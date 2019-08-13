Александр Данилюк: Медведчук в парламенте - это угроза

Копірайт зображення пресc-служба CНБО

Александр Данилюк говорит, что планирует реформу СНБО, а также изменения в ключевых ведомствах нацбезопасности и обороны Украины.

Во власти он человек не новый. При президенте Петре Порошенко был заместителем главы АП, затем стал министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана.

Но уже потом у него возник конфликт с премьером, из-за чего глава Минфина даже написал письмо послам стран "Большой семерки", в котором пожаловался на отсутствие возможности выбирать членов своей команды.

Из-за спора с Гройсманом Данилюка таки уволили из правительства. Однако впоследствии он появился на публике в качестве члена новой команды кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Фигура Данилюка интересна и тем, что в 2016 году, будучи министром финансов, он поддержал национализацию "ПриватБанка" и сопровождал этот процесс. А потом бывший владелец этого банка Игорь Коломойский, который на выборах поддержал Владимира Зеленского, начал заявлять о незаконной национализации и требовать через суды компенсации.

Сам Данилюк в интервью ВВС утверждает, что национализация была правильным решением, а с Коломойским в последние годы он не общался.

Что еще он рассказал об изменениях, которые ждут СНБО и силовые ведомства, планах по Донбассу, а также рисках для Украины без транзита российского газа?

ВВС: Чем будет отличаться СНБО Данилюка от СНБО Турчинова?

Александр Данилюк: Разница в том, что я подхожу к вопросам системно. Хочу отойти от практики реагирования на проблемы. Мы будем просчитывать все на будущее, со всеми вызовами, которые стоят перед страной, и находить комплексный ответ.

Мы должны меньше отвечать на вопрос о том, что произошло, а действовать на базе системного анализа. Надо отходить от тактики к какому-то стратегическому мышлению.

ВВС: Как вы относитесь к тому, что вашего предшественника хотят люстрировать? Это и над вами "дамоклов меч", ведь человек тоже занимался национальной безопасностью и обороной...

Александр Данилюк: Во-первых, надо понимать, откуда взялся такой запрос. Есть давно сформированный запрос общества на обновление политических элит. И люди уже устали не только от коррупционеров, но и от неэффективных политиков. Поэтому есть запрос на обновление, и я тоже его поддерживаю.

Как это может быть реализовано? Лучший способ - через выборы, то есть через демократические инструменты. Если посмотреть на то, что уже произошло, то и президентские, и парламентские выборы существенно обновили власть.

Еще не сформирован Кабмин, но мы уже видим по составу Верховной Рады, что там очень много новых лиц. Есть люди, которые были уверены, что они за деньги пройдут, скупали целые округа, а в парламент не попали.

Мнение людей тоже что-то решает, а не только деньги.

ВВС: Но Владимир Зеленский подал законопроект, который предусматривает, что люстрировать могут и вас. Мы у Дмитрия Разумкова недавно спросили, не может ли такого быть, что президент написал этот документ на скорую руку? Разумков сказал, что нет, к проекту подходили очень конкретно и последовательно. Но вы же тоже попадаете под действие законопроекта.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Министр финансов Александр Данилюк во время заседания правительства Гройсмана, март 2018 года

Александр Данилюк: Вы знаете, секретарь СНБО сейчас занимается, мне кажется, немного более важными вопросами, чем анализом того, кто кого и куда включает. У меня сейчас есть фронт работ, на котором я концентрируюсь.

ВВС: Мы несколько раз брали интервью у Турчинова, разговор постоянно происходил в его кабинете в АП. Он это объяснял экономией времени - если что-то срочное происходит, то через минуту он был уже у президента. Вы чувствуете какие-то неудобства из-за того, что ваш кабинет находится в аппарате СНБО?

Александр Данилюк: У меня есть два офиса на самом деле. Просто каждый выбирает свою модель работы. У меня похожая ситуация была в Минфине, тогда у меня один офис был в Кабинете министров, а второй - на Подоле.

Я всегда работаю над тем (и я считаю, что каждый руководитель должен так делать), чтобы люди чувствовали, что они задействованы, они должны понимать, какую политику они реализуют, и они также должны чувствовать, что от них ожидают.

Например, я ориентирован на реформирование СНБО, а это требует определенной работы с людьми, иначе не будет доверия к изменениям. Поэтому я стараюсь соблюдать баланс - я нахожусь и в Офисе президента, и в СНБО. Кстати, многие, в том числе и сам президент, говорили о своем желании переехать из этого здания Администрации президента. Там есть такая определенная атмосфера...

Есть бюрократические процедуры. Все, конечно, сложно. Но логично, что такое желание появляется.

У меня похожая ситуация. Я принципиально выбрал себе кабинет, не имеющий ничего общего со стандартными бюрократическими кабинетами. Он светлый, спокойный, минималистичный - для того, чтобы я мог сконцентрироваться на своих мыслях. Мне там комфортно.

ВВС: Но кнопки запуска ракет там нет...

Александр Данилюк: Поверьте, много есть кнопок в кабинете, очень много есть разных кнопок.

"Готовим форум по Донбассу"

ВВС: Вы обещали заседание СНБО по Донбассу, когда оно будет?

Александр Данилюк: СНБО по Донбассу готовится. Первое заседание СНБО у нас было по энергетике, решение получилось.

Относительно Донбасса - как вы понимаете, самое простое - это сделать еще одно заявление. Но не для этого собирается СНБО, чтобы делать заявления. Надо очень тщательно работать для того, чтобы выйти на какое-то комплексное решение.

Копірайт зображення Пресс-служба президента Image caption Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в состав трехсторонней контактной группы

Также нам надо продумывать, кто будет выполнять это решение, как это будет реализовано.

ВВС: То есть вы ждете, когда будет новый Кабмин, потому что некому решение выполнять?

Александр Данилюк: Не так абсолютно. Но надо продумывать реализацию. Я не хочу ставить какие-то временные рамки.

ВВС: Решения, которые готовятся по Донбассу, касаются какого направления - гуманитарного, экономического?

Александр Данилюк: Там есть комплекс мероприятий. Потому что любая идея, которую мы озвучили, она одна не сработает. Она в любом случае будет требовать комплекс мероприятий, а также понимание, чего мы ожидаем и от другой стороны.

ВВС: Например, снятие экономической блокады?

Александр Данилюк: Этот вопрос о блокаде мне и раньше ставили. Я считаю, что такой шаг сам по себе ничего не принесет.

Это не блокада, давайте называть вещи своими именами. Это ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию наших предприятий на неконтролируемой территории.

Эти предприятия перестали платить налоги в центральный бюджет. Поэтому были причины и было соответствующее решение СНБО.

И спрашивая о снятии ограничительных мер, надо понимать, какими будут шаги с другой стороны. Тогда можно говорить о комплексном видении. Различные варианты могут рассматриваться, сейчас я вам говорить о них не буду, потому что любые документы, которые готовятся для рассмотрения на СНБО, имеют гриф.

Но любое решение в правильном комплексе может сработать. Отдельно само по себе - нет.

ВВС: Еще в начале июня начали говорить о "дорожной карте" президента Зеленского по решению конфликта на Донбассе. В ОП говорили, что после 19 июня ее даже опубликуют. Эта "дорожная карта" вообще существует?

Александр Данилюк: Да, существует, конечно. Все, что касается Донбасса - наработано в определенные шаги. Есть гуманитарный план Зеленского, который в принципе реализуем.

ВВС: Почему его не показать людям?

Александр Данилюк: Вы видите, что происходит? Перемирие достигнуто? Достигнуто.

ВВС: Четверо украинских военных убиты гранатометом.

Александр Данилюк: Это правда. Конечно, это большая потеря. Но также надо понимать, что когда договаривались о перемирии, мы понимали, что будут попытки его сорвать. К сожалению, все очень просто разрушить через провокации.

ВВС: Вы считаете, что сейчас перемирие продолжается?

Александр Данилюк: Если вы сравните статистику (хотя, это нельзя называть таким словом), как минимум, обстрелов, и к сожалению, количество раненых и погибших, то вы поймете, что ситуация очень сильно отличается.

ВВС: Президент призвал лидеров нормандской четверки собраться для принятия каких-либо решений. Есть ли у вас какая-то информация, когда это может быть и пересекаются ли эти решения как-то с теми, которые готовит СНБО для заседания по Донбассу?

Александр Данилюк: Ситуация изменилась, потому что произошла эта провокация, которая не может остаться без ответа как внутри страны, так и за ее пределами, то есть со стороны стран, которые являются участниками нормандского формата.

Если никакого ответа нет, тогда это может превратиться просто в рутину. Нам всегда надо иметь скоординированные внутренние и внешние воздействия.

ВВС: Если соберутся четыре лидера нормандского формата, что это даст? Они послушают, как говорит Зеленский, посмотрят друг другу в глаза, и это прекратит войну?

Александр Данилюк: Над этим работает команда. Я хочу, чтобы вы поняли, для президента это ключевой приоритет. Как только произошла это провокация, он сразу собрал совещание с участием Генерального штаба. Он связался с лидерами нормандского формата. Он поднимал этот вопрос в Турции. Он как президент делает все, чтобы мирная гуманитарная инициатива внедрялась.

Копірайт зображення МИХАИЛ ПАЛИНЧАК Image caption Последние переговоры "Нормандской четверки" состоялись в Германии в октябре 2016 года. После гибели четырех военных 6 августа Зеленский призвал Путина, Меркель и Макрона наконец встретиться

ВВС: В Офисе президента говорили о каком-то форуме в Мариуполе.

Александр Данилюк: Планируется форум.

ВВС: Расскажите о нем? Какая цель?

Александр Данилюк: Сейчас готовится этот форум, прежде всего, Офисом президента. Там планируется привлечь внимание к развитию Донбасса, привлечь инвесторов.

ВВС: В сентябре?

Александр Данилюк: Да.

ВВС: То есть это скорее экономическое мероприятие, чем, например, информационное?

Александр Данилюк: Позиция Зеленского в том, что у любых действий должен быть результат. Только лишь информационными мероприятиями мы не изменим ситуацию.

В регион нужно привлекать инвестиции - в дороги, в порты, в развитие другой инфраструктуры, в школы, для этого нужны деньги. Есть ресурсы местного бюджета, есть ресурсы центрального бюджета, есть международных финансовых организаций, а есть частный бизнес.

Надо понимать, кто и что хочет получить, понимать мотивацию. Например, я общался с президентом Всемирного банка, и мы обсудили логику, почему ВБ мог бы участвовать в проектах на Донбассе. И привязали это к ключевым реформам, которые они поддерживают в Украине.

Если другие будут вкладываться, то на Донбассе будет достигнута критическая масса изменений.

О Медведчуке

ВВС: Виктор Медведчук говорит, что у него есть собственный мирный план по Донбассу, своего рода реинтеграция. По его словам, на него согласны в Москве, Луганске, Донецке, не согласны только в Киеве. Вы наработки Медведчука в своей работе как-то используете?

Александр Данилюк: Я не знаю о плане Медведчука. И если он уже говорит, что его не воспринимают в Киеве, то вероятно, он его с кем-то уже обсуждал.

Исходя из его политической позиции, из того, как он вел себя во время избирательной кампании и до этого, то у меня есть определенные опасения, что этот план - не в интересах Украины. Но не хочу забегать вперед, о таком плане я не знаю.

ВВС: Вы как секретарь СНБО видите угрозу нацбезопасности в том, что Медведчук прошел в парламент?

Александр Данилюк: Понятно, что Медведчук имеет четкую прокремлевскую ориентацию, и да, он будет использовать площадку парламента для того, чтобы не просто там сидеть.

Копірайт зображення Уніан Image caption Акция у Офиса президента "Кто такой Медведчук?", 27 июня 2019 года

Является ли это угрозой? Да, это угроза.

Но в конце концов он был избран депутатом, Украина - демократическое государство, поэтому надо уметь работать и с такими вызовами в парламенте. И не только в парламенте.

"У нас есть план "Б" по транзиту газа"

ВВС: 1 января истекает срок транзитного контракта с Россией, и тот же Медведчук говорит, что после него нас ждет чуть ли не конец света. Есть ли риски в этой ситуации?

Александр Данилюк: Да, с 1 января истекает срок контракта. После формирования нового правительства должна быть сформирована новая группа и руководитель этой группы, министр энергетики, который будет отвечать за переговоры о подписании или нового, или продлении этого контракта.

ВВС: Нам нужно его продлевать?

Александр Данилюк: Это переговоры. Нужен ли транзит газа - конечно, нужен. Ведь мы получаем от этого около 3 млрд доходов. Даже с этой позиции это важно.

Есть и другие факторы, которые надо учитывать, в частности и то, как работает украинская ГТС. Это важно. Если бы это было неважно, Россия бы не прекращала транзит. Мы же понимаем, что это тоже способ определенного давления.

Есть ли угроза? Угроза есть. Первый СНБО, который созвал президент, касался именно вопросов энергетической безопасности. И сейчас, когда мы разрабатываем стратегию нацбезопасности, основное внимание мы уделяем и вопросам энергетической безопасности.

ВВС: Без транзита российского газа Украина выживет?

Александр Данилюк: Мы проходили через очень сложные вызовы. На все есть ответ, просто надо всегда думать, как нам усиливать наши позиции.

Конечно, мы выживем. Спросите на улице об этом людей. Но это не только вопрос выживания, это вопрос развития страны.

Поэтому когда мы говорим о транзите - это и средства, которые мы получаем, и развитие ГТС, и возможность привлечения инвестиций, это и развитие страны.

ВВС: Коболев недавно заявил, что Россия сознательно затягивает эти переговоры, поэтому не факт, что они состоятся в сентябре. Есть ли у Украины план "Б" на случай, если договоренности так и не будут достигнуты?

Александр Данилюк: Было бы совершенно безответственно не иметь плана "Б".

О реформе СБУ

ВВС: Расскажите о реформе СБУ. Чем конкретно будет отличаться обновленная СБУ и когда мы ее увидим?

Александр Данилюк: Как вы знаете, с момента независимости речь идет о реформе СБУ. Очень важно, чтобы в этот раз это была успешная и результативная реформа.

Нам нужна не история противостояния, а командная работа, и именно этого ожидает президент. Он еще во время предвыборной кампании говорил о важности реформирования, этого требует закон, международные обязательства, также на это существует запрос общества.

Копірайт зображення Уніан Image caption СНБО уже работает над реформой силовых и правоохранительных структур

Сегодня такая работа происходит с привлечением Ивана Баканова, Офиса президента, экспертов, чтобы мы вышли на комплексное видение реформы.

Ключевая цель этой реформы - не ослабить СБУ, а сделать ее сильнее в ключевых функциях - контрразведывательная деятельность и борьба с терроризмом.

У нас существует много органов - Служба внешней разведки, ГУР, МВД, таможня, налоговая милиция, Нацполиция. И надо понимать, что все эти органы связаны между собой. Делать любую реформу этих структур, не меняя СБУ, невозможно. И наоборот: реформировать СБУ, не меняя другие органы, тоже нет смысла.

Сейчас мы финализируем закон о Службе финансовых расследований. В 2016 году был разработан этот законопроект, его провели через Кабмин, но потом президент Порошенко его приостановил. Он решил создать новый орган - Бюро национальной финансовой безопасности, которое считал альтернативой, но на самом деле оно просто цементировало его влияние.

Тогда кабминовский законопроект не зарегистрировали в Верховной Раде, его зарегистрировали народные депутаты. И все остановилось из-за этого конфликта, реформа не состоялась. Как не произошло и окончательной отмены налоговой милиции.

Сейчас мы этот законопроект обновили. Учитывая то, как меняется ситуация, должны измениться и подходы. К Службе внешней разведки должны перейти функции от СБУ, от Нацполиции, налоговой. Должна быть комплексная работа - если подается закон о Службе внешней разведки, то должен быть и закон о СБУ. И они должны быть согласованы.

ВВС: Согласен ли на такие изменения руководитель СБУ Баканов?

Александр Данилюк: Мы сейчас в контакте и все это с ним проговариваем.

ВВС: Но согласен ли он, ведь у Службы по сути заберут большую часть полномочий...

Александр Данилюк: Давайте посмотрим на Ивана Баканова, он впервые у власти.

Я понимаю, когда люди постоянно сидят во власти и пытаются удержать влияние. Мы все - члены одной команды, пришли для того, чтобы реализовать реформы президента. Он пришел менять, и это не вопрос влияния.

У нас могут отличаться позиции по каким-то мелким вопросам, но принципиально у нас взгляды совпадают.

ВВС: К вам ранее обращалась компания ArcelorMittal по поводу действий СБУ. Вы разобрались в ситуации?

Александр Данилюк: Я разбирался в ситуации. Был привлечен и Офис президента, и вы видели, что вышли на согласованную публичную позицию по ArcelorMittal.

ВВС: Обновленная СБУ сможет так действовать в будущем?

Александр Данилюк: Если есть соответствующие нарушения, кто-то должен реагировать - или СБУ, или другой орган.

В чем особенность СБУ - в том, что уже в течение многих лет, к сожалению, сформировалась определенная репутация. И понятно, что это также вызов для службы. Она должна так реформироваться, чтобы ей доверяли, чтобы все ее действия воспринимались с пониманием.

ВВС: И теперь после договоренностей с президентом дело закроют?

Александр Данилюк: Я не знаю. Это вопрос к тем, кто его открывал. То есть это вопрос к СБУ.

"Финансирование нацбезопасности и обороны не уменьшат"

ВВС: Владимир Зеленский говорил, что премьером должен стать человек, который не был спикером парламент, не возглавлял фракцию, не управлял правительством, имел хорошую репутацию за рубежом и, желательно, говорил по-английски. Соответствующие консультации уже ведутся. СМИ называли определенные фамилии. Учитывая это, велись ли с вами эти консультации?

Александр Данилюк: Если СМИ комментируют, то их и спрашивайте. Я уже много этот вопрос комментировал, не хочу больше. Я занят работой в СНБО - это то, чем я занимаюсь с утра до вечера.

ВВС: Но велись ли с вами консультации?

Александр Данилюк: Я не хочу ничего комментировать.

ВВС: Уже формируется проект бюджета на 2020 год. Сколько получит сфера нацбезопасности и обороны?

Александр Данилюк: Во-первых, есть определенные требования к бюджету нацбезопасности и обороны. Были закреплены ограничения в законе о нацбезопасности - 5% от ВВП. Понятно, что финансирование уменьшено не будет, эти параметры будут соблюдаться. Но при этом фокус сегодня на другом - как наиболее эффективно использовать эти деньги. А это гораздо более сложный вопрос.

Я понимаю, насколько важно, чтобы каждая копейка давала результат. Поэтому когда мы проводили встречи со всеми министерствами и ведомствами, обсуждали структуру этого бюджета, то мы договорились о том, что не будем просто индексировать расходы прошлых лет. Нам надо понимать, что не каждый защищает свой орган, а безопасность в государстве зависит от того, насколько эффективно они работают.

И второе - финансироваться будут реформы. Многие органы даже не начинали реформы. Например, вспомним СБУ. Реформа СБУ будет означать и определенное изменение модели финансирования, возможно, больше надо направлять на контрразведку.

Например, ситуация с прокуратурой и ГБР. ГБР уже полностью сформировано, оно берет на себя функции от прокуратуры. Не может быть так, что бюджет прокуратуры полностью сохранится.

Ведь есть дублирование не только функций, но и дублирование по линии финансирования. Возникает вопрос, почему наши граждане должны платить дважды?

Возможно, эти деньги лучше перебросить на то же усиление контрразведки, или на усиление внешней разведки, или на закупку нового вооружения. Это непросто,

Image caption Новый руководитель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что ситуация с денежным обеспечением ведомства очень сложная

Ведь, например, если говорить о защите границы, то мы же понимаем, что какие-то новые технологии - они дорогие.

ВВС: Но речь идет о том, что у них не хватает даже топлива...

Александр Данилюк: Я встречался с новым руководителем пограничной службы, мы обсудили с ним приоритеты и, конечно, мы будем делать все, чтобы максимально эту потребность удовлетворить.

ВВС: Но как эту проблему решить, если правительство в отпуске, а Рада новая заработает только в сентябре?

Александр Данилюк: Если мы говорим об изменениях в бюджет на 2019 год, то это вопрос не только к правительству, а к бюджетному комитету, к Верховной Раде.

В сентябре будет новая Верховная Рада, новое правительство, они этим будут заниматься.

"С Коломойским не общались"

ВВС: Ситуация с судебными исками относительно "ПриватБанка" - это вопрос национальной безопасности?

Александр Данилюк: Я считаю, что с какой стороны ни посмотреть на этот вопрос, конечно, есть угрозы. Или это финансовая угроза, или угроза доверия к судебной системе - можно с разных сторон это оценивать.

Но я предлагаю на это смотреть со следующей позиции: решения будут принимать суды, все зависит от судебной системы.

ВВС: Вы доверяете судебной системе Украины?

Александр Данилюк: Я это не комментирую.

ВВС: Во время национализации вы были министром финансов. Вы считаете, что в то время это было правильное решение?

Александр Данилюк: Учитывая ту информацию от Нацбанка, с которой я работал, решение было правильным.

Когда говорят национализация, то часто не понимают всего процесса. Для того, чтобы произошла национализация банка, должно произойти следующее: Нацбанк как регулятор мониторит ситуацию с банками на рынке, и если банк не выполняет определенные требования, а в случае с "ПриватБанком" это были требования по капиталу, то Нацбанк выводит этот банк с рынка. Он выводит его на ликвидацию.

Когда банк идет на ликвидацию, он передается в Фонд гарантирования вкладов. Когда банк находится в Фонде гарантирования вкладов, то дальше принимает решение Кабмин по поводу того, национализировать его или нет. Если его не национализировать, то он ликвидируется.

Я занимался вопросом национализации. Мы посмотрели на банк, у которого 22 млн клиентов, в котором работает почти весь малый и средний бизнес. Мы понимали системность этого решения и тогда приняли решение национализировать его.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Министр финансов Александр Данилюк и глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева во время пресс-конференции по поводу национализации "ПриватБанка". Киев, 19 декабря 2016 года

Когда я представлял этот кейс на СНБО и на правительстве, я отмечал, что национализация - это также определенные риски на будущее. Но из-за системности и боязни рисков, было принято решение его национализировать.

Были и другие риски - что сама национализация пройдет неуспешно. Ведь когда меняется собственник, то многие процессы надо перестроить. Нам удалось сформировать команду, которая успешно это сделала. Поэтому этот процесс завершен.

Что сейчас оспаривается в суде - вопрос, надо ли его выводить с рынка, или нет, правильно ли тогда это сделали или нет. Это не совсем вопрос ко мне. Но те документы, которые я видел - это было обоснованное решение.

ВВС: А вы говорили об этом с Коломойским уже после национализации?

Александр Данилюк: Мы с ним не общались после национализации.

ВВС: Есть такое мнение, что Данилюк помогал забрать у Коломойского "ПриватБанк", Коломойский обиделся на Данилюка, поэтому Данилюк не станет министром иностранных дел, не станет премьером и вообще его выселили с Банковой. Как вы это прокомментируете?

Александр Данилюк: ... и он теперь вынужден на Рейтарской общаться со второстепенным медиа ВВС, скрываться. Дожили (смеется).

ВВС: Но если серьезно?

Александр Данилюк: Поймите, я являюсь частью команды президента, я работаю с ним с момента предвыборной кампании. Для меня это честь, а также возможность вместе реализовать все то, что много лет не делалось.

Я тогда принял решение присоединиться, а президент принял решение взять меня в команду. Он человек, который принимает сам решения.

В отношении министра иностранных дел - вы же слышали, что это было мое решение. Я сказал нет. Да, мне это было интересно и во время избирательной кампании я этим занимался, но я вижу немножко другое применение себя. Поэтому при чем здесь человек, о котором вы вспоминаете?

ВВС: Не можем вас не спросить, вы так же, как и Андрей Богдан, писали заявление об увольнении без даты и подписи?

Александр Данилюк: У меня нет необходимости писать заявление. В любое время, если есть решение президента, я готов.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Вечер 1 августа в украинском инфопространстве был полностью заполнен одной персоной и одной интригой: ушел или нет в отставку Андрей Богдан, глава Офиса президента. СМИ опубликовали его заявление, но без даты и подписи, а также с несколько странным содержанием

ВВС: Но та же ситуация и с Богданом, и его заместителями. Зачем же тогда он написал это заявление, которое наделало столько шума?

Александр Данилюк: Я не знаю. Я работаю с президентом, он является главой СНБО, я - секретарь Совета. Мы совместно работаем, я часть его команды. И когда будет его решение, он сможет его реализовать в любой момент.

Я точно не держусь за кресло.

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