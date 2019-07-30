Мама шестерых детей и популярный блогер: как она это делает?
Денис гоняет голубей, а Даша видит кота и бежит за ним. Давид бросается песком и попадает в Алису. Они только что были рядом, но тут же разбегаются в разные стороны.
Так выглядит обычная прогулка одесситки Оксаны Кобелецкой - известного блогера и мамы шестерых детей.
Как выжить в таком ритме и не сойти с ума, она рассказала ВВС News Украина.
Пятеро за раз
Три года назад 37-летняя микробиолог Оксана еще была в декретном отпуске со своей дочерью Алисой, когда узнала, что беременна во второй раз - и сразу пятерней.
"Одни врачи говорили о здоровом организме, и что так сработали гормоны. Другие выдвигали гипотезы об особенностях телосложения. Когда я узнала, что вынашиваю сразу пятерых, было очень страшно. Но их сердечки уже бились во мне, поэтому двигаться можно было только вперед".
Случай редкий, один на миллионы - говорили о беременности Оксаны врачи и предупреждали о возможных осложнениях.
Но несмотря на все предостережения, она выносила и родила пятерых здоровых детей - близнецов Дашу и Сашу, близнецов Дениса и Влада и еще Давида.
Дети родились недоношенными, весом около килограмма каждый, но дышали самостоятельно.
Круглосуточный детсад
Теперь жизнь Оксаны - это круглосуточный детсад. Алиса и пятеро ее младших братьев и сестер. "Пятерняшки - просто няшки. И Алиса из сказки", - говорит женщина о своей семье.
Вокруг Оксаны всегда броуновское движение - дети бегают вокруг, просят пить, писать или взять их на ручки. Они танцуют и ставят десятки вопросов одновременно. Так выглядит наша прогулка у моря. Оксана одевает детей в жилеты яркого салатового цвета со светоотражающими элементами. Так детей хорошо видно и их легче ловить.
Рядом с Оксаной всегда ее мама. "Мама была моими руками. Она взяла на себя старшую дочь во время беременности. Без нее я бы не справилась", - признается женщина. Почти сразу после рождения детей Оксана пережила развод с мужем.
Днем на помощь многодетной семье приходит няня, работу которой оплачивают благотворители. Втроем с няней выводить на прогулку шестерых детей легче, говорит женщина.
"Для безопасной прогулки необходимо иметь одного взрослого на двоих детей", - рассказывает Оксана.
Она говорит, что без благотворительной помощи не обошлась бы. Мэрия Одессы недавно подарила семье плиту и холодильник, а когда дети только родились - квартиру. Президент Петр Порошенко подарил автомобиль.
"Я боюсь озвучивать эти цифры, сколько в месяц нужно денег на еду и одежду для шестерых детей", - говорит женщина.
Чтобы завезти детей на прогулку или в сад, нужен целый микроавтобус. В детсад они начали ходить несколько недель назад, и для мамы это стало настоящим спасением - за несколько часов днем можно успеть сделать много дел. К тому же, недавно попали в больницу после простуды с сыном Давидом, а бабушка сама бы не справилась дома с пятью.
Правила и порядок
За три года жизни в таком напряженном ритме самым тяжелым моментом Оксана называет болезни детей: "А болеют они обычно одновременно все. Как-то мы более двух месяцев провели с ними в больнице. У детей был ротавирус, и надо было менять подгузники с бешеной скоростью, стирать одежду нон-стоп, давать сразу нескольким лекарства и еду. Мы с мамой разрывались между ними, не спали и не ели".
"После родов Оксана так похудела, она вся аж прозрачная была, такая замученная", - вспоминает первые дни с детьми бабушка Оля.
Легче стало, когда дети немного подросли и у них установился общий режим, вспоминает женщина. Например, всем выдавали бутылочки со смесью, и они одновременно ели и спали.
Но новые испытания ждали семью, когда начался прикорм - один человек одновременно мог кормить только двух детей.
"У нас есть правила, режим и порядок - едим только за столом и без мультиков. У каждого своя тарелка и ложка определенного цвета. Без этих правил мы просто не справимся. И детям так спокойнее", - говорит Оксана.
Сейчас детям уже три года, и они стали более самостоятельными - сами едят и сами одеваются.
В Instagram, который Оксана назвала Odessafiver, много веселого видео: как дети едят борщ с фрикадельками, и в борще вся кухня, как прыгают на батуте, рисуют, и как, сидя рядышком, смотрят мультики.
Во время прогулки со съемочной группой детей удается посадить в одном месте: они разкрашивают раскраски, клеят наклейки и наперегонки показывают маме свои рисунки.
Но собрать их в одном кадре удается лишь на мгновение. И снова все разбегаются.
Оксана при этом остается спокойной. По очереди берет на руки детей, отвечая на десятки их вопросов.
"После рождения детей моя жизнь изменилась мгновенно. Я стала смелее, сильнее. Я поверила в себя. Тогда даже представить не могла, что смогу делать то, что делаю сейчас. Например, не могла представить, что буду давать интервью или вести блог для тысячи людей".
Аккаунт в Instagram стал не только возможностью выговориться и найти поддержку, но и шансом помочь семье - люди, которые ее читают, присылают одежду и обувь для детей, игрушки и книжки.
"У меня самые классные и требовательные подписчики. Они всегда найдут слова поддержки и советы, вдохновение и силы. Я им очень благодарна. У меня много многодетных мам, мам с близнецами. Многодетная мама из Киева недавно прислала нам футболки".
В Instagram, где у Оксаны более 130 тыс. подписчиков, она делится рецептами кексов, историями о разводе с мужем и опытом перехода с подгузников на горшок. Здесь она размещает рекламу. Например, недавно ей сделали бесплатную пластическую операцию, а за это она поделилась впечатлениями у себя в сториз.
Пока мы записываем интервью на улице, дети играют в доме с бабушкой и няней, но по очереди выходят посмотреть, что делает мама - Денис садится ей на руки, Алиса показывает тетрадь, в которой она пишет цифры.
На вопрос, как она справляется со всем этим, Оксана в шутку отвечает: "А кто сказал, что я справляюсь?"
"Когда рожаешь пятерых детей, самое важное - это верить, что все будет хорошо. Только на этой вере я и жила. У нас не было денег, не было откуда ждать помощи. Врачи говорили, что мало кто выживает в таких случаях, но мы выжили. И было много людей, которые поддержали и помогли".