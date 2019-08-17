Человек, который сделал 90 тысяч фото котов
Задолго до того, как коты завоевали интернет, Уолтер Чандоха пленил мир своими фото. Его пушистые модели появились на обложках более 300 журналов и тысяч рекламных объявлений, подняв изображения животных на художественный уровень.
А началось все зимой 1949 года в Нью-Йорке. Студент-маркетолог Уолтер Чандоха случайно нашел на улице серого котенка и не смог пройти мимо. Он укутал малыша в воротник пальто и принес домой жене.
Котик оказался активным, и за свои дикие выходки получил имя Локо (производное от локомотива).
Уолтер, который прошел Вторую мировую как фотокорреспондент, взял камеру и начал фотографировать домашнего любимца.
Маркетологом Чандоха так и не стал, выбрав для себя стезю фотографа-фрилансера. Он считал кошек идеальными объектами для съемки из-за их естественной выразительности.
Его изображения кошек можно было увидеть на рекламных объявлениях, поздравительных открытках, мозаиках, футболках, плакатах, календарях и кормах для домашних животных. Они даже появлялись на гигантском экране Kodak Colorama на Центральном вокзале в Нью-Йорке.
Фото Чандохы - это сочетание любви к животным и безупречной техники. Студийные портреты, черно-белые уличные фото, коллажи с кошачьих конкурсов и милые кадры, на которых с котами позируют его дети - Уолтер Чандоха не имел профессиональных границ.
Он также опубликовал несколько книг, в частности "Книгу о котятах и котах" (1963) и пособие "Как делать и продавать фото животных" (1986). Перед смертью в январе 2019 года 98-летний Чандоха работал над ретроспективной книгой, которая содержит 300 снимков котов.