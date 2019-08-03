Как на улицах Киева спасают бездомных животных

Копірайт зображення Томас Махович

Даже на фоне политической нестабильности в Украине есть люди, которые посвящают свою жизнь благосостояния собак, кошек, птиц, медведей и других животных. Фотограф Томас Махович документирует работу Команды спасения животных Киева (Karg), которая оказывает неотложную помощь пострадавшим животным.

Ее основал Михаил Старожук - его-то как-то попросили снять с дерева кошку, когда услышали, что он альпинист.

После очередного обращения Михаил создал сайт и страницу в Facebook. В его группе сейчас много волонтеров, которые спасают домашних и диких животных 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Копірайт зображення Томас Махович Image caption Основатель группы Михаил Старожук всматривается в металлическое ограждение в селе Рудня. Ему сказали, что внутри птицы, попавшие в ловушку

"Мы обычные люди и не делаем чего-то сверхъестественного, - говорит Михаил. - Мы просто можем делать некоторые вещи, и у нас есть необходимое оборудование. Любой человек может спасти животное. Чтобы сделать это, вам не нужно быть суперменом или кем-то особенным" .

Группа финансируется за счет спонсорской помощи и пожертвований от людей, которые пользуются ее услугами.

Копірайт зображення Томас Махович Image caption Михаил и женщина, которая обратилась в Karg, обсуждают состояние раненого бездомного пса. Karg не имеет собственного помещения для приюта, поэтому призывает всех неравнодушных брать на себя ответственность за животных, о которых они сообщают

Копірайт зображення Томас Махович Image caption Волонтер Алиса протягивает Михаилу раненую ворону, которую сняли с крыши здания

Копірайт зображення Томас Махович Image caption Волонтер Ярослав держит крышку контейнера для животных, а Алиса гладит бобра, спасенного из погреба в селе Пшеничное. Фото сделала женщина, которая позвонила в Karg, чтобы спасти животное

Мария Нечепа, которая раньше работала в киевском приюте для животных, основала кото-ярмарку, где все желающие смогут выбрать себе кота и спасти жизнь бездомному животному.

Копірайт зображення Томас Махович Image caption Основатель кото-ярмарки Мария Нечепа позирует с одним из котиков. Она держит ограниченное количество животных в своем "плюшевом заведении" и координирует семьи, решившие взять бездомное животное

На кото-ярмарке проводят кототерапию и йогу с котами, где можно отдохнуть в компании пушистых.

Таким образом организаторы привлекают как можно больше людей, чтобы пристроить бездомных подопечных в хорошие руки. Приемные семьи должны придерживаться строгих требований по обеспечению безопасности животных.

Кото-ярмарка также организует приюты для животных, которые ждут "усыновления".

Копірайт зображення Томас Махович Image caption Помочь четвероногим - главная цель кото-ярмарки

Копірайт зображення Томас Махович Image caption Михаил и Таня Ляшенко разговаривают с Марией Микитюк, владелицей приюта "Крылья птицы". Это один из птичьих приютов в Киеве, куда Karg иногда привозит спасенных птиц

Копірайт зображення Томас Махович Image caption Стася Микитюк, дочь Марии, обнимает гуся в приюте "Крылья птицы"

Собаку Нику подобрали на улице. Ее владелица Марина выходила животное, сейчас женщина работает с ветеранами войны, которая продолжается в Украине.

Копірайт зображення Томас Махович Image caption Дрессировщица собак Марина Прокопенко тренирует Нику в киевском Центре ветеранов. Марина спасла больное животное. Собака жила на улице и шесть месяцев не могла ходить. "Теперь она может даже танцевать", - говорит Марина

Фото Томаса Маховича из серии "Заповедник", где изображены животные и люди, работающие в приютах и заповедниках дикой природы во всем мире.

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