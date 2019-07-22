Штаб "Голоса": хамон, будущее премьерство и мусорники
"Идти или не идти, возьмут или не возьмут?" - рассуждали в штабе "Голоса" после объявления экзит-полов, которые заводят партию Святослава Вакарчука в парламент.
Настроение в штабе Вакарчука в воскресенье было похоже на американские горки - утром там было грустно, а под вечер соратники Вакарчука уже серьезно говорили о его возможном премьерстве.
Хотя, как говорят собеседники ВВС News Украина, идти в коалицию к "Слуге народа" Святослав Вакарчук таки не решится - чтобы не "спалиться".
- Выборы 2019: как в партиях реагируют на экзит-полы
- Экзит-полы: в Раду проходят пять партий
- Украина голосует на внеочередных выборах Рады
Как прошел день в штабе партии "Голос" и почему Вакарчук водил журналистов по дебрям Голосеевского района - в репортаже ВВС News Украина.
Утро отчаяния
С самого утра многих сторонников "Голоса" могло охватить настоящее отчаяние - в Telegram каналах запустили первые данные экзит-полов, в которых партия Вакарчука откровенно отставала и не дотягивала до проходного 5% барьера.
Источники ВВС News Украина указывали, что эта тенденция была реальной, а не технологическим вбросом.
"Мы реально утром испугались. Это настоящий холодный душ. Все писали друг другу: "Что происходит?" - рассказывал один "голосовец" днем.
Но с каждым часом ситуация исправлялась, и уже после обеда экзит-полы начали давать "Голосу" более 5%, и к вечеру ситуация выровнялась. "Все просто: в первые часы голосования половину избирателей составляли люди в возрасте 60+ - явно не электорат Вакарчука. Еще явка была выше на Востоке", - делился собеседник.
Конечно, эта динамика отражалась и на настроениях в штабе Голоса.
"Да, настроение пошло вверх. Еще надеюсь на 10%, хотя понимаем, что это практически нереально", - окрыленные новыми опросами, рассказывали в штабе в "Стереоплазе" на проспекте Лобановского.
Через мусорник в парламент
В день выборов главным развлечением в штабе Вакарчука был сам фронтмен группы "Океан Эльзы".
Пока журналисты обсуждали полуподпольные данные экзит-полов, Святослав Вакарчук решил провести экскурсию по окружающими дебрям.
"Для Facebook или Instagram?", - сказал Вакарчук на выходе из штаба, сделал очередные cелфи с командой и повел журналистов по окружающим избирательным участкам.
По дороге "на фарт" пошел ливень, и Вакарчук быстро завел группу журналистов под ближайшее дерево его переждать. Там же он дал импровизированный брифинг.
Он раскритиковал оппонентов из "проевропейского лагеря" за черный пиар. Но не назвал напрямую порошенковскую партию "ЕС", представители которой перед выборами активно рассылали смс и убеждали, что "Голос" - непроходной.
Здесь же он защитил языковой закон, который не нравится "Слуге народа", и предложил принять отдельный мораторий на изменение языкового закона.
Военный парад, который хочет отменить Зеленский, Вакарчуку нравится - разве что не такой масштабный, как раньше.
Но на вопрос о возможном участии в коалиции Святослав Вакарчук целый день принципиально отвечал отговорками - мол, об этом говорить еще рано.
Дождь немного стих, и Вакарчук завел журналистов на первый участок. Там было скучно, спокойно и тесно, поэтому все быстро пошли дальше.
От "Голоса" в округе баллотировался Тарас Козак (тезка владельца пула каналов, которые связывают с Виктором Медведчуком), и именно он водил всех по дебрям района вместе с Вакарчуком.
К слову, журналистов этих каналов "Голос" принципиально не аккредитовал, и в день выборов в штаб их не пустили из-за "пророссийской позиции".
По дороге к следующему участку журналисты пытались расспросить Вакарчука о коалиционных планах. А путь был непростым - какие-то дебри, тропинка через гаражи, местный мусорник и строительство по щиколотку в грязи.
"Когда вы еще с лидером фракции так пройдете?" - шутил Вакарчук и уверенно шел дальше.
На очередном участке было спокойно, и процессия быстро ушла.
"А спеть?", - закричали члены комиссии на прощание. "Нет, после выборов", - ответил партийный лидер.
Дорога снова пролегла через помойку, грязь и строительство.
После третьего визита все устали и наконец пошли в штаб.
Вакарчук - премьер?
Святослав Вакарчук старался не говорить о будущей коалиции в Раде и настаивал, что сначала надо дождаться результатов.
А второй номер списка и руководитель избирательного штаба Юлия Клименко была гораздо откровеннее.
"Мы готовы к коалиции, но на базе коалиционного соглашения. То есть прежде всего мы хотим иметь четкий план действий", - рассказывала Клименко.
Она настаивала, что план действий и соглашение можно обсуждать со "Слугой народа", а вот с другими партиями "Голос" особого желания объединяться не имеет.
Более того, на фоне обтекаемых ответов Вакарчука, Клименко неожиданно заявила, что их партия может предложить в качестве премьера самого фронтмена "Океана Эльзы".
И добавила, что премьер Вакарчук - это может быть политическая позиция, а его назначение будет зависеть он всей "конфигурации власти - министров и заместителей".
Часть штабистов говорили, что такое предложение - это просто аргумент для переговоров со "Слугой народа", чтобы получить что-то меньшее.
Другие предполагали, что Вакарчук-премьер может быть не такой уж и фантастикой. Мол, таким образом в "Голосе" серьезно размышляли контролировать часть исполнительной власти.
Хотя знающие собеседники в "Голосе" советовали не расценивать слишком серьезно это кадровое предложение и перспективу коалиции в целом.
Аргументы приводили простые. Зайти в коалицию - "спалить" себя и дать возможность Зеленскому сформировать правительство, а затем президент "кинет" союзников, договорившись со свободными мажоритарщиками.
"Движение к вершине"
Ближе к семи вечера настроение в штабе явно поднялось - неофициальные данные экзит-полов показывали, что "Голос" проходит в Раду, и в штабе готовились к празднованию.
В один из арендованных залов уже занесли две ноги испанского хамона, раскладывали закуски и разливали вино и шампанское.
Тем более, что из штаба Зеленского доносились сообщения, что там готовы говорить с "Голосом" о коалиции и даже Вакарчуке-премьере.
Молодежь из "Голоса" подставляла данные неофициальных опросов в формулу и считала, кто из них проходит в Раду, а кто - нет.
"Да у меня и в бизнесе предложений хватает", - размышлял собеседник, колеблясь, что лучше - попасть в Раду или все-таки остаться в бизнесе.
Объявление данных экзит-полов, которые дали "Голосу" более 6% и провели их в Раду, в штабе встретили без особого энтузиазма.
Святослав Вакарчук сидел в зале и как будто и не слишком обрадовался. Особой эйфории не было и у других штабистов.
"Получили меньше, чем хотели, но больше, чем могли", - делился собеседник. Там все думали брать не менее 8%. Но на фоне 3-4%, которые показывали опросы на выходе с участков утром, и этот результат был неплох.
Вакарчук вышел на сцену вместе с лидерами списка Юлией Клименко и Ярославом Юрчишиным.
"На этих выборах мы поднялись на базовый лагерь и собираемся на нем закрепиться. И дальше двигаться вверх к вершинам", - туристической терминологией объяснил Вакарчук, намекая, что сегодняшний результат - это только первый шаг к следующим выборам. Когда они состоятся, в штабе не уточнили. Хотя Клименко настаивала, что в последнее время было много голосований, и в ближайшее время страна должна от них отдохнуть.
Без "Оппозиционной платформы"
На вопрос о будущей коалиции Вакарчук поручил отвечать коллегам. Те рассказали - могут идти в коалицию с "новыми силами", которыми партии Петра Порошенко и Юлии Тимошенко назвать сложно.
А с пророссийской "Оппозиционные платформой - За жизнь", как сказала Клименко, "Голос" не пойдет ни при каких обстоятельствах.
Без эйфории, но в хорошем настроении партийцы разошлись есть и пить, размышляя, пойдет ли партия в коалицию со "Слугой народа".
Одни настаивали, что в коалицию со "Слугой народа" пойдет "Батькивщина", и "Голосу" там ничего не светит. И делать там нечего - власть быстро потеряет рейтинг и популярность в народе.
А Юлия Клименко не исключала, что Зеленский вместе со своими мажоритарщиками будет иметь собственное монобольшинство в Раде, и вопрос отпадет сам собой.
Другие за бокалом вина рассуждали, почему же партия, которая так хорошо стартовала в начале июня, едва преодолела проходной барьер.
Аргументов было несколько. Кто-то сетовал на черный пиар партии Порошенко, другие указывали, что сам Вакарчук не слишком хорошо выглядел на телеканалах и не способствовал привлечению электората.
Здесь вспоминали легендарный эфир, на котором во время дебатов с Тимошенко Вакарчук не смог вспомнить цену на газ.
Третьи сетовали, что шоумен Сергей Притула, который мог прекрасно выступать на эфирах, сломал ногу и пропустил почти всю кампанию.
А кто-то из штаба просто вспоминал быстротечность досрочной кампании, которая даже не позволила набрать членов избирательных комиссий, не говоря о проведении красиво спланированной агитационной кампании.