Как на улицах Киева спасают бездомных животных
Даже на фоне политической нестабильности в Украине есть люди, которые посвящают свою жизнь благосостояния собак, кошек, птиц, медведей и других животных. Фотограф Томас Махович документирует работу Команды спасения животных Киева (Karg), которая оказывает неотложную помощь пострадавшим животным.
Ее основал Михаил Старожук - его-то как-то попросили снять с дерева кошку, когда услышали, что он альпинист.
После очередного обращения Михаил создал сайт и страницу в Facebook. В его группе сейчас много волонтеров, которые спасают домашних и диких животных 24 часа в сутки, семь дней в неделю.
"Мы обычные люди и не делаем чего-то сверхъестественного, - говорит Михаил. - Мы просто можем делать некоторые вещи, и у нас есть необходимое оборудование. Любой человек может спасти животное. Чтобы сделать это, вам не нужно быть суперменом или кем-то особенным" .
Группа финансируется за счет спонсорской помощи и пожертвований от людей, которые пользуются ее услугами.
Мария Нечепа, которая раньше работала в киевском приюте для животных, основала кото-ярмарку, где все желающие смогут выбрать себе кота и спасти жизнь бездомному животному.
На кото-ярмарке проводят кототерапию и йогу с котами, где можно отдохнуть в компании пушистых.
Таким образом организаторы привлекают как можно больше людей, чтобы пристроить бездомных подопечных в хорошие руки. Приемные семьи должны придерживаться строгих требований по обеспечению безопасности животных.
Кото-ярмарка также организует приюты для животных, которые ждут "усыновления".
Собаку Нику подобрали на улице. Ее владелица Марина выходила животное, сейчас женщина работает с ветеранами войны, которая продолжается в Украине.
Фото Томаса Маховича из серии "Заповедник", где изображены животные и люди, работающие в приютах и заповедниках дикой природы во всем мире.