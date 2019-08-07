"Политические никто" у Зеленского - что это было? Объясняет автор фразы Потураев

Image caption Никита Потураев - один из политических советников Владимира Зеленского и 93-й номер в списке партии "Слуга народа"

Никита Потураев - автор скандальной фразы "все вы - политические никто", адресованной новоизбранным депутатам "Слуги народа" в Трускавце.

Сам он - политтехнолог, медиафункционер и советник Владимира Зеленского, который также прошел в Раду по списку партии президента.

В отличие от многих будущих депутатов, Потураев имеет политический бэкграунд. По его же словам, в околополитической сфере он с середины 1990-х, успел поработать со многими политиками - от Юлии Тимошенко до Леонида Кучмы.

В разговоре с BBC News Украина Никита Потураев рассказал, обиделись ли его будущие коллеги в Раде на слова о "политических никто", а также удалось ли им за неделю "Школы депутата" в Трускавце осознать, что придется делать в пропрезидентской фракции.

Копірайт зображення Партия "Слуга народа"

Реально ли за неделю научить работе депутата?

За неделю никого не научить быть депутатом. Но и задачи ставились другие. Из людей с самым разным социальным происхождением, уровнем компетенции и незнакомых друг с другом, создать команду. И это возможно.

За счет того, что шла групповая работа, а группы все время перемешивались, то оттуда (из Трускавца. - Ред) ехала уже команда, где все друг друга знали, прошли через различные стрессовые ситуации, вместе решали задачи.

Поэтому в этом смысле с обучения уехала фракция.

Большинство этих людей ситуацию в стране ранее представляли из СМИ, а теперь они имеют представление, что реально происходит с финансами, экономикой, о глобальном контексте.

Копірайт зображення Партия "Слуга народа"

Обиделись ли коллеги на "вы - политические никто"?

Я обиженных не встречал. Пусть бы кто-то сказал об этом моим коллегам, но и такого не было.

Ко мне подходили десятки людей, благодарили, ведь это мотивирует к рефлексии.

Как специалист в таких экспресс-образовательных программах, я делал абсолютно конкретную вещь. Да, степень жесткости была максимальной, но это было в соответствии с условиями. Это стандартная история для таких тренингов.

А то, как это "утекло" в прессу - понятия не имею. Слили и слили, для меня был важен результат - мы его получили.

(Аудио выступления Потураева в Трускавце обнародовало издание Страна.ua. - Ред.)

Рассматривают ли в "Слуге народа" опасность раскола фракции?

Не рассматриваем. Риски признаем и осознаем. Работаем над их хеджированием и минимизацией.

Но ожидаем ли мы раскола? Нет, не ожидаем.

Это разные вещи - признавать риски и работать с ними, или сидеть и ждать: "пропало все".

Копірайт зображення Партия "Слуга народа"

Существуют ли конфликты, в частности между Арахамией и Дубинским?

На уровне видения ситуации. И это нормально, ведь парламент - место для дискуссий, а у нас большая фракция.

Копірайт зображення Партия "Слуга народа" Image caption Давид Арахамия (слева)

Было бы гораздо хуже, если бы дискуссий не было. Вот это был бы риск. А если есть дискуссии, значит, есть что обсуждать.

Конфликтов во фракции я не вижу.

Каким будет распределение по комитетам?

На 95% уже есть видение, кто где будет. В "Школе" одним из вариантов работы в командах были "рабочие комитеты", которые очень напоминают комитеты Верховной Рады.

Эта работа началась еще во время парламентской кампании. А когда сформировали список, были анкеты, в которых люди указывали, кому где интересно - комитет первого, второго, третьего выбора.

У нас все (рабочие. - Ред.) комитеты в рамках "Школы" прошли через презентации проспектов законопроектов. Понятно, что они основывались на наработках, сделанных "списочниками", но и мажоритарщики приносили свои идеи.

Не могу сказать, что был какой-то ажиотаж в финансовом и бюджетном комитетах, или комитете по международным делам. Все распределились достаточно ровно, в соответствии с тем, кто какой бекгрануд имеет.

Копірайт зображення Facebook Сергея Штепы Image caption Сергей Штепа

Чем будет заниматься Сергей Штепа, известный как "свадебный фотограф"?

Он записался в инфраструктурный комитет. Сам по себе очень хорошо разбирается в вопросах транспорта.

"Свадебный фотограф" - это то, чем он себе зарабатывал на жизнь.

А в "Школе" он проявил себя очень хорошо.

Копірайт зображення Facebook Никиты Потураева Image caption Никита Потураев говорит, что хорошо знает методику различных тренингов для тимбилдинга, и фраза "вы все - политические никто" была частью соответствующей методики

Что с информполитикой после заявлений Андрея Богдана, что команда Зеленского может общаться без журналистов?

Формат прямого общения президента действительно возможен. Видим, что он хорошо работает - в том плане, что общество получает информацию из первых рук.

Но мы как партия показали, что абсолютно открыты, ходим на эфиры .... и понятно, что главные партийные спикеры в Раде будут общаться с журналистами.

Цикл публичной политики невозможен без привлечения прессы как медиаторов, но в определенных случаях и как стейкхолдеров.

Прямое общение (с обществом. - Ред.) также будет. Мы говорили о влогах многих партийных лидеров ... Здесь важна личная открытость, поэтому мы отмечали, что надо говорить и писать от себя.

Копірайт зображення Getty Images

Что за русскоязычный канал, который пообещали создать в Офисе президента?

Русскоязычный канал нужен, чтобы быть представленными в мире, где нас перекрывают. Там везде "сидит" Russia Today.

Должен быть канал с более или менее конкурентным контентом, ведь у нас нет 3-5 млрд долларов, чтобы "вбухивать" в Sputnik (Российское государственное новостное агентство, ориентированное на зарубежную аудиторию. - Ред.) или другую ерунду.

Мы должны продвигать свою повестку дня на качественном уровне.

Надо делать это и на английском языке, но так же на русском, чтобы продвигаться на территорию России. Поэтому мы должны появиться в спутниковых пакетах.

Также речь должна идти и о Европе и Америке, ведь постсоветские диаспоры там получают информацию на русском.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Я просто не могу представить ситуацию, при которой Зеленский предложит голосовать за то, с чем мы будем несогласны"

Сможет ли фракция сказать "нет" президенту Зеленскому?

Не могу себе представить ситуацию, при которой президент предложит что-то такое, с чем не согласится фракция. Мы на самом деле одна команда.

Все эти люди рано или поздно поддержали Зеленского как человека и то, с чем он шел на пост президента.

Многие из нас лично с ним знакомы с самого начала президентской кампании.

Поэтому, еще раз, я просто не могу представить ситуацию, при которой Зеленский предложит голосовать за то, с чем мы будем не согласны - из соображений законности, нравственности или национальных интересов Украины.

Этого просто не может быть.

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