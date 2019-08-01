Посол Великобритании Джудит Гоф в начале августа завершает свою дипломатическую миссию в Украине. Теперь она будет представлять Великобританию в Швеции.

Журналисты BBC News Украина посетили резиденцию посла.

Это большой дом, который находится в живописном районе Киева, недалеко от Киево-Печерской лавры.

Именно здесь британское посольство проводит официальные мероприятия, здесь проходят встречи с журналистами и представителями гражданского общества. Здесь живет сама Джудит Гоф и ее семья.

Первое, что мы увидели в доме, - портрет улыбающейся королевы Елизаветы II. На столе в большом зале стояли чайники с утеплителями в расцветке британского флага.

Настоящий маленький уголок Великобритании в центре Киева!

Интервью было записано спустя несколько дней после парламентских выборов в Украине и назначения новым премьером Великобритании Бориса Джонсона. Поэтому разговор начался с серьезных тем о том, какое влияние окажут эти события на отношения Украины и Великобритании, каковы ожидания Лондона от новой украинской власти, какова позиция в отношении "люстрации" команды Порошенко и досрочных местных выборов.

Однако еще больше BBC News Украина интересовало, с какими воспоминаниями и впечатлениями Гоф покидает Украину, что ее привлекает в украинцах и какие традиции переняла ее семья.

"Борис Джонсон является другом Украины"

BBC News Украина: Борис Джонсон, по крайней мере когда он был министром иностранных дел Великобритании, был большим сторонником сотрудничества с Украиной. В Украине ожидают, что он продолжит эту политику и в должности главы правительства. Однако есть определенные опасения, что Великобритания столкнется с негативными последствиями "брексита", с экономическими трудностями, которые повлияют и на отношения с Украиной. Удастся ли избежать такой ситуации?

Джудит Гоф: Я слышу об этих страхах после референдума в июне 2016 года. Тогда люди говорили мне: "О, Боже, Великобритания исчезнет, замкнется в себе, отступит от роли, которую она традиционно играла на международной арене". А этого не произошло. С 2016 года, после проведения референдума, мы лишь увеличили помощь и политическое участие.

Что касается Бориса Джонсона, когда он был министром, он посещал Украину дважды. А это очень важно. Министры иностранных дел не часто повторяют свои визиты. Это означает, что он понимает Украину, является другом Украины.

По моему мнению, Великобритания переживает тот период, когда, возможно, выглядят не так, как раньше, - если наблюдать извне. Однако, думаю, нам помогут очень сильные институты, демократии в нашей стране 800 лет, мы и раньше проходили через ожесточенные дискуссии и тяжелые времена. Я уверена, что мы снова преодолеем трудности.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Именно Борис Джонсон стал инициатором конференции по реформам в Украине в Лондоне в июле 2017 года. Эта встреча собрала десятки министров и заместителей министров иностранных дел стран-партнеров Украины со всего мира

BBC News Украина:Кажется, что в Украине нет опасений в отношении Бориса Джонсона-политика, если сравнивать ситуацию, например, с отношением к Дональду Трампу в 2016 году, когда было беспокойство, что он пойдет на встречу России. Есть опасения в отношении экономических проблем. Стоит ли ожидать уменьшенияпомощи Украинесо стороны Британии?

Джудит Гоф: Прежде всего, мы - пятая экономика мира. Великобритания - экономически сильное государство, и мы продолжим быть таковым.

Что касается нашей помощи Украине, она достаточно серьезная - это 35 млн фунтов прямой двусторонней помощи. Поскольку мы все еще остаемся членом Евросоюза, направляем деньги через ЕС. Думаю, что эта помощь будет сохранена, это важно, мы одни из крупнейших ваших сторонников как с практической, так и с политической стороны. Я думаю, она будет продолжена во всех сферах.

"После брексита мы хотим сделать Украину приоритетом"

BBC News Украина: Как вы оцениваете развитие украинско-британских отношений в последние 4 года?

Джудит Гоф: Они были блестящими, потому что я являюсь послом (смеется. - Ред.).

Если серьезно, я думаю мы - две нации, которые прекрасно понимают природу российского вызова. То, что у нас произошло в Солсбери, нельзя сравнивать с тем, что случилось на вашей территории, но я думаю, что это дало людям ясное понимание существования угрозы, с которой наша и ваша страна сталкиваются. Украина и Великобритания должны вместе работать, чтобы противостоять этому.

Конечно, нам хотелось бы видеть ответственное вовлечение России в международное сообщество и соблюдение ею норм международного права, но, если они не делают этого, мы должны бороться. Последние 4 года Украина и Великобритания сотрудничали очень тесно, мы учились у вас, мы оказывали помощь в сфере обороны и обучили 13 тысяч военных. Мы также учились у ваших военных, так как они имеют прямой опыт борьбы с агрессором, и это имеет большое значение сейчас.

Я думаю, мы значительно лучше стали понимать друг друга, и Украина значительно приблизилась к Европе, и мы это поддерживаем.

Копірайт зображення Gov.uk Image caption Гоф с британскими инструкторами, которые обучали украинских военных в рамках Operation Orbital зимой 2018 года

BBC News Украина: Что касается военного сотрудничества, недавно было объявлено, что курс по программе учебно-тренировочной миссии Великобритании Operation Orbital расширят для ВМС и ВВС Украины. В чем будет заключаться помощь этим родам войск?

Джудит Гоф: Обычно мы предоставляем поддержку вашим сухопутным силам. Однако то, что произошло в Керченском проливе в ноябре прошлого года, было четким сигналом того, что морская безопасность в Черном море очень важна не только для Украины, но и для НАТО. И альянс анонсировал пакет помощи на минувшем саммите. И что важно - мы признали, что Черное море - это регион, вызывающий тревогу.

То, что мы сейчас делаем - направляем часть помощи вашему флоту, морским пехотинцам, чтобы развить вашу морскую безопасность. К сожалению, вы лишились значительную часть вашего флота в 2014 году, но морская безопасность является чрезвычайно важной, поэтому надо готовиться.

Копірайт зображення facebook.com/GeneralStaff.ua Image caption Среди британских инструкторов есть ветераны операций в Ираке и Афганистане, а учат они украинских военных, в частности, борьбе со снайперами противника, ведению боевых действий ночью, разведке

BBC News Украина: Вице-премьер-министр Украины Степан Кубив минувшей осенью в интервью Голосу Америки заявил, что украинские и британские чиновники проводили консультации относительно зоны свободной торговли между Британией и Украиной после "брексита". Сколько времени может потребоваться на заключение соглашения о свободной торговле?

Джудит Гоф: Это зависит от сторон, участвующих в переговорах. Украина подписала замечательное Соглашение об ассоциации с ЕС. Сейчас мы являемся членом этого соглашения, пока остаемся в составе ЕС. После брексита мы хотим сделать Украину приоритетом, чтобы сохранить элементы этого соглашения, которые являются взаимовыгодными.

Мы не находимся в формальных переговорах, поскольку мы не можем это делать сейчас как член ЕС. Однако эти вопросы обсуждались между нашими и украинскими чиновниками, и они продолжатся, и я очень надеюсь, что они смогут добиться результатов достаточно быстро.

Мы точно хотим продолжения действующей ситуации в торговле, потому что мы - четвертый крупнейший инвестор в Украине. Я хочу увеличения торговли, и ваш президент хочет, чтобы торговля и инвестиции с Запада росли, о чем он сказал недавно. Так же нам нужно обеспечить продление действующих договоренностей, а если мы найдем что-то более привлекательное, мы будем рассматривать и это, особенно если это будет полезно обеим сторонам.

BBC News Украина: Улучшился ли инвестиционный климат в Украине для британского бизнеса в последние годы? С какими проблемами он сталкивается?

Джудит Гоф: Речь идет не только о британском бизнес. Типичные проблемы, с которыми сталкивается бизнес в Украине на протяжении многих лет, - коррупция, нехватка равенства, неопределенное положение перед судебной властью.

При последней администрации мы видели прогресс в создании антикоррупционных институтов, мы помогали в этом, но мы до сих пор не видели действительно полномасштабной реформы судебной системы, которая очень важна.

Среди ранних заявлений новой власти (Владимира Зеленского. - Ред.) Реформа таможни, если сделают эффективно, это очень поможет. Что еще я бы хотела видеть - решение давних проблем, чтобы послать сигнал - вы можете прийти и инвестировать в Украину и не испытывать трудности.

Проблема для Украины - в репутации. Положительная репутация строиться долго, а подрывается очень быстро. Хочется, чтобы украинский рынок был целью для инвесторов, так как потенциал здесь большой, в рамках Европы - вы самый растущий рынок. Это означает наличие множества возможностей как для иностранных инвесторов, так и для украинских.

BBC News Украина: Сталкивался ли британский бизнес с рейдерством, как, например, несколько лет назад в случае с одним из ликёро-водочных заводов, в которые вкладывал деньги французский инвестор? Этой проблемой пришлось заниматься вашей французской коллеге Изабель Дюмон.

Джудит Гоф:У нас были некоторые вопросы, я не думаю, что именно такие. Однако я действительно хочу, чтобы бизнес-климат в Украине улучшился, чтобы британские инвесторы приходили сюда с уверенностью, что их инвестиции будут в безопасности и защищены, и чтобы украинцы имели уверенность, что добрые и честные инвесторы придут в эту страну.

"Мы хотим видеть больше независимых медиа"

BBC News Украина: Недавно заместитель министра иностранных дел Великобритании лорд Тарик Ахмад объявил, что Великобритания выделит 9 млн фунтов стерлингов на поддержку независимых СМИ в Украине. В чем будет заключаться этот проект?

Джудит Гоф: В Украине мы уже поддерживаем общественное вещание. Вы, например, работаете в BBC, это наш общественный вещатель, и мы очень им гордимся.

В Украине присутствует плюрализм мнений в медиа, но в медиа-среде очень доминируют интересы крупного бизнеса. А мы хотим видеть больше независимых медиа, больше независимых голосов. Есть замечательные журналисты, и надо дать им возможность работать независимо.

Мы также финансируем проекты по борьбе с дезинформацией. Например, мы сотрудничаем с Министерством образования, чтобы увеличить медиаграмотность. Ведь вы не всегда можете остановить дезинформацию. Не лучше ли тогда помочь людям и выработать более разумный способ потребления информации, научиться отличать "фейковые новости" от настоящих.

Данные, которые мы получаем, позволяют говорить, что наши проекты помогают людям лучше понимать источники информации, лучше оценивать, насколько им можно доверять.

Мы финансируем эти проекты, а также помогаем Украине коммуницировать с миром, в котором много дезинформации, где Россия пытается дискредитировать Украину, убедить нас, что вы ужасная страна, страна нацистов и т.д. Поддержка коммуникации Украины с миром, разъяснение того, какая вы страна и за что боретесь, - очень важна.

В отношении Украины нет особой визовой политики

BBC News Украина: Вопрос, который волнует многих в Украине, - каковы перспективы упрощения визового режима для всех украинцев или для определенных категорий украинских граждан?

Джудит Гоф: Меня часто спрашивают об этом. Это не какая-то особая визовая политика в отношении Украины. В Британии существует глобальная визовая политика. Я знаю, что многим людям здесь нравится эта визовая политика или эти условия. Что мы пытаемся сделать в Украине - прислушиваться к обратной связи и улучшать некоторые элементы в процессе офрмления визы, ускорить его.

Сейчас я не уверена, что существует близкая перспектива любого типа визовой либерализации. Но это - предмет дискуссий между нашими странами, общения вашего молодого правительства с моим новым правительством.

Выборы показали, что украинцы толерантны

BBC News Украина: По вашему мнению, произошли за последние 5 лет прогресс в защите прав человека в Украине?

Джудит Гоф: Украина определяет себя как европейская страна, а значит адаптирует или принимает европейские ценности. Я видела движение в отношении большей инклюзивности и толерантности.

Я здесь также стараюсь поддержать большую инклюзивность для людей с инвалидностью. Если посмотреть на работу Раисы Панасюк (первая правительственная уполномоченная по вопросам лиц с инвалидностью в 2017-2018 годах. - Ред.), которая, к сожалению, ушла от нас в прошлом году, - ей удалось продвигать большую инклюзивность для людей с инвалидностью.

Недавно первый человек с синдромом Дауна окончил университет (студент Богдан Кравчук получил степень бакалавра по истории в Луцком университете. - Ред.) при поддержке со стороны министерства образования. Поэтому я наблюдаю чрезвычайный прогресс в этой сфере.

Копірайт зображення Архив посольства Великобритании в Украине Image caption Джудит Гоф считает, что благодаря усилиям Раисы Панасюк (в центре) Украине в последние годы удалось добиться прогресса в вопросах защиты прав людей с инвалидностью

В других сферах дебаты продолжаются. Когда я общаюсь с украинцами, они поддерживают равенство, и я думаю они толерантны, как показывают результаты выборов, на которых ультраправые не получили значительной поддержки.

Некоторые вопросы, касающиеся гендера и ЛГБТ, используют как оружие. Однако, я думаю, что молодое поколение имеет другое отношение, вы же видите, как растет численность прайдов. И в этом году известные люди участвовали, это было очень важно, то есть люди имеют смелость участвовать публично. Думаю, что четыре года назад это было бы трудно.

Вообще попытки изобразить Украины нетолерантной страной - это часть нарратива, идущего извне, когда пытаются показать Украину как очень нетолерантную, фашистскую, нацистскую страну. Мы знаем откуда исходит этот нарратив. И этого всего не было в моем опыте общения с украинцами. Но, считаю, что нужно обеспечивать более открытые дебаты по таким вопросам.

"Было очевидно, что есть желание изменений в Украине"

BBC News Украина: Вы ожидали таких больших политических изменений в Украине в этом году?

Джудит Гоф: Для многих из нас было ясно, что присутствует явное желание перемен в стране, и я не удивлена. Украина, возможно, пионер в глобальном контексте. Мы были свидетелями того, как проводились кампании, а успех достигался нетрадиционным путем. Таким, который очень отличается от того, что в Украине видели раньше.

Я считаю, что политика в глобальном масштабе меняется, возможно, с помощью технологий, но также из-за изменения отношения людей к политикам - того, что они от них хотят.

Думаю, перед новым президентом и новым парламентом стоит вызов - сформировать правительство и заняться управлением страной уже осенью.

BBC News Украина: Британские чиновники много раз говорили, что за последние 5 лет Украина достиглабольше, чем за предыдущие годы независимости. Какими были самые большие достижения, и что вас больше всего разочаровало?

Джудит Гоф: Я была главой отделения Форин-офиса (МИД Великобритании. - Ред.), которое отвечало за Украину в 2014 году. Когда у вас проходили президентские и парламентские выборы, мы видели, какие вызовы стоят перед страной. Вас атаковали, вы лишились территорий, вы попали в конфронтацию с крупной державой, ваша экономика пострадала ... Много проблем. Я не думаю, что кто-то на тот момент считал, что то руководство проработает 5 лет, не говоря уже о сохранении власти на более значительный промежуток времени.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Джудит Гоф, как и другие послы стран G7, считают неуместной инициативу о люстрации политиков эпохи Порошенко, и призывает расследовать любые злоупотребления, если они имели место, согласно законодательству. Фото - 2015 года

Если оглянуться на 5 лет назад, я могу сказать, что Украине удалось оказать сопротивление российской агрессии, хоть и не удалось решить эту проблему, для чего нужны определенные шаги России - вывод войск и соблюдение прекращения огня.

Удалось построить собственные вооруженные силы, улучшить ситуацию в экономике. Сейчас мы видим рост, имплементирован целый ряд реформ, в частности в банковском секторе, процедуре закупок, созданы антикоррупционные институты, новая полиция.

Были важные достижения в этот период, которые были поддержаны и в которых помогали ЕС и международное сообщество, но главный импульс исходил от украинцев, потому что это было то, чего вы хотели.

Что касается разочарований - коррупция до сих пор не преодолена, судебная власть до сих пор не реформирована.

Но у вас новый президент, будет новое правительство, и, надеюсь, вы сможете продолжить работу в этом направлении, чтобы искоренить коррупцию, реформировать судопроизводвже виступилиство и трансформировать эту страну в европейское государство, которым Украина мечтает стать.

BBC News Украина: Вы думаете, они будут способны сделать это, новый президент и новое правительство?

Джудит Гоф: Ну, никто еще не знает, каким будет новое правительство. Поэтому это не очень удачный вопрос. Я из общения с президентом и другими людьми могу сказать, что они имеют четкое видение того, чего хотят достичь. Конечно, многое будет зависеть от формирования правительства, и многое до сих пор зависит от поддержки международного сообщества.

BBC News Украина: Но страны G7 уже выступили против люстрации предыдущей власти - инициативы президента Зеленского, предложенной накануне парламентских выборах. В чем причина?

Джудит Гоф: Мы считаем, что 2019 год - не 2014-й. Нам следует понять, была ли это предвыборная риторика или реальное желание новой администрации что-то сделать. Посмотрим. Если есть доказательства нарушений закона, коррупции, злоупотребления служебным положением, то в отношении всех, кого в этом подозревают, нужно следовать доказательствам и букве закона. Это, по нашему мнению, более разумно, чем полномасштабная люстрация всего поколения политиков.

BBC News Украина: А если президент Зеленский продолжит делать не только заявления, а и перейдет к действиям, не только в отношении люстрации, а, например, проведения местных досрочных выборов в этом году, как будет реагировать западное сообщество?

Джудит Гоф: Многие вещи были сказано в жаркий период предвыборной кампании.

Что касается местных выборов, которые должны состояться в октябре 2020 года, мы не видим никаких оснований, почему они должны состояться раньше, и я думаю в техническом плане это достаточно сложная вещь. И частью демократии является наличие избирательных циклов. Если у вас были одни досрочные выборы, это не значит, что обязательно проводить другие досрочно. В Британии местные и парламентские выборы часто проходят в разное время. И обе кампании показывают два разных настроения общества.

Мы за то, чтобы местные выборы состоялись в 2020 году, но мы хотим понять, что является предвыборной риторикой, а что - политикой новой администрации.

"Украине нужно победить культуру коррупции"

Image caption Джудит Гоф призывает украинцев преодолеть культуру коррупции, добиться проведения судебной реформы и усиления антикоррупционных институтов

BBC News Украина: Каких изменений вы ожидаете от новой власти?

Мы фокусируемся сейчас на том, каким будет новое правительство здесь, что будет на повестке дня первого заседания парламента, какие шаги сделает президент, чтобы выполнить обещания по борьбе с коррупцией и проведению реформ.

Мы хотели бы видеть усиление поддержки антикоррупционных институтов, реформу судебной власти, которая является одной из самых больших проблем в этой стране. Хотим видеть четкий сигнал, что к коррупции толерантности не будет. Украине нужно победить эту эндемичную культуру, часто принуждающую людей к коррупции. Необходимо больше прозрачности в закупках в ряде секторов, в работе государственных предприятий.

BBC News Украина: Какой вы ожидаете увидеть Украину через пять лет?

Джудит Гоф: Я думаю, все зависит от украинцев. Все зависит от того, что вы хотите. У вас есть молодое поколение, очень талантливое, думаю, очень ориентированное на Европу, европейские ценности, и я предполагаю, что будет движение вперед. Но все зависит от вас.

Ваше молодое поколение прекрасно мобилизуется и очень пассионарное. Есть очень сильное гражданское общество. И молодое поколение - это талантливые и очень образованные люди, которые хотят достижений. Меня всегда поражали молодые люди, которых я здесь встречала.

"За каждым успешным дипломатом стоит семья"

BBC News Украина: Оправдались ли ваши ожидания после прибытия в Украину?

Джудит Гоф: Это было сознательное решение приехать в Украину, я была здесь раньше, я занималась Украиной, поэтому я знала, что меня ждет. Не думаю, что были какие-то сюрпризы.

BBC News Украина: Чем вам запомнились последние четыре года?

Джудит Гоф: Машина времени, в которую ты попадаешь, когда переезжаешь в Украине.

Я живу здесь с семьей, моему сыну было всего два года, когда мы переехали. Ему - сейчас шесть, и он маленький украинец. По крайней мере, он так считает.

Для нас как семьи это было приятное время. Мы видели, как растут наши дети, как вместе с нами изучают Украину.

На мой взгляд, за каждым успешным дипломатом стоит семья. И это очень важно для дипломата, поскольку должность посла это очень сложно, особенно посла страны-члена G7 в Украине. Я рада, что моя семья меня поддерживала и помогла выполнять свою роль.

BBC News Украина: Какую роль в работе дипломата играет резиденция?

Джудит Гоф: Когда вы живете в резиденции, люди видят большой дом. Это настоящая привилегия - иметь большой дом. В Англии мы так не живем. Это часть работы. И это привилегия. Это рабочая среда.

Также это дом для гостей, потому что мы постоянно принимаем гостей. У нас останавливаются министры. Это ресторан - мы проводим ужины. Это и площадка для мероприятий - однажды у нас здесь собралось 300 человек. То есть это не дом, это сцена, позволяющая мне работать.

У нас не так много приватности, потому что всегда нужно принимать гостей. Просто представьте, вы идете домой вечером, а там - гости. Резиденция - не дом, это рабочее место. Но это часть сделки, на которую вы соглашаетесь, когда становитесь послом. Это - не атрибут красивой жизни, а лицо страны, которую вы представляете.

BBC News Украина: Вы с юмором отреагировали на реплику президента Зеленского о "старушке Британии", комментируя успехи Британии в отказе от использования угля. Многим пользователям соцсетей понравилось. Скажите, как построена работа с сетями в британском посольстве, в чем заключается рецепт успешной коммуникации для дипломатов сейчас?

Джудит Гоф: Я очень рада, что у меня есть команда из сектора коммуникаций. Они разрабатывают идеи и стратегии не только для меня, как главы посольства, но для всего посольства. Мы смотрим на коммуникацию в интернет-пространстве как на инструмент, который необычайно привлекает аудиторию.

Дипломаты традиционно дают телеинтервью, выпускают пресс-релизы, и это хорошо, потому что существует аудитория для этого, но если вы хотите привлечь больше людей со всей страны, вы должны обратиться к каналам коммуникации, которые использует большинство людей. Ваша страна интенсивно диждитализируется, и каждый дипломат должен быть диджитал-дипломатом. Вы уже не можете просто сидеть в офисе, давать интервью каждый день и выпускать пресс-релизы.

Twitter - ключевой. Он очень прямой, очень быстрый в использовании. Я думаю, нужно работать над тем, чтобы делать его интересным. Ведь это смертельно скучно видеть сообщения типа "очень рад открыть", "имел удовольствие посетить", "рад встретиться". Если вы хотите привлечь аудиторию, нужно рисковать, быть настоящим. И моя команда помогает мне.

Многое из моей ленты в Twitter от меня. Я думаю, что это правильно, чтобы люди понимали, кто этот человек, каковы его идеалы, его интересы. В некоторых случаях нужно использовать юмор, в некоторых - серьезные заявления. Нужно показывать другую сторону жизни: кто такая посол Британии? Она еще умеет готовить, она интересуется тем и другим.

BBC News Украина: Что самое сложное в вашей работе?

Джудит Гоф: Мне нужно больше часов в сутках - больше 24 часов.

BBC News Украина: Какие украинские традиции заимствовали за эти четыре года?

Джудит Гоф: Нам нравится праздновать две Пасхи, два Рождества и два Новых года. Это очень отличается, поскольку мы живем здесь как британская семья, а не как украинская. Но мы адаптировались к большей части кухни, я умею готовить очень вкусный борщ.

BBC News Украина: Какое ваше любимое блюдо украинской кухни?

Джудит Гоф: Мы очень осторожны в этом вопросе, потому что, если скажем, что-то не нравится, - это кого-то может обидеть. Мне многое нравится. Я скажу вам, что люблю больше всего, и что должна идеально научиться готовить до переезда: сырники. Я всегда любила готовить.

Image caption Джудит Гоф хорошо говорит на украинском и обещает, что продолжит его изучать в Швеции

BBC News Украина: Вы часто готовите?

Джудит Гоф: Да, я должна кормить семью.

BBC News Украина: Чтобы вы хотели сказать украинцам перед тем, как покинете Украину?

Джудит Гоф (говорит на украинском): Это была большая честь работать последние четыре года в Украине. Украинский народ произвел на меня большое впечатление. Народ, который хочет изменить страну. Я вижу прогресс, надеюсь, что прогресс продолжится в будущем, и я желаю украинцам всего наилучшего, успехов, потому что я верю в успешное будущее Украины.

На самом деле очень грустно покидать Украину, последние четыре года для нас как для семьи были невероятными. Я много выучила, узнала, у нас много украинских друзей. Но это жизнь дипломата.

Мне очень нравится украинский язык. У меня не было достаточно времени изучать украинский язык, к сожалению, но я обещаю, что буду дальше изучать, когда буду в Швеции. Когда я была месяц назад во Львове, купила много книг. Буду их читать и продолжать изучать.

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