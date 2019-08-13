Россия хочет договориться с Зеленским о воде для Крыма. Возможно ли это?

Копірайт зображення AFP Image caption Армянск, АРК, май 2014 года, сразу же после прекращения подачи воды в Крым

Россия хочет добиться от нового руководства Украины возобновления поставок пресной воды в Крым и планирует инициировать переговорный процесс с Киевом.

После аннексии Крыма Россией в 2014-м Украина остановила поставки воды из Днепра в Крымскую автономию по Северо-Крымскому каналу, вследствие чего в течение пяти лет полуостров страдает от недостатка пресной воды.

12 августа постоянный представитель аннексированного Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что российские власти полуострова намерены обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров вод Днепра.

Российские СМИ отмечают, что Георгий Мурадов в качестве аргумента привел утверждение, что Днепр - это и российская река, так как берёт начало в Смоленской области РФ и имеет протяженность по территории России около 500 км.

"Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", - сказал Мурадов.

"Имела полное право"

С приходом к власти президент Зеленский и его команда не поднимали тему возобновления подачи пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.

Однако 13 августа назначенный Владимиром Зеленским постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич резко ответил на упреки россиян в том, что Украина перекрыла "русло Днепра". Чиновник отмечает, что перекрыто не русло, а "технологическое сооружение", расположенное на реке, имея в виду Северо-Крымский канал.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Северо-Крымский канал, 2016 год. Вода - не днепровская, а дождевая, которую пить нельзя

"Крым является территорией Украины. Крым не является территорией РФ. Поэтому РФ не может ставить в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина. Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло Днепра, а перекрыла технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право", - написал он в Facebook.

"В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами. Поэтому все претензии государства-оккупанта на днепровскую воду не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы", - заявил представитель президента.

Лидер меджлиса крымских татар Рефат Чубаров убежден, что такие действия Украины полностью соответствуют международному праву.

По его словам, "государство, подвергающееся вооруженной агрессии и оккупации части своей территории, не просто имеет право, но и обязано (!) использовать природные ресурсы, имеющиеся на его территории, для освобождения захваченных территорий или хотя бы осложнения для государства-оккупанта закрепления на оккупированной им территории".

Он призвал новые власти "даже гипотетически" не обсуждать тему возможной поставки воды, электроэнергии или возобновления железнодорожного сообщения между материковой Украиной и Крымом.

По его словам, такое обсуждение возможно только при одном условии: в случае "безусловной, полной и немедленной деоккупации Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Рефат Чубаров предупреждает, что власти не должны "даже гипотетически" разговаривать с Россией о возобновлении работы Северо-Крымского канала

"Развернуть Днепр"

В течение пяти лет после аннексии Крыма в российских СМИ с участием политиков и ученых обсуждается тема поставок вод Днепра в Крым с российской территории. Однако эта идея, по мнению большинства экспертов, в том числе российских, выглядит как глупость.

Для этого надо было бы развернуть реку, создав новое русло из Беларуси, по территории которой также течет Днепр, в Россию - с неизвестными экологическими последствиями, не говоря уже о финансовой составляющей. А после разворота еще надо решить, как воды Днепра будут попадать в Крым.

Однако российские СМИ пишут о том, что такой проект возможен, хотя бы для того, чтобы запугать Украину и заставить открыть Северо-Крымский канал.

Россия также неоднократно заявляла о том, что готова платить Киеву за поставку воды по каналу.

Воды хватает?

В то же время, и в Украине, и в России, раздаются призывы не преувеличивать угрозу нехватки пресной воды в Крыму.

Представитель президента Украины в аннексированном Крыму Антон Кориневич утверждает, что по всем подсчетам, "пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает".

Это подтверждает и эксперт Центра военно-политических исследований Алексей Копытько.

"Воды для нужд населения в Крыму достаточно. Это подтверждают крымские ученые. Чтобы напоить людей, домашних животных и обеспечить технические нужды населенных пунктов, воды достаточно. Воды в Крыму не хватает для обслуживания военной базы и (...) для промышленности", - пишет Копытько в Facebook.

Северо-Крымский канал был построен в 1963 году. По нему Крым получал около 85% пресной воды.

С мая 2014 года подача воды по Северо-Крымскому каналу перекрыта. Но на территории Крыма есть несколько водохранилищ, которые наполняются водой из природных источников: дождями, снегом, меньшими реками.

Одно из таких водохранилищ - Чернореченское - обеспечивает водой Севастополь и окружающие населенные пункты. Второе водохранилище - Межгорное - до аннексии было резервным и именно оно заполнялось днепровской водой из Северо-Крымского канала. Третье водохранилище - Симферопольское - наполняется водами реки Салгир и осадками.

Кроме того, как пишет российская пресса, после 2014 года крымчане массово начали бурение скважин. Резервными поставками эксперты называют также воды горных и подземных рек.

Конечно, днепровская вода решила бы все проблемы Крыма. Но для новой власти теперь вопрос открытия Северо-Крымского канала - прежде всего политический, а не гуманитарный.

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