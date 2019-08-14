Портнов обещает посадить Порошенко. За что?

Копірайт зображення Фото Unian/колаж BBC

В Государственном бюро расследований Украины (ГБР) зарегистрированы 11 уголовных производств, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко. Большая часть - по заявлениям Андрея Портнова, бывшего замглавы администрации Виктора Януковича.

Государственное бюро расследований создали именно при президентстве Петра Порошенко для противодействия преступлениям чиновников.

Рассказываем, что известно об 11 делах ГБР против Порошенко.

Портнов против Порошенко

Петр Порошенко уже дважды побывал на допросах в стенах ГБР: по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и телеканала "Прямой".

При этом, заявитель и ГБР с одной стороны, и Порошенко и его защитники с другой публично ссорятся между собой, обмениваясь оскорблениями и обвинениями.

Так, экс-президент назвал следователей ГБР "мальчиками по вызову" и выразил уверенность в том, что Андрей Портнов получает из ГБР "сливы" и передает их россиянам. А самого Портнова он считает "агентом влияния государства-агрессора".

Экс-чиновник времен Януковича первым публикует на своих страницах в соцсетях подробности допросов и дел. И намекает, что даже знает о том, что именно Петр Порошенко отвечал на вопросы следователей.

"Как и все нормальные люди, я беру эту информацию у себя на телеграмм-канале ... Вы спросите, а кто ее помещает ко мне на канал ... Туда ее помещаю я. У вас может возникнуть третий вопрос - а я ее откуда беру. На это вопрос я ответил уже в самом начале - беру у себя на канале", - написал Андрей Портнов на своей странице в Facebook.

Директор ГБР Роман Труба не остался в стороне перепалки и заявил, что "Петр Алексеевич из государственнического человека превратился в обычного политика, который занимается не только подменой понятий, но и искажением информационной реальности, если ему это выгодно".

Адвокат Порошенко Игорь Головань отмечает: в тех производствах, по которым проводились допросы, его подзащитный имеет статус свидетеля, а не подозреваемого.

Копірайт зображення Unian Image caption Петр Порошенко на входе в ГБР, где его допрашивали по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", 12 августа 2019 года

По его словам, ГБР не предоставляет им достаточной информации.

Согласно украинскому законодательству, следователь обязан осуществлять досудебное расследование в ответ на заявление о преступлении. То есть, фактически, у ГБР нет другого выбора, кроме как открывать новые производства, реагируя на заявления Андрея Портнова.

Другое дело - руководство ведомства и следователи, у которых есть выбор, как публично вести себя в рамках таких политизированных производств и допускать ли "сливы".

BBC News Украина направила запрос в ГБР касательно подробностей этих производств. На момент публикации этого материала ответ не поступил.

Копірайт зображення Unian Image caption Андрей Портнов был членом правящей команды Януковича. На фото рядом с ним - тогдашние секретарь СНБО Андрей Клюев и министр юстиции Елена Лукаш, 21 января 2014 года

Купля-продажа "Прямого"

12 августа Петра Порошенко допросили по делу о купле-продажи телеканала "Прямой". Следователи ГБР не позволили раскрывать подробности этого разговора.

В производстве речь идет о возможном уклонении от уплаты налогов и якобы отмывании доходов, полученных преступным путем, при продаже телеканала экс-регионалу Владимиру Макеенко, которого связывают с Петром Порошенко.

В ходе нынешних выборов президента телеканал фактически поддерживал действующего на тот момент главу государства.

"Какой именно налог, в какой сумме, в какой именно юрисдикции, я так думаю, что следователи не понимают. То же касается отмывания средств: что за средства, кто отмывал, как?" - заявил после допроса адвокат Игорь Головань.

Сам Петр Порошенко говорит, что не имеет отношения к собственности и управлению "Прямым". Он считает, что таким образом происходит его "рейдерский захват".

Но как отметил впоследствии директор ГБР Роман Труба, это дело не касается деятельности телеканала "Прямой", уплаты им налогов или работы журналистов, а исключительно его купли-продажи.

Продажа "Кузницы"

В сентябре 2018 года компания Сергея Тигипко "Прайм Эссетс Кэпитал" купила за 300 млн долларов судостроительный завод "Кузница на Рыбальском". Его основным акционером был Петр Порошенко. Еще один владелец - экс-нардеп Игорь Кононенко.

Это предприятие выполняло не только коммерческие, но и оборонные заказы.

Новый владелец заявил, что его прежде всего интересует строительство на Рыбальском полуострове жилого комплекса и торгово-офисного центра.

Журналистское расследование Bihus.info выявило: более 60 тысяч кв. м недвижимости, принадлежавшей заводу, аккурат перед его продажей были переданы другой компании. По данным журналистов, ее конечными бенефициарами являются также Петр Порошенко и Игорь Кононенко.

Копірайт зображення Unian Image caption Рабочие "Кузницы" во время запуска производства бронированных артиллерийских катеров, 7 апреля 2016 года

Такой ход мог позволить не взыскивать долги с этого предприятия в случае его банкротства.

По заявлению Портнова, ГБР открыло производство о возможном уклонении от уплаты налогов, отмывании доходов, полученных преступным путем, и служебном подлоге.

В интервью "Украинской правде" Петр Порошенко сказал, что ему не известно, какой "логикой руководствовался" Сергей Тигипко, покупая "Кузницу" за 300 млн. Также экс-президент не знает, какая аудиторская фирма проверяла обоснованность рыночной цены предприятия.

Поездка на Мальдивы

В январе 2018-го Петр Порошенко провел свой рождественский отпуск на Мальдивах, куда отправился вместе с семьей.

Журналистам Радио Свобода удалось выяснить и его маршрут, и вероятную стоимость отдыха - полмиллиона долларов. А также то, что президент мог не проходить паспортный контроль и путешествовать под вымышленным именем Petro Incognito.

Президент опроверг это, отметив: границу пересекал со своим паспортом.

Андрей Портнов предложил ГБР расследовать не сам факт отдыха, а то, пересекал ли тогдашний глава государства границу по поддельным документам.

Это преступление карается лишением свободы сроком до трех лет.

Кроме того, инкриминируется служебный подлог, за что нарушителю грозит лишение свободы на срок до трех лет или штраф.

Еще одна статья касается использования заведомо поддельного документа.

По словам Андрея Портнова, цель этого дела: "Определить, использовались ли выданные на вымышленные имена паспорта для регистрации оффшоров, зарубежной недвижимости, активов и счетов Порошенко, а также его окружения".

Несмотря на то, что Андрей Портнов в своем заявлении опирается, по сути, на факты из расследования Радио Свобода, на своей ФБ-странице он называет это медиа "помойкой".

Дело моряков

Это производство Генпрокуратура закрыла, но впоследствии снова возобновила.

Проход украинских военных судов через Керченский пролив 25 ноября 2018 года Петр Порошенко рассматривал как "плановую ротацию через украинский пролив для деоккупации Азовского моря".

Андрей Портнов в своем заявлении в ГБР пытается доказать, что это была "государственная измена" и превышение военными должностными лицами власти.

Копірайт зображення Unian Image caption Украинские моряки на заседании Московского городского суда, 13 февраля 2019 года

По его мнению, экс-президент знал об опасности захвата украинских моряков в плен, но сознательно шел на риск, чтобы объявить военное положение.

Это положение, дескать, могло позволить перенести выборы президента и ограничить деятельность оппозиции, а это, в конце концов, ничто иное, как узурпация власти. Такова логика заявителя в этом производстве.

Были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Украина и международное сообщество считают их военнопленными.

В заявлении Портнова говорится, что в результате произошедшего позиция Украины в переговорном процессе ослабла, Россия получила дополнительный инструмент влияния, а украинские ВМС потеряли имущество.

Все это якобы негативно повлияло на обороноспособность и национальную безопасность Украины.

Петр Порошенко убежден, что на его стороне - и украинские законы, наделившие его полномочиями отправить корабли на ротацию в Мариуполь, и международное право.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву приказал России немедленно освободить всех украинских моряков. Кроме того, он требует вернуть украинские катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу".

Приказ о контрнаступлении в июне 2014-го

Еще одно уголовное производство было возбуждено по заявлению Нестора Шуфрича, депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Речь идет о решении Петра Порошенко от 30 июня 2014 года выйти из режима перемирия, переговорного процесса и перейти к наступательной военной операции на Донбассе.

Он обвиняет экс-президента в кровопролитии на Донбассе летом 2014-го. Утверждает, что на двух встречах контактной группы ОБСЕ-Украина-Россия с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" были достигнуты определенные договоренности. И они могли бы стать основой для урегулирования конфликта.

Эти встречи состоялись в конце июня 2014 года. Тогда Нестор Шуфрич и Виктор Медведчук участвовали в консультациях по решению конфликта. Украину на них официально представлял Леонид Кучма, Россию - ее посол в Киеве Михаил Зурабов.

По словам Шуфрича, Порошенко якобы отошел от переговорной схемы и 30 июня отдал приказ начать наступательную военную операцию.

"Я пообещал, что как только Порошенко прекратит пользоваться президентской неприкосновенностью, я буду обращаться в соответствующие инстанции, которые дадут правовую оценку его решениям выйти из режима прекращения огня и дать команду Вооруженным силам начать наступление", - написал нардеп на своей странице в Facebook.

Петр Порошенко настаивает, что отдал приказ о деоккупации территории.

"Когда пытаются обвинить в том, что в 2014 году после десятидневного режима одностороннего прекращения огня по нашим войскам вели огонь из всех средств, включая стрелковое оружие, артиллерии, минометов, и я тогда отдал приказ на контрнаступление. В результате этого контрнаступления мы освободили две трети оккупированного Донбасса, и это было преступление против Украины? Я готов нести ответственность за это "преступление", - ответил он.

Назначение членов Высшего совета правосудия

Андрей Портнов считает, что Петр Порошенко захватил государственную власть и не выполнил решение суда, назначив 13 мая двух членов Высшего совета правосудия (ВСП): Михаила Исакова и Андрея Василенко.

Этот орган, помимо прочего, вносит представления о назначении президентом судей. Высший совет правосудия состоит из 21 человека. Двух из них по своей квоте назначает президент "по результатам проведенного конкурса".

Как именно этот конкурс должен выглядеть, закон не определяет. Но существует отдельное положение о президентской конкурсной комиссии, которая и должна осуществлять отбор кандидатов. Она предлагает президенту удачные кандидатуры, а тот принимает окончательное решение.

Весной этого года Окружной административный суд Киева остановил решение конкурса, который организовала эта комиссия. Должен был состояться повторный отбор.

Уже после избрания президентом Владимира Зеленского Петр Порошенко решил изменить условия конкурса и просто назначил двух членов ВСУ. Мотивировал это тем, что комиссия не смогла это сделать самостоятельно.

Он якобы и не нарушил решение суда, ведь формально назначил их на основе конкурса комиссии.

Копірайт зображення Unian Image caption Портнов утверждает, что Порошенко мог препятствовать работе судей и назначил с нарушениями членов Высшего совета правосудия

В то же время изменение условий конкурса в середине отборочного процесса, как объясняют юристы, никак не согласуется с принципами прозрачности и честности конкурсных отборов на такие ответственные должности.

Адвокат экс-президента Игорь Головань отмечает, что Порошенко имел такие полномочия. Следовательно, не мог их "захватить".

Преступления против правосудия

В этом деле Андрей Портнов обвиняет Петра Порошенко, а также экс-заместителя главы его администрации Алексея Филатова и председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьякова в захвате государственной власти и вмешательстве в работу судей.

По мнению заявителя, они могли создавать искусственные препятствия для назначения судей на должности бессрочно по истечении первых пяти лет их полномочий. Это, в свою очередь, могло повлечь за собой растрату бюджетных средств в особо крупных размерах, потому что судьи продолжали получать зарплату, но полномочий не имели.

По закону, президент должен назначать судей в течение 30 дней с момента, когда он получает представление от Высшего совета правосудия. По сути, его роль номинальная - издать соответствующий указ. Осуществлять какие-то дополнительные проверки он не может.

Автор заявления оперирует цифрами: так, в конце 2018-го полномочия закончились в 24% украинских судей. У некоторых это случилось за 2-3 года до того, а президент не спешил делать их деятельность бессрочной.

Эксперты, правда, признавали, что судей не хватает, а те, которые работают, перегружены делами.

Фальсификация коалиции в парламенте

Андрей Портнов утверждает, что Петр Порошенко вместе со спикером Верховной Рады Андреем Парубием сфальсифицировали документы о парламентской коалиции в апреле 2016 года.

В начале того года из коалиции вышли три партии: "Батькивщина", "Самопомощь" и Радикальная партия. Правда, фракция последней так и не подала заявление, подтверждающее это решение.

Новое коалиционное соглашение подписано не было. Это дало основания Володимиру Зеленскому распустить парламент и объявить досрочные выборы.

Конституционный суд признал указ новоизбранного президента соответствующим Основному закону. Впрочем, отметил, что работа коалиции не урегулирована в украинском законодательстве.

Дело Укроборонпрома

Андрей Портнов инкриминирует Петру Порошенко, Валерии Гонтаревой и должностным лицам "Укроборонпрома" и "Укрэксимбанка" якобы незаконные многомиллионные перечисления средств из государственного концерна в оффшоры и другие юрисдикции.

В январе 2016-го правление Нацбанка якобы по поручению Порошенко и при поддержке тогдашнего его главы Гонтаревой отменило акты о валютном контроле внешнеэкономической деятельности. Благодаря чему "Укроборонпром" якобы смог перечислять деньги за границу в качестве предоплаты. Кроме того, были сняты ограничения на суммы таких транзакций.

Автор заявления вспоминает об операциях с Сейшелами и ОАЭ. BBC News Украина спросила об этом у адвоката экс-президента.

"Вот это "по поручению" имеет истинное значение - выдумка и ложь. О каких решениях идет речь, не знают и сами заявители, и те, кто пытается "расследовать" плоды не очень здоровых фантазий. Официально нам о "деле" не сообщали, как и о многих других", - ответил Игорь Головань в письменной форме (орфография автора сохранена. - Ред.).

По мнению Портнова, это дело может позволить конфисковать у Порошенко и Гонтаревой в доход государства "абсолютно все принадлежащее им имущество - заводы, акции, недвижимость и деньги" и "осудить фигурантов к длительным срокам лишения свободы за государственную измену, мародерство, злоупотребления служебным положением и отмывание преступных доходов ".

То, чего касается это производство, не стоит путать с расследованием Bihus.info о возможных хищения в оборонном концерне. Там речь шла об эпизодах с фиктивной фирмой, через которую осуществлялись закупки, и к которым мог иметь отношение соратник Порошенко Олег Гладковский. Сам Гладковский отверг обвинения о своей причастности к коррупционным схемам.

Вмешательство в деятельность суда

Экс-глава апелляционного суда Киева Антон Чернушенко заявил, что экс-президент и заместитель главы его администрации Алексей Филатов вмешивались в работу его суда.

Так, президентская администрация якобы "сопровождала телефонными звонками" ходатайство правоохранителей о разрешении на прослушивание послов Франции, Германии, Беларуси и миссии МВФ в Украине.

Копірайт зображення Unian Image caption Антон Чернушенко бежал в Россию после того, как парламент снял с него неприкосновенность в связи с подозрением в незаконном в распределение между судьями дел

Кроме того, Чернушенко письменно засвидетельствовал прямое вмешательство Порошенко в судебный спор о распределении акций компании "Нефтегаздобыча". Глава государства также якобы влиял на принятие судом решений об аресте акций одной из крупных агропромышленных компаний.

На запрос BBC News Украины в Пресс-службе Петра Порошенко отрицали то, что он или кто-то из его подчиненных давали какие-то указания экс-главе этого суда, в том числе и относительно прослушивания дипломатов.

"Заявления Чернушенко является откровенной ложью, которую он начал распространять после задержания его в связи с подозрением в совершении преступления - незаконном вмешательстве в распределение и рассмотрение дел в апелляционном суде. Чернушенко с момента побега из Украины в 2015 году скрывался в России (его там нашла ГПУ. - Ред.)", - говорится в заявлении пресс-службы.

В июне 2015 года ГПУ вынесла подозрение Чернушенко в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел. Тот, по данным правоохранителей, в ручном режиме определял, кто именно и какое производство будет рассматривать.

Судья сбежал после того, как Верховная Рада сняла с него неприкосновенность.

Впоследствии он записал видеообращение, в котором обвинил президентскую администрацию в давлении на него для получения нужных ей решений об аресте имущества и распределения акций нескольких предприятий.

Еще одно, одиннадцатое дело в ГБР, может касаться, как предполагают эксперты, формулы определения цены на уголь для электростанций "Роттердам +". Основным игроком на этом рынке в Украине является компания ДТЭК Рината Ахметова. Она и получала выгоду от этой формулы в правление Петра Порошенко.

По словам экс-президента, ГБР и другие правоохранительные органы могут также рассматривать закон о языке и его обращение о получении томоса для украинской православной церкви.

В марте 2019-го Окружной админсуд отказал в удовлетворении иска против президента с требованием признать незаконным его обращение к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

Андрей Портнов также заявил об открытии дела по факту возможного отмывания экс-президентом преступных средств в Панаме.

BBC News Украина обратилась за комментариями к генеральному прокурору Панамы. На момент публикации ответ не поступил. Эта страна считается одной из мировых налоговых гаваней для регистрации оффшоров.

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