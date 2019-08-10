Копірайт зображення Alamy Image caption Елена Шишловская - десятимиллионная пассажирка аэропорта Борисполь в 2018 году

На осень крупнейшие работающие в Украине лоукостеры - Wizzair, Ryanair и Sky up - запланировали существенное расширение географии полетов.

Если вы собираетесь в путешествие в Европу, но еще не решили, куда лучше и дешевле купить билет на самолет, мы собрали карту дешевых авиакомпаний и перелетов из Украины.

За два года действия безвизового режима более трех миллионов украинцев съездили или слетали в Европейский Союз на отдых или работу.

В последние годы все больше известных и не очень европейских лоукостеров заходят в Украину и расширяют интенсивность свои полетов. Иностранные лоукосты уже освоили четыре украинских города - Киев, Харьков и Одессу.

И крупнейший украинский авиаперевозчик МАУ в конкуренции с лоукостерами постепенно снижает цены и предлагает более бюджетные варианты.

В 2018 году украинскими аэродромами воспользовалось рекордное количество пассажиров - более 20 миллионов. 30% из них летали именно лоукостерами.

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Wizzair

Летает в Польшу, Германию, Литву, Латвию, Эстонию, Великобританию, Данию, Венгрию, Австрию, Словакию, Грецию, Португалию, Кипр.

Wizzair - однин из крупнейших лоукост-перевозчиков в Украине. Венгерская компания начала свою работу на украинском рынке в 2009 году.

Wizzair и ирландская Ryanair, начавшая летать осенью 2018-го, за последний год открыли много новых маршрутов, которые часто пересекаются и конкурируют между собой. Последнюю волну расширения анонсировали из аэропортов Львова и Одессы.

Один из главных принципов их работы - чем раньше забронируют билет, тем он дешевле. За три-четыре месяца до полета здесь действительно можно найти отличные предложения от десяти евро.

Обе компании уже работают в четырех аэропортах Украины - Киеве, Львове, Харькове и Одессе.

Копірайт зображення Wizzair.com Image caption Карта городов, куда летает Wizzair из Киева

Wizzair в Киеве летает из аэропорта "Жуляны" и совершает перелеты в 13 стран и 31 один город мира.

На сайте компании или на специальном мобильном приложении можно посмотреть карту маршрутов и стоимость билетов.

Эта компания также предлагает самые дешевые билеты на полеты в ближайшие к Украине страны - можно, к примеру, найти предложения за несколько сотен гривен в одну сторону. Один из самых популярных и самых дорогих рейсов - редкий перелет в Португалию, стоимость которого нечасто опускается ниже 3 тысяч гривен.

Копірайт зображення Wizzair.com Image caption Карта полетов Wizzair из Львова

Цена зависит от того, насколько заблаговременно вы приобретаете билет, а также от популярности выбранного маршрута и конкуренции на этом направлении.

Отдельная история - багаж. В самом дешевом варианте на Wizzair в стоимость входит небольшая ручная кладь, которую можно брать на борт - обычный городской рюкзак.

Копірайт зображення Wizzair.com Image caption Поиск дешевых авиабилетов онлайн в Wizzair

Оформить багаж сверх нормы стоит от 600 гривен в одну сторону. Также пассажиры, которые приобрели услугу приоритетной посадки, бесплатно могут взять в салон самолета еще одну небольшую сумку.

К примеру, самый дешевый авиабилет в одну сторону на Кипр на ноябрь стоит 900 гривен, а докупить багаж обойдется в 600-800 гривен.

Копірайт зображення Wizzair.com Image caption На сайте Wizzair можно найти выгодные варианты перелетов стоимостью в несколько сотен гривен

Также в самом дешевом тарифе перевозчик самостоятельно определит ваше место во время регистрации, а выбрать можно с доплатой в 5 евро.

Отдельная история с Wizzair - их клуб и программа скидок. При покупке билетов за дополнительную плату можно оформить членство в клубе и получить скидку в 20% на все рейсы компании для двоих или четверых пассажиров. Программа действует год и после несколько путешествий позволяет существенно сэкономить.

Из Харькова авиакомпания летает в три страны и шесть городов, из Львова - в семь стран и десять городов, а из Одессы - четыре страны и шесть городов. Этой осенью компания запускает много "некиевских рейсов".

Для более удобного поиска на сайте компании разработан раздел "План", где можно легко сравнивать цены на рейсы в конкретный город по месяцам и искать самые дешевые варианты.

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Ryanair

Летает в Польшу, Германию, Литву, Великобританию, Словакию, Грецию, Испанию, Кипр, Австрию, Болгарию, Швецию, Ирландию, Мальту.

Компания Ryanair работает в киевском аэропорту "Борисполь" и летает из столицы в 13 стран мира. Билеты можно смотреть на сайте или в приложении.

Часть рейсов компания осуществляет уже почти год, а некоторые планирует к запуску этой осенью - сюда можно отнести и прямой перелет из Киева в Мадрид (стоимость в среднем от 60 евро в одну сторону).

Многие билеты на рейсы авиакомпании действительно можно купить за 10-20 евро.

Копірайт зображення Ryanair.com Image caption Пример поиска самых дешёвых билетов на сайте Ryanair

Самый дешевый тариф предусматривает только ручную кладь - небольшую сумку или рюкзак. Отдельный багаж весом 10 килограммов обойдется от десяти евро в одну сторону.

Большой чемодан весом 20 килограммов в Ryanair позволяет тариф Plus, который может быть в несколько раз дороже самого дешевого предложения.

Поэтому пассажиры часто жалуются, что при покупке билета на лоукост с большим багажом, цена может не слишком отличаться от классических авиакомпаний.

Если путешествие с простым городским рюкзаком - это ваш выбор, тогда найти дешевые предложения абсолютно реально.

Копірайт зображення Ryanair.com Image caption Список рейсов Ryanair из Киева

Сайт Ryanair в специальном разделе позволяет быстро и легко находить самые дешевые варианты перелетов.

Можно выбрать бюджет перелета, и вам предложат наиболее приемлемые направления, или указать город, и система покажет самое выгодное время перелета.

Еще одна возможность - лететь на дешевом рейсе из Украины в аэропорт-хаб, например в Вильнюс, Братиславу или Катовице. И заранее подобрать пересадку в желаемый город за несколько десятков евро.

Минус такого варианта - часто в пересадочном аэропорту предстоит провести от нескольких часов до нескольких суток. Но если город - интересный, то такая пересадка вызовет неприятных ощущений.

Копірайт зображення Ryanair.com Image caption Пример поиска самых дешёвых билетов в конкретный город на сайте Ryanair

Например, в грузинский Кутаиси Wizzair летает из многих восточноевропейских столиц, кроме Украины. Поэтому в Грузию украинцы могут летать через Вильнюс, Ригу или один из городов Польши.

Для поиска удобных стыковок можно использовать готовые сервисы, например сайт и приложение Kiwi.com.

Еще один прием касается городов или стран, куда летают несколько лоукостов, - в одну сторону можно лететь на том же Ryanair, а обратно - воспользовавшись дешевой опцией, к примеру Wizzair.

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Международные авиалинии Украины

МАУ соединяет Украину с 38-ю странами Европы и мира. Летает в большинство европейских столиц.

Крупнейший авиаперевозчик Украины МАУ в последние годы также предлагает своим пассажирам дешевые билеты.

В специальном разделе сайта "Низкие цены" можно найти дешевые перелеты в двух ценовых категориях - за восемь и шесть месяцев до предполагаемой поездки.

При условии покупки билета за восемь месяцев до даты перелета цены в одну сторону будут в диапазоне от 860 до 1300 гривен, а за шесть месяцев - 1310-1859 гривен.

В таком временном промежутке билеты МАУ часто конкурируют с классическими лоукостерами. Также украинская авиакомпания часто предлагает "горячие предложения" на определенные направления.

Копірайт зображення https://www.flyuia.com Image caption Дешевые предложения от МАУ

Но дешевые предложения от МАУ также не включают багаж, а только небольшую ручную кладь.

Все авиакомпании время от времени проводят распродажи и дают специальные предложения. Самостоятельно отследить все, что предлагают, - очень сложно, но есть много популярных ресурсов (к примеру lowcost.ua), которые это делают за вас и через социальные сети могут каждый день сбрасывать вам "наиболее лакомые" предложения.

Более мелкие игроки

SkyUp

Летает в Чехию, Испанию, Грузию, Болгарию, Армению, Францию, Италию, Хорватию, Португалию, Кипр, Словакию и Армению.

Новая украинская авиакомпания SkyUp за последний год существенно расширила географию перелетов.

По многим ценовыми предложениями SkyUp можно называть лоукостером, ведь стоимость билетов по многим направлениям стартует от 30-40 долларов в одну сторону.

В Украине авиакомпания уже работает в пяти городах - Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Запорожье. Причем уже совсем скоро SkyUp будет выполнять внутренние украинские рейсы по цене 20 долларов на маршруте Киев-Львов.

Копірайт зображення Sky UP Image caption Карта лучших предложений от Sky Up. Данные карты каждый день обновляются

SkyUp уже летает или в скором времени откроет рейсы в Чехию, Испанию, Францию, Болгарию, Грузию, Армению, Италию, Хорватию, Португалию, Кипр, Словакию и Армению.

Многие из этих рейсов, как например в Париж, для лоукостеров являются уникальными для Украины. Но это отражается на цене этих перелетов, которые на популярных рейсах, как парижский, стартуют от 89 долларов в одну сторону.

Правда, по некоторым направлениям компания летает только в летний туристический сезон, а билеты с ноября уже недоступны.

Однако на многие популярные направления, как в грузинское Тбилиси, в случае покупки заранее, цены на билеты стартуют от 50 долларов.

В SkyUp также есть раздел горячих дешевых предложений.

Здесь дешевые билеты включают только небольшую ручную кладь весом 7 килограммов, а за багаж нужно доплачивать несколько десятков долларов.

Ernest Airlines

Летает только в Италию - Милан, Бергамо, Болонья, Рим, Наполи, Генуя, Венеция.

В Украине работают ряд и меньших дешевых авиакомпаний, специализирующихся на отдельных странах.

Итальянский перевозчик Ernest Airlines летает из Украины в ряд городов Италии. Больше всего из Киева - шесть.

Авиакомпания в последнее время также расширила географию полетов из Украины из привычного Киева и Львова, добавив Одессу и Харьков.

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Стоимость перелета стартует от 30-40 евро в одну сторону и достигает нескольких сотен. Самый дешевый тариф также включает только ручную кладь без багажа.

Однако большие лоукостеры Wizzair и Ryanair пока в Италию из Украины не летают, поэтому Ernest Airlines может быть удобным для тех, кто хочет найти прямой и не слишком дорогой рейс на Апеннины. Ведь SkyUp в самые популярные города Италии преимущественно не летает.

Vueling Airlines

Летает в Барселону

Испанский перевозчик Vueling Airlines выполняет прямые рейсы из Киева в Барселону в туристический сезон, но не работает зимой.

У них есть прямые рейсы, цены на которые стартуют от 70 евро в одну сторону, однако обычно стоимость билета превышает 100 евро. Здесь багаж также предусмотрен не в самой дешевой ценовой категории.

В ряд других городов Европы эта авиакомпания выполняет рейсы с пересадками. Эти варианты стартуют от ста евро, а пересадка занимает на разных рейсах от часа до семи.

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AirBaltic

Летает в Ригу, Латвия

Балтийская компания летает из Киева, Львова и Одессы в Ригу прямыми рейсами. Цены на перелет по самому дешевому тарифу без багажа здесь можно найти за 30-40 евро.

Многие используют рейсы в Ригу для пересадок в другие "дефицитные" города Европы.

Brussels Airlines

Летает в Брюссель

Бельгийская авиакомпания, которая является дочерним предприятием Lufthansa, зашла на украинский рынок в прошлом году.

Она летает из Киева в Брюссель, а билеты там можно купить от 40 долларов в одну сторону.

Самый дешевый тариф предусматривает две единицы ручной клади общим весом не более 12 килограммов.

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