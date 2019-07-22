"Идти или не идти, возьмут или не возьмут?" - рассуждали в штабе "Голоса" после объявления экзит-полов, которые заводят партию Святослава Вакарчука в парламент.

Настроение в штабе Вакарчука в воскресенье было похоже на американские горки - утром там было грустно, а под вечер соратники Вакарчука уже серьезно говорили о его возможном премьерстве.

Хотя, как говорят собеседники ВВС News Украина, идти в коалицию к "Слуге народа" Святослав Вакарчук таки не решится - чтобы не "спалиться".

Как прошел день в штабе партии "Голос" и почему Вакарчук водил журналистов по дебрям Голосеевского района - в репортаже ВВС News Украина.

Утро отчаяния

С самого утра многих сторонников "Голоса" могло охватить настоящее отчаяние - в Telegram каналах запустили первые данные экзит-полов, в которых партия Вакарчука откровенно отставала и не дотягивала до проходного 5% барьера.

Источники ВВС News Украина указывали, что эта тенденция была реальной, а не технологическим вбросом.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Партия "Слуга народа", по данным экзит-полов, получила более 40% голосов

"Мы реально утром испугались. Это настоящий холодный душ. Все писали друг другу: "Что происходит?" - рассказывал один "голосовец" днем.

Но с каждым часом ситуация исправлялась, и уже после обеда экзит-полы начали давать "Голосу" более 5%, и к вечеру ситуация выровнялась. "Все просто: в первые часы голосования половину избирателей составляли люди в возрасте 60+ - явно не электорат Вакарчука. Еще явка была выше на Востоке", - делился собеседник.

Конечно, эта динамика отражалась и на настроениях в штабе Голоса.

"Да, настроение пошло вверх. Еще надеюсь на 10%, хотя понимаем, что это практически нереально", - окрыленные новыми опросами, рассказывали в штабе в "Стереоплазе" на проспекте Лобановского.

Через мусорник в парламент

В день выборов главным развлечением в штабе Вакарчука был сам фронтмен группы "Океан Эльзы".

Пока журналисты обсуждали полуподпольные данные экзит-полов, Святослав Вакарчук решил провести экскурсию по окружающими дебрям.

"Для Facebook или Instagram?", - сказал Вакарчук на выходе из штаба, сделал очередные cелфи с командой и повел журналистов по окружающим избирательным участкам.

По дороге "на фарт" пошел ливень, и Вакарчук быстро завел группу журналистов под ближайшее дерево его переждать. Там же он дал импровизированный брифинг.

Image caption Святослав Вакарчук в дебрях Голосеевского района

Он раскритиковал оппонентов из "проевропейского лагеря" за черный пиар. Но не назвал напрямую порошенковскую партию "ЕС", представители которой перед выборами активно рассылали смс и убеждали, что "Голос" - непроходной.

Здесь же он защитил языковой закон, который не нравится "Слуге народа", и предложил принять отдельный мораторий на изменение языкового закона.

Военный парад, который хочет отменить Зеленский, Вакарчуку нравится - разве что не такой масштабный, как раньше.

Но на вопрос о возможном участии в коалиции Святослав Вакарчук целый день принципиально отвечал отговорками - мол, об этом говорить еще рано.

Дождь немного стих, и Вакарчук завел журналистов на первый участок. Там было скучно, спокойно и тесно, поэтому все быстро пошли дальше.

От "Голоса" в округе баллотировался Тарас Козак (тезка владельца пула каналов, которые связывают с Виктором Медведчуком), и именно он водил всех по дебрям района вместе с Вакарчуком.

Image caption Святослав Вакарчук и журналисты спрятались под деревом во время ливня

К слову, журналистов этих каналов "Голос" принципиально не аккредитовал, и в день выборов в штаб их не пустили из-за "пророссийской позиции".

По дороге к следующему участку журналисты пытались расспросить Вакарчука о коалиционных планах. А путь был непростым - какие-то дебри, тропинка через гаражи, местный мусорник и строительство по щиколотку в грязи.

"Когда вы еще с лидером фракции так пройдете?" - шутил Вакарчук и уверенно шел дальше.

На очередном участке было спокойно, и процессия быстро ушла.

"А спеть?", - закричали члены комиссии на прощание. "Нет, после выборов", - ответил партийный лидер.

Дорога снова пролегла через помойку, грязь и строительство.

После третьего визита все устали и наконец пошли в штаб.

Вакарчук - премьер?

Святослав Вакарчук старался не говорить о будущей коалиции в Раде и настаивал, что сначала надо дождаться результатов.

А второй номер списка и руководитель избирательного штаба Юлия Клименко была гораздо откровеннее.

"Мы готовы к коалиции, но на базе коалиционного соглашения. То есть прежде всего мы хотим иметь четкий план действий", - рассказывала Клименко.

Она настаивала, что план действий и соглашение можно обсуждать со "Слугой народа", а вот с другими партиями "Голос" особого желания объединяться не имеет.

Копірайт зображення "Голос" Image caption Юлия Клименко допускает, что Святослав Вакарчук может быть премьер-министром

Более того, на фоне обтекаемых ответов Вакарчука, Клименко неожиданно заявила, что их партия может предложить в качестве премьера самого фронтмена "Океана Эльзы".

И добавила, что премьер Вакарчук - это может быть политическая позиция, а его назначение будет зависеть он всей "конфигурации власти - министров и заместителей".

Часть штабистов говорили, что такое предложение - это просто аргумент для переговоров со "Слугой народа", чтобы получить что-то меньшее.

Другие предполагали, что Вакарчук-премьер может быть не такой уж и фантастикой. Мол, таким образом в "Голосе" серьезно размышляли контролировать часть исполнительной власти.

Хотя знающие собеседники в "Голосе" советовали не расценивать слишком серьезно это кадровое предложение и перспективу коалиции в целом.

Аргументы приводили простые. Зайти в коалицию - "спалить" себя и дать возможность Зеленскому сформировать правительство, а затем президент "кинет" союзников, договорившись со свободными мажоритарщиками.

"Движение к вершине"

Ближе к семи вечера настроение в штабе явно поднялось - неофициальные данные экзит-полов показывали, что "Голос" проходит в Раду, и в штабе готовились к празднованию.

В один из арендованных залов уже занесли две ноги испанского хамона, раскладывали закуски и разливали вино и шампанское.

Тем более, что из штаба Зеленского доносились сообщения, что там готовы говорить с "Голосом" о коалиции и даже Вакарчуке-премьере.

Молодежь из "Голоса" подставляла данные неофициальных опросов в формулу и считала, кто из них проходит в Раду, а кто - нет.

"Да у меня и в бизнесе предложений хватает", - размышлял собеседник, колеблясь, что лучше - попасть в Раду или все-таки остаться в бизнесе.

Объявление данных экзит-полов, которые дали "Голосу" более 6% и провели их в Раду, в штабе встретили без особого энтузиазма.

Святослав Вакарчук сидел в зале и как будто и не слишком обрадовался. Особой эйфории не было и у других штабистов.

"Получили меньше, чем хотели, но больше, чем могли", - делился собеседник. Там все думали брать не менее 8%. Но на фоне 3-4%, которые показывали опросы на выходе с участков утром, и этот результат был неплох.

Image caption Святослав Вакарчук в зале слушает результаты экзит-пола

Вакарчук вышел на сцену вместе с лидерами списка Юлией Клименко и Ярославом Юрчишиным.

"На этих выборах мы поднялись на базовый лагерь и собираемся на нем закрепиться. И дальше двигаться вверх к вершинам", - туристической терминологией объяснил Вакарчук, намекая, что сегодняшний результат - это только первый шаг к следующим выборам. Когда они состоятся, в штабе не уточнили. Хотя Клименко настаивала, что в последнее время было много голосований, и в ближайшее время страна должна от них отдохнуть.

Без "Оппозиционной платформы"

На вопрос о будущей коалиции Вакарчук поручил отвечать коллегам. Те рассказали - могут идти в коалицию с "новыми силами", которыми партии Петра Порошенко и Юлии Тимошенко назвать сложно.

А с пророссийской "Оппозиционные платформой - За жизнь", как сказала Клименко, "Голос" не пойдет ни при каких обстоятельствах.

Без эйфории, но в хорошем настроении партийцы разошлись есть и пить, размышляя, пойдет ли партия в коалицию со "Слугой народа".

Одни настаивали, что в коалицию со "Слугой народа" пойдет "Батькивщина", и "Голосу" там ничего не светит. И делать там нечего - власть быстро потеряет рейтинг и популярность в народе.

Копірайт зображення "Голос" Image caption Сергей Притула не смог в полной мере помочь партии на выборах

А Юлия Клименко не исключала, что Зеленский вместе со своими мажоритарщиками будет иметь собственное монобольшинство в Раде, и вопрос отпадет сам собой.

Другие за бокалом вина рассуждали, почему же партия, которая так хорошо стартовала в начале июня, едва преодолела проходной барьер.

Аргументов было несколько. Кто-то сетовал на черный пиар партии Порошенко, другие указывали, что сам Вакарчук не слишком хорошо выглядел на телеканалах и не способствовал привлечению электората.

Здесь вспоминали легендарный эфир, на котором во время дебатов с Тимошенко Вакарчук не смог вспомнить цену на газ.

Третьи сетовали, что шоумен Сергей Притула, который мог прекрасно выступать на эфирах, сломал ногу и пропустил почти всю кампанию.

А кто-то из штаба просто вспоминал быстротечность досрочной кампании, которая даже не позволила набрать членов избирательных комиссий, не говоря о проведении красиво спланированной агитационной кампании.

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