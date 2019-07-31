УПЦ КП окончательно ликвидировали. Филарет просит помощи у Зеленского и ОБСЕ

Копірайт зображення УПЦ КП Image caption Филарет обещает бороться до последнего, хотя Минюст снял УПЦ КП с регистрации

Министерство юстиции сняло с регистрации и лишило права юридического лица Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

Бывший патриарх УПЦ КП Филарет не согласен с этим решением и обращается в министерство, к президенту и в ОБСЕ с просьбой сохранить это юридическое лицо.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве в среду.

27 июля синод Православной церкви Украины принял решение о прекращении деятельности УПЦ КП, которая ранее вошла в состав ПЦУ и на поместном соборе 15 декабря 2018 года заявила о самороспуске. Документ тогда подписал патриарх Филарет.

Также синод ПЦУ объявил о создании двух ликвидационных комиссий, которые будут заниматься сопровождением окончательного прекращения существования как УПЦ КП, так и Украинской автокефальной православной церкви, ставших основой для создания автокефальной церкви в декабре прошлого года во главе с митрополитом Епифанием.

Эти же комиссии должны окончательно урегулировать переход всего имущества бывшей УПЦ КП к ПЦУ.

В то же время бывший патриарх Филарет, который еще 20 июня собрал своих сторонников в Киеве и объявил о возрождении Киевского патриархата, не согласен с решением властей и ПЦУ и просит министерство юстиции продлить регистрацию УПЦ Киевского патриархата.

Православная церковь Украины признана Вселенским патриархатом поместной церковью, которая получила Томос об автокефалии 6 января 2019 года.

Ликвидация УПЦ КП

31 июля специальным сообщением министерство культуры напомнило, что религиозное объединение УПЦ КП прекратило деятельность на основании решения о самороспуске от 15 декабря 2018 года, а эта религиозная организация вошла в состав Православной церкви Украины.

Приказ о регистрации устава ПЦУ был издан еще 30 января 2019 года. Тогда же отменили приказы о регистрации устава бывшей УПЦ КП.

Image caption Митрополит Епифаний постепенно завершает объединение церквей в единую структуру

Абсолютное большинство епископов и священников бывшей УПЦ КП быстро перешли во вновь созданную церковь и постепенно перерегистрируют свои уставы в ПЦУ.

Однако бывший патриарх Филарет через несколько месяцев после создания ПЦУ начал заявлять, что не признает ликвидации УПЦ КП, а также утверждать, что патриархат все еще существует, и он - его глава.

Противостояния в церкви привели к тому, что Филарет собрал двух российских епископов и нескольких священников в Киеве 20 июня во Владимирском соборе. Это собрание, которое Филарет называет поместным собором, решило, что УПЦ КП продолжит свое существование.

На тот момент Филарет руководил Киевской епархией с почти всеми храмами и монастырями Киева и принимал участие в работе Синода ПЦУ.

Сразу после этого синод Православной церкви Украины решил лишить Филарета права управления Киевской епархией, а соответственно и контроль за местными храмами и монастырями.

Киевскую епархию синод переподчинил предстоятелю Епифанию.

Копірайт зображення UNIAN/BBC Image caption Когда-то митрополит Епифаний был одним из ближайших соратников Филарета

Абсолютное большинство бывших иерархов и священников УПЦ КП такие действия Филарета не поддержали.

Филарет сохранил фактический контроль над Владимирским собором и еще одним храмом столицы.

Бывший патриарх продолжал называть себя предстоятелем УПЦ КП и даже посвятил двух новых епископов.

Реакция Православной церкви Украины последовала незамедлительно - были наказаны епископы, участвовавшие в "поместном соборе" Филарета, а также те епископы, которых он рукоположил.

Самого Филарета лишили Киевской епархии, сохранив за ним чин епископа ПЦУ.

Позиция Филарета

Бывший патриарх Филарет не признает ни решение о снятии с регистрации УПЦ КП, ни ликвидационный поместный собор от 15 декабря 2018 года. Он готов отстаивать свою позицию в суде.

Филарет не признает того, что Киевский патриархат 15 декабря 2018 года самораспустился, чтобы сразу войти в состав вновь созданной автокефальной Православной церкви Украины.

Владыка направил специальные письма президенту Украины Владимиру Зеленскому и представительству ОБСЕ в Украине с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь сохранить УПЦ КП.

Подобные обращения также были направлены митрополиту Епифанию и министру юстиции Павлу Петренко.

Филарет сообщил, что 20 июня Поместный Собор принял решение о продлении деятельности УПЦ КП и выходе ее из состава ПЦУ.

"Поэтому с 20 июня мы существуем отдельно от ПЦУ", - заявил Филарет на пресс-конференции.

Он пообещал, что будет отстаивать УПЦ КП в суде.

Филарет настаивает, что министерство юстиции не имело права 29 июля принимать решение о снятии с регистрации УПЦ КП, ведь сам Филарет такое прошение не подавал.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Филарет критикует Петра Порошенко и призывает Владимира Зеленского не выполнять подписанные им соглашения

Также Филарет не признает создание ликвидационной комиссии, которая, среди прочего, должна заниматься передачей имущества бывшей УПЦ КП во владение ПЦУ.

Филарет до сих пор контролирует значительную часть имущества в Киеве, включая резиденцию на улице Пушкинской.

Он настаивает, что в 15-ти областях Украины до сих пор есть приходы, не перешедшие в ПЦУ, а потому, по его мнению, относящиеся к его церкви.

Также он заявил, что надеется на то, что часть епископов ПЦУ вернутся в УПЦ КП. В этом свете он заявил, что до сих пор общается с митрополитом волынским Михаилом, чья епархия не перерегистрировалась в ПЦУ.

Отдельное обращение на пресс-конференции прозвучало в адрес президента Зеленского.

Филарет призвал не выполнять соглашение между президентом Порошенко и Вселенским патриархом о создании в Киеве ставропигии (представительства) Константинополя и передаче в пользование Андреевской церкви.

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