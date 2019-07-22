"Слуга народа" сбивает гигантов: как Кивалов, Литвин, Богуслаев и Ко проигрывают округа
В новой Верховной Раде мы не увидим многих политиков-тяжеловесов, без которых сложно было представить парламент в последние десятилетия.
Сергей Кивалов, Владимир Литвин, Вячеслав Богуслаев, Константин Жеваго - эти люди десятилетиями сидят в Верховной Раде еще со времен Кучмы, Ющенко и Януковича. Они "засевали" свои округа и считались там безоговорочными авторитетами, как в негативном, так и позитивном смысле.
А их регионы журналисты откровенно называли "вотчинами", где эти люди имели колоссальное влияние.
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Однако на общей волне подъема и популярности "Слуги народа" президента Владимира Зеленского, даже малоизвестные кандидаты в большинстве округов "выбивают" старых авторитетов.
К примеру, Богуслаева "выбил" свадебный фотограф, а Кивалова может потеснить выпускник профессионально-технического училища.
Кто они, легенды украинской политики, которые уже сегодня могут сойти со сцены?
Сергей Кивалов
Сергей Кивалов - настоящая легенда украинской политики, позиции которого в Одессе казались непоколебимыми.
Ректор местной юридической академии, в которой дипломы получила львиная доля украинского политикума, имеет серьезное влияние в судебной системе страны.
Известным на всю страну он стал в 2004 году, когда возглавлял ЦИК во время выборов президента, которые привели к Оранжевой революции.
Впервые в своем 135-м округе в Одессе он победил еще в далеком 1998 году.
Также он выиграл округ в 2002-м, а в 2006 и 2007 годах проходил в Раду по списку Партии регионов.
В 2012-м и в 2014 годах он снова выигрывал в своем одесском 135-м округе и, казалось, спокойно победит и в этот раз.
Но, как свидетельствуют предварительные данные ЦИК после подсчета более двух третей бюллетеней, с разрывом в 4 000 голосов (8%) здесь пока побеждает кандидат от "Слуги народа" Алексей Леонов.
Леонов, согласно данным ЦИК, имеет профессионально-техническое образование и является коммерческим директором ООО "Грилион", которое занимается торговлей продуктами и сигаретами.
Вячеслав Богуслаев
Герой Украины Вячеслав Богуслаев давно входит в число самых богатых людей страны и десятки лет контролирует запорожский промышленный гигант "Мотор Сич".
В 2006 и 2007 году он становился депутатом парламента от Партии регионов, а в 2012 и 2014 выигрывал свой 77-й округ.
Вячеслав Богуслаев считается одним из самых известных и влиятельных политиков региона и его часто называли последним "красным директором" Украины.
По предварительным данным ЦИК, после подсчета более 80% бюллетеней, он проигрывает кандидату от "Слуги народа" 6 000 голосов (11%).
Победил одного из самых легендарных украинских политиков 29-летний безработный из Запорожья Сергей Штепа. Он имеет высшее образование и работал корреспондентом и фотографом различных изданий, а также организовывал фотовыставки. Занимался съемкой торжественных мероприятий и свадеб.
Константин Жеваго
Константин Жеваго -один из самых известных украинских бизнесменов, который контролирует финансово-промышленную группу "Финансы и кредит", а не так давно купил долю телеканала "Эспрессо".
Миллиардер из списка Forbes, Жеваго избирался депутатом Рады шесть раз, дважды - по списку Блока Юлии Тимошенко.
На последних двух выборах выигрывал свой 150-й округ в Полтавской области, который сейчас проигрывает Алексею Мовчану от "Слуги народа" с разрывом в 9 000 голосов (20%).
25-летний Мовчан является заместителем начальника отдела управления проектами системы "Прозорро.Продажи" - системы, которая в значительной степени снизила коррупцию системы государственных закупок.
Дмитрий Святаш
Харьковский бизнесмен и политик Дмитрий Святаш считается одним из ключевых игроков на автомобильном рынке Украины.
В парламент он избирался пять созывов подряд, а последние два раза выигрывал свой 170-й округ Харькова. Много лет Святаш был членом Партии регионов, на этот раз баллотировался от партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь".
После подсчета 100% голосов Святаш отстает на 10 000 голосов (15%) от представителя "Слуги народа", декана Харьковского государственного университета питания и торговли Андрея Одарченко.
Антон Киссе
Известный политик времен Виктора Януковича, многолетний депутат Рады и руководитель Ассоциации болгар Украины Антон Киссе.
Он является одним из самых влиятельных политиков региона Одесской области, где компактно живет болгарская община.
Впервые Киссе выиграл округ еще в 2004 году, дважды избирался по списку Партии регионов, а в 2012 и 2014 годах избирался в своем "болгарском округе".
После подсчета 70% бюллетеней, он проигрывает кандидату от "Слуги народа" Руслану Плохому 1,3 тысячи голосов (около 3%).
28-летний одесский бизнесмен Руслан Плохой - сын известного местного политика Игоря Плохого, который также в свое время несколько раз был членом парламента, в том числе от Партии регионов.
Ярослав Москаленко
Руководитель парламентской группы "Воля народа" и влиятельный политик Ярослав Москаленко впервые избрался в Верховную Раду в 2012 году в 96 округе Киевской области от Партии регионов.
В 2014 году Москаленко снова был избран в этом округе. Его позиции в Вышгороде и регионе считались достаточно сильными, а потому именно его называли фаворитом.
Однако после подсчета половины голосов он проигрывает кандидатке от "Слуги народа", журналистке канала "1+1" Ольге Василевской-Смаглюк.
Сейчас после подсчета половины бюллетеней она опережает оппонента на 4 000 голосов (16%).
Станислав Березкин
Станислав Березкин и его семья имеют отношение к крупному бизнесу в аграрной сфере в Кировоградской области.
Впервые он стал депутатом от БЮТ в 2011 году, затем перешел в Партию регионов.
В 2012 и 2014 годах избирался в парламент в округе - сначала от Партии регионов, а потом как самовыдвиженец.
В 2018 году Верховная Рада отказалась снимать неприкосновенность с Березкина по обвинению НАБУ в том, что холдинг, к которому он имеет отношение, якобы нанес значительный ущерб государственному "Ощадбанку".
После подсчета половины голосов, Станислав Березкин отстает от кандидата от "Слуги народа" Игоря Мурдия на 6 000 голосов (22%).
Мурдий - предприниматель из Кропивницкого.
Владимир Литвин
Легенда украинской политики Владимир Литвин на этих выборах тоже рискует проиграть.
После подсчета половины голосов он проигрывает свой округ в Житомирской области 26-летнему журналисту с телеканала "Эспрессо", кандидату от "Слуги народа" Дмитрию Костюку с отрывом в 1,3 тысячи голосов (4%).
Литвин в свое время был главой администрации Леонида Кучмы, потом вел на выборы президентский блок "За единую Украину" в 2002 году.
Был председателем Верховной Рады в 2002-2006 годах, а также в 2008-2012.
Некоторые даже могут вспомнить известный лозунг избирательной кампании его блока "Стране нужен Литвин" на выборах 2007 года.
В 2012 и 2014 годах Литвин выигрывал в своем родном округе в Житомирской области и считался абсолютным фаворитом на этих выборах.
Валерий Писаренко
Депутат четырех созывов Валерий Писаренко проиграл 168 округ в Харьковской области кандидатке от "Слуги народа", предпринимательнице Марии Мезенцевой.
После подсчета двух третей голосов она опережает Писаренко на 11 000 голосов (18%).
Валерий Писаренко дважды избирался в Раду по спискам БЮТ, но после победы Виктора Януковича перешел в команду Партии регионов, как и его политический соратник Андрей Портнов.
На выборах 2012 года он выиграл округ в Харькове от Партии регионов, а в 2014 - как самовыдвиженец.
Александр Третьяков
Известный бизнесмен и политик Александр Третьяков четыре раза был членом парламента.
В 2002-м, 2006-м и 2007 годах он проходил по спискам проектов Виктора Ющенко.
Третьякова называли "любим другом" - ближайшим соратником экс-президента.
Он также имел хорошие отношения с Петром Порошенко и выиграл мажоритарный округ в Киеве от Блока Петра Порошенко.
Сейчас он проиграл 219-й округ столицы кандидату от "Слуги народа", киевскому ресторатору Николаю Тищенко.
После подсчета двух третей голосов разрыв составляет 5 000 голосов (7%).