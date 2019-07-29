Отец погибшей активистки Екатерины Гандзюк Виктор Михайлович почти ежедневно приходит на могилу дочери.

31 июля 2018 года возле дома на нее вылили литр серной кислоты, а через три месяца она умерла.

Ее могила - рядом с могилами украинских бойцов, погибших на Донбассе.

"Катерина тоже погибла на войне", - говорит Виктор Михайлович.

В интервью BBC News Украина он рассказал о том, какими были последние месяцы жизни Екатерины Гандзюк, о чем они говорили с ней в больнице, а также о ходе следствия относительно заказчиков нападения и встрече с президентом Зеленским.

Три месяца боли

ВВС News Украина: Как день нападения воспринимается сейчас?

Виктор Гандзюк: Тот день закончил мою нормальную жизнь и был последним в активной жизни Кати. Далее - трагедия, которая продолжается до сих пор.

Копірайт зображення Виктор Гандзюк Image caption Виктор Гандзюк, отец активистки и управляющей делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк, говорит, что последние месяцы перед смертью они много общались с дочерью, из-за чего потеря стала еще тяжелее

ВВС News Украина: Какие были у нее планы в тот день?

В.Г.: Особых планов не было, обычный рабочий день. Собиралась на совещание у мэра.

Image caption Виктор Гандзюк впервые после смерти дочери в ее рабочем кабинете. Там все осталось так, как было 30 июля 2018 года - за день до нападения на Екатерину

ВВС News Украина: Как вы узнали о нападении?

В.Г.: Было замечательное летнее утро, пришел на работу, готовился к сложной операции.

Вдруг звонок от коллег - очень коротко мне сказали: "Ожог, до 40% тела, очевидно кислотой, состояние очень тяжелое".

Потом до полуночи в областной больнице, страх за жизнь Кати, ведь серная кислота вызывает распад эритроцитов крови, и человек может умереть в первые сутки от почечной недостаточности или от шока.

Застал ее в очень тяжелом состоянии. Она была вся забинтована, сильный отек лица, очень страдала от боли...

На следующий день транспортировали самолетом ГСЧС в Киев.

ВВС News Украина: Какими были следующие три месяца?

В.Г.: Страшные три месяца для Кати.

Она была в горизонтальном положении на твердой кровати, смотрела в потолок.

Температура в комнате по инструкциям должна была быть 37 градусов - то есть, все время было очень жарко.

Катя перенесла 14 тяжелых операций. И каждая добавляла рану, ведь высекалась часть кожи и ее пересаживали на рану, откуда вырезали мертвую ткань.

На момент смерти раненая поверхность у нее достигала 80% тела.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Несмотря на боль, Екатерина интересовалась политикой и записала видеообращение

Была невыносимая боль, наркоз при перевязках, лихорадки с высокой температурой.

Ей нельзя было двигаться. Когда брали кожу с одной конечности, то ее фиксировали - было такое, что по несколько недель Катя лежала распятая и привязанная к специальным подставкам. Не могла ни почесаться, ни взять телефон.

За все время она лишь несколько раз сидела.

Мечтала стать на ноги и пройтись, очень мечтала выйти на улицу. К сожалению, этого не произошло.

Она всегда спрашивала: "Папа, я выживу?" Говорил: "Да".

Она, бедная, так и не узнала, что если бы выжила, то у нее никогда бы не было волос. Я не сказал ей этого.

У нее не работала бы левая рука. Не двигалась бы голова, ведь на шее формировались очень жесткие рубцы. Не было бы молочной железы.

Она никогда не смогла бы ходить без чулок или в одежде с короткими рукавами, не могла бы обнажить шею. А это молодая красивая женщина.

В последние дни у нее перестал закрываться левый глаз из-за рубцов...

Как врач я видел все это и видел результаты исследования ее тела после смерти - могу сказать, что Катя вела себя геройски. При всех этих ранах и внутренних изменениях в организме она еще пыталась держаться, просила кому-то позвонить, интересовалась политикой.

До последнего хотела выжить. Но травмы были несовместимы с жизнью.

Копірайт зображення Виктор Гандзюк Image caption Маленькая Катя Гандзюк на херсонской набережной - одном из любимых мест, где они любили гулять с отцом

ВВС News Украина: О чем говорили с ней?

В.Г.: Когда была не под наркозом и когда ей не было больно, то мы много вспоминали прошлое, строили планы на будущее.

Как-то в пятницу Катя мне сказала: "Мы с тобой наговорились, как никогда".

А в воскресенье ее не стало.

Знала, кто и за что

Копірайт зображення IVAN ANTYPENKO Image caption Сергей Торбин признал свою вину в организации группы исполнителей нападения на Екатерину Гандзюк

ВВС News Украина: Знала ли Екатерина, кто это сделал и за что?

В.Г.: Сначала только подозревала, а затем получила определенную информацию от следователей, прокуроров и адвокатов, и в конце практически знала.

А исполнителей знали все - после того, как их поймали. По фото она узнала Грабчука, который вылил кислоту. Здесь сомнений нет.

(Никита Грабчук - бывший боец ​​5-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии. 6 июня суд приговорил его к 6 годам заключения в качестве непосредственного исполнителя нападения на Екатерину Гандзюк. Остальные четверо исполнителей также служили в УДА. - Ред.)

Копірайт зображення УНИАН Image caption Андрей Гордеев на заседании Временной следственной комиссии по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. За ним - Владислав Мангер

Что касается заказчиков, то Катя неоднократно называла эти фамилии: Мангер, Рищук и Гордеев.

(Владислав Мангер - председатель Херсонского областного совета, Андрей Гордеев - экс-глава Херсонской областной государственной администрации, Евгений Рищук - его бывший заместитель. Из них только Мангер официально является фигурантом дела и имеет статус подозреваемого. Все трое свою причастность к нападению на Гандзюк категорически отрицают. А Владислав Мангер всю ситуацию связывает с политическими интригами: "Очень сочувствую родителям Екатерины Гандзюк, родным. Считаю, что те люди, которые сегодня используют вопрос этого горя в политической борьбе, - это верх цинизма".- Ред.)

А почему? Причин много. Как говорит Генпрокуратура - это лес, когда она написала серию постов о поджоге и "дерибане" леса.

(Екатерина Гандзюк писала о незаконном вывозе сожженной древесины из Алешковского леса. - Ред.)

Но лес, скорее, был катализатором.

Катя была очень невыгодна, ведь она была одновременно и активисткой, и государственным служащим высокого ранга.

Видела и понимала, что происходит, поэтому была чужа и невыгодна областной власти.

Image caption На херсонской мэрии до сих пор висит баннер "Кто заказал Гандзюк", который развернули футбольные фанаты, еще когда Екатерина была жива

Она очень быстро росла и становилась опасной фигурой в партии, которую разыгрывала власть. Ведь там у многих были большие амбиции - кто-то хотел стать мэром, кто-то собирался в депутаты. И понимали, что вряд ли это произойдет при Кате.

Считали, что она пойдет в депутаты и это нарушит равновесие...

Катя боялась, и когда начались нападения на активистов, то несколько раз говорила: "Папа, я следующая, но такова моя работа"...

Мы перестраховывались, она никогда не была вечером одна, ее встречали мы с ее мужем или подвозили друзья.

Но никто не мог представить, что это произойдет утром, когда масса людей идет на работу.

Image caption Могила Екатерины Гандзюк - рядом с могилами херсонских бойцов, погибших в Иловайске, ДАПе и Широкине. Виктор Гандзюк говорит, что Екатерина занималась этим сектором кладбища. А потом ее саму здесь похоронили

ВВС News Украина: Она общалась с добровольцами УДА?

В.Г.: Оказывала волонтерскую помощь снайперам, давала какие-то машинки для патронов, отправляла продукты, ездила на восток.

Думаю, и исполнители ее знали.

С Торбиным она общалась - кому-то доставали бензин.

(Сергей Торбин получил 6,5 лет тюрьмы как организатор нападения на Гандзюк. - Ред.)

А Васянович потерял ногу на войне, и всем Херсоном ему собирали деньги на дорогой израильский протез, и Катя входила в группу, которая этим занималась. То есть Катя помогла ему получить протез, на котором он пошел ее убивать.

(Суд приговорил Владимира Васяновича к 4 годам тюрьмы как соучастника. - Ред.)

Image caption Благодарность Екатерине Гандзюк от УДА, которая лежит в ее кабинете. "Вот так отблагодарили", - говорит отец

Катя показывала мне скрин из переписки одного из исполнителей за два-три дня до нападения, который писал Торбину: "Она же своя". На что тот ответил: "Пох...р".

Катя работала в ООН, занималась эвакуацией беженцев с Донбасса в августе 2014 года. И она прошла обучение по безопасности: как безопасно поселиться в гостинице, как ходить по одному маршруту ежедневно. То есть, она имела элементарные знания по личной безопасности.

Но и они разведчики...

"Единственное, о чем они сожалеют - что их поймали"

Image caption На дверях кабинета Екатерины Гандзюк до сих пор висит табличка с ее именем

ВВС News Украина: На какой стадии следствие? Исполнителей осудили?

В.Г.: Суд согласился с тем, что они признали свою вину. Было соглашение - они сказали: "Да, мы виновны", и их осудили.

Кроме того, они раскаялись, что значительно уменьшило им наказание.

А еще прокуратура без согласия с нами поменяла им статью, и их судили не за убийство, а за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Мы спрашивали, почему так, и Паровой (прокурор по делу Гандзюк. - Ред.) не смог объяснить. Так просто выгоднее прокуратуре, чтобы побудить преступников признать свою вину...

Позиция - они хотели запугать, но так получилось, что убили. В Украине нет прецедентов - никто никого не убивал кислотой и не судили за это.

Наибольшая площадь ожогов от нападения с кислотой была 15%. И никто не может сказать, сколько надо кислоты, чтобы убить, а сколько - чтобы только запугать. Поэтому такая статья...

Согласились на сделку, чтобы осудить заказчиков...

Image caption Виктор Гандзюк разговаривает с подругой Екатерины Инной Зеленой. Он говорит, что инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?", в которую объединились ее друзья и активисты - это главная движущая сила для следствия

Я никогда не думал, что это так морально тяжело.

Одно дело что-то подписать, а другое - приехать на суд, где сидят упитанные исполнители. Они там едят и смеются. Какое раскаяние?

Единственное, о чем они сожалеют - что их поймали.

А прокуроры их хвалят за то, что они раскаялись: "Прекрасные бойцы, герои, хорошие родители. Их оклеветали, ведь им сказали, что Екатерина была пророссийской реваншисткой".

Я даже говорил прокурорам: перестаньте при отце такое говорить, они же убийцы...

Так исполнители получить минимальные сроки.

Им "светило" 10-15 лет или пожизненное, а они получили от трех до шести. Конечно, они рады. Год уже отбыли в СИЗО, так уже считают дни, сколько им осталось...

"Следствие пинков"

Image caption Один из фигурантов дела - Алексей Левин - "в бегах"

ВВС News Украина: Что с другими фигурантами?

В.Г.: Левин, по материалам следствия, нанял Торбина, а тот уже нанял исполнителей. Поэтому Левин - организатор, а Торбин подстрекатель, а остальные - исполнители.

(Бывший осужденный Алексей Левин на момент покушения официально был помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого, которого называют близким к Мангеру. По данным прокуратуры, выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых. - Ред.)

Но Левин сбежал - или ему дали сбежать.

Когда стало понятно, что Новиков невиновен, то фамилия Левина звучала, но ему дали пересечь границу с деньгами, и только где-то в декабре все схватились за голову - где же он.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Николай Новиков был первым человеком, задержанным по делу Гандзюк. Но оказалось, что в момент нападения он отдыхал на море, и полиция его отпустила

Его вроде как объявили в международный розыск.

Остальные - это заказчики.

Их трое: Мангер, Гордеев, Рищук. На Мангера дал определенные показания Торбин, назвал "Николаевич"...

Мы знаем, что были данные и на Рищука с Гордеевым, но тут вмешалась политика.

Вообще все происходит благодаря инициативе "Кто заказал Катю Гандзюк", и, как говорят, "следствию пинков" - сколько раз ударим, столько раз что-то делается.

Без этого, думаю, Новиков бы сидел в тюрьме, и об этом все забыли бы...

Копірайт зображення Укринформ Image caption Владислав Мангер называет все обвинения против себя политической клеветой и настаивает - он не причастен к смерти Гандзюк. Его задерживали, но позже отпустили, и впоследствии он смог вернуться на работу

Когда все стало затихать, я на ВСК назвал три фамилии, сказал, что считаю их заказчиками, а их партии - партиями убийц.

(Мангер был членом партии "Батькивщина", Гордеев и Рищук - БПП. - Ред.)

После этого я получил массу звонков от разных депутатов "Батькивщины" и БПП, Рищук стал мне писать, Гордеев захотел встретиться.

Тогда я написал пост, где попросил меня не беспокоить всем, кто хочет заплатить и "порешать". Я ни на какие условия не поддамся, буду бороться до конца. Мне не страшно, потому что самое страшное в моей жизни уже случилось.

Image caption Книги, которые читала Екатерина, и мишки, с которыми она путешествовала

И звонки прекратились.

Но мы встретились с Порошенко - по его инициативе... Я ему сказал: Петр Алексеевич, я не прошу, чтобы вы их осудили, но мы считаем, что вы должны освободить их от должностей, они не должны руководить областью, и исключить из партии.

Петр Алексеевич не прислушался и они остались, а следствие начало тормозиться...

Мангеру суд запретил занимать должность председателя областного совета, надели браслет, установили залог и запретили выезжать за пределы Херсона.

Но когда надо было продлевать отстранение от должности, он сымитировал сердечный приступ (поверьте, я это знаю точно), лег в ведомственную больницу и не приехал на суд. После этого уже нечего было продлевать, и он вернулся на свою работу.

Поэтому Мангеру осталось подозрение, браслет, запрет выезжать за пределы Херсонской области, а еще у него забрали загранпаспорт.

Что касается Рищука и Гордеева, то у них около месяца назад прошли обыски, связанные с Катей. Что вселяет надежду.

(Сам Рищук так комментировал обыски: "Не получилось притянуть к делу Гандзюк, пытаются через лес, якобы Екатерина про него писала. Ни к Гандзюк, ни в лесу я не имею отношения". - Ред.)

Встреча с Зеленским

Image caption Виктор Гандзюк говорит, что разговаривал с Владимиром Зеленским, но детали не раскрывает. Объясняет - это все не для пиара

ВВС News Украина: Вы обращались уже и к президенту Зеленскому - была какая-то реакция?

В.Г.: Вам первым расскажу, что мы встречались с Зеленским.

Но поскольку встреча была не для пиара, то единственное, что скажу - она была обнадеживающей.

У предыдущего президента не хватало политической воли. После встречи с новым президентом думаю, что ему в этом направлении политической воли хватает.

Копірайт зображення Виктор Гандзюк Image caption Отец и друзья Кати Гандзюк надеются, что дело о ее вбиство будет доведено до конца

ВВС News Украина: Как вы считаете, как вся ситуация с Екатериной Гандзюк повлияла на Украину?

В.Г.: После огласки о нападении на Катю значительно уменьшилось количество нападений на активистов. Ранее это нарастало, как лавина.

Катя же росла как политик, вела честный образ жизни. Думаю, прошло бы время, и она стала бы правильным политиком всеукраинского уровня.

(Уже после записи интервью стало известно, что прокуратура остановиладосудебное следствие в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина из-за того, что последний находится в розыске. - Ред.).

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram