Конец эпохи Ляшко: Раду покидает человек с вилами. Фото
После 13 лет непрерывной работы в парламенте Верховную Раду покидает один из самых ярких политиков Украины Олег Ляшко. Его партия набирает чуть меньше 4% и не преодолевает избирательный барьер.
Уже после публикации материала Олег Ляшко оставил свой комментарий на Facebook-странице ВВС News Украина: "Я вернусь! С победой! Спасибо за то, что не забываете".
За последние десять лет Олег Ляшко запомнился украинцам шокирующими выходками, яркими перформансами и креативными акциями.
Олег Валерьевич зачастую с политическими оппонентами не церемонился и слов не подбирал, за что нередко получал на орехи, но и сам не боялся пойти на силовой контакт.
В большую политику Олег Ляшко пришел из журналистики. В Верховную Раду он попал в 2006 году в команде Юлии Тимошенко и пять лет был ее верным соратником.
Однако во времена Виктора Януковича покинул команду осужденной экс-премьер-министра и начал работать над собственным политическим проектом, внимание к которому активно привлекал яркими акциями и выходками, чтобы продемонстрировать преданность своему электорату. Тогда в его адрес звучали обвинения в сотрудничестве с властями, которые сам Ляшко отрицал.
За свою политическую карьеру Ляшко с переменным успехом сотрудничал и враждовал с Игорем Коломойским. Последние годы он также сотрудничал с представителями команды украинского бизнесмена Рината Ахметова.
В 2012 году он вошел в парламент по многомандатному округу в Черниговской области.
В 2014 году баллотировался в президенты и набирал 8,3%, а на парламентских выборах того же года создал в Раде свою фракцию.
На президентских выборах 2019 года он набрал 4,5%, а на досрочных выборах в Верховную Раду его партия, по предварительным данным, набирает чуть меньше 4%.
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