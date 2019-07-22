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Внеочередные парламентские выборы состоялись. Теперь одна партия радуется не просто уверенному преодолению проходного барьера, а возможности создать большинство без участия других политсил. Впервые в истории Украины в парламенте появляется монобольшинство.

Экзит-полы дали "Слуге народа" от 43 до 45% голосов, а по последним подсчетам ЦИК эта партия набирает более 42%. Это может дать 122 мандата по списку.

Лидирует пропрезидентская сила и в мажоритарных округах, где она может подвинуть таких "динозавров" политики, как Владимир Литвин или Сергей Кивалов. Это позволяет завести в парламент еще по меньшей мере 120 человек.

Так партия Зеленского может получить уверенное большинство в Верховной Раде даже без объединения с другими политсилами, что даст ей шанс самостоятельно назначить премьера и спикера, а также сформировать правительство.

BBC News Украина пообщалась с экспертами обо всем этом, чтобы узнать, какие это несет угрозы и преимущества для страны.

Ирина Бекешкина, директор фонда "Демократические инициативы имени И. Кучерива"

Существует угроза узурпации власти. Особенно если учесть, что партия "Слуга народа" и президент собираются каким-то образом еще провести осенью местные выборы.

Я думаю, что успех в мажоритарных округах их к этому стимулирует. Они могут получить на значительной части территории Украины большинство еще и в местных советах.

То есть узурпация власти может быть единоличная, власть может быть сосредоточена в одних руках.

С другой стороны, такая концентрация имеет и определенное преимущество, особенно в кризисных условиях. Речь идет о возможности быстро принимать необходимые решения.

Ведь когда парламент и правительство свои, все может быть очень эффективным. Вопрос только - какие же решения будут приниматься. Мы об этом пока не знаем.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Возглавляет список "Слуги народа" в парламент Дмитрий Разумков

Алексей Гарань, политолог

Преимущество в том, что это обеспечивает стабильность политического руководства и собственно дает возможность команде Зеленского выполнить свои обещания, в том числе провести непопулярные реформы.

Это все можно делать, ведь есть однопартийное большинство, а следующие выборы - через пять лет.

Но и риски здесь огромны. Впервые в Украине сложилась ситуация, когда мы имеем однопартийное большинство в парламенте. Такого еще никогда не было, даже во времена Януковича.

То есть нет достаточных балансов. Есть искушения, "а вот мы можем провести что угодно, распустить Верховную Раду, назначить людей, которые подпадают под люстрацию, провести досрочные местные выборы", хотя это трудно сделать юридически.

Таким образом, есть 226 голосов для корректировки любых законов, а вот 300 голосов для возможного проведения изменений в Конституцию - не знаю. Были заявления Стефанчука о двухпалатном парламенте.

Юлия Тищенко, политолог

Я бы здесь говорила больше о вызовах. Свое большинство у них действительно может быть очень просто благодаря мажоритарщикам. И это большинство на самом деле было прогнозируемым.

И здесь могут быть вызовы как для страны в целом, так и для этой политической силы. Эта сила пришла к власти и несет огромную ответственность.

Любые проблемы теперь будут связывать со "Слугой народа", это как своеобразный бумеранг. Я не думаю, что будут быстро расти экономические показатели, не исчезнут угрозы, связанные с войной на Востоке.

Готово ли новое политическое большинство реагировать на эти вызовы?

И вообще, концентрация власти в руках одной политической силы без нормальной демократической системы, а у нас электоральная демократия, несет угрозы для общества, могут быть самые разнообразные злоупотребления.

Еще один момент - небольшая явка на выборах. То есть это такое большинство меньшинства, если посмотреть на проценты, которые есть. Посмотрим, как общество будет это воспринимать.

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