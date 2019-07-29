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Президент Владимир Зеленский руководит страной уже более двух месяцев и за это время совершил несколько международных визитов, вернул Леонида Кучму в минские переговоры и начал обновление украинских посольств за рубежом.

Каких-то ощутимых побед на международном фронте у Зеленского пока нет, но и времени прошло немного. Зато уже обнажились "болевые точки", которые могут ослабить поддержку Украины на Западе и усилить переговорные позиции России.

У нового президента до сих пор не сформирована команда сильных международников, не хватает целостного видения действий по Донбассу и существует серьезное недоверие к МИД и дипломатам.

Почему так сложилось и чем это грозит - разбиралась BBC News Украина.

Команда Зедипломатов

В известном видео за рулем автомобиля, которое уже успели окрестить "интервью Tesla", Владимир Зеленский сказал: "Я думал, что никому нельзя верить, а случилось так, что больше чем никому". Такой принцип команда президента применяет в том числе к дипломатам, хотя без их помощи побеждать на международных площадках практически невозможно.

Главным и едва ли не единственным дипломатом в команде Владимира Зеленского является Вадим Пристайко. Его кандидатуру на пост министра иностранных дел президент внес в парламент еще в середине июня, но депутаты так и не смогли уволить действующего главу МИД Павла Климкина и назначить его преемника. Поэтому этот вопрос будет решать уже новая Рада.

Пристайко - кадровый дипломат, во времена президента Петра Порошенко был первым заместителем главы МИД, а затем поехал в Брюссель послом при НАТО. Это профессиональный человек, о нем положительно отзываются и его коллеги по МИД, и западные партнеры.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Вадим Пристайко остается кандидатурой президента на пост министра иностранных дел. Утверждать его будет уже новый парламент

Сегодня он является двигателем в президентской команде именно международного направления. Зеленский может сымпровизировать на переговорах, и в этой ситуации важно иметь рядом профессионального дипломата, который смягчит углы и вовремя даст совет.

Дипломаты, успевшие поработать с Зеленским, говорят, что у него свой стиль переговоров. "Во-первых, он много слушает. Это позволяет не просто продавливать непродавливаемое, а реагировать по ходу разговора. К тому же, это просто производит хорошее впечатление на собеседников", - рассказывает BBC News Украина посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Президент недавно был там с визитом.

"Его сильной стороной является умение легко устанавливать человеческий контакт. В Торонто у него было около 10 часов с Трюдо (Джастин Трюдо, премьер-министр Канады - Ред.). Этого оказалось достаточно, чтобы и отработать трудные темы, и по-человечески почувствовать друг друга - говорили и о войне, и о выборах, и о детях, и о лыжах и сноубордах. Самого по себе этого мало для государственных результатов, но при этом это очень важно для работы с мировыми лидерами, за чье доверие ему придется бороться", - говорит посол.

Что касается Пристайко, то совсем скоро он может перейти в МИД, и тогда возникнет вопрос, кем его заменить в Офисе президента. Ведь сильный дипломат Елена Зеркаль, которую Зеленский пригласил в свою команду, отказалась работать под руководством Андрея Богдана.

Привлекают к международным вопросам Александра Данилюка, но с переходом на должность секретаря СНБО его участие значительно ослабло.

Заменить Пристайко может нынешний помощник президента Андрей Ермак. По данным BBC News Украина, он ездит вместе с Пристайко в командировки, участвует в нормандских переговорах на уровне советников, привлечен к подготовке предстоящей встречи лидеров Украины, России, Германии и Франции.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Андрей Ермак сегодня является помощником Владимира Зеленского и привлечен к международным переговорам

Из открытых источников известно, что он окончил Институт международных отношений университета им. Шевченко, имеет степень магистра по международному частному праву.

Ермак - член Ассоциации юристов Украины, принимал активное участие в разработке законодательных актов в сфере хозяйственного права и интеллектуальной собственности. Также продюсирует фильмы и является членом Украинской и Европейской киноакадемий. Его минус - отсутствие дипломатического опыта.

Сам Ермак от ответа на вопрос о своем возможном назначении уклоняется, однако подтверждает, что участвует в международных встречах. "Я занимаю должность помощника, и поэтому - как решит президент. Сегодня подключаюсь к вопросам, в которых важна помощь президенту", - сказал он в комментарии BBC News Украина.

Слабую команду международников Зеленского может усилить известный дипломат Богдан Яременко, который зашел в парламент по мажоритарке от "Слуги народа". В 2013 году он публично поддержал "Евромайдан", за что его уволили с должности генконсула в Стамбуле. Эта ситуация получила резонанс, а Яременко с тех пор стал неким символом борьбы дипломатов за европейский путь Украины.

Копірайт зображення Униан Image caption Богдан Яременко - карьерный дипломат, который может пополнить команду международников Владимира Зеленского

В пропрезидентской партии говорят, что это хорошая кандидатура на руководителя парламентского комитета по иностранным делам, хотя не исключено, что именно он присоединится к команде международников президента.

Зачистка или обновление?

В середине июля у Владимира Зеленского заявили о намерениях уволить ряд послов. Среди них - и посла Украины в США Валерия Чалого. А уже 19 июля появились соответствующие указы.

Кроме США, были уволены послы в нескольких африканских странах, на Кипре, в Ватикане, а также в Армении, Туркменистане и других. По данным BBC News Украина, сейчас готовится следующая партия увольнений, кто под нее подпадает - еще решают.

Некоторые дипломаты на условиях анонимности утверждают, что новая команда "сметает порошенковскую дипломатию", хотя Андрей Ермак все отрицает и уверяет, что никаких зачисток нет, а кадровые решения принимаются исключительно с точки зрения эффективности дипломатов.

Помощник президента одобрительно отозвался о работе послов во Франции и Канаде, куда уже успел съездить Владимир Зеленский. "Мы очень надеемся, что сегодня эти люди, которые очень профессиональные, получат новую энергию, новое дыхание, начнут с еще большей мотивацией представлять интересы Украины", - сказал Ермак.

Валерия Чалого нередко называли политической фигурой и человеком Петра Порошенко, поэтому вполне логичным и понятным может выглядеть желание поставить на это направление своего посла. Хотя у Зеленского объясняют замену непрофессионализмом этого дипломата.

Копірайт зображення Униан Image caption Валерия Чалого назначил послом Украины в США президент Петр Порошенко в 2015 году

"Считаю, что это очень важное решение, которое было вовремя принято. Ведь нужно сегодня переводить наши отношения, поднимать их, становиться действительно стратегическими партнерами с США. А это невозможно сделать без посла, который бы сегодня представлял Украину, представлял бы президента и отвечал бы тому духу, который мы закладываем. К сожалению, тот посол, который был, с этой функцией не справлялся", - объясняет он решение президента.

Кадровые перестановки могут коснуться еще нескольких ключевых для Украины направлений - Германии, Великобритании и ЕС. Хотя здесь важнее то, насколько быстро уволенных послов заменят, ведь назначение нового посла в США, например, неожиданно для команды президента затянулось и стало проблемным.

"Вымученный" визит в США

Источники BBC News Украина говорят, что к Чалому есть претензии из-за якобы затягивания визита Зеленского в США, который в Офисе президента планировали на конец этого июля. Для этого в Вашингтон ездил и секретарь СНБО Александр Данилюк, и Андрей Ермак, а также руководитель СБУ Иван Баканов.

Копірайт зображення Rick Perry/Facebook Image caption В середине июля в США летали Александр Данилюк и Андрей Ермак, обсуждали в том числе подготовку встречи Зеленского с Трампом. Фото разместил в своем Facebook министр энергетики США Рик Перри

По нашим данным, некоторые встречи представителей украинской власти с американцами проходили без дипломатов из посольства, "чтобы не было лишних ушей". В Офисе президента прямо не говорят, участвовали ли дипломаты в переговорах, но уверяют, что недоверие ко всем дипломатам - это выдумка.

"Во время моего визита я общался с некоторыми работниками посольства, но я не общался с послом, потому что мое личное мнение такое: к сожалению, этот человек ничем мне помочь в подготовке визита президента Зеленского не мог. Он, к сожалению, сегодня работает как-то так, что у нас нет ощущения, что на должном уровне интересы государства сегодня представлены в США", - рассказывает Андрей Ермак.

В ответ на это Валерий Чалый говорит, что удивлен такой критикой в ​​свой адрес.

"С одной стороны, нет ничего непредсказуемого, что новая власть хочет ротации послов, которые должны пользоваться доверием президента Украины. Тем более, если заменяются послы, которые уже отбыли свои сроки пребывания. С другой - оценивать, насколько эффективно посольство и, прежде всего, посол, за последние четыре года отстаивали интересы Украины в США, было бы правильно, получив всестороннюю информацию", - объясняет он в комментарии BBC News Украина.

По словам Чалого, отношения Украина - США уже вышли на уровень стратегического партнерства, по крайней мере в сфере безопасности и обороны. "Получить противотанковые и контрснайперские системы и добиться единой двухпартийной политики Конгресса и правительства США в поддержку Украины, включая санкционное давление на Россию, без этого было невозможно", - подчеркивает дипломат.

"Не случайно посол Украины в США - единственный из всего нашего дипломатического корпуса, попавший под санкции России", - добавляет он.

Комментируя информацию о том, что он якобы не смог организовать визит Зеленского в США, Валерий Чалый говорит: "Знаю также, что была попытка убедить президента Украины "повесить" задержку его визита в США на посольство и обвинить посла. Это ошибочный путь - ведь те, кто действительно разбирается в деталях дипломатической работы, хорошо понимают ситуацию. И правильно, что от этого отказались".

По его словам, даже во время визита самого Ермака в США, посольство в короткие сроки организовало и обеспечило встречи в Белом доме "в условиях, когда о его поездке в США у посольства не было никаких официальных сигналов". И напоследок Чалый напоминает Ермаку: "Ну и все-таки надеюсь, что Андрей Борисович еще не забыл о своей положительной оценке усилий посла в продвижении на кинорынок США украинского-словацкого фильма "Черта", продюсером которого он является".

Вряд ли визит Зеленского в США уже состоится летом, а вот осенью лидеры двух стран имеют все шансы пообщаться на полях нескольких международных мероприятий. Так, 1 сентября в Польше пройдут мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Владимир Зеленский поедет в эти дни в Варшаву, собирается туда и президент США Дональд Трамп. А во второй половине сентября пройдет традиционная сессия Генассамблеи ООН с участием мировых лидеров.

Офис президента рассматривает нескольких кандидатов на должность посла в США. По одной информации, некоторые из них отказались ехать в Вашингтон, по другой - их не согласовали Штаты. Поэтому процесс затянулся.

Сейчас в качестве возможных кандидатов в дипкругах называют посла Украины в Израиле Геннадия Надоленко - он кадровый дипломат и работал в посольстве Украины в США, а также посла Украины во Франции Олега Шамшура, который уже возглавлял украинское посольство в Штатах. Первый в комментарии BBC News Украина назвал эту информацию "слухами", а второй, по нашим данным, в эти дни как раз находится в Киеве.

Согласовать визит с американской стороной никогда не было легко - график президента США утвержден на годы вперед. К тому же, Вашингтон хочет предметного разговора с Киевом, а для этого должна быть какая-то конкретика, целостное видение реформ, стратегия по Донбассу.

Копірайт зображення Униан Image caption На прошлой неделе Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем Куртом Волкером. На встрече обсудили подготовку визита в США

США неоднократно выражали обеспокоенность назначением руководителем Офиса президента Андрея Богдана, который работал с олигархом Игорем Коломойским. И это бросило тень на команду нового президента.

Министр иностранных дел Павел Климкин объясняет, что временные рамки визита в США на самом деле не критичны. Главное, чтобы этот визит имел реальное наполнение: "Неделей раньше, неделей позже - на самом деле это не так важно. Главное, чтобы переговоры были наполнены реальным содержанием, а не "для галочки".

По его словам, президентская встреча должна дать толчок для практического взаимодействия и, безусловно, наладить личный контакт.

Линия Донбасса

Больше всего вопросов к команде президента - по Донбассу.

Сразу после вступления в должность президента Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в Минские переговоры, заявил о существовании "дорожной карты" урегулирования конфликта, а также нацелился на восстановление Нормандских переговоров. Он посетил Берлин и Париж, поговорил по телефону с Путиным, а на встрече с журналистами намекнул на продвижение в освобождении украинских моряков.

"У нас есть очень осторожный оптимизм после встречи в "нормандском формате" в Париже (12 июля - Ред.) на уровне советников по международным вопросам, там были с господином Пристайко", - рассказывает Андрей Ермак. Деталей он не рассказал, но отметил, что в августе планируется еще одна такая встреча, а уже после нее стороны могут выйти на переговоры лидеров.

Во время этого разговора с помощником президента (это было 19 июля - Ред.) стало известно, что Зеленский оставил Руслана Демченко своим советником, и тот и дальше участвует в Минских переговорах. При всех предыдущих президентах Демченко курировал отношения Украины с Россией, его самого хорошо знают в Кремле. В то же время, фигура Демченко несколько "демонизирована" в Украине из-за его лояльности к режиму Януковича во время работы в МИД.

Копірайт зображення Униан Image caption Зеленский 23 июля переназначил Руслана Демченко своим советником

"Дорожной карты", о которой говорил Зеленский, пока никто не видел. Офис президента анонсировал ее обнародование после 19 июня, но этого так и не произошло. Поэтому у многих возникает вопрос: а существует ли вообще этот документ?

Заметно, что команда нового президента по сравнению с Петром Порошенко изменила риторику по Донбассу - она ​​стала более мягкой в отношении России, реже звучит слово "агрессия", вообще не звучат фразы "возвращение контроля над границей" и "вывод российских войск с Донбасса". Зато мы часто слышим о перемирии и освобождении заложников.

В команде президента объясняют, что это подход на переговорах с Россией: смягчить риторику для результата.

Даст ли мягкая риторика в отношении России результат - вопрос. В качестве примера, дипломаты приводят ситуацию с моряками. В команде президента намекали, что от России звучали положительные сигналы об их освобождении, говорила об этом и омбудсмен Людмила Денисова. Но опыт показывает, что такие "положительные сигналы" часто ни к чему не приводят. При президенте Порошенко несколько раз тщетно ждали освобождения Олега Сенцова.

Копірайт зображення Reuters Image caption Украинских моряков захватили еще 25 ноября 2018 года, с тех пор они находятся по российской решеткой

Есть еще один риск: если Украина более лояльно начнет относиться к России, то как на это отреагируют на Западе, где и так много желающих снять санкции и восстановить полноценное сотрудничество с Москвой.

Павел Климкин предостерегает от любых иллюзий относительно договоренностей с Владимиром Путиным. "Я считал и считаю, что с Путиным невозможно договориться о важнейшем глобальном вопросе - существовании Украины вне зоны влияния РФ".

Вместе с тем, по его словам, вполне возможны ситуативные договоренности. При этом важно, говорит он, не допустить сценария, когда Россия достигнет определенных решений с Западом, и их начнут навязывать Украине. А для этого, уверен министр, надо занять проактивную позицию в разговоре с западными партнерами и в конце концов показать им свою стратегию.

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