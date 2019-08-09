Грозит ли Украине эпидемия дифтерии?

Копірайт зображення unian Image caption Украинцев призывают делать прививки от дифтерии и себе, и детям

Ночью в городскую больницу привозят мальчика трех лет с отеком горла. Только на утро ему ставят диагноз - дифтерия, переводят в инфекционное отделение. Но поздно. Через шесть часов ребенок умирает.

Эта история произошла в 1993 году в Донецке на глазах у врача Натальи Бравистовой.

В 90-е годы из-за массового отказа от вакцинации Украина пережила эпидемию дифтерии. Тогда, по данным Минздрава, заболели 20 тыс. человек, почти 700 умерли.

И врачи, и чиновники говорят - в Украине уровень вакцинации от дифтерии настолько низок, что эпидемия может повторится.

При этом антидифтерийной сыворотки сейчас в Украине нет. Но ее скоро должны привезти, обещают в Минздраве.

Насколько велика угроза вспышки дифтерии в Украине, когда привезут лекарства, как правильно делать прививки: все, что нужно знать об этой болезни и как ее предупредить - в материале ВВС News Украина.

Что такое дифтерия?

Опаснее кори, болезнь с очень высоким уровнем смертности - так описывают дифтерию врачи.

Это острое инфекционное заболевание передается воздушно-капельным путем, реже через инфицированные предметы обихода (посуда, бельё, игрушки, книги).

Когда дифтерийная бактерия попадает в дыхательную систему, она производит токсин. Чаще всего болезнь проявляется так: отекает слизистая горла и образуется плотная пленка, она блокирует дыхательные пути и может привести к смерти.

Проявления дифтерии - боль в горле, повышенная температура, налет на "миндалинах", осиплость голоса, температура - могут напоминать ангину и инфекционный мононуклеоз. Есть много врачей, которые никогда не видели дифтерии. Они могут ориентироваться только по описанных в учебниках симптомам болезни.

Кроме блокировки дыхания, дифтерия может вызвать инфекционно-токсический шок, повреждение сердечной мышцы, поражение нервной системы, легочную инфекцию.

Копірайт зображення unian Image caption В Минздраве призывают не заниматься самолечением, а обращаться к врачу. Некоторые симптомы дифтерии могут напоминать ангину

Но есть и то, что делает дифтерию еще более коварной, чем корь, говорит Федор Лапий, член Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.

Носителями возбудителя дифтерии могут быть на первый взгляд здоровые люди, которые ездят в транспорте, бывают в общественных местах и даже не знают о том, что заражают других.

Меньше прививок - больше дифтерии

На прошлой неделе дифтерией заболела дифтерией 21-летняя жительница Хмельницкого, которая пропустила прививку в 16 лет.

У нее болело горло, поднялась температура и пояаилась общая слабость.

За неделю состояние ее здоровья улучшилось, но это уже второй случай дифтерии в Украине за 2019 год. По данным Центра общественного здоровья МОЗ, в прошлом году дифтерией заболело 10 человек.

"Если охват населения вакцинацией снижается, мы будем наблюдать все больше случаев дифтерии", - говорит иммунолог Федор Лапий.

В Украине крайне низкий уровень вакцинации от дифтерии - вакцинированы только 70% детей, взрослых - ещё меньше.

Рівень вакцинації 2009-2018 роки (дані у %, діти до одного року і 1 рік)

"Если ребенок не привит, мы любое респираторное заболевание можем считать началом проявления какой-либо из вакциноуправляемых инфекций", - рассказывает Наталья Бравистова, которая сейчас работает иммунологом и педиатром в частной клинике "Добробут" в Киеве.

Врач говорит, что практически каждый день имеет дело с непривитыми детьми. По ее словам, большинство родителей все же удается убедить сделать прививку.

"Люди отказывались делать вакцинацию по незнанию, они напуганы. Мы с коллегами рассказываем, объясняем важность прививки. Чаще всего беседа действует, буквально сразу после приема мы идем в кабинет прививки делать вакцинацию. Отказываются единицы", - говорит врач.

Копірайт зображення moz.gov.ua Image caption Количество привитых детей до одного года в Украине растет. Данные Минздрава, по состоянию на июль 2019

Бравистова вспоминает, как в 90-е в СМИ выходили большие статьи о вреде прививок, и люди им верили, пока от дифтерии не начали умирать дети.

Врач опасается, что эта история может повториться, поскольку сейчас очень много непривитых и детей, и взрослых

Есть ли лекарство?

Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть. И даже с сывороткой остается риск смерти составляет до 20%, описывают серьезность этой болезни в Минздраве.

"Пожалуйста, кто-нибудь, обеспечьте нас сыворотками, даже на черном рынке их купить невозможно", - такой пост-мольбу несколько дней назад опубликовала в Facebook Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней медицинского университета имени Богомольца.

Ранее антидифтерийная сыворотка в Украине была, но ее срок годности истек еще в мае 2019 года.

После появления информации о дифтерии в Хмельницкой области ВВС News Украина ежедневно интересовалась в Минздраве, есть ли в стране сыворотка против этой болезни. За неделю получили ответ - лекарств нет, но должны привезти.

Случаи заболевания дифтерией в Украине (2011-2018гг): 2011 - 8 2012 - 5 2013 - 6 2014 - 4 2015 - 2 2016 - 4 2017 - 0 2018 - 10

200 флаконов сыворотки в качестве гуманитарной помощи Украине предоставит Всемирная организация здравоохранения. Об этом 8 августа сообщил Станислав Грещишин, руководитель патронатной службы министра здравоохранения. По его словам, лекарства доставят через несколько недель.

Украина не впервые получает сыворотку против дифтерии в качестве гуманитарной помощи. В конце 2017 года партию лекарств также доставили как помощь. Их хватило на те 10 случаев дифтерии, которые были зафиксированы в Украине в прошлом году.

Что не так с сывороткой, как лечиться без нее?

Почему же Украина получает такие важные лекарства в виде благотворительной помощи и не может закупить их самостоятельно и заблаговременно?

Эксперты говорят, что в мире существиет дефицит производства сыворотки против дифтерии. Производят ее только в нескольких странах, среди которых Россия, Болгария, Индия, Бразилия, Индонезия.

Сыворотка российского производства не прошла процедуру переквалификации ВОЗ и не соответствует стандартам GMP, поэтому ее не могут закупить за бюджетные деньги, рассказывает Федор Лапий.

В Бразилии или Индонезии сыворотку не могут закупить. Мощности обоих производителей могут удовлетворить только местные рынки.

"Сам рынок сывороток - маленький. Большинство стран сосредоточены на вакцинации", - говорит Грещишин и добавляет, что первый тендер по закупке сыворотки для Украины был неудачным, только один производитель изъявил желание участвовать, но и он не предоставил полный пакет документов.

В Минздраве надеются, что в ближайшее время проведут второй тендер и сыворотку против дифтерии все-таки закупят планово и в достаточном количестве. А до того надеются на гуманитарную помощь ВОЗ.

Еще одним вариантом лечения дифтерии при отсутствии сыворотки называют введение внутривенно иммуноглобулина.

По мнению эксперта, ситуацию с дифтерией может кардинально изменить массовая вакцинация.

Лучше предотвратить

Такое опасное заболевание, как дифтерия, лучше предотвратить, чем лечить, говорят в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

Там обеспокоены низким уровнем вакцинации украинцев, а также тем, что может повториться вспышка, которая была зафиксирована в 90-е.

"Даже несмотря на своевременное лечение, около 20% больных умирают. Зато вакцинация против дифтерии очень эффективна, она предотвращает развитие заболевания и осложнений", - рассказала Екатерина Булавинова - медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Украинцев призывают прийти к семейному врачу и сделать прививку, это бесплатно. По данным Минздрава, в Украине есть достаточно вакцин - 2 млн доз вакцин от дифтерии для детей и 6 млн доз для взрослых.

Копірайт зображення facebook.com/serhiy.zhadan Image caption Сергей Жадан о вакцинации: "Это не страшно". Прививку от дифтерии писатель сделал еще раньше. А на камеру вакцинировался от кори

В ведомстве начали активную информационную кампанию за прививки. Глава Минздрава Ульяна Супрун сделала ревакцинацию от дифтерии перед камерами вместе с известным писателем Сергеем Жаданом.

Призвал делать прививки от дифтерии и известный врач Евгений Комаровский. "Если вы не вакцинировались от дифтерии последние 10 лет, сделайте это. Дифтерия придет обязательно. Это не корь, это хуже", - говорил врач в видео обращениях в Facebook.

Как и когда делать прививки от дифтерии?

Прививки от дифтерии должны получать все - и дети, и взрослые каждые 10 лет, говорят в Минздраве.

Копірайт зображення unian Image caption Ревакцинация от дифтерии проводится один раз в 10 лет

По календарю прививок Украины вакцинация от дифтерии проводится в 2-4-6-18 месяцев, 6 лет, 16 лет и надо повторять каждые 10 лет.

То есть, если последняя прививка против дифтерии была в 16 лет, следующую нужно сделать в 26. И так далее каждые десять лет.

Если взрослый не был ранее вакцинирован, или не имеет записей о прививках, то для защиты от столбняка и дифтерии нужна трехкратная вакцинация АДС-М, говорят врачи.

Для взрослых между первой и второй прививками интервал должен быть не менее 30 дней и шесть месяцев - между вторым и третьим прививками.

ВВС News Украина попросила медицинского эксперта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерину Булавинову рассказать о вакцинации против дифтерии

Копірайт зображення taras.bezpalyi Image caption Екатерина Булавинова: человеку необходимо проходить ревакцинацию один раз в 10 лет

Может ли заболеть дифтерией вакцинированный человек

Если в детстве вы прошли полную первичную вакцинацию - четыре дозы вакцины с компонентом дифтерии до 18 месяцев, потом вас повторно ревакцинировали в 6 и 16 лет, то вакцина против дифтерии обеспечит высокий уровень защиты против этой болезни на 10 лет.

Поэтому каждые 10 лет взрослому необходимо проходить ревакцинацию - иначе можно заболеть.

Взрослым, которые никогда не вакцинировались от дифтерии, следует немедленно сделать прививку.

Каковы могут быть побочные эффекты при вакцинации против дифтерии, насколько они опасны?

Как и любой лекарственный препарат, вакцины могут вызвать реакцию, однако риски для здоровья и жизни при заболевании дифтерией, столбняком и коклюшем гораздо серьезнее, чем риски развития серьезной реакции на вакцину.

Реакции, такие как болезненные ощущения и припухлость в месте инъекции или повышение температуры - это нормальное явление. Они появляются вскоре после того, как вакцина была введена и обычно проходят в течение нескольких дней.

Повышение температуры у детей связано с коклюшевым компонентом в составе вакцины АКДС, у взрослых, получающих вакцину от дифтерии и столбняка, возможны местные реакции: может болеть рука и плечо. Если вы правша, рекомендую сделать инъекцию в левую руку.

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