Разумков: за Медведчука или Порошенко на должность вице-спикера голосовать не буду

Image caption Дмитрий Разумков вскоре может стать новым спикером украинского парламента, где президентская партия "Слуга народа" станет крупнейшей в истории Верховной Рады Украины фракцией. Мы встретились с ним в том же офисе, где ранее размещался предвыборный штаб Владимира Зеленского

Руководитель пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков за полгода прошел путь от малоизвестного советника кандидата в президенты Зеленского до главного спикера "Зе Команды" и наиболее вероятной кандидатуры на пост спикера новой Верховной Рады, где его политсила будет иметь беспрецедентное для украинского парламента большинство.

В эксклюзивном интервью BBC News Дмитрий Разумков рассказал о ближайших планах будущего большинства, непопулярных решениях, отношении к кадровым перспективам Медведчука, Порошенко и Портнова, а также о том, есть ли конфликты внутри фракции "Слуги народа".

Переговоры о коалиции не ведутся

BBC News: Скажите, вы следующий спикер? С какой долей вероятности об этом можно говорить?

Дмитрий Разумков: Это решает не один человек, будет голосовать парламент. Гадать о вероятности - некорректно, это не лототрон.

Но да, скорее всего, партия будет предлагать меня как кандидата на эту должность.

BBC News: Когда может состояться первое заседание новой Верховной Рады?

Д.Р.: Наиболее оптимистичный вариант - нам бы хотелось его провести 24 августа. Но понимаем, что это может не произойти, потому что долго считали (результаты выборов. - Ред.).

И необходимо провести подготовку к первому заседанию.

Поэтому я надеюсь, что это будет либо конец августа - 27 или 29 августа, либо начало сентября.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Президент Зеленский поздравляет Дмитрия Разумкова с победой "Слуги народа" на парламентских выборах

BBC News: Ведутся ли сейчас коалиционные переговоры, или все-таки это будет фракция с правами большинства?

Д.Р.: У нас действительно самая большая фракция в истории нашего государства - 254 депутата. Поэтому мы можем самостоятельно создать большинство.

Но мы не закрыты для диалога с теми политическими силами, которые разделяют базовые ценности и придерживаются красных линий, с которыми партия "Слуга народа" шла на выборы и которые озвучены президентом Зеленским.

Тут не всегда нужно быть в коалиции или вне ее - нужно следовать обязательствам, которые партии принимали во время выборов.

Многие вещи, которые мы будем вносить в зал, декларировались также другими политсилами, прошедшими в парламент. Надеюсь, это была не только декларация, и они действительно за это будут голосовать.

BBC News: Но сейчас переговоры, которые можно условно назвать "коалиционными", ведутся?

Д.Р.: Нет, коалиционные переговоры сегодня не ведутся.

Мы работаем в партии, в возможных будущих комитетах, занимаемся подготовительной работой над инициативами, которые будем предлагать парламенту.

Какой-либо подковерной дискуссии о коалиционных договоренностях не будет. Если переговоры будут, то они будут публичными.

BBC News: То есть, конституционные изменения, на которые у вас сейчас не хватает голосов, возможны и без коалиции?

Д.Р.: Если посмотреть на политические силы, представленные в парламенте, и депутатов, которые прошли самовыдвиженцами, но поддерживали предложения, которые коррелируются с позицией "Слуги народа" и президента, то, надеюсь, нам хватит голосов, чтобы проголосовать за такие изменения.

Если же этого не будет, то этим политсилам будет очень трудно это объяснить своим избирателям ...

Мир наступает не в Верховной Раде

Копірайт зображення Офис президента Image caption После гибели четырех морпехов под Павлополем президент Зеленский призвал срочно провести встречу "нормандской четверки"

BBC News: В связи с гибелью бойцов на Донбассе - может ли новая Верховная Рада как-то принципиально повлиять на ситуацию на востоке Украины?

Д.Р.: Это трагедия. К сожалению, мы в ней живем уже не первый год.

Но решить вопрос войны на Донбассе на уровне закона невозможно - это один из инструментов, чтобы приблизиться к миру.

Однако мир наступает не в Верховной Раде, а в желании или отсутствии желания некоторых участников конфликта.

Есть позиция президента, что нужно как можно быстрее провести "нормандский формат".

Надеюсь, что мы сможем изменить ситуацию, ведь президент Зеленский фактически первый, кто начал реализацию Минских договоренностей - мы прекратили огонь на линии разграничения, отвели войска, но только точечно.

Нужно, чтобы этот прогресс распространился на всю линию фронта.

BBC News: В то же время прекращение огня называют причиной потерь - мол, это позволяет вражеским ДРГ близко подходить к позициям ООС.

Д.Р.: ДРГ и до этого подходили, и до этого гибли ребята, и это не было связано с затишьем на фронте.

Понимаю, что оппоненты будут нагнетать это в информационном пространстве. Но это не соответствует действительности.

BBC News: Владимир Зеленский выступает за скорейшую встречу "нормандской четверки". Но с чем встречаться - есть какие-то проекты документов? Даже министры иностранных дел еще не встречались.

Д.Р.: То, что не встречались министры, это не ответственность президента. Ведь он предлагал сменить руководство МИДа - этого не произошло.

К сожалению, позиция министра иногда меня удивляет.

Она привела к тому, что мы не смогли вернуть наших моряков.

Сейчас вы говорите объективные вещи о том, что у нас нет достаточного количества предложений для "нормандского формата".

Но переговоры надо вести - в рамках "Минска", в рамках "Нормандии", возможно - через расширение посредством Великобритании и США как подписантов Будапештского меморандума.

Поэтому надо использовать все возможности, даже если у нас нет полной картины - надо выходить с предложениями, которые есть в Офисе президента и в группах, работающих в Минске.

Первые решения

Image caption Дмитрий Разумков уверен, что Рада сможет проводить открытые дискуссии с президентом, но пока они думают о возможности совместно работать

BBC News: Какими будут решения новой Рады в первую неделю работы?

Д.Р.: Повестка дня будет формироваться рабочей группой, которая начнет заседать, надеюсь, уже скоро. Ее будет созывать действующий председатель Верховной Рады.

После этого мы сможем более или менее корректно рассказать, что будет приниматься в первые дни.

Но базовые позиции мы уже озвучивали: изменение регламента [Верховной Рады], изменение Конституции о снятии депутатской неприкосновенности.

Трудно ответить, это будет в первый или пятый день работы Рады, но это инициативы, которые нужно внедрять.

Также введение ответственности депутатов за неличное голосование или невыполнение своих служебных обязанностей.

Это и отдельный большой блок экономических законов.

Влияние президента и диктатура

Копірайт зображення Офис президента

BBC News: Какова будет роль президента и его офиса в формировании повестки дня парламента?

Д.Р.: Позиция президента и позиция партии "Слуга народа" как части команды президента отличаться не могут.

Уверен, что по некоторым позициям возможна дискуссия, но она будет открытой.

Нужно будет работать в формате "офис президента и президент - Верховная Рада - Кабмин". Только в сотрудничестве мы сможем достичь изменений, которые требует общество.

BBC News: А не будет так, что вам из Офиса президента будут сбрасывать какие-то вордовские файлы для утверждения?

Д.Р.: Так не будет…

Но Офис президента сегодня и, я уверен, и в дальнейшем не будет делать ничего, что окажет негативное влияние на общество.

BBC News: Тем не менее, общество обеспокоено тем, что одна политическая сила получает сейчас всю полноту власти. А как же баланс сил в государстве?

Д.Р.: Предохранителем для того, что что-то может пойти не так, должен быть закон, а не административное влияние президента, парламента или правительства.

Копірайт зображення Facebook Дмитрия Разумкова

BBC News:Но вы теперь сможете менять все законы. Где гарантии, что если завтра президент кардинально изменит свою позицию, Рада не пойдет с ним? Сейчас президента фактически ничего не ограничивает.

Д.Р.: Президента ограничивают его моральные принципы - в отличие от некоторых его предшественников, они у него есть.

Он - человек, который шел не зарабатывать, а менять государство.

И законы будут давать гражданам возможность влиять на ситуацию.

BBC News: Диктатуры не будет?

Д.Р.: Диктатуры точно не будет.

Она на самом деле есть сегодня, ведь последние несколько месяцев была определенная узурпация власти со стороны Верховной Рады, когда она не давала президенту выполнять его обязательства.

Например - назначить министра иностранных дел, обороны, председателя СБУ.

BBC News: Кстати, почему до сих пор не назвали кандидата на пост министра обороны? Кандидата на должность главы МИД назвали же.

Д.Р.: Министр обороны отличается от министра иностранных дел, ведь в стране идет война, и эти лица (кандидаты на пост министра обороны. - Ред.) все-таки должны быть защищены.

Рынок земли

Image caption Со многими вопросами новой Раде еще предстоит разобраться, и у "Слуги народа" есть альтернативные предложения

BBC News: В "Слуге народа" говорят, что уже подготовили ряд важных законопроектов. Но почему их нельзя почитать? Например, что планируется с рынком земли?

Д.Р.: Вы же никогда не показываете часть интервью, а лишь готовую работу. Ведь, чтобы сформировать общее понимание работы, нужно увидеть ее всю.

Есть законопроекты, которые внутри партии являются альтернативными, - они будут обрабатываться и собираться в один документ.

Что касается рынка земли, то нужно сначала принять законодательную базу, которая защитит интересы всех - от граждан-собственников до внешних или внутренних инвесторов.

Необходимо также защитить национальные интересы и безопасность.

Кроме того, нужно различать вопросы рынка земли в государственной и частной собственности. В отношении граждан мы понимаем, кто является собственником, в отношении государственной земли очень много вопросов.

Чиновники, которые ранее занимали высокие должности, на вопрос о том, сколько сельскохозяйственной земли находится в собственности государства, мне ответить не смогли. А этим пользуются чиновники, склонные к коррупции.

Непопулярные решения

Копірайт зображення Facebook "Слуги народа" Image caption В партии "Слуга народа" говорят, что готовы к непопулярным решениям

BBC News: Вы говорили, что партия готова к непопулярным решениям, но пока ни одно не анонсировали.

Д.Р.: Я бы хотел, чтобы их было как можно меньше, но всегда в политике и в государственном строительстве есть вопросы, которые будут непопулярными.

Однако даже с непопулярными решениями нужно приходить к обществу и объяснить, почему ты их принимаешь.

BBC News: Тем не менее, в каких сферах могут быть эти непопулярные решения: тарифы, цены?

Д.Р.: Если мы говорим о тарифах, ценах на газ, то пока они идут вниз - приходят к реальным ценовым показателям.

Многие писали - Зеленский станет президентом, и доллар будет 100 грн, а газ будет 20 тысяч. Но доллар сегодня меньше 26 грн.

BBC News: Но ведь тут и мировая конъюнктура повлияла!

Д.Р.: Подождите. Когда президентом стал Зеленский, доллар, если не ошибаюсь, через несколько дней начал падать.

Цены на газ начали уменьшаться, "Роттердам плюс" мы убрали.

Я не исключаю, что может быть ситуация, когда будут изменения в разные стороны, но нужно, чтобы они соответствовали действительности, а не коррупционным ожиданиям чиновников.

По Медведчука и Порошенко не буду голосовать

Копірайт зображення Getty Images Image caption Виктор Медведчук - лидер "Оппозиционного платформы - За жизнь", которая получила вторую по величине фракцию в Раде

BBC News: Вы говорили, что готовы предоставить оппозиции кресло вице-спикера. Если оппозиция предложит кандидатуру Медведчука, готова ли партия "Слуга народа" ее поддержать?

Д.Р.: Мне трудно сейчас отвечать за то, что предложит оппозиция ...

Они могут предложить различные кандидатуры - тогда будем голосовать за них, и какая-то политсила, которая будет в оппозиции, получит это кресло.

BBC News: Но это будет зависеть от вас. У вас большинство.

Д.Р.: Давайте не влиять на оппозицию, пусть они разберутся.

BBC News: Но вы готовы к тому, что в президиуме Рады будет сидеть человек, из, как ее называют, "наиболее пророссийской силы украинской политики" - "Оппозиционная платформы - За жизнь"? Есть ли какие-то красные линии, за которые вы не перейдете?

Д.Р.: Я буду исходить из того, какие кандидатуры будут предложены оппозиционными политическими силами.

BBC News: Виктор Медведчук?

Д.Р.: Если вы говорите о Медведчуке, то я лично голосовать за эту кандидатуру не буду.

Image caption Партия Петра Порошенко - принципиальный оппонент "Слуги народа"

BBC News: Петр Порошенко?

Д.Р.: Я лично за эту кандидатуру голосовать не буду (улыбается - Ред.).

Раскол и отношения Дубинского с Арахамией

BBC News: Фракции "Слуги народа" фактически еще нет, а уже пишут, что в ней рано или поздно произойдет раскол.

Д.Р.: Почему-то очень часто партийная дискуссия порождает упреки о расколе.

Я ничего плохого в дискуссии не вижу. Нужно обсуждать, а затем, приняв решение, идти с ним к обществу и в Верховную Раду.

То, что говорят о "расколе", - некорректно. Ведь партийная дискуссия была раньше и есть сейчас.

Многие спорили, что у нас есть раскол со Стефанчуком (представитель президента в парламенте, 2-й номер в списке "Слуги народа", - Ред.).

Но это нормально, что мы публично дискутируем, у меня очень хорошие отношения с Русланом Алексеевичем.

Дискуссии не вредят партии, не вредят обществу или государству.

Мы можем проводить это в офисе и даже на эфирах - это другой подход к публичной политике.

BBC News: То есть сейчас линии раскола нет?

Д.Р.: Нет

Копірайт зображення униан Image caption Дмитрий Разумков и Александр Дубинский

BBC News: А у Дубинского хорошие отношения с Арахамией?

Д.Р.: Надо спросить об этом у Дубинского и Арахамии, я не являюсь пресс-секретарем ни народного депутата Дубинского, ни возможного председателя фракции Арахамии.

Но очень надеюсь на, что они будут конструктивными.

BBC News: А эта группа, а которой объявил Дубинский ...

Д.Р.: То, что Дубинский объявил о "группе" - он же не создавал формальную группу внутри фракции.

Он создавал группу для достижения определенных целей в [Киевской] области или городе Киеве. Но это не формальная группа.

Это не означает выход из фракции.

BBC News: Нет такого, что Дубинский не разговаривает с Арахамией?

Д.Р.: Вы же видели, что они разговаривают - даже во время эфиров. Это точно фейк.

Они разговаривают.

Image caption Давид Арахамия

BBC News: Арахамия - главный претендент на пост главы фракции?

Д.Р.: Сегодня это еще на уровне предложений...

Я считаю, что Давид - компетентное лицо, он хороший организатор, человек, который умеет вокруг себя объединять людей.

Буду ли я за него голосовать? Буду!

Вопрос комитетов

BBC News: Как комитеты в Верховной Раде достанутся оппозиции?

Д.Р.: Это решается на уровне подготовительной группы по работе будущей Рады.

Но я отойду от политики и отвечу как частное лицо.

У тех, кто сегодня находится или будет в оппозиции, была возможность работать в этих комитетах и даже их возглавлять. Я считаю, что они достигли немного, поэтому моя личная позиция - они показали свою "эффективность".

BBC News: А Вакарчук бы с вами не согласился.

Д.Р.: Сейчас не о Вакарчуке речь. Он не был в этой Раде, он был раньше, но у него не было возможности возглавлять, например, бюджетный комитет.

Если же мы говорим о комитете по свободе слова - почему нет, возможно.

BBC News: Бюджетный комитет ваш?

Д.Р.: Этот вопрос дискуссий, но нужно смотреть не на комитеты, а на конкретных людей.

Копірайт зображення Facebook Александра Завитневича Image caption Александр Завитневич - кандидат на должность главы комитета по вопросам национальной безопасности и обороны

BBC News: Касательно личностей. В предложениях на должностиглав комитетов, которые попали в СМИ, возможным руководителем комитета по вопросам нацбезопасности называют Александра Завитневича (39-й номер списка "Слуги народа". - Ред.). В прессе он упоминается как муж одноклассницы Зеленского, друг семьи и директор литейного завода. Какое отношение он имеет к нацбезопасности? Тем более в воюющей стране?

Д.Р.: Я сейчас могу поднять вопрос о Пашинском..., тогда таких вопросов не было.

Если же мы говорим о том, что пишут в СМИ или интернете - это ужас ...

Давайте вспомним того же Александра Скичко (телеведущий, победивший от "Слуги народа" в Черкасской области. - Ред.) на которого столько вылили грязи. Надеюсь, у вас будет возможность пообщаться со Скичко, который заткнет за пояс многих депутатов, отправляющихся сегодня на не очень заслуженный, но отдых.

Так же Завитневич. Вы будете исходить не из того, что о ком хорошего будет рассказывать Разумков, а что будут доносить люди, которые будут отвечать за себя и за позицию комитетов.

BBC News: Но Завитневич вообще имеет какое-либо отношение к обороне?

Д.Р.: Имеет.

Портнову ничего не предлагали

Копірайт зображення униан Image caption Андрей Портнов до 2014 года работал с Януковичем, затем - жил за пределами Украины, а после победы Зеленского вернулся

BBC News: Андрей Богдан говорил, что положительно относится к Портнову как к профессионалу. То же недавно повторил Дубинский. Может ли такое случиться, что фракция "Слуги народа" предложит Портнову какую-то должность в исполнительной власти, поскольку он такой профессионал? Или это невозможно и красная линия?

Д.Р.: Я лично с Портновым не знаком, у меня никогда не было возможности с ним пообщаться.

Насколько мне известно, такие предложения ни от партии, ни от Офиса президента сегодня не звучали.

Поэтому комментировать, что возможно в будущем, было бы некорректно.

BBC News: За несколько дней до представления законопроекта президента о люстрации чиновников, работавших с 2014 по 2019 год, практически идентичное видение люстрации обнародовал Портнов. Это совпадение?

Д.Р.: Думаю, вам нужно обратиться по этому вопросу к Портнову.

Я не могу вам это прокомментировать.

Данилюк и люстрация

Копірайт зображення униан Image caption Андрей Богдан и Александр Данилюк

BBC News: Позицию Зеленского в отношении люстрации мы услышали - есть законопроект, согласно которому люстрировать предлагают не только Порошенко, Турчинова, но и некоторых членов вашей команды, - например, Абромавичуса, Данилюка. Поддержит ли парламент законопроект, по которому нынешний секретарь СНБО должен будет уйти в отставку?

Д.Р.: Здесь не должна идти речь о нынешнем секретаря СНБО или о другом. Здесь речь идет о принципах.

Когда Зеленскому говорили, что он против люстрации - он предложил альтернативный вариант развития ситуации.

Не уверен, что это удовлетворит наших оппонентов, но уверен, что это более эффективный подход к люстрации, чем тот, который был введен.

Но если мы говорим именно об этом законопроекте, то нужно будет разбираться в Верховной Раде, если он будет представлен по-новому.

BBC News: А нынешнюю редакцию вы бы поддержали?

Д.Р.: Там есть позиции, которые мне понятны, которые я, возможно, поддержал бы.

Некоторые позиции - предмет дискуссии. Но она должна проходить с участием и общества, и парламентариев, и тех, кто их предложил.

BBC News: Когда тот законопроект о люстрации подавали - вы понимали, что "выплескиваете" Данилюка?

Д.Р.: Не стояла задача, как вы говорите, "выплеснуть" ту или иную личность из команды.

Это было предложение в отношение позиции, а не в отношении конкретных лиц.

BBC News: Просто такое впечатление, что это готовилось на скорую руку, лишь бы подать.

Д.Р.: Не уверен, что вы правы, потому что в Офисе президента достаточно тщательно подходят к тем документам, которые от них исходят.

BBC News: Данилюку это будет очень приятно услышать.

Д.Р.: Возможно.

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