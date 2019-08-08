Встреча Зеленского и Варфоломея: что пошло не так

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Президент Владимир Зеленский во время своего первого официального визита в Турцию встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем, который в этом году предоставил томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины. Не обошлось без интриги - стороны так и не подписали совместное заявление, как было запланировано накануне.

По данным ВВС News Украина, встреча с патриархом была инициативой именно президента Владимира Зеленского и знающие собеседники оценивали такой шаг президента как хороший знак и попытку наладить хорошие отношения с Константинополем.

Владимир Зеленский побеседовал с Варфоломеем в резиденции патриарха и в узком кругу, и в расширенном формате с участием делегаций без журналистов. Затем состоялся праздничный, который длился более часа.

После этого Зеленский посетил Георгиевский кафедральный собор, в котором предстоятель ПЦУ Епифаний получал томос об автокефалии.

Несколько собеседников ВВС News Украина рассказали, что встреча и беседа прошли нормально, в "позитивном настроении".

После встречи Варфоломей с улыбкой и традиционным поцелуем на прощание провел Зеленского до автомобиля.

Однако в канун встречи между представителями Константинополя и офисом президента Зеленского возникли недоразумения.

В частности, изначально планировалось, что патриарх и президент Украины подпишут совместное заявление. О планах подписания документа ВВС News Украина сообщили источники как в Киеве, так и в Стамбуле.

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Однако в последний момент стороны к соглашению не пришли, и, как утверждают собеседники, команда президента отказалась подписывать документ, который готовили на Фанаре в сотрудничестве с МИД.

По словам одного из собеседников, заявление должно было касаться преимущественно экологической тематики, ведь Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере, его даже часто неформально называют "Зеленым патриархом".

Собеседники ВВС News Украина не смогли объяснить, почему офису президента не понравилось заявление, и отмечают, что там не было политических провокационных формулировок.

После встречи президент Зеленский не общался с собравшимися в патриархии журналистами. В офисе президента отказались ответить на вопрос ВВС News Украина, почему не было подписано совместное заявление.

Впоследствии офис президента обнародовал короткий релиз, в котором сказано, что Варфоломей поддержал суверенитет Украины, а Зеленский поблагодарил его за поддержку.

"Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - подчеркнул глава государства.

Вселенский Патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Зеленский и томос

Некоторые эксперты ранее остерегались, что отношение Зеленского к Вселенскому патриарху и автокефальной церкви будет прохладным. Ведь одним из главных локомотивов создания Украинской автокефальной церкви является предыдущий глава государства Петр Порошенко, который был частым гостем в резиденции Вселенского патриарха. Его фамилия даже вписана в текст томоса.

В новогоднем выступлении в начале января 2019 года, накануне получения томоса, Зеленский жестко шутил в отношении томоса. В частности, он высмеивал Петра Порошенко, который приложил немало усилий для получения томоса и делал на этом акцент во время своей избирательной кампании.

"Единственное, что согревает душу - это предоставление Украине термоса", - пародировал он президента Порошенко.

Хотя перед президентскими выборами Владимир Зеленский положительно отзывался о возможной автокефалии и получении томоса.

"Все, что мы получаем свое в Украине - уже хорошо. Не отдаем - и прекрасно", - заявлял он в интервью.

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В ходе предвыборных дебатов с Петром Порошенко Владимир Зеленский также поддерживал автокефальную украинскую церковь, но ее создание считал заслугой не Порошенко, а патриарха Филарета.

Правда после победы Зеленского на президентских выборах предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний отказался сниматься в ролике-обращении представителей церквей к жителям Донбасса.

Как рассказали тогда источники ВВС News Украина, иерарху не понравился текст, который ему предлагали озвучить, о том, что "говорить нужно не языком пушек".

По словам собеседников, Епифаний был обеспокоен тем, что будет выглядеть так, будто призывает к переговорам с лидерами боевиков.

В конце часть этого текста озвучил предстоятель УПЦ МП Онуфрий.

В Украине Зеленский встречается с представителями всех церквей и конфессий, а в День Крещения Руси призвал украинские церкви "к диалогу".

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