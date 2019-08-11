Быстрая мода: настоящая цена дешевой одежды
Французы или итальянцы, возможно, считают себя главными модниками в Европе, но самые большие любители шопинга - именно британцы.
Британцы покупают больше одежды, чем их соседи, и в пять раз больше предметов гардероба, чем в 1980-х.
То, что некогда было ежемесячным "подарком" ко дню зарплаты, теперь превратилось в рутину каждых выходных - а, возможно, и чаще. Но кто может нас в этом обвинить?
Если быстро пробежаться по магазинам в центре города, вы найдете множество платьев по цене менее 10 фунтов, а новое бикини можно купить вообще за 1 фунт.
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Благодаря глобализации вещи производят в отдаленных странах за небольшие деньги, и мы получаем больший выбор и низкие цены.
Но как такое вообще возможно? И как наша привычка покупать влияет на окружающую среду? Взаимоотношения между покупателем и индустрией моды, возможно, перестают работать эффективно.
В рамках расследования BBC Radio 4 для программы Today мы проехали от Испании до Эфиопии, пытаясь выяснить, какую цену планета и некоторые ее самые бедные жители платят за нашу непреодолимую жажду моды - и как решить эту проблему.
Как они это делают?
Модные бренды подвергаются двойному давлению - дать одежду "как на подиумах" за умеренные деньги и одновременно принести прибыль инвесторам, что может привести к не слишком порядочной борьбе за дешевые ресурсы - явлению, которое критики называют "погоней за иглой" по всему миру.
Тяжелое положение людей, которые шьют нашу одежду, оказалось в центре внимания в 2014 году, когда 1138 рабочих погибли в результате обрушения фабричного комплекса Rana Plaza в Бангладеш.
После этой катастрофы на модные бренды начали оказывать сильное давление с целью улучшения условий труда, и оно дало результаты. Некоторые крупные компании - такие как H&M и Converse - начали публиковать списки своих поставщиков, а иногда и субподрядчиков - которых могут быть тысячи - в ответ на призывы к большей прозрачности.
Эпоха "потогонок" - в прошлом?
Но последние тенденции имели непредсказуемые последствия. Когда заработная плата в Бангладеш выросла, компании начали искать рабочую силу в других местах, чтобы все-таки уменьшить расходы.
Например, в Эфиопии зарплата за такую работу составляет в среднем лишь треть суммы, выплачиваемой в Бангладеш. Типична плата менее 7 долларов в неделю. На условиях анонимности работники фабрики около Аддис-Абебы рассказали нам, что жить на такие деньги невозможно.
Также они жаловались на невыносимые условия - от антисанитарных туалетов до словесных оскорблений.
Международное внимание к этой ситуации привлекла правозащитная организация Workers Rights Consortium. Автор отчета Пенелопа Кирицис рассказала нам о работниках, которым не платили сверхурочные, и о женщинах, которым при приеме на работу щупали живот, чтобы проверить, не беременны ли они. По ее словам, после обнародования отчета несколько месяцев назад ощутимого улучшения не произошло.
Стремясь победить в жесткой конкурентной борьбе, правительство Эфиопии начало чуть не рекламировать дешевую стоимость рабочей силы в стране.
Но гКирицис говорит, что швейная промышленность страны не может оправдываться тем, что по крайней мере она обеспечивает людям средства к существованию там, где больше это делать некому.
Она подчеркнула "чрезвычайно высокую текучесть кадров, когда работники уходят с государственной работы на другие рабочие места, чтобы потом снова работать в других неофициальных отраслях или в сельском хозяйстве".
Орсола де Кастро стала соучредителем правозащитной группы Fashion Revolution после катастрофы в Rana Plaza. Ее организация поощряет клиентов ставить более жесткие вопросы любимым брендам - с помощью открыток.
"Существует два основных ложных представления, касающихся экологичности и этики. Одно из них - во всем виновата "быстрая мода", и это как бы снимает вину с сектора "высокой моды", тогда как на самом деле вопрос нужно ставить всей эфиопской индустрии моды", - сказала она BBC.
"А второе - это то, что местное производство всегда этично и экологично. Это не так", - добавила она.
Как насчет экологии?
Производство текстиля, как утверждают, больше влияет на климатические изменения, чем авиация и судоходство вместе взятые. И такие последствия присутствуют на каждом этапе жизненного цикла предмета одежды - поиск ресурсов, производство, транспортировка, розничная торговля, использование и утилизация.
Начнем с того, что все гораздо сложнее, чем деление на "хороший" хлопок и "плохую" синтетику. Хлопок - очень влаголюбивая культура.
Как отметил в недавнем отчете Комитет по аудиту окружающей среды Палаты общин Великобритании, для изготовления одной хлопчатобумажной рубашки и пары джинсов требуется до 20 000 литров воды. В комитете пришли к выводу, что "мы невольно надеваем запасы пресной воды Центральной Азии".
В то же время, рубашка из полиэстера имеет гораздо больший "углеродный след". Транспортировка одежды делает его еще большим, а окрашивание ткани также добавляет в атмосферу загрязняющих веществ.
Частицы микропластика попадают в воду, и это становится все большей проблемой - один цикл стирки в стиральной машине может высвобождать сотни тысяч таких частиц.
Кроме того, в Британии ежегодно утилизируют миллион тонн одежды, и 20% его оказываются на свалке.
Одна или две импульсивные покупки очень быстро превращаются в настоящий снежный ком. Но кто должен его остановить?
Что делает правительство?
Комитет по аудиту окружающей среды Палаты общин дал 18 рекомендаций - от вычета одного пенни из цены каждого товара на финансирование центров утилизации и снижения ставки НДС на услуги по ремонту одежды до введения новых уроков по шитью в школах. Пока ни одна из этих мер не была принята.
Критики говорят, что если мы серьезно относимся к экологической моде, целью политики должно быть убедить нас покупать меньше. Для этого могут потребоваться более радикальные действия, вроде экологического налога на одежду. Но учитывая шаткое состояние сегмента розничной торговли и важность потребительских расходов для экономики, трудно представить политического деятеля, который будет это продвигать.
Сейчас правительство выступает за добровольный подход, поощряя розничных торговцев присоединиться к Плану действий по экологичной одежде - но количество участников составляет менее половины рынка Великобритании.
Что на самом деле делает бизнес?
С ростом давления со стороны потребителей, розничные торговцы начинают брать ситуацию в свои руки.
Неподалеку от испанского прибрежного города Корунья расположена штаб-квартира компании Inditex. Вы могли не слышать этого названия - но точно слышали о ее главном модном бренде - Zara.
Компания, которая начиналась как небольшой бизнес по производству одежды, стала одним из крупнейших розничных продавцов одежды на планете. Более того, Zara изменила и то, как и что мы покупаем - всего через три недели после появления новых образов на подиумах, похожие вещи уже лежат на полках их магазинов - и по доступной цене.
Недавно эта сеть пообещала полностью перейти на экологичные ткани до 2025 года. Конечно, подобные шаги делает не только Inditex - от H&M до M&S, модные бренды стремятся улучшить свои производственные процессы.
"Зеленый пиар"? Что ж, некоторые крупные бренды по крайней мере пытаются делать шаги в этом направлении. Но в основе их бизнес-модели лежит новизна, которая убеждает нас продолжать покупать - если нас вообще нужно в этом убеждать. Но не должны ли они, наоборот - убеждать нас покупать меньше?
Пабло Исла из Zara утверждает, что нет - продавцы лишь удовлетворяют желания потребителей, и эти потребители должны иметь свободу выбора, говорит он.
А как насчет самих потребителей?
Когда протесты против изменений климата произошли под их окнами, будущие дизайнеры из Лондонского колледжа моды заявили, что они присоединятся к модной забастовке - обещая не покупать новые вещи в течение нескольких месяцев, а то и года. Такие действия приобретают все большую популярность, и все больше делают акцент на покупке качественной одежды - а также на ремонте уже имеющейся.
Один из дизайнеров, с которыми мы встретились, даже взялся за изготовление одежды из множества палаток, которые оставляют на музыкальных фестивалях.
Но этого может быть недостаточно. С ростом влияния "инфлюэнсеров" в соцсетях также возникают опасения относительно влияния, которое они могут оказать на наше отношение к покупкам.
Каждый шестой "инфлюэнсер" признает, что не появляется в соцсетях в одном и том же наряде несколько раз.
Экоактивистка Ливия Ферт использует появления на красной дорожке вместе со своим мужем Колином для демонстрации экологичных тканей, в частности "кожаных" сумок из кожи рыб. Она даже убедила мужа одеть смокинг, изготовленный из переработанных бутылок. Ферт говорит, что инфлюэнсеры должны изменить свой подход, и добавляет, что "если бы Ким Кардашьян пропагандировала экологическую моду, я бы могла уйти на пенсию".
Она сравнивает наши отношения с модой с зависимостью. Учитывая, что спрос на одежду в течение следующего десятилетия должен вырасти до эквивалента 500 млрд футболок, возможно, она права.
Но лекарства от этой зависимости пока не изобрели.