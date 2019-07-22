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В новой Верховной Раде мы не увидим многих политиков-тяжеловесов, без которых сложно было представить парламент в последние десятилетия.

Сергей Кивалов, Владимир Литвин, Вячеслав Богуслаев, Константин Жеваго - эти люди десятилетиями сидят в Верховной Раде еще со времен Кучмы, Ющенко и Януковича. Они "засевали" свои округа и считались там безоговорочными авторитетами, как в негативном, так и позитивном смысле.

А их регионы журналисты откровенно называли "вотчинами", где эти люди имели колоссальное влияние.

Однако на общей волне подъема и популярности "Слуги народа" президента Владимира Зеленского, даже малоизвестные кандидаты в большинстве округов "выбивают" старых авторитетов.

К примеру, Богуслаева "выбил" свадебный фотограф, а Кивалова может потеснить выпускник профессионально-технического училища.

Кто они, легенды украинской политики, которые уже сегодня могут сойти со сцены?

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Сергей Кивалов

Сергей Кивалов - настоящая легенда украинской политики, позиции которого в Одессе казались непоколебимыми.

Ректор местной юридической академии, в которой дипломы получила львиная доля украинского политикума, имеет серьезное влияние в судебной системе страны.

Известным на всю страну он стал в 2004 году, когда возглавлял ЦИК во время выборов президента, которые привели к Оранжевой революции.

Впервые в своем 135-м округе в Одессе он победил еще в далеком 1998 году.

Также он выиграл округ в 2002-м, а в 2006 и 2007 годах проходил в Раду по списку Партии регионов.

В 2012-м и в 2014 годах он снова выигрывал в своем одесском 135-м округе и, казалось, спокойно победит и в этот раз.

Но, как свидетельствуют предварительные данные ЦИК после подсчета более двух третей бюллетеней, с разрывом в 4 000 голосов (8%) здесь пока побеждает кандидат от "Слуги народа" Алексей Леонов.

Леонов, согласно данным ЦИК, имеет профессионально-техническое образование и является коммерческим директором ООО "Грилион", которое занимается торговлей продуктами и сигаретами.

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Вячеслав Богуслаев

Герой Украины Вячеслав Богуслаев давно входит в число самых богатых людей страны и десятки лет контролирует запорожский промышленный гигант "Мотор Сич".

В 2006 и 2007 году он становился депутатом парламента от Партии регионов, а в 2012 и 2014 выигрывал свой 77-й округ.

Вячеслав Богуслаев считается одним из самых известных и влиятельных политиков региона и его часто называли последним "красным директором" Украины.

По предварительным данным ЦИК, после подсчета более 80% бюллетеней, он проигрывает кандидату от "Слуги народа" 6 000 голосов (11%).

Победил одного из самых легендарных украинских политиков 29-летний безработный из Запорожья Сергей Штепа. Он имеет высшее образование и работал корреспондентом и фотографом различных изданий, а также организовывал фотовыставки. Занимался съемкой торжественных мероприятий и свадеб.

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Константин Жеваго

Константин Жеваго -один из самых известных украинских бизнесменов, который контролирует финансово-промышленную группу "Финансы и кредит", а не так давно купил долю телеканала "Эспрессо".

Миллиардер из списка Forbes, Жеваго избирался депутатом Рады шесть раз, дважды - по списку Блока Юлии Тимошенко.

На последних двух выборах выигрывал свой 150-й округ в Полтавской области, который сейчас проигрывает Алексею Мовчану от "Слуги народа" с разрывом в 9 000 голосов (20%).

25-летний Мовчан является заместителем начальника отдела управления проектами системы "Прозорро.Продажи" - системы, которая в значительной степени снизила коррупцию системы государственных закупок.

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Дмитрий Святаш

Харьковский бизнесмен и политик Дмитрий Святаш считается одним из ключевых игроков на автомобильном рынке Украины.

В парламент он избирался пять созывов подряд, а последние два раза выигрывал свой 170-й округ Харькова. Много лет Святаш был членом Партии регионов, на этот раз баллотировался от партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь".

После подсчета 100% голосов Святаш отстает на 10 000 голосов (15%) от представителя "Слуги народа", декана Харьковского государственного университета питания и торговли Андрея Одарченко.

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Антон Киссе

Известный политик времен Виктора Януковича, многолетний депутат Рады и руководитель Ассоциации болгар Украины Антон Киссе.

Он является одним из самых влиятельных политиков региона Одесской области, где компактно живет болгарская община.

Впервые Киссе выиграл округ еще в 2004 году, дважды избирался по списку Партии регионов, а в 2012 и 2014 годах избирался в своем "болгарском округе".

После подсчета 70% бюллетеней, он проигрывает кандидату от "Слуги народа" Руслану Плохому 1,3 тысячи голосов (около 3%).

28-летний одесский бизнесмен Руслан Плохой - сын известного местного политика Игоря Плохого, который также в свое время несколько раз был членом парламента, в том числе от Партии регионов.

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Ярослав Москаленко

Руководитель парламентской группы "Воля народа" и влиятельный политик Ярослав Москаленко впервые избрался в Верховную Раду в 2012 году в 96 округе Киевской области от Партии регионов.

В 2014 году Москаленко снова был избран в этом округе. Его позиции в Вышгороде и регионе считались достаточно сильными, а потому именно его называли фаворитом.

Однако после подсчета половины голосов он проигрывает кандидатке от "Слуги народа", журналистке канала "1+1" Ольге Василевской-Смаглюк.

Сейчас после подсчета половины бюллетеней она опережает оппонента на 4 000 голосов (16%).

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Станислав Березкин

Станислав Березкин и его семья имеют отношение к крупному бизнесу в аграрной сфере в Кировоградской области.

Впервые он стал депутатом от БЮТ в 2011 году, затем перешел в Партию регионов.

В 2012 и 2014 годах избирался в парламент в округе - сначала от Партии регионов, а потом как самовыдвиженец.

В 2018 году Верховная Рада отказалась снимать неприкосновенность с Березкина по обвинению НАБУ в том, что холдинг, к которому он имеет отношение, якобы нанес значительный ущерб государственному "Ощадбанку".

После подсчета половины голосов, Станислав Березкин отстает от кандидата от "Слуги народа" Игоря Мурдия на 6 000 голосов (22%).

Мурдий - предприниматель из Кропивницкого.

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Владимир Литвин

Легенда украинской политики Владимир Литвин на этих выборах тоже рискует проиграть.

После подсчета половины голосов он проигрывает свой округ в Житомирской области 26-летнему журналисту с телеканала "Эспрессо", кандидату от "Слуги народа" Дмитрию Костюку с отрывом в 1,3 тысячи голосов (4%).

Литвин в свое время был главой администрации Леонида Кучмы, потом вел на выборы президентский блок "За единую Украину" в 2002 году.

Был председателем Верховной Рады в 2002-2006 годах, а также в 2008-2012.

Некоторые даже могут вспомнить известный лозунг избирательной кампании его блока "Стране нужен Литвин" на выборах 2007 года.

В 2012 и 2014 годах Литвин выигрывал в своем родном округе в Житомирской области и считался абсолютным фаворитом на этих выборах.

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Валерий Писаренко

Депутат четырех созывов Валерий Писаренко проиграл 168 округ в Харьковской области кандидатке от "Слуги народа", предпринимательнице Марии Мезенцевой.

После подсчета двух третей голосов она опережает Писаренко на 11 000 голосов (18%).

Валерий Писаренко дважды избирался в Раду по спискам БЮТ, но после победы Виктора Януковича перешел в команду Партии регионов, как и его политический соратник Андрей Портнов.

На выборах 2012 года он выиграл округ в Харькове от Партии регионов, а в 2014 - как самовыдвиженец.

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Александр Третьяков

Известный бизнесмен и политик Александр Третьяков четыре раза был членом парламента.

В 2002-м, 2006-м и 2007 годах он проходил по спискам проектов Виктора Ющенко.

Третьякова называли "любим другом" - ближайшим соратником экс-президента.

Он также имел хорошие отношения с Петром Порошенко и выиграл мажоритарный округ в Киеве от Блока Петра Порошенко.

Сейчас он проиграл 219-й округ столицы кандидату от "Слуги народа", киевскому ресторатору Николаю Тищенко.

После подсчета двух третей голосов разрыв составляет 5 000 голосов (7%).

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