Дельфины и кит среди пластика и антибиотиков: насколько грязное Черное море?

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В Черном море обитает более 5 тыс. видов живых организмов, 10% из которых находятся под угрозой исчезновения. В водах Черного моря были обнаружены антибиотики и пластик, а также химикаты очистки сточных вод.

Четыре года десятки ученых из разных стран мира на исследовательском судне, самолетах и лодках изучали глубины Черного моря. Научные экспедиции, финансируемые ЕС и Программами развития ООН, брали пробы воды, исследовали морской мусор и жизнь морских животных.

"Такого масштаба исследований Черного моря раньше не было. На днях наша команда ученых из Украины, ЕС, Грузии отправилась уже в третью экспедицию", - рассказал ВВС News Украина заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Николай Кузё.

Исследования проводились в прибрежных водах Грузии, Украины и России, а также в открытом море.

Где обитают дельфины, где сконцентрированы крупнейшие скопления мусора, сколько рыбы обитает в Черном море - рассказывает ВВС News Украина.

Что и кто загрязняет Черное море?

В акватории Черного моря было выявлено 124 химических соединения, вредоносных для морской экосистемы. В частности, была обнаружена ртуть, диоксины, пестициды, антибиотики, парацетамол и другие вещества, употребляемые в фармацевтической отрасли, а также химикаты, используемые для очистки промышленных сточных вод и перемещения грузов по морю.

Ртуть и диоксины нашли даже в рыбе и моллюсках, а в мертвых дельфинах - пестициды.

Наиболее загрязненной ученые считают территорию западного побережья Черного моря, вблизи дельты Дуная, и часть моря близ Одессы. Наиболее чистой, по результатам исследования, оказалась центральная часть моря.

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В ходе исследований в море были обнаружены вещества, используемые для придания водонепроницаемых свойств текстилю, при производстве обуви, упаковки для пиццы, а также средств от насекомых.

Ученые назвали топ-5 крупнейших источников загрязнения Черного моря: коммунальные сточные воды, через которые в море попадают антибиотики, антипирены и остатки бытовой химии.

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Также загрязнение обусловлено попаданием в море сточных вод и большого количества химикатов.

Вредные вещества, образующиеся при сжигании угля на ТЭЦ, переносятся ветром на большие расстояния над морем. Пестициды, которые применяются главным образом в сельском хозяйстве, также представляют угрозу для морской среды, говорится в исследовании.

Морские суда являются источником разливов нефти и химикатов на акватории портов.

"Меня поразило количество отходов, связанных с фармацевтическим производством, наличие диоксина в рыбе. Это очень настораживает и заставляет задуматься", - отметил Николай Кузё.

Откуда мусор?

83% морского мусора в водах Черного моря составляет пластик, который разлагается от 100 до 1000 лет.

К 2050 году, по прогнозам ученых, в Черном море будет больше пластика, чем рыбы.

Высокая загрязненность Черного моря объясняется еще и тем, что оно имеет ограниченный водообмен с океанами, а мусор в него несут крупнейшие реки Европы - Дунай, Днестр и грузинская Риони.

Пластиковые пакеты и бутылки, пластиковая упаковка и мелкие кусочки пластика - реки несут к морю от шести до 50 единиц мусора в час.

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На 1 квадратный километр в Черном море приходится около 90 единиц мусора, это почти вдвое больше, чем в Средиземном и Северном морях, где его концентрация составляет 50 единиц мусора на квадратный километр.

"Должен быть более четкий экологический контроль загрязнения морской среды. Необходимо заботиться о том, чтобы море не загрязнялось морским транспортом, чтобы в море не сливали неочищенные сточные воды - коммунальные или промышленные", - говорит Кузё.

По результатам исследований будут разработаны определенные экологические ограничения в промышленной и аграрной сфере, работе портов, должны модернизировать очистные сооружения.

"Существующие очистные сооружения работают недостаточно эффективно и негативно влияют на состояние как рек, так и морей", - отметил замминистра.

Также в центральной части Черного моря были обнаружены большие скопления плавающего мусора, которые могут со временем быстро превратиться в цели мусорные острова.

Кто в море живет?

В Черном море, суммарная площадь которого - 1,2 км, обитает 200 видов рыб, почти 2 тыс. видов водорослей и морской травы, около 1,5 тыс. видов моллюсков, крабов и морских червей, один вид тюленей, находящийся на грани исчезновения, и дельфины.

Почти 500 видов живых организмов, обитающих в водах Черного моря, занесены в Красную книгу как исчезающие виды.

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Также в Черном море обитает 365 видов чужеродных организмов (от одноклеточных водорослей до кита), которые были привезены из других морей и океанов, например, в трюмах кораблей. Предполагают, что кит, длина которого составляет около десяти метров, до сих пор встречается в Черном море.

Почему это важно? Чем меньше привнесенных и больше аборигенных, местных видов, тем более устойчивой и здоровой является экосистема моря, говорится в исследовании.

Также в Черном море обнаружили следы пребывания европейского осетра (Acipenser sturio), который считался давно вымершим. Последний раз этот вид видели в украинских водах Черного моря в 1960-х годах.

Копірайт зображення Фото проекту EMBLAS-II Image caption Черноморская шиповатая игла-рыба и гребенчатый губан

В ходе исследований в открытом море ученые поймали шиповатую иглу-рыбу (Syngnathus schmidti). Этот уникальный, мало исследованный вид еще называют иглой черноморской.

Другой находкой стал занесенный в Красную книгу гребенчатый губан золотистый (Ctenolabrus rupestris).

Где встретить дельфинов?

В Черном море встречаются три вида дельфинов, и ученые исследовали ареалы их обитания.

Самый маленький из дельфинов - черноморская морская свинья размером до 1,6 метра, дельфин-белобочка, или обыкновенный дельфин длиной до 2,2 метра. А самый крупный вид - черноморская афалина, длина тела которого составляет 3,10 метра.

В июне 2019 года ученые зафиксировали примерно по 1 тысяче единиц каждой группы этих животных в украинских водах в северо-западной части Черного моря, от дельты Дуная до Тендровской косы в Херсонской области. Наибольшие скопления дельфинов были обнаружены близ дельты Дуная и острова Змеиный.

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Два из этих трех видов находятся под угрозой исчезновения, а белобочка числиться среди исчезающих видов.

Встречаются дельфины чаще всего также в Каркинитском заливе, между северо-западным побережьем Крымского полуострова и берегом материка, близ Балаклавы и Керченского пролива. Также дельфинов можно увидеть на западном побережье Черного моря в акватории населенных пунктов Ропотамо, Вама-Веке и в дельте Дуная, вблизи Кахетии, а также в акватории турецких городов Трабзон и Арсин. Эти территории ученые называют критически важными для размножения и миграции дельфинов.

Обычно дельфины держатся большими родственными группами: обычные дельфины с обычными, морские свиньи - с морскими свиньями. Поэтому ученые с большим удивлением обнаружили в открытых водах юго-восточной части Черного моря общую группу обычных дельфинов и молодой особи морской свиньи.

Исследования подтвердили печальный факт, что сейчас дельфины-белобочки уже не формируют больших групп из сотен или тысяч особей, которые можно было часто увидеть в первой половине прошлого века, а держатся отдельными семьями или небольшими группами.

Больше всего дельфинам в Черном море угрожает браконьерство, когда их нелегально вылавливают для дельфинариев, также им вредит морской мусор и химическое загрязнение.

Еще одна причина гибели животных - рыболовные сети, в которые они попадаются, пытаясь найти пропитание.

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