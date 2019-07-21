Выборы 2019: как в партиях реагируют на экзит-полы

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По данным Национального экзит-пола, в Верховную Раду предварительно проходят пять партий.

В частности, проходной барьер могут преодолеть "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

В "Слуге народа" надеются на свое большинство

Руководитель штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко в разговоре с ВВС News Украина заявил, что в "Слуге народа" рассчитывают получить полное большинство в Раде за счет мажоритарщиков.

"Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не сильно, потому что завтра надо работать. Относительно местных выборов тоже не расслабляйтесь", - заявил президент Владимир Зеленский.

"Я думаю, что премьер-министром в стране должно быть новое лицо, специалист в экономике", - сказал президент, отвечая на вопрос BBC News Украина о вероятности назначения премьером Святослава Вакарчука.

Тимошенко готова к коалиции

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"Наша команда - в коалиции или не в коалиции - это решение будет за президентом Украины", - сказала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Тимошенко заявила, что ее политсила готова помогать команде президента.

Реакция "Голоса"

Заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин на прямой вопрос, кто с кем будет объединяться в новой Раде ответил, что в "Голосе" готовы объединяться с новыми силами, но не с пророссийскими.

В частности, Петром Порошенко и Юлией Тимошенко готовы объединяться только тогда, когда они покажут реальное обновление.

Председатель партии "Голос" Юлия Клименко заявила, что коалиция с "Оппозиционные платформой - За жизнь" не может быть рассмотрена ни при каких условиях.

"Не знаю, как новая политика будет уживаться в парламенте со старой политикой. С кем угодно, кто готов действовать по-новому, мы не готовы вместе объединяться. Мы готовы стоять рядом с теми, кто декларирует новые принципы... ", - заявил Святослав Вакарчук в штабе партии" Голос "после обнародования результатов экзит-полов.

Порошенко радуется результатам экзит-полов

Петр Порошенко радуется, что его политическая сила, по результатам экзит-полов, проходит в парламент.

"Будем совместно обеспечивать необратимость курса Украины на членство в ЕС и НАТО", - сказал он вечером в своем штабе.

Также среди задач - не допустить к реальной власти "Оккупационную платформу", очевидно, имея в виду партию "Оппозиционная платформу - За жизнь".

Порошенко ожидает от всех политсил, прошедших в парламент, заверений, что сотрудничества с партией Виктора Медведчука не будет.

Медведчук доволен - но не удовлетворен

В свою очередь, Виктор Медведчук прокомментировал данные экзит-полов следующим образом: ""Мы довольны, но не удовлетворены"

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