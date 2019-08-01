Станица Луганская: выполнит ли Зеленский свое обещание?

Image caption Для людей в Станице Луганской и Луганске важно, чтобы новый мост был безопасным

Разобрать бетонные укрепления на мосту и начать его ремонт можно будет только после разминирования прилегающих территорий. Об этом договорилась трехсторонняя контактная группа в Минске 31 июля.

На восстановление моста может уйти несколько месяцев. Об этом по итогам встречи сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Этот тайминг отличается от первоначального, озвученного президентом Зеленским. И похоже, процесс будет затягиваться, несмотря на обещание президента сделать все "в течение месяца".

Вот уже неделю каждый день на дорогу, ведущую к мосту, с украинской стороны выезжает подъемный кран. Стоит целый день неподвижно и едет назад перед закрытием КПВВ. Он нужен для демонтажа позиции Вооруженных сил Украины. Той, которую военные оставили при разведении сил в Станице Луганской.

Этот кран начнет демонтаж укрепления только, если по другую сторону синхронно запустят такой же процесс.

Со стороны сепаратистов должны убрать фортификационное укрепление на обломках старого моста.

Старый бетонный мост взорвали в марте 2015 года. С тех пор местные жители вынуждены пользоваться скользкой скрипучей опорой временного деревянного моста. Но выбора нет. Других мостов или способов перебраться с одного берега Северского Донца на другой на этом участке фронта не существует.

"Хоть бы этот мост сделали ровным. А то там колеса на колясках ломаются. Идешь по досочкам - шатаешься", - говорит 67-летняя Любовь, чей дом в Станице Луганской попал в зону разведения войск.

Image caption 67-летняя Любовь живет в демилитаризованной зоне, где находится мост, дорога к нему и 74 дома в Станице Луганской. Ранее она, как и остальные местные жители, возила на продажу огурцы в Луганск. Очереди на КПВВ и разбитый мост ограничили эту торговлю

Все люди, с которыми нам удалось пообщаться на местном КПВВ, действительно ждут восстановления моста. Надеются, что благодаря отремонтированному мосту не будут больше бояться, что упадут и сломают ногу.

После пережитых обстрелов и разрушений люди здесь неприхотливы. Для них не принципиально, будет ли мост широким и прочным настолько, чтобы по нему могла проехать военная техника. Будет ли это пешеходный мост или для автомобильного транспорта.

Впрочем, он не уменьшит длину очередей и времени, которые местные жители в них проводят. А это часто четыре-пять часов только в одну сторону. Чтобы ускорить этот процесс, нужно было бы открыть дополнительные пропускные пункты. Для одного из них есть подходящая инфраструктура в Золотом Луганской области.

Вопрос открытия новых КППВ пока даже не затрагивают. Сейчас обе стороны полностью сосредоточились на восстановлении моста.

Большинство из тех, кто пересекает линию фронта в Станице Луганской, - пенсионеры. Они, как минимум, раз в два месяца ездят на подконтрольные Украине территории за украинскими пенсиями.

"Когда мы с мужем переходим через мост, я всегда иду впереди. Если вдруг упаду, он сможет меня подхватить", - рассказала нам одна из женщин в медпункте на КПВВ. После нескольких часов в очереди под палящим солнцем она почти потеряла сознание. Оказалось, это гипертонический криз. За день подобное происходит с сотнями людей.

С начала года на всех пропускных пунктах на Донбассе по естественным причинам умерли 25 человек. Такие данные приводит ОБСЕ.

Image caption На КПВВ люди стоят в очередях по 4-5 часов, многим становится плохо

8 июля Владимир Зеленский заверил, что украинская сторона дала пророссийским сепаратистам ровно неделю на демонтаж, и что Украина построит мост в течение месяца.

Заместитель главы офиса президента Вадим Пристайко сообщил, что в Украине есть средства на восстановление моста. По его словам, главное условие запуска процесса - согласие пророссийских сепаратистов, чтобы "это не было воспринято как акт агрессии".

В ответ лидер луганских сепаратистов Евгений Пасичник заявил, что любые односторонние действия Украины по восстановлению моста будут восприниматься как "акт агрессии".

С тех пор прошло уже несколько недель, а бетонное укрепление сепаратистов продолжает стоять в разобранном виде. BBC News Украина это подтвердили украинские военные, несущие службу в Станице Луганской. То есть последние договоренности в Минске подтвердили, что предыдущие не были выполнены. И все начинается сначала.

На бетонном укреплении сепаратистов продолжают находиться представители непризнанного "общего центра контроля и координации прекращения огня". Это люди в военной форме с биноклями, наблюдающие за каждым движением на мосту.

Image caption Наблюдатели ЛНР на бетонном укреплении, которое, по словам Зеленского, они должны были разобрать.

BBC News Украина, побывав на мосту в середине июля, наблюдала, как они здороваются и переговариваются с наблюдателями ОБСЕ. Это может свидетельствовать о возможности последних проверить, не имеют ли они оружия. Согласно условиям разведения сил в Станице Луганской, дорога к мосту и сам мост оказались в демилитаризованной зоне.

Кроме этого, в глаза бросаются "перевозчики" - мужчины, которые за деньги перевозят пожилых людей в колясках с одной стороны на другую. Людям с инвалидностью самостоятельно преодолеть этот мост практически невозможно. Даже в сухую погоду.

Image caption Труднее всего перейти через временный мост пожилым людям. Говорят, что голова кружится, а ноги не слушаются

Когда идет дождь со снегом, образуется гололед, и идти через это шаткое сооружение еще опаснее. Даже тем, кто свободно передвигается, не говоря о людях с инвалидностью.

"Перевозчики" берут с пенсионеров по 150 грн. Для последних - это время одна десятая их украинской пенсии.

Image caption Пожилых людей, людей с инвалидностью, больных через мост перевозят на колясках за деньги. Здесь это превратилось в бизнес

Кроме предоставления таких услуг, "перевозчики" также следят за журналистами, украинскими военными из Совместного центра контроля и координации (СЦКК), бесцеремонно снимают их на камеру и подслушивают разговоры.

Со стороны украинской власти на мост в качестве наблюдателей могут заходить безоружные военные из СЦКК. При этом гарантий собственной безопасности у них нет.

В дневное время соблюдение режима тишины на мосту мониторит миссия ОБСЕ. В ночное - этого не делает никто.

Если достигнутые в Минске договоренности будут воплощены в жизнь, то уже осенью, в сезон дождей и первых заморозков, должны открыть отстроенный мост. Ключевым условием этого будет сохранение режима тишины.

Впрочем, как показывает опыт последнего месяца, сепаратисты не спешат разбирать свои укрепления, а для украинской стороны принципиально, чтобы это происходило одновременно и зеркально.

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