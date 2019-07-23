Конец эпохи Ляшко: Раду покидает человек с вилами. Фото

Копірайт зображення UNIAN Image caption Вилы - одна из фишек Олега Ляшко

После 13 лет непрерывной работы в парламенте Верховную Раду покидает один из самых ярких политиков Украины Олег Ляшко. Его партия набирает чуть меньше 4% и не преодолевает избирательный барьер.

Уже после публикации материала Олег Ляшко оставил свой комментарий на Facebook-странице ВВС News Украина: "Я вернусь! С победой! Спасибо за то, что не забываете".

За последние десять лет Олег Ляшко запомнился украинцам шокирующими выходками, яркими перформансами и креативными акциями.

Олег Валерьевич зачастую с политическими оппонентами не церемонился и слов не подбирал, за что нередко получал на орехи, но и сам не боялся пойти на силовой контакт.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В большую политику Ляшко привела Юлия Тимошенко

В большую политику Олег Ляшко пришел из журналистики. В Верховную Раду он попал в 2006 году в команде Юлии Тимошенко и пять лет был ее верным соратником.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Олег Ляшко часто оказывался в эпицентре драк в украинском парламенте

Однако во времена Виктора Януковича покинул команду осужденной экс-премьер-министра и начал работать над собственным политическим проектом, внимание к которому активно привлекал яркими акциями и выходками, чтобы продемонстрировать преданность своему электорату. Тогда в его адрес звучали обвинения в сотрудничестве с властями, которые сам Ляшко отрицал.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Ляшко часто получал на орехи за свою дерзость

Копірайт зображення UNIAN Image caption Дрался даже с лидерами других фракций

За свою политическую карьеру Ляшко с переменным успехом сотрудничал и враждовал с Игорем Коломойским. Последние годы он также сотрудничал с представителями команды украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Как активный защитник крестьян он часто приносил в Раду сельхозпродукцию

Копірайт зображення UNIAN Image caption И даже ел землю

Копірайт зображення UNIAN Image caption Размахивал лопатой

В 2012 году он вошел в парламент по многомандатному округу в Черниговской области.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Целовал коров

В 2014 году баллотировался в президенты и набирал 8,3%, а на парламентских выборах того же года создал в Раде свою фракцию.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Пренес на парламенскую трибуну тыкву

Копірайт зображення UNIAN Image caption Мог забросать главу Нацбанка "долларами"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Последний перформанс политика: на консультации по роспуску парламента с президентом Владимиром Зеленским Олег Ляшко приехал на велосипеде

На президентских выборах 2019 года он набрал 4,5%, а на досрочных выборах в Верховную Раду его партия, по предварительным данным, набирает чуть меньше 4%.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

...