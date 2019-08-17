Человек, который сделал 90 тысяч фото котов

Копірайт зображення Уолтер Чандоха Image caption Фотосессия для журнала McCall's, Нью-Джерси, 1964 год

Задолго до того, как коты завоевали интернет, Уолтер Чандоха пленил мир своими фото. Его пушистые модели появились на обложках более 300 журналов и тысяч рекламных объявлений, подняв изображения животных на художественный уровень.

А началось все зимой 1949 года в Нью-Йорке. Студент-маркетолог Уолтер Чандоха случайно нашел на улице серого котенка и не смог пройти мимо. Он укутал малыша в воротник пальто и принес домой жене.

Котик оказался активным, и за свои дикие выходки получил имя Локо (производное от локомотива).

Уолтер, который прошел Вторую мировую как фотокорреспондент, взял камеру и начал фотографировать домашнего любимца.

Копірайт зображення Уолтер Чандоха Image caption В домашней студии на Лонг-Айленде, 1955 год

Маркетологом Чандоха так и не стал, выбрав для себя стезю фотографа-фрилансера. Он считал кошек идеальными объектами для съемки из-за их естественной выразительности.

Копірайт зображення Уолтер Чандоха Image caption Сиамская кошка, Нью-Джерси, 1984 год

Его изображения кошек можно было увидеть на рекламных объявлениях, поздравительных открытках, мозаиках, футболках, плакатах, календарях и кормах для домашних животных. Они даже появлялись на гигантском экране Kodak Colorama на Центральном вокзале в Нью-Йорке.

Копірайт зображення Уолтер Чандоха

Фото Чандохы - это сочетание любви к животным и безупречной техники. Студийные портреты, черно-белые уличные фото, коллажи с кошачьих конкурсов и милые кадры, на которых с котами позируют его дети - Уолтер Чандоха не имел профессиональных границ.

Он также опубликовал несколько книг, в частности "Книгу о котятах и котах" (1963) и пособие "Как делать и продавать фото животных" (1986). Перед смертью в январе 2019 года 98-летний Чандоха работал над ретроспективной книгой, которая содержит 300 снимков котов.

Копірайт зображення Уолтер Чандоха Image caption Дочь фотографа Пола с котенком улыбаются на камеру, 1955 год

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