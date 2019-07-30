Курс молодого Зе!депутата: найди тигра - и стань политиком

Image caption "Слуги народа" выполняют задачи в группах. За этим столиком наиболее известный и узнаваемый - ресторатор, участник проекта "Танцы со звездами" Николай Тищенко

"Чрезмерный оптимизм - способность преувеличивать свою роль, свои достижения, свои способности" - такой месседж прочитали Зе!депутаты на слайде презентации Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики. С этого началось их недельное обучение в "школе депутатов" в Трускавце.

На других слайдах говорилось также о том, что следует избегать чрезмерной уверенности и убежденности в правильности своих решений. Мол, не один корабль утонул из-за такого.

Тем временем корабль монофракционного большинства новоизбранной Верховной Рады пришвартовался в самом дорогом отеле курорта - Rixos Prykarpattya.

Одноместный улучшенный номер здесь стоит 4300 грн в сутки, люкс - 6880. Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заверил BBC News Украина, что средства на мероприятие были выделены из партийной казны, а откуда их получила сама партия - "увидите в отчетах для НАПК".

Image caption Отель Rixos Prykarpattya, где проходит "школа депутатов"

Такая концентрация без пяти минут народных депутатов, которую можно было наблюдать в холлах, на лестницах и в коридорах "Риксоса", возможна разве что в самой Верховной Раде. Во время перерывов молодые политики с зелеными бейджами прохаживаются там среди курортников в белых халатах с кружками, наполненными "Нафтусей".

От всего, что до сих пор могли видеть в парламентских кулуарах журналисты, а благодаря им - остальные украинцы, здешнюю среду отличает молодость и неформальность в поведении.

Бассейны, рестораны, фонтаны, зеленые зоны, бювет с лечебной водой, предгорья на горизонте - вся атмосфера, комфорт и блеск отеля настраивают на расслабленность и отдых.

Но народным избранникам всю неделю должно быть не до этого - обучение длится ежедневно с 8:30 до 21:30.

Обучение будущих членов парламента проходит в конференц-зале. Там разместили 29 столов, за которыми новоиспеченные политики сгруппировались по интересам: у кого - нацоборона, у кого - аграрка. Между ними, как мастер, ходил и наблюдал за дискуссиями Дмитрий Разумков.

А модераторами выступали сотрудники КШЭ. Половина из них - с западными PhD степенями, отметил Тимофей Милованов.

Собрание под крышей конференц-зала "Сенатор" напоминало скорее коллектив IT-компании на выездном тренинге, чем партию. Только эти люди будут создавать программное обеспечение не для машин, а для людей и государства, со всеми вытекающими из этого последствиями.

За неделю Тимофей Милованов и другие лекторы пообещали научить их "дизайнить свою мотивацию", самих себя, структурировать решения и не поддаваться "на токсичность чужих эмоций", в которую их будут втягивать в политике.

К примеру, каждому из них также придется объяснить, как он или она в сфере своей специализации могут помочь увеличению ВВП.

Для нескольких десятков депутатов из более чем 250 участников тренинга, закаленных обучением в западных университетах, топовых бизнес-школах, опытом в журналистике, такая лавина новизны - дело привычное. Для остальных двухсот новых лиц украинского парламента - первый вызов. Тренинговый марафон - не для слабонервных, или же просто "жесть", как выразился Милованов.

Image caption "Слугам народа" советуют избегать чрезмерного оптимизма

Интеллектуальное крыло

Лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков в комментарии BBC News Украина рассказал, что не видит проблемы в отсутствии университетских дипломов у некоторых своих мажоритарщиков: "Можно привести много примеров, когда люди не имели высшего образования и достигали таких высот, которыми мы похвастаться не можем. Высшее образование - это важно, но не главное. Это лишь один из пазлов для того, чтобы стать депутатом".

Четвертый номер списка "Слуги народа", 40-летний Давид Арахамия также убежден: "Народные депутаты не должны быть экспертами". Он самостоятельно исследовал, какой должна быть роль законодателя.

"Член парламента должен профессионально сканировать проблемное поле, определять пути решения проблем и затем нанимать экспертов для написания законов", - говорит Давид.

Он был совладельцем международных компаний, учредителем волонтерской организации "Народный проект", работал советником министра обороны и возглавлял волонтерский десант в оборонном ведомстве. Рассказывает, что ушел оттуда в 2015-м, когда увидел возвращение старых коррупционных схем.

О себе говорит, что у него "контракт на пять лет с собственной совестью" для изменений в стране.

Давид Арахамия представляет условное "интеллектуальное крыло" парламентского большинства. Это 40-50 будущих нардепов. У них, как и у остальных, нет политического опыта, но есть то, за отсутствие чего критикуют ноунейм-мажоритарщиков: хорошее образование, управленческий и волонтерский опыт, в том числе участие в реформах во времена Порошенко, навыки по подготовке документов, экспертные знания.

В основном именно эти люди озвучивают конкретные планы действий и законопроекты. BBC News Украина интересовалась и у мажоритарщиков из регионов, какими будут их первые законопроекты. Все отвечали, что рано об этом говорить и нужно сначала решить этот внутри партии.

Но единогласно уверяют, что первым делом отменят депутатскую неприкосновенность.

Копірайт зображення Давид Арахамия Image caption Давида Арахамию считают одним из претендентов на должность главы фракции

"У меня ощущение 110% поддержки моих инициатив со стороны президента и команды. В первые месяцы в парламенте будем голосовать около сотни реформаторских законопроектов, которые "умерли" при предыдущей власти. А в оборонном секторе нам нужно изменить горизонт планирования с одного года хотя бы на три, чтобы это было не как в африканских странах, а как в мировой топ-десятке", - делится планами Арахамия.

Объявление о вакансии своего помощника он разместил на Work.ua. А в "школе депутатов" сидел за столом "оборонки и нацбезопасности".

31-летняя Марьяна Безуглая, как и Давид Арахамия, имеет опыт работы в Минобороны. Она победила в 217-м округе на киевской Оболони. Там ее основной конкуренткой была кандидат от партии ЕС, депутат Киевсовета Лариса Костенко. Претендентка на мандат от "Слуги народа" обнародовала базы данных, по ее информации, агитаторов за оппонентку, что могло свидетельствовать о подкупе избирателей. В ЕС это отрицали.

Ее, как врача-терапевта, мобилизовали в начале войны на фронт. Там Марьяна служила в 128-й бригаде и с определенного момента решила "хакнуть систему управления военной медициной изнутри", то есть найти способы менять ее изнутри. Так молодая врач оказалась в проектном офисе реформ оборонного ведомства.

Толчком для этого, как она рассказывает, стала история с "мобильным госпиталем" EMEDS BASIC. Его украинцам передали американские коллеги. "Я увидела, как чиновники просто хотели от него избавиться, они не хотели выйти из своей зоны комфорта. В конце концов передали хирургический госпиталь десантникам, у которых не было хирургов", - вспоминает будущая депутат.

Копірайт зображення Марьяна Безуглая Image caption Марьяна Безуглая (крайняя справа) в "школе депутатов". Она участвовала в написании раздела о военной медицине Стратегического оборонного бюллетеня

Марьяна будет одной из тех "слуг народа", для кого депутатская зарплата станет единственным источником доходов. Это побуждает лидеров политсилы задумываться над повышением этой заработной платы. Сейчас она равна 20-40 тысячам гривен в зависимости от должности и других формальностей.

Кто выбил из игры мастодонтов?

Владелец сети ресторанов, в прошлом повар Алексей Леонов победил в 135 округе - Приморском районе Одессы. Он как раз из тех нардепов "Слуги народа", у кого нет высшего образования и получил за это на орехи от пользователей соцсетей.

В своем округе он победил экс-регионала, доктора юридических наук Сергея Кивалова. Тот переизбирался там два десятка лет, возглавлял ЦИК на выборах президента в 2004 году, когда в ее работе были обнаружены многочисленные фальсификации, в результате чего Верховный Суд отменил результаты.

Алексей считает, что партийный бренд обеспечил ему половину успеха - остальное собственная кампания.

Копірайт зображення Слуга народа Image caption Ресторатор Алексей Леонов выбил из игры юриста, экс-регионала Сергея Кивалова в Приморском округе Одессы. Перед этим он отказался от сотрудничества с командой мэра Геннадия Труханова

О своей профессии и образовании рассказывает: "В 16 лет мой отец умер от рака, мама была инвалидом. Я вынужден был выбрать прагматичную профессию повара. 12 лет назад начал собственный бизнес. Если бы я захотел, то уже купил бы диплом. У меня в округе 16 ПТУ. Их директора мне говорят, что у них недобор. У нас с экранов фактически рассказывают, что получать техническую специальность и работать - это стыдно".

Добавляет, что подал документы на обучение в Одесский региональный институт государственного управления. А из приоритетов в парламенте - работа над изменением налоговой политики.

Пародист, телеведущий Александр Скичко - из тех "Зе!депутатов" -мажоритарщиков, у кого есть высшее образование, но нет вообще никакого опыта, касающегося того, чем придется заниматься в парламенте.

"Мне очень хочется больше узнать о макроэкономическом процессе, о бюджетных показателях, секторальных направлениях, о регламенте", - рассказывал Александр в кулуарах журналистам. Заверил попутно, что уволился с телеканала "Украина" и больше не согласится вести корпоративы.

Признал, что будет иметь другой доход помимо депутатской деятельности - но из тех, которые не запрещены законом. Какой именно - не уточнил. 28-летний экс-телеведущий видит себя или в комитете по вопросам аграрной политики и земельных отношений, или транспорта.

"Агропромышленный комплекс касается моего округа. Село у нас недооценено и забыто. Об этом свидетельствует его упадок. Ситуацию улучшило бы перераспределение дотаций, выделяемых большим агрокомпаниям, в пользу малого и среднего бизнеса. Возможно, дешевые кредиты, законопроект о сельскохозяйственной кооперации", - рассказал он.

Тимофей Милованов между тем убеждал вновь избранных депутатов, что отсутствие опыта в их случае - "это хорошо, потому что у них незамыленные глаза". Такие глаза помогают разглядеть условного оленя и тигра.

Image caption Второго оленя будущим депутатам было найти легче, чем тигра

Лектор показал аудитории рисунок, где, кроме явных животных, нужно было увидеть концептуальных. Те прятались в узорах и завуалированных надписях. Это помогает распознавать шаблоны собственного мышления.

26-летний Дмитрий Костюк, журналист телеканала "Эспрессо", победил в 65-м округе в Житомирской области, выбив там из политической игры такого гуру как 63-летний Владимир Литвин. А кроме того, еще одного влиятельного на местном уровне политика - 52-летнего Виктора Мельника.

Рассказывает, что пока его оппонент Литвин давал в парламенте пресс-брифинги, где отчитывался о своей поддержке округа, Дмитрий ездил по селам: "Поехал, например, в село Понинка на местную картонно-бумажную фабрику. Там люди жалуются на сажу, которая от нее распространяется вокруг и покрывает землю. Так ту сажу со своей головы стряхивал потом".

Копірайт зображення Дмитро Костюк Image caption Владимир Литвин отчитывался в парламенте, Дмитрий Костюк ездил по селам

И пока один из самых молодых депутатов стряхивал сажу с головы, его оппонентам пришлось по результатам выборов смахивать пепел. А до этого пепел хотелось стряхивать самому: два года работы журналистом-расследователем разочаровали - правоохранительные органы и власти не реагировали на разоблачения.

"Если при Януковиче воровали с доходов, то при Порошенко начали это делать из кармана людей", - говорит молодой политик.

Еще приглашал Литвина и Мельника на дебаты в центре Новоград-Волынского. Первый не пришел, а второй явился с большой группой поддержки.

Дмитрий надеется, что с незаконной вырубки лесов его родной округ переориентируется, например, на производство электромобилей. Для последних требуется литий, а на территории Житомирской области как раз есть его залежи.

Уверяет, что влияние олигарха Игоря Коломойского на свою партию не почувствовал. То же самое говорили и другие новоизбранные "слуги народа" в разговоре с BBC News Украина. Утверждают, что проблема гиперболизирована.

Как создать фракцию из ноунеймов?

Фактически, кроме партии будущих депутатов монобольшинства в 254 мандата объединяет только молодость и энтузиазм. Все остальное - пестрота и разнородность, которые будут проявляться со временем все сильнее, осознают в руководстве партии.

"За моим столом собрались те, кто занимается аграрной тематикой. Четверо из нас обсуждали создание рынка земли. Все согласились, что он нужен, но у каждого было разное видение, как этого добиться", - поделился впечатлениями Дмитрий Костюк.

Старые политические партии достигали парламентской дисциплины за счет круговой поруки, лояльности к конкретному лидеру, доступа к теневым ресурсам, соучастия в коррупции, совместных бизнес-связей, общего прошлого еще в СССР или в бурных 1990-х, тесной связи с определенными олигархами.

Image caption В "Слуге народа" могут столкнуться внутри фракции с противостоянием разных групп. Какими методами ее лидеры будут обеспечивать результативные голосования - официально не комментируют

На вопрос BBC News Украина о том, как будут добиваться единодушных голосований и удерживать фракцию вместе, один из лидеров партии в кулуарах ответил абстрактно: "Будем уговаривать, призывать к ответственности".

Будут ли использовать правоохранительные органы, чтобы "приструнить" несогласных или связанных с местными "феодалами" депутатов? Этот вопрос наш собеседник оставил без ответа.

В партии не под запись признаются, что гуглили досье на некоторых и узнавали не слишком приятные подробности уже после выдвижения их кандидатур, в частности - близость к локальным элитам с их интересами.

Как парламентарии-ноунеймы справляются с задачами "школы депутата", какие оценки получают за "домашки", журналисты уже не смогли увидеть. СМИ пригласили только на вступительную общую часть первого учебного дня.

Image caption Занятия "школы депутатов"

После такой школы они будут идти не в университет, а прямо в парламент. Сразу в бой.

Многие признают, что в Украине начался беспрецедентный политический эксперимент с трудно прогнозируемыми последствиями.

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