В воскресенье в Украине голосуют на внеочередных парламентских выборах. На них выберут новый состав Верховной Рады. Предыдущий парламент своим указом распустил Владимир Зеленский.

И именно президент Зеленский, по данным социологических опросов, может получить мощное представительство своей партии "Слуга народа", которой прочат почти половину мандатов.

Явка на 12:00 составила 19,24%. Данные пока поступили из 195 округов (из 199), сообщает ЦИК.

Данные по активности избирателей обновляются по мере поступления данных из оставшихся округов.

Согласно обнародованным на данный момент данным, самая высокая явка зафиксирована в Луганской области (25,37%), самая низкая - в Черновицкой (12,21%) и Закарпатской (12,32%).

Всего на выборах в Украине создано 199 округов.

Первые нарушения

По состоянию на 12 утра полицейские зафиксировали зафиксировала 606 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, сообщили в МВД.

В основном нарушения связаны с незаконной агитацией - 149, препятствием осуществлению избирательного права - 30, конфликтом - 17, подкупом избирателей - 15, повреждением имущества - 8, сообщением о заминировании - 3.

Большинство нарушений полиция зафиксировала в Донецкой области (87), Днепропетровской (79), Запорожской (54), Киеве (43), Одесской (40), Черниговской (39), Херсонской (34) областях.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Вибори до парламенту відбуваються у розпал літніх відпусток

Голосование и результаты

Выборы проходят по смешанной избирательной системе. 225 депутатов изберут по партийным спискам, другую половину - в мажоритарных округах (за исключением Крыма и части округов Донецкой и Луганской областей).

Участие в этих внеочередных выборах принимают более двух десятков политических партий.

Кандидатами в округах могут быть как представители партий, так и самовыдвиженцы.

Общее количество округов - 199, а избирательных участков в одномандатных избирательных округах - 29 784.

ЦИК зарегистрировала 3 220 кандидатов в мажоритарных округах.

Парламент будут выбирать и граждане Украины за границей, там для этого созданы 102 участка.

Голосование продлится с 8:00 утра и до 20 вечера.

Предполагают, что время проведения выборов, а это сезон летних отпусков, может повлиять на явку.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук в интервью BBC News Украина заявила, что "середина лета - не время для легкого проведения выборов".

"Речь идет не только о сезоне отпусков, когда человек может очень просто изменить свое место голосования, но и о периоде, когда некоторые украинцы едут зарабатывать деньги за границу. А в голосовании за рубежом есть отдельные трудности", - сказала она.

Не позднее 5 августа, то есть в течение 15 дней после голосования, ЦИК должна установить результаты по спискам и в округах. А уже до 10 августа итоги выборов объявят официально.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Зеленский объявил, что распускает Верховную Раду, прямо во время своей инаугурационной речи

Согласно Конституции, новоизбранная Верховная Рада должна собраться на свое первое заседание в течение 30 дней с обнародования результатов выборов. Последний возможный день, когда должен собраться на заседание новый парламент - 9 сентября 2019 года.

Роспуск Рады

21 мая президент своим указом распустил парламент и назначил досрочные выборы на 21 июля. Мотивировал он это тем, что в парламенте, по его мнению, уже давно отсутствует коалиция депутатских фракций.

Согласно Конституции, президент действительно имеет право распустить парламент, если в течение одного месяца с момента распада старой коалиции в Верховной Раде Украины депутаты не сформировали новую коалицию.

Позиция команды президента основывается на том, что коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" прекратила существование 29 марта 2016 года, когда из нее окончательно вышла фракция Радикальной партии Олега Ляшко.

16 и 17 февраля 2016 года из коалиции вышли фракции "Батькивщина" и "Самопомощь", в результате чего, как объясняли в Офисе президента, количество депутатов в коалиции стало меньше парламентского большинства (226 депутатов).

По мнению команды президента, отсутствие коалиции не требует иных доказательств.

Указ вступил в силу 23 мая, а уже на следующий день депутаты от "Народного фронта" подали в суд иск, под которым подписались 62 парламентарии с просьбой признать неконституционным указ президента.

Они считают, что президент не имеет права устанавливать наличие или отсутствие коалиции в парламенте, а только издает указ при условии существования юридического факта - отсутствия коалиции депутатских фракций в течение одного месяца.

Решение КС

11 июня Конституционный суд начал рассматривать законность роспуска парламента. Первое заседание было открытым, на него пришел и сам Владимир Зеленский.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимир Зеленский лично пришел на первое заседание КС, где рассматривали указ о роспуске Рады

Он заявил, что считает решение о роспуске парламента правильным, добавив, что уровень поддержки гражданами Верховной Рады является очень низким.

"Люди уверены, что оспаривание этого решения - это просто попытка народных депутатов на несколько месяцев удержаться за неприкосновенность и возможность обогащения", - объяснял свое решение перед судьями КС президент.

А уже 20 июня суд объявил вердикт: указ о роспуске Верховной Рады - конституционен.

В решении говорится, что в Украине возник конституционный конфликт между президентом и Верховной Радой относительно оснований досрочного прекращения полномочий парламента.

Этот конфликт не имеет правового решения, поскольку Конституция не определяет порядок прекращения деятельности парламентской коалиции, также не предусматривает порядок прекращения коалиции и регламент Рады.

"Вместе с тем носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ, народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления (часть вторая статьи 5 Конституции Украины)", - пояснил КС.

Именно поэтому, разъясняет суд, решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины отвечает требованиям части второй статьи 5 Конституции Украины.

Там напомнили, что решение КС является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.

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