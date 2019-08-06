Парад, марш, шествие: раскол Украины в День Независимости?

Копірайт зображення Минобороны Украины

В Украине впервые за пять лет не будет военного парада по случаю Дня независимости. Вместо этого на Крещатике планируют провести два отдельных мероприятия с участием ветеранов и военнослужащих.

Это стало поводом для политиков и СМИ говорить о возможных провокациях или даже расколе среди ветеранов.

BBC News Украина побеседовала с людьми, входящими в оргкомитет неофициального "Марша защитников Украины", о том, действительно ли там радикально настроены против инициативы президента Зеленского провести "Шествие достоинства" вместо парада.

С чего все началось

В начале июля Владимир Зеленский заявил о своем решении не проводить "помпезный и точно недешевый" военный парад ко Дню независимости Украины.

Это вызвало критику ряда ветеранских организаций и объединений активистов.

Они создали свой оргкомитет и заявили, что проведут неофициальный парад. В качестве ведущего пригласили командующего десантно-штурмовой войск Михаила Забродского - 4-й номер в списке партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

После этого глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что в команде лидера государства решили заменить военный парад "Шествием достоинства" при участии президента.

Этот анонс вызвал вторую волну критики. Оппоненты заявили, что идею шествия "украли" у ветеранов.

"Зеленский сначала отменяет военный парад, потому что считает это расточительством, а сейчас пытается примазаться к организованному ветеранами Маршу защитников Украины", - написал Дмитрий Линько, депутат, воевавший на Донбассе в составе роты "Святая Мария".

При этом в команде президента изначально обещали, что 24 августа "чествовать наших героев будем, но в новом формате".

1 августа представители "Марша защитников" встретились с замглавы Офиса президента Кириллом Тимошенко и договорились развести во времени свой "Марш" и "Шествие" с участием лидера государства.

Что такое "Шествие достоинства"?

Копірайт зображення Минобороны Украины

"Это мероприятие в европейском стиле призвано положить начало новой традиции чествования всех, кем гордится Украина", - анонсировал Андрей Богдан.

По предварительным данным, "Шествие достоинства" состоится 24 августа на Крещатике. Начало - в 10:00.

"Шествие" пройдет без участия военной техники.

Копірайт зображення Минобороны Украины Image caption В этом году День Независимости в столице пройдет без участия тяжелой военной техники

В нем примут участие действующие военнослужащие, которые пройдут колоннами, сформированными из бойцов различных родов войск.

К "коробочке" той или иной бригады, по словам Андрея Богдана, смогут присоединиться ветераны АТО (антитеррористической операции), служившие в этих подразделениях.

Вместе с военными в шествии примут участие медики, учителя, спортсмены, дипломаты, волонтеры, а также президент Зеленский и руководство государства.

Ожидается, что после шествия к народу с поздравлениями обратится глава государства, после чего в столице пройдет концерт.

"В центре Киева состоится грандиозный концерт, организацией которого занимается один из самых известных украинских режиссеров", - пообещал Андрей Богдан.

Больше деталей об официальных мероприятиях ко Дню независимости пока не раскрывают.

А "Марш защитников"?

Копірайт зображення Минобороны Украины

В оргкомитете неофициального "Марша защитников Украины" BBC News Украина сообщили, что согласились провести мероприятие раньше президентского, но также на Крещатике.

Согласно первоначальному плану, его участники соберутся к 9:00 в Парке Шевченко. Дальше их колонны спустятся к ЦУМу, оттуда пройдут по Крещатику до Майдана Незалежности.

Эти планы передали в Офис президента, где они в настоящее время находятся на рассмотрении.

Один из организаторов "Марша" Евгений Дикий (ветеран батальона "Айдар", и.о. руководителя Национального антарктического научного центра) рассказал, кто именно будет в нем участвовать.

"Первая "коробочка" - семьи погибших. Вторая - тяжелораненые ветераны, ампутанты. Дальше - остальные ветераны", - говорит он.

По словам Евгения Дикого, ожидается, что в "Марше защитников" примут участие и действующие военнослужащие: "Их, наверное, будет меньше - это те, кто возьмет официальный отпуск".

Еще один организатор - представитель "Движения ветеранов Украины" Андрей Медведько - сообщил, что к "Маршу" также могут присоединиться полицейские.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Киевские полицейские возможно сформируют отдельную колонну на "Марше защитников" (фото с прошлогоднего парада в Запорожье)

В оргкомитете отмечают, что марш пройдет без партийной или иной символики.

"Не будет символики ни "за", ни "против" кого-то, это принципиально", - отмечает Евгений Дикий.

По этим же причинам "Марш" не должен вести генерал Забродский, объясняет он.

Копірайт зображення Минобороны Украины Image caption Планируют, что Генерал Забродский присоединится к колонне бойцов 95-й бригады, которой он командовал в начале войны на Донбассе

"Согласовали, что марш не должен приносить бонусы ни одной политической партии. А Михаил Витальевич - яркий представитель одной из них. Возглавить парад он не сможет", - говорит Александр Медведько.

Но на самом "Марше" генерал Забродский присутствовать будет. Ожидается, что он пройдет в коробке ветеранов 95-й бригады.

В оргкомитет входят общественные организации, союзы ветеранов и родственников погибших из разных регионов Украины. Раз в неделю проводится координационное совещание. Общего бюджета нет.

"Основные затраты - это расходы на транспорт, чтобы доставить желающих из регионов. Пока с этим своими силами справляются координаторы "Движения ветеранов Украины" в областях. Единого официального счета пока нет, ведем переговоры с фондом, который мог бы гарантировать максимальную прозрачность процесса. Если придем к общему знаменателю - опубликуем счет", - говорит Андрей Медведько.

"Мы не противопоставляем"

Копірайт зображення Минобороны Украины Image caption "Марш защитников" не направлен на поддержку предыдущего президента Порошенко, говорят организаторы

В оргкомитете "Марша" уверяют, что ситуация с отменой парада и двумя параллельными мероприятиями в День независимости не приведет к расколу ни среди ветеранов, ни в армии.

"Марш" - не "за" или "против" Зеленского, Порошенко или кого-то еще. Его цель - напомнить, что независимость оплачена кровью защитников страны, и наша война за независимость и целостность страны еще не завершена", - отмечает Евгений Дикий.

"Мы не противопоставляем себя маршу властей. Это совершенно другое мероприятие, с другими посылами, которое никак с нами не пересекается", - утверждает Андрей Медведько.

Но в оргкомитете благодарны всем, кто предупреждает о провокациях. "Теперь мы будем больше внимания уделять безопасности", - обещает Евгений Дикий.

В качестве примера единства он приводит тот факт, что в "Марше" одновременно примут участие бойцы бывших Внутренних войск, штурмовавшие Майдан в БТР, и активисты, которые этот БТР сожгли:

"Они были по разные стороны баррикад, но впоследствии вместе служили в батальоне Нацгвардии имени Кульчицкого. А 24 августа примут участие в "Марше защитников".

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