будут частью РФ, так же как и Украина", - отмечает Курков.

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"Чтобы помочь России это понять окончательно, надо признать собственные нормы использования русского языка в Украине и зафиксировать эти различия".

Писатель, однако, замечает, что "русский в Украине - это прежде всего язык национального меньшинства, а не какого-то внекультурного политически-лингвистического феномена "русскоязычие".

Копірайт зображення UNIAN Image caption "Москва утратила монополию на русский язык", - считает писатель Андрей Курков

С другой стороны, отделение языка от метрополии - это двусторонний процесс, - добавляет Александр Стукало. - Чтобы он был легитимным, пожалуй, нужна договоренность и контакты, которых сейчас по очевидным причинам быть не может".

Подобное мнение высказывает писатель Владимир Рафеенко. Он отмечает, что идея историка Снайдера действительно выглядит как цивилизованный вариант заимствования языковой инициативы Украины.

Идея историка Снайдера не учитывает реальную языковую ситуацию в стране Владимир Рафеенко, писатель

Но только в теории.

"Она не учитывает реальную жизнь, реальные проблемы и реальную языковую ситуацию в стране", - отмечает писатель.

"А она, к сожалению, такова, что украинский и до сих пор находится в значительно более слабой позиции относительно русского", - добавляет он.

Комментируя заявление Тимоти Снайдера, писательница Оксана Забужко отметила, что вопрос языковой ситуации в Украине, очевидно, находится за пределами его компетенции.

Копірайт зображення Unian Image caption По мнению писательницы Оксаны Забужко, вопрос языковой ситуации в Украине за пределами компетентности профессора Тимоти Снайдера

"Г-н Снайдер является уважаемым специалистом по вопросам Восточной Европы, он очень много сделал для украинцев, открывая миру правду об украинской истории", - отметила писательница.

"Но как носитель привилегированного языка мира (английского. - Ред.), который понимают везде, куда бы он ни приехал, г-н Снайдер, по определению, оказывается вне речевого контекста Украины", - пояснила Оксана Забужко.

Стандартизацию украинского русского можно начать после возвращения Россией оккупированных украинских территорий Владимир Рафеенко, писатель

Владимир Рафеенко добавляет, что стандартизацию украинского русского можно отложить на определенный срок и начать ее, скажем, сразу по возвращении Россией "оккупированных украинских территорий".

"Думаю, украинский русский, в отличие от многих наших соотечественников, которые продолжают отдавать жизнь за безопасность нашей страны, дождется этого счастливого момента", - подытожил он.

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