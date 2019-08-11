У Зеленского обещают онлайн-голосование: чем это грозит?

Копірайт зображення GettyImages/RAIGO PAJULA Image caption Компьютер вместо бюллетеня и кабинки. Женщина голосует онлайн на парламентских выборах в Эстонии

Уже на следующих президентских выборах украинцы смогут голосовать онлайн с помощью системы The Vote. Это пообещал Михаил Федоров, советник президента Зеленского по digital-направлению.

В планах Зе!Команды - внедрение этой технологии и на местных выборах. "Я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы", - сказал советник президента в интервью Liga.net.

Он отметил также, что сначала The Vote будут использовать для опроса мнения граждан.

Единственная страна в мире, где сейчас на парламентских выборах можно голосовать с собственного компьютера - Эстония.

"Обычно я всегда голосую онлайн, потому что это удобно. Некоторые относятся к е-выборам скептически. Но мне кажется, что там все 150 раз перепроверено", - рассказывает о своем опыте Олеся Лагашина, руководитель эстонского интернет-портала Rus.Postimees.

Она отмечает, что, как правило, против онлайн-голосования выступают представители и сторонники политических партий, чей электорат предпочитает все делать по-старому. В Эстонии консерваторы и популисты обычно проигрывают выборы онлайн, набирая основное количество своих голосов на участках.

Идентификация избирателей в Эстонии происходит с помощью чипированных ID-карт или MobileID. Для входа в систему необходимо ввести PIN. С помощью электронной подписи эстонцы подтверждают свой выбор. Система сообщает, что человек проголосовал. Есть также возможность переголосовать.

Предполагается, что в Украине избирателей онлайн будут идентифицировать с помощью электронных подписей, Mobile ID и, возможно, Smart ID для смартфонов.

Специальное приложение позволяет проверить, правильно ли зачислен голос на центральном избирательном сервере.

В некоторых странах граждане отдают свой голос с помощью электронной машины для голосования. В некоторых, например в Швейцарии, есть опция онлайн-голосования для тех, кто находится за границей. В других, например в Канаде, с помощью интернета проводят выборы в отдельные муниципалитеты.

Но нет ни одной страны хотя бы с несколькими миллионами избирателей, где бы е-голосование функционировало не в тестовом режиме на национальном уровне.

Эксперты и чиновники из других стран, имеющие дело с местными избирательными системами, часто аплодируют маленькой Эстонии с 887 тысячами избирателей. Однако о своих странах говорят: "Спасибо, но нам онлайн-голосование пока не нужно".

Факты об опыте других стран

В 2017-м Франция отказалась от онлайн-голосования для граждан за рубежом из-за киберугроз после более десяти лет апробации этой технологии;

По оценкам экспертов, e-выборы на 50% дешевле "бумажных";

Но "бумажная" версия голосования сохраняется. Всегда есть граждане, для которых важен сам ритуал прихода на участок, а есть те, у кого нет доступа к интернету;

Онлайн-выборы особенно актуальны для людей с ограниченными возможностями и жителей отдаленных сел.

Почему так происходит? Ниже мы перечисляем три основных мифа об онлайн-выборах.

Миф № 1. Это усиление демократии

На участках за тайной волеизъявления следят наблюдатели. Это святая святых электоральной демократии.

Как раз ее выборы онлайн не гарантируют. Человек может голосовать с любого компьютера в любом месте.

"Технология голосования онлайн еще не достигла уровня, при котором преимущества электронных выборов будут значительнее рисков ... Мы пришли к выводу, что вводить онлайн-голосование на всеобщих выборах не нужно", - это цитата из итогового отчета рабочей группы Минюста Финляндии 2017 года. Она исследовала перспективы введения голосования в сети в этой стране.

И пятимиллионная Финляндия с гораздо более высоким уровнем доверия к власти и к национальной избирательной системе, чем в Украине, пока отказалась от этой технологии.

Эксперты финского Минюста пришли к выводу, что они не смогут решить одну ключевую коллизию: с одной стороны, онлайн-избиратель должен получить подтверждение, что его или ее голос засчитан, а с другой - нет никакой гарантии тайны голосования и свободы от давления и подкупа.

Из-за "неконтролируемости" процесса голосования от этой технологии отказались Норвегия. Еще одна стабильная демократия, мировая рекордсменка по уровню общественного доверия и стабильности электоральных институтов. Там испытали эту технологию на парламентских выборах в 2011-м и 2013-м.

Показатель в почти 40% избирателей, которые им воспользовались, так и не заставил местных чиновников рискнуть с онлайн-выборами.

Копірайт зображення GettyImages/Barcroft Media Image caption Каким бы доступным ни было онлайн-голосование, "бумажная" версия выборов все равно нужна. Не все украинцы имеют доступ к интернету

Представим комнату с несколькими компьютерами на условно большом металлургическом комбинате на юге или востоке Украины. В нее будут по очереди заходить работники, и в присутствии своих начальников голосовать. Это пример использования старого админресурса в эпоху новых цифровых технологий.

Точно так же можно устроить подкуп избирателей. Они будут голосовать в определенном месте. Просто делать несколько кликов на экране компьютера и получать за это свои 400-500 грн.

Шон Таунсенд, хакер, участник Ukrainian Cyber ​​Alliance, поясняет: "Основной конфликт в онлайн-голосовании между анонимностью голоса и идентификацией гражданина. Не анонимные выборы провести легко, но это может отбить желание голосовать, или же людей могут заставить голосовать "как надо". Иначе - заявление на стол. Приемлемого решение, которое бы удовлетворило все требования, нет нигде. Поэтому онлайн-выборы - все еще экзотика".

Частичное решение проблемы тайны голосования и свободы от давления на избирателя таки существует.

"Вопрос онлайн-голосования на выборах остается политическим. Существует соблазн контролируемого голосования. Частично эта проблема решается тем, что разрешается переголосовать. Но психологически она не снимается", - говорит Игорь Попов, экс-глава ВОО "Комитет избирателей Украины", народный депутат VIII созыва.

Можно также контролировать IP-адреса. "Десять лет назад я был наблюдателем на выборах в Эстонии, когда они только ввели онлайн-голосование. Меня отправили в город Нарва, где 90% русскоязычного населения. Мы зафиксировали 37 голосов с одного IP-адреса. Выехали туда - это оказался офис. Заходим: у всех хитрые глаза. Это у них был такой флешмоб", - говорит эксперт.

Важно также, что голоса онлайн невозможно пересчитать. Любой повторный подсчет, как объясняют эксперты, будет давать тот же самый результат, что и в начале.

Миф № 2. Главное - защитить систему от хакерских атак

Одна из опасностей - это нарушение работы избирательного сервера, куда будут поступать результаты голосования онлайн. Подобное можно осуществить, перегрузив сервер запросами (denial-of-service attacks). В исследованиях голосования онлайн это называют одной из самых серьезных системных угроз для этой технологии.

Впрочем, системы киберзащиты постоянно совершенствуются.

"Теперь считается, что блокчейн (цепочка блоков транзакций, его данные считаются защищенными от искажения и подделки. - Ред.) является едва ли не безупречной системой обеспечения защиты", - замечает Алексей Кошель, гендиректор "Комитета избирателей Украины".

Целями хакеров обычно являются организации, а не отдельные граждане. Поэтому, когда речь идет о выборах, то в группе риска - прежде всего сервера, где ведется подсчет голосов, а не компьютеры избирателей, с которых они будут голосовать.

Копірайт зображення GettyImages/Hindustan Times Image caption Эти "чемоданы", на которые опираются члены избирательной комиссии из Нью-Дели в Индии - электронные машины для голосования. Это еще один вариант цифровых технологий на выборах. Украинцам предлагают не их, а голосование через интернет с собственных устройств

Однако эксперты во всем мире сходятся на том, что вопрос прежде всего не в защите информации. Вопрос - в доверии общества к результатам выборов, полученных благодаря онлайн-голосованию, и доверии к своим политикам.

Миф № 3. Голосование онлайн привлекает молодежь и повышает явку

Некоторые эксперты советуют вводить эту технологию если не для всей страны, то по крайней мере для тех, кто будет голосовать впервые.

Впрочем, до сих пор страны, где можно голосовать онлайн, не получили подтверждения высокой активности молодежи. Так, Норвегия отказалась от голосования онлайн, в частности, и потому, что молодые избиратели не стали голосовать активнее благодаря внедрению опции онлайн.

Финляндия не пошла по пути Эстонии также потому, что не получила доказательств более высокой явки молодежи в интернете.

В Эстонии общая явка на парламентских выборах на протяжении десятилетия остается стабильной: в пределах 63-64%.

Конечно, мир меняется очень быстро. Всегда есть шансы создать прецедент.

BBC News Украина обратилась за комментариями к Михаилу Федорову как советнику президента по digital-направлению и в Государственное агентство по вопросам электронного управления. На момент выхода материала комментариев мы не получили.

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