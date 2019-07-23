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Борис Джонсон одержал победу на выборах лидера правящей британской Консервативной партии. В среду он будет объявлен новым премьер-министром Великобритании.

В голосовании приняли участие 87% из 160 тыс. членов партии. Главную конкуренцию Джонсону составлял министр иностранных дел Джереми Хант, но уступил первому по количеству голосов в два раза.

Борис Джонсон окончил Оксфордский университет. Последние десять лет он был одним из ведущих политиков Консервативной партии. С 2008-го по 2016-й год он был мэром Лондона, а после этого до 2018-го занимал должность министра иностранных дел в правительстве Терезы Мэй.

Во время референдума за "брексит" в 2016 году он считался одним из самых ярых поборников выхода Великобритании из ЕС.

Джонсон демонстрирует готовность к жесткому "брекситу" и уже посоветовал членам кабинета с этим смириться. Джонсон настаивает на выходе из ЕС 31 октября, даже если Британии не удастся договориться с Евросоюзом о его условиях.

Политический путь

Борис Джонсон - выпускник Итона, самой известной и престижной школы, наверное, не только в Британии, но и во всем мире. В этой школе для мальчиков учились 19 из 54 премьер-министров в британской истории. Последним был друг Джонсона Дэвид Кэмерон. У Джонсона есть шанс стать "юбилейным", двадцатым.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 2008 году 53% лондонцев выбрали Джонсона мэром британской столицы

Джонсон стал известен во всем мире еще 11 лет назад, когда выиграл выборы мэра Лондона.

До того Джонсон много лет был журналистом Daily Telegraph, в частности корреспондентом издания в Брюсселе, был также редактором The Spectator.

В возрасте 36 лет в 2001 году Борис Джонсон начал политическую карьеру и был избран депутатом Палаты общин от консерваторов.

В 2008 году более 53% лондонцев выбрали Джонсона мэром города. На этой должности одним из главных его задач стало проведение в британской столице Олимпийских игр и он успешно с этим справился.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Борис Джонсон и тогдашний премьер Великобритании Дэвид Кэмерон (второй слева) приветствуют британских олимпийцев и паралимпийцев в Лондоне в сентябре 2012 года

В 2016 году Борис Джонсон был одним из самых ярых сторонников выхода Британии из ЕС. На референдуме в июне 2016 году сторонники "брексита" победили, а премьер Дэвид Кэмерон, выступавший за сохранение членства Британии в ЕС, ушел в отставку.

Впрочем, после этого Борис Джонсон не стал выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства и стал главой МИДа в правительстве Терезы Мэй.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Борис Джонсон всем своим видом старается намекать, что он - не из надменных лордов

Из-за разногласий с премьером по "брекситу" он ушел в отставку в июле 2018 года и неоднократно критиковал Терезу Мэй.

Голубая кровь

Как сообщает корреспондент ВВС Юри Вендик, после победы Джонсона на выборах мэра Лондона в 2008 году журналисты выяснили, что прабабушка Бориса Джонсона по отцовской линии, фрейлина Мари-Луиза де Пфеффель, дочь барона Хуберта де Пфеффеля, была правнучкой короля Вюртемберга Фридриха I. А тот был потомком в третьем поколении короля Великобритании Георга II, который правил в XVIII-м веке и был вторым королем в правящей доныне династии.

Это, кстати, означает, что Джонсон - родственник сразу нескольких монарших династий Европы, включая Романовых.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Одним из предков Бориса Джонсона является Георг II, король Великобритании в 1727-1760 годах

Но кичиться благородным происхождением в британской политике сейчас не модно.

"Я-то считал себя потомком недавних переселенцев в Британию, так что это очень странное, сюрреалистичное чувство, когда тебе говорят, что твой предок в десятом колене - Георг II, - сказал тогда, в 2008 году, Борис Джонсон, который является еще и правнуком видного деятеля Оттоманской империи Али Кемаля. - Но не надо забывать, что таких же, как я сейчас, наверное, несколько тысяч человек".

Джонсон и Украина

Министр иностранных дел Павел Климкин неоднократно называл Бориса Джонсона "другом Украины".

На посту министра иностранных дел в сентябре 2016 года Джонсон посетил Украину и встретился с тогдашним президентом Петром Порошенко.

"Британия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе и в Крыму", - заявил он накануне той встречи.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Борис Джонсон неоднократно заявлял о поддержке территориальной целостности Украины

В марте 2017 года во время еще одного визита в Украину он предложил провести большую конференцию доноров Украины в Лондоне.

Он также высказал мнение, что нельзя допустить продолжения российской агрессии в отношении Украины.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 2017 году Борис Джонсон предложил и организовал в Лондоне конференцию доноров и друзей Украины

Межправительственная конференция друзей и доноров Украины в Лондоне состоялась уже в июле 2017 года.

Она собрала десятки министров и заместителей министров иностранных дел стран-партнеров Украины в целом мире - от США и стран соседей Украины до Японии, представителей институтов-доноров и партнеров Украины из ЕБРР, МВФ, ЕИБ, ОЭСР, НАТО.

Борис Джонсон на конференции подчеркнул, что Украина движется в правильном направлении.

"Конечно, много еще нужно сделать, но общее впечатление - Украина движется в правильном направлении", - сказал он на совместной с украинским премьером Гройсманом пресс-конференции.

Борис Джонсон отметил, что за последние три года Украина осуществила больше реформ, чем за предыдущие 23 и уверенно вводит верховенство права и укрепляет демократические институты.

Он добавил, что Британия стоит бок о бок с Украиной на пути реформ и будет делать это и дальше.

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