Отношения Зеленский - Богдан: как это было у предшественников

Копірайт зображення Facebook/Владимир Зеленский Image caption Андрей Богдан (слева) и Владимир Зеленский (в центре) на пляже в Одессе 27 июля

За первые два месяца президентства Владимира Зеленского глава его офиса Андрей Богдан стал одним из самых известных и влиятельных политиков страны.

Редкие командировки или даже отдых президента обходятся без компании Богдана - будь то купание на пляже в Одессе, обед в ресторане в выходной, поход на футбол или рабочий разговор с директором "Южмаша".

На видео общения с последним заметно, что директор и чиновники рассказывают рабочие детали не президенту, а главе его офиса.

Президент Владимир Зеленский и председатель его офиса стали почти неразрывным политическим дуэтом. И в своих публичных профилях на Facebook они этого не скрывают, а пресс-служба президента даже публиковала видео их купания.

Сам Андрей Богдан в интервью журналистам рассказывал, что является другом Владимира Зеленского и именно он был одним из тех, кто убеждал актера баллотироваться в президенты.

Еще один лидер команды Зеленского - Дмитрий Разумков - также называл Богдана "давним товарищем" президента.

Андрей Богдан много лет работал на различных правительственных должностях при Викторе Ющенко и при Викторе Януковиче.

Как юрист он сотрудничал с Игорем Коломойским, из-за чего после победы на выборах западные партнеры даже не советовали Зеленскому назначать руководителем администрации соратника скандального олигарха.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владимир Зеленский и Андрей Богдан имеют самые неформальные отношения в дуэте президента и главы его администрации

Во время избирательной кампании Зеленского Богдан занимался юридическим направлением и был одним из ближайших соратников кандидата.

В истории Украины было много глав администраций, которые становились настоящими "серыми кардиналами" или топ-политиками страны и своим влиянием могли затенять самого президента.

Мы собрали истории самых известных и влиятельных руководителей президентских администраций.

Табачник - Кучма

Первым легендарным руководителем администрации президента в истории Украины стал Дмитрий Табачник.

Табачник был руководителем избирательной кампании Леонида Кучмы в 1994 году и впоследствии возглавил его администрацию.

О большом влиянии Табачника на Кучму в первые годы президентства открыто говорили политики тех времен.

"Кучма работает президентом в администрации Табачника", - шутили тогда журналисты.

Такую ​​ситуацию Кучма поддерживал несколько лет, но наконец уволил Табачника в декабре 1996 года.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Дмитрий Табачник (справа) с Леонидом Кучмой и премьер-министром Великобритании Джоном Мейджором

Как вспоминал бывший глава СНБО Владимир Горбулин в мемуарах, поводом стало безосновательное получение Табачником воинского звания полковника.

"Больше всего сейчас эту ситуацию сравнивают с Дмитрием Табачником времен первой каденции Леонида Кучмы. Но это - и опасность", - считает политолог Владимир Фесенко.

Фесенко вспоминает: как только президент Кучма убедился в силах, то уволил Дмитрия Табачника.

"Однако публично Табачник, насколько помню, себе такого не позволял", - добавил Фесенко, сравнивая ситуацию со статусом и поведением Богдана.

Политолог Михаил Погребинский, хорошо знающий стиль работы Кучмы, напоминает, что несмотря на имидж Табачника и Медведчука, они никогда не брали на себя функции президента.

"При Кучме говорили о большом влиянии и Табачника, и Медведчука. Но все решения принимал Кучма, он никому не позволял навязать свою волю. Кучма точно был хозяином ситуации", - настаивает Погребинский.

Кучма - Медведчук

Одним из самых известных глав администрации Леонида Кучмы в 2002-2005 годах был Виктор Медведчук.

Тогдашняя оппозиция максимально демонизировала как самого Медведчука, так и его влияние на президента. Тогда его называли не иначе как "серым кардиналом" Леонида Кучмы. А еще - инициатором максимального влияния АП на все украинские СМИ.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Леонид Кучма и Виктор Медведчук, 2002 год

Медведчук наладил очень тесное сотрудничество с Владимиром Путиным и даже стал его кумом. Связи с руководителем России называли одной из самых сильных позиций Медведчука в администрации Леонида Кучмы.

Во времена Медведчука панибратских публичных отношений быть не могло. К тому же, в администрации была определенная система сдержек и противовесов, которую в том числе обеспечивал тогдашний первый помощник президента Кучмы Сергей Левочкин.

Схожую позицию первого помощника президента сейчас занимает давний друг и бизнес-партнер Владимира Зеленского Сергей Шефир. Его называли среди претендентов на должность главы администрации Зеленского.

Ющенко - Балога

Самым известным и влиятельным руководителем секретариата президента Виктора Ющенко был Виктор Балога - с 2006 по 2009 годы.

Его влияние на президента был настолько большим, что журналисты рассказывали историю с одного из приемов, когда сам Ющенко сказал легендарную фразу - "Балога - это я".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Виктор Балога и Виктор Ющенко 19 января 2007 года

Балога был давним соратником Ющенко, много лет работал губернатором Закарпатья и даже руководителем МЧС.

Их отношения также были достаточно близкими, а Виктор Балога шел с Ющенко "в огонь и в воду". В том числе буквально - нырял с президентом на Крещение в ледяную воду, как любил делать Виктор Ющенко.

В 2009 году, когда было понятно, что никаких шансов переизбраться у Виктора Ющенко нет, Балогу сменила давняя соратница Вера Ульянченко.

Она обеспечила теплую ванну для Ющенко в последний год президентства. Ульянченко так долго и на стольких различных должностях работала с Ющенко, что ее между собой в команде президента иногда называла "мама Вера".

Янукович - Левочкин

Почти все время президентства Виктора Януковича главой его администрации был Сергей Левочкин.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption На футбольных матчах глава АП Виктора Януковича обычно был не в первом ряду

Левочкин, несмотря на весь свой политический опыт и умение, был лишь представителем одной из групп в окружении Виктора Януковича, а потому публично или непублично показывать свое влияние на президента не мог.

На момент избрания Янукович был очень опытным тяжеловесом, а за влияние на него с его собственной семьей соревновались группы Фирташа-Левочкина, команда Андрея Клюева и соратники Ахметова.

Поэтому Левочкина эксперты советуют назвать именно главой администрации, а не "серым кардиналом" Януковича.

Определенную открытость и откровенность в общении с Януковичем, как допускает Фесенко, еще до избрания президентом мог себе позволить разве что Ринат Ахметов.

Порошенко - Ложкин

В администрации Петра Порошенко его давний бизнес-партнер Борис Ложкин также не мог претендовать на огромное влияние и такую публичную дружбу, как Богдан.

"Порошенко сам принимал решения", - считает Погребинский.

Осведомленные в политической кухне команды Порошенко не устают повторять, что Петр Алексеевич сам вникал во все дела и пытался все контролировать. Что часто ему и вредило.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Петр Порошенко и Борис Ложкин

И совместные события с участием Порошенко и Ложкина выглядели корректно и в рамках привычного протокола. Еще менее публично близким к президенту был глава АП Порошенко Игорь Райнин.

"Даже самые известные главы АП пытались не высовываться так сильно. Если они и были "серыми кардиналами", то точно не белыми, как выглядит сейчас", - считает Погребинский, который хорошо помнит всех украинских лидеров.

Он указывает, что их стиль поведения, когда глава офиса президента может по-дружески перебить президента - "необычная вещь для старой системы и поведения главы администрации".

Владимир Фесенко признает, что дружеские отношения отражаются на поведении Зеленского и Богдана на публичных мероприятиях.

"Зеленский - не политик, и у него еще нет опыта и понимания, что так не стоит вести себя на публике", - добавляет Фесенко.

Эксперты предупреждают, что на такой формат отношений президента и председателя АП будут обращать все больше внимания, и поэтому будет появляться все больше недовольных. В том числе - и в команде самого Владимира Зеленского.

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