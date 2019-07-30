Мама шестерых детей и популярный блогер: как она это делает?

Денис гоняет голубей, а Даша видит кота и бежит за ним. Давид бросается песком и попадает в Алису. Они только что были рядом, но тут же разбегаются в разные стороны.

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Так выглядит обычная прогулка одесситки Оксаны Кобелецкой - известного блогера и мамы шестерых детей.

Как выжить в таком ритме и не сойти с ума, она рассказала ВВС News Украина.

Пятеро за раз

Три года назад 37-летняя микробиолог Оксана еще была в декретном отпуске со своей дочерью Алисой, когда узнала, что беременна во второй раз - и сразу пятерней.

"Одни врачи говорили о здоровом организме, и что так сработали гормоны. Другие выдвигали гипотезы об особенностях телосложения. Когда я узнала, что вынашиваю сразу пятерых, было очень страшно. Но их сердечки уже бились во мне, поэтому двигаться можно было только вперед".

Копірайт зображення Фото из архива Оксаны Кобелецкой Image caption Оксана выносила и родила пятерню. Такая беременность случается один раз на несколько миллионов

Случай редкий, один на миллионы - говорили о беременности Оксаны врачи и предупреждали о возможных осложнениях.

Но несмотря на все предостережения, она выносила и родила пятерых здоровых детей - близнецов Дашу и Сашу, близнецов Дениса и Влада и еще Давида.

Дети родились недоношенными, весом около килограмма каждый, но дышали самостоятельно.

Копірайт зображення instagram.com/odessafiver/ Image caption Они всегда вместе - общаются, играют, спорят и мирятся

Круглосуточный детсад

Теперь жизнь Оксаны - это круглосуточный детсад. Алиса и пятеро ее младших братьев и сестер. "Пятерняшки - просто няшки. И Алиса из сказки", - говорит женщина о своей семье.

Вокруг Оксаны всегда броуновское движение - дети бегают вокруг, просят пить, писать или взять их на ручки. Они танцуют и ставят десятки вопросов одновременно. Так выглядит наша прогулка у моря. Оксана одевает детей в жилеты яркого салатового цвета со светоотражающими элементами. Так детей хорошо видно и их легче ловить.

Рядом с Оксаной всегда ее мама. "Мама была моими руками. Она взяла на себя старшую дочь во время беременности. Без нее я бы не справилась", - признается женщина. Почти сразу после рождения детей Оксана пережила развод с мужем.

Днем на помощь многодетной семье приходит няня, работу которой оплачивают благотворители. Втроем с няней выводить на прогулку шестерых детей легче, говорит женщина.

"Для безопасной прогулки необходимо иметь одного взрослого на двоих детей", - рассказывает Оксана.

Копірайт зображення ВВС Image caption Дети никогда не путают друг друга, даже со спины могут различить, кто из близнецов прыгает на батуте - Даша или Саша

Она говорит, что без благотворительной помощи не обошлась бы. Мэрия Одессы недавно подарила семье плиту и холодильник, а когда дети только родились - квартиру. Президент Петр Порошенко подарил автомобиль.

"Я боюсь озвучивать эти цифры, сколько в месяц нужно денег на еду и одежду для шестерых детей", - говорит женщина.

Чтобы завезти детей на прогулку или в сад, нужен целый микроавтобус. В детсад они начали ходить несколько недель назад, и для мамы это стало настоящим спасением - за несколько часов днем ​​можно успеть сделать много дел. К тому же, недавно попали в больницу после простуды с сыном Давидом, а бабушка сама бы не справилась дома с пятью.

Правила и порядок

За три года жизни в таком напряженном ритме самым тяжелым моментом Оксана называет болезни детей: "А болеют они обычно одновременно все. Как-то мы более двух месяцев провели с ними в больнице. У детей был ротавирус, и надо было менять подгузники с бешеной скоростью, стирать одежду нон-стоп, давать сразу нескольким лекарства и еду. Мы с мамой разрывались между ними, не спали и не ели".

"После родов Оксана так похудела, она вся аж прозрачная была, такая замученная", - вспоминает первые дни с детьми бабушка Оля.

Легче стало, когда дети немного подросли и у них установился общий режим, вспоминает женщина. Например, всем выдавали бутылочки со смесью, и они одновременно ели и спали.

Копірайт зображення instagram.com/odessafiver/

Но новые испытания ждали семью, когда начался прикорм - один человек одновременно мог кормить только двух детей.

"У нас есть правила, режим и порядок - едим только за столом и без мультиков. У каждого своя тарелка и ложка определенного цвета. Без этих правил мы просто не справимся. И детям так спокойнее", - говорит Оксана.

Копірайт зображення ВВС Image caption У каждого свои тапочки, и дети знают цвета тапочек друг друга

Сейчас детям уже три года, и они стали более самостоятельными - сами едят и сами одеваются.

В Instagram, который Оксана назвала Odessafiver, много веселого видео: как дети едят борщ с фрикадельками, и в борще вся кухня, как прыгают на батуте, рисуют, и как, сидя рядышком, смотрят мультики.

Во время прогулки со съемочной группой детей удается посадить в одном месте: они разкрашивают раскраски, клеят наклейки и наперегонки показывают маме свои рисунки.

Но собрать их в одном кадре удается лишь на мгновение. И снова все разбегаются.

Оксана при этом остается спокойной. По очереди берет на руки детей, отвечая на десятки их вопросов.

"После рождения детей моя жизнь изменилась мгновенно. Я стала смелее, сильнее. Я поверила в себя. Тогда даже представить не могла, что смогу делать то, что делаю сейчас. Например, не могла представить, что буду давать интервью или вести блог для тысячи людей".

Копірайт зображення Фото из архива Оксаны Кобелецкой

Аккаунт в Instagram стал не только возможностью выговориться и найти поддержку, но и шансом помочь семье - люди, которые ее читают, присылают одежду и обувь для детей, игрушки и книжки.

"У меня самые классные и требовательные подписчики. Они всегда найдут слова поддержки и советы, вдохновение и силы. Я им очень благодарна. У меня много многодетных мам, мам с близнецами. Многодетная мама из Киева недавно прислала нам футболки".

В Instagram, где у Оксаны более 130 тыс. подписчиков, она делится рецептами кексов, историями о разводе с мужем и опытом перехода с подгузников на горшок. Здесь она размещает рекламу. Например, недавно ей сделали бесплатную пластическую операцию, а за это она поделилась впечатлениями у себя в сториз.

Копірайт зображення ВВС Image caption За руки и за платье. Мама на прогулке с детьми. Рядом идут бабушка и няня

Пока мы записываем интервью на улице, дети играют в доме с бабушкой и няней, но по очереди выходят посмотреть, что делает мама - Денис садится ей на руки, Алиса показывает тетрадь, в которой она пишет цифры.

На вопрос, как она справляется со всем этим, Оксана в шутку отвечает: "А кто сказал, что я справляюсь?"

"Когда рожаешь пятерых детей, самое важное - это верить, что все будет хорошо. Только на этой вере я и жила. У нас не было денег, не было откуда ждать помощи. Врачи говорили, что мало кто выживает в таких случаях, но мы выжили. И было много людей, которые поддержали и помогли".

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