Мама шестерых детей и популярный блогер: как она это делает?

Пост умелок! ⠀ Ну как умелок, просто констатация факта. А то я как похвастаюсь, так мне сразу сообщат, что "а вот мой 😉"! ⠀ Но я таки хвастаюсь, что мы таки пошли в сад! (Не тот который с фруктами, "все в сад", а тот где "привели, покормили, спать уложили"). ⠀ Так что на вопрос отвечаю: уже пошли, но правда пока на полудневку для адаптации. Адаптацию считаю обязательной, даже если дети нормально реагируют (без всяких там рыдания, сопли, отказ от еды и тд). ⠀ Первый раз оставили на пару часов, так они уходить не хотели и кажется не заметили, что нас (с бабушкой и няней) нет. Переживала я? Нет. С ними осталась Алиса которая их давно психологически подготовила так, что они бежали с радостью. И ели и не нервничали. ⠀ Второй раз получился форс мажор, хотела забрать их до сна, но не успевала, поэтому пришлось оставить и они потом капризничали после сна. Но не критично. ⠀ Сейчас пока так и проходим адаптацию, но главная цель, чтоб дети бежали туда как на праздник, а не со скандалом и уговорами (сразу с пятерыми я это не потяну). ⠀ В сад мы пошли частный, находится 10 минут на машине от дачи, с кучей активности для детей и отличным питанием (даже не на пятерочку, а на дватцаточку, не в каждом ресторане могут похвастаться таким меню), группы не большие. ⠀ Многие как раз советуют идти летом, для более мягкого вливания в новую вирусную среду, так что и с этого боку надеюсь пронесёт. ⠀ Сколько через адаптацию проходили?