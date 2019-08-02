Смертельный Главпочтамт: 30 лет трагедии на Крещатике (Фото)

Копірайт зображення UNIAN Image caption Главпочтамт после трагедии

Тридцать лет назад, 2 августа 1989 года, на главной площади Киева рухнули колонны с балконом и навесом над входом в Главпочтамт. Эта трагедия унесла жизни 11 человек.

Впоследствии эту конструкцию на нынешнем Майдане Незалежности восстановили, и она була эпицентром Оранжевой революции и Евромайдана.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Главпочтам сегодня

Трагедия произошла в среду в 16 часов 20 минут. В результате обвала погибли 11 человек, из которых шестеро были гостями из России. Несколько человек удалось спасти.

Среди гостей из тогдашней РСФСР были пара молодоженов-москвичей, житель Нового Оскола и трое людей из Южно-Сахалинска.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Спасательные работы

Власти Киева тогда официальной причиной трагедии назвали ошибки, допущенные при строительстве помещения в 1957 году. В 1989 году пытались переложить всю вину на строителей 50-х годов.

Копірайт зображення UNIAN

Хотя тогда также звучали версии о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ современников. Причиной обвала мог стать ремонт: портик с массивным балконом и балюстрадой долго стоял в строительных лесах. Рабочие меняли облицовочную плитку на колоннах.

Копірайт зображення UNIAN

2 августа строители перфораторами срезали старую плитку и пошли на обед. Очевидцы вспоминают, что шел дождь, поэтому люди собрались под козырьком главного входа.

Копірайт зображення UNIAN

Копірайт зображення UNIAN

Сначала рухнула крайняя левая колонна и потянула за собой остальную конструкцию.

Первыми разбирать завалы и извлекать пострадавших бросились прохожие и воины-афганцы, именно в этот день на Крещатике праздновали День воздушно-десантных войск.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

...