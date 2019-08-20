Украина против России: где и как Киев хочет привлечь к ответственности Москву

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Два масштабных иска в Гааге, пять межгосударственных дел, с десяток коммерческих арбитражей - таков счет дел, которые рассматривают международные правовые инстанции в связи с российской аннексией Крыма и конфликтом на Донбассе.

ВВС News Украина собрала информацию о главных из них.

Международный суд ООН

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В январе 2017 года Украина обратилась в Международный суд ООН с иском против РФ, сославшись на нарушение Россией двух конвенций: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

За нарушение Конвенции о финансировании терроризма Украина просит суд обязать Россию прекратить передавать средства и оружие "террористическим группировкам" в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также компенсировать моральный и материальный ущерб Украине и пострадавшим гражданам.

За нарушение Конвенции о расовой дискриминации Украина требует восстановить права Меджлиса крымских татар, обеспечить право на образование на украинском языке в Крыму и выплатить компенсацию жертвам дискриминации.

Украинский Меморандум, поданный в Гаагу, "весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах", писал в Twitter министр иностранных дел Павел Климкин.

В марте 2017 года, когда суд рассматривал ходатайство Украины об обеспечительных мерах, требования относительно дискриминации суд удовлетворил, а вот в части финансирования терроризма - нет, из-за отсутствия достаточных доказательств. Суд обязал Россию воздержаться от ограничений крымских татар в представительстве их интересов, в частности возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить возобновление образования меньшинств на украинском языке.

В настоящее время российская сторона оспаривает юрисдикцию, то есть право и компетенцию Международного суда ООН для рассмотрения этого дела.

В Москве считают, что под видом исков о финансировании терроризма и дискриминации Украина пытается "наказать Россию за Крым", а конфликт на Донбассе вообще является внутренним военным конфликтом в Украине, а не террористической деятельностью.

После определения юрисдикции спора, суд должен перейти к рассмотрению содержания дела.

Морской арбитраж

В 2016 году Украина инициировала в арбитражном трибунале по морскому праву дело, обвинив Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву.

Это арбитражное производство Украина инициировала "с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе".

Основное возражение России в этом деле заключается в том, что претензии Украины не касаются Конвенции ООН по морскому праву, а являются попыткой получить решение, подтверждающее суверенитет Украины над Крымским полуостровом.

В августе 2018-го суд в Гааге решил рассмотреть возражения России, отложив рассмотрение дела по существу.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дела в Международном суде ООН и морском арбитраже курирует МИД Украины, а на слушаниях в Гааге их представляла заместитель министра Елена Зеркаль

Оба дела курирует Министерство иностранных спал. В июне 2019 года во время слушаний относительно юрисдикции, позиции Украины представляла заместитель министра Елена Зеркаль.

В интервью ВВС News Украина она заявила, что в МИД ожидают решения по морскому арбитражу "в сентябре - максимум октябре", а в Международном суде ООН - до конца года.

"То есть последние месяцы этого года будут определяющими с точки зрения того, как мы прошли первую стадию - юрисдикции", - заявила Зеркаль.

Она также отметила, что обращение Украины в эти международные инстанции является "ответом на гибридные угрозы и использованием международных конвенций вкачестве одного из возможных механизмов реакции на гибридную агрессию".

Дела о нарушении прав человека

Копірайт зображення Getty Images Image caption Как и в Международном суде ООН, в Европейском суде по правам человека судьи также сначала определяются с "приемлемостью" дела

В течение 2014-2019 годов украинское правительство подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) несколько межгосударственных заявлений против правительства РФ - "в связи с агрессией РФ против Украины, повлекшей массовые нарушения прав человека" в Крыму и восточных областях Украины. Их курирует министерство юстиции.

Как сообщили ВВС News Украина в Минюсте, эти заявления охватывают жалобы Украины на нарушение таких прав:

право на жизнь,

запрет пыток,

право на свободу и личную неприкосновенность,

свобода мысли, совести и религии,

свобода выражения взглядов,

запрет дискриминации,

пределы применения ограничений прав,

рассмотрение дела,

защита права собственности,

право на свободные выборы.

На данный момент в производстве ЕСПЧ находятся пять межгосударственных дел. Два из них - "Украина против России (по Крыму)" и "Украина против России (по Донбассу)" - касаются нарушений прав человека в аннексированном Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

Другие касаются фактов похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов и их незаконного или фактического перемещения на территорию России, нарушения прав украинских политических заключенных и захваченных украинских моряков.

Все эти дела сейчас находятся на стадии рассмотрения вопроса приемлемости, или же того, может ли ЕСПЧ их рассматривать.

Слушания по "крымскому" делу назначены на сентябрь, а по Донбассу - на конец 2019 - начало 2020 года.

Инвестиционные арбитражи

Эти дела касаются самостоятельных или групповых исков украинских государственных и частных компаний по компенсации стоимости имущества, утраченного в Крыму в связи с российской аннексией. В целом существует до 10-ти таких дел, как от государственных, так и от частных компаний, а также от частных инвесторов. Впрочем, по решению СНБО от 2015 года их также курирует МИД.

К инвестиционному арбитражу уже прибегли "ПриватБанк" и финансовая компания "Финилон", "Ощадбанк", "Укрнафта", Игорь Коломойский и аэропорт Бельбек, ООО "Стабил", Everest estate LLC, НАК "Нафтогаз", НАК "Укрэнерго", ДТЭК. Эти дела рассматривают арбитражные суды в Нидерландах, Франции и Швейцарии.

В теории, подобные дела рассматриваются на основании международных соглашений о защите инвестиций, сделанных инвестором из одной страны на территории другой. Украинские компании апеллируют к межправительственному украинско-российскому соглашению 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Но в случае с Крымом украинские компании делали инвестиции на территории Украины, однако их активы были экспроприированы Россией после аннексии Крыма. Поэтому сразу после представления первых исков возник вопрос: не означает ли их рассмотрение признания того, что Крым является территорией России. Во-вторых, не является ли обязательным условием для арбитража то, чтобы инвестиции изначально были сделаны на территории России.

Именно на эти аргументы опирается Россия, доказывая, что международные арбитры не могут решать споры относительно украинских инвестиций в украинский (на тот момент) Крым.

Однако, как отмечает заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, пока "все арбитражи пришли к выводу, что Россия осуществляет эффективный контроль (в Крыму - Ред.) с помощью своих органов власти, и ни один арбитраж не признал, что это является территорией России".

В нескольких делах арбитры уже подтвердили, что такие дела входят в их юрисдикцию. Например, Верховный суд Швейцарии не согласился с аргументами российской стороны о неподсудности международному арбитражу дела "Укрнафты", а следовательно, рассмотрение этого дела продолжается.

Кроме того, что эти дела дают украинским компаниям возможность возместить утраченные в Крыму активы, исчисляемые миллиардами, эти дела являются прецедентными - в них впервые в истории коммерческого арбитража рассматривается вопрос защиты инвестиций на незаконно контролируемых территориях.

По словам заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль, на начальном этапе - в 2015 году - немногие верили, "что этот механизм может сработать". Но первые решения показали, что это не так, и желающих обратиться в арбитраж стало больше.

Однако, по словам Зеркаль, государственные компании сразу наталкиваются на довольно сложный механизм тендеров на приобретение юридических услуг, особенно что касается услуг иностранных компаний, без которых выиграть такие дела довольно проблематично. Пока такую процедуру одолела НАК "Укрэнерго", на очереди - "Администрация морских портов".

Частные же компании опасаются значительных финансовых затрат на арбитражный процесс, который, как утверждает Елена Зеркаль, может стоить миллионы долларов. Впрочем, первые решения показали, что в случае выигрыша эти затраты возмещает другая сторона спора.

Финальные решение есть пока по двум делам.

Первое арбитражное решение было вынесено летом по иску группы частных компаний во главе с Everest Estate LLC и других компаний, которые связывают с группой "Приват". Арбитры решили, что РФ должна возместить им 159 млн долларов за недвижимость, потерянную в Крыму.

А в конце 2018 года "Ощадбанк" стал первой государственной компанией, выигравшей инвестиционный арбитраж из-за российской аннексии Крыма.

Пример "Ощадбанка"

26 ноября Арбитражный суд в Париже обязал Россию выплатить "Ощадбанку" 1,3 млрд долларов компенсации вместе с процентами, которые начисляются с момента вынесения решения до момента фактической компенсации - около 100 тыс. долларов в день.

UNIAN Ощадбанк против РФ $1,3 млрд плюс %должна выплатить РФ "Ощадбанку" за потерянные в Крыму активы Решение Арбитражного трибунала в Париже

Объем искового заявления "Ощадбанка" к России составил более 30 тыс. листов.

Банк заявил, что будет активно добиваться выполнения арбитражного решения по всему миру, а также "готов предоставить консультации тем организациям, которые пойдут по пути "Ощадбанка" и будут обращаться в международные судебные институты и арбитражи против Российской Федерации по поводу потерь вследствие агрессии в Крыму".

Как сообщили ВВС Украина в "Ощадбанке", после получения решения арбитража он, как этого требуют украинские законы, подал иск в Киевский апелляционный суд о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Международного арбитража. А 17 июля суд удовлетворил заявление "Ощадбанка".

В свою очередь Россия уже обжаловала арбитражное решение во французских судах, категорически отрицая компетенцию арбитров рассматривать такие дела.

Особенности "ПриватБанка"

В феврале 2019 года Постоянная палата третейского суда в Гааге обнародовала частичное решение в пользу "ПриватБанка" по делу против РФ.

Как говорилось в сообщении пресс-службы банка, в этом решении арбитры признали, что имеют юрисдикцию в отношении всех требований истца, что Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы "ПриватБанка" в Крыму, и что банк имеет право на возмещение из-за такой ​​экспроприации в полном объеме.

Однако сумму компенсаций будут определять на второй стадии рассмотрения дела. Сам "ПриватБанк" оценил свои убытки более чем 1 млрд долларов.

UNIAN ПриватБанк против РФ $1 млрдкомпенсации требует ПриватБанк за потерянные в Крыму активы февраль 2019Третейский суд в Гааге признал юрисдикцию и нарушения России ПриватБанк

Особенность этого дела заключается в том, что иск "ПриватБанка" был подан еще в 2015 году, и с тех пор этот банк превратился из частного в государственный. Кроме того, в иске участвует и финансовая компания "Финилон".

Как заявляла заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, на момент национализации банка у него на балансе не было крымских активов, все они были проданы финансовой компании "Финилон", которую связывают с группой "Приват", и с которой у самого Нацбанка продолжается своя судебная история.

Арбитражи "Нафтогаза"

В феврале 2016 года "Нафтогаз" официально сообщил России об инвестиционном споре по "незаконному захвату активов компании в Крыму". В сентябре 2017-го НАК "Нафтогаз" и шесть дочерних компаний подали в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге иск о возмещении убытков от захвата активов компании в Крыму.

UNIAN Нафтогаз против РФ $5,2 млрд в такую сумму "Нафтогаз" оценивает свои потери в Крыму В феврале 2019Третейский суд в Гааге признал нарушения РФ, убытки считают НАК "Нафтогаз"

Арбитры решили разделить дело на две части: сначала определиться с юрисдикцией дела, а уже потом - с размером компенсации.

22 февраля 2019 года Постоянная палата третейского суда в Гааге признала, что Россия нарушила соглашение о защите инвестиций, экспроприировав активы "Нафтогаза" и его дочерних предприятий в Крыму. Размер убытков должен быть определен на втором этапе процесса. Сам "Нафтогаз" оценивает свои потери минимум в 5,2 млрд долларов.

Как сообщили ВВС Украина в "Нафтогазе", суд вынесет решение о компенсации не ранее конца 2020 года.

Случай с "Нафтогазом" особенно интересен, поскольку он начал терять свои активы в Крыму еще до того, как Россия признала свой контроль над полуостровом официально, заключив Договор о принятии Крыма в состав России.

"Нафтогаз" уже выиграл масштабный арбитраж с Россией в Стокгольме по контракту на поставку российского газа в Украину и транзиту российского газа в Европу по территории Украины. И, хотя прямого отношения к аннексии Крыма и конфликту на востоке Украины это дело не имеет, однако началось оно на фоне кардинального ухудшения отношений между Киевом и Москвой, резкого повышения цены на российский газ для Украины весной 2014-го, и наконец, отказа Украины от импорта российского газа и переориентации на поставки из Европы.

После выигрыша в Стокгольме "Нафтогаз" начал новый арбитраж против "Газпрома" - о пересмотре тарифа на транзит, оценивая свои требования в более чем 11,5 млрд долларов.

"Газпром" оспаривает первое арбитражное решение.

Возможно ли получить компенсацию?

В целом существует Нью-Йоркская Конвенция 1958 года, которая предусматривает принудительное признание и исполнение международных арбитражный решений в 159 странах мира. Выполнение решений возможно за счет ареста имущества, незащищенного суверенным иммунитетом.

В то же время, как считают юристы, взыскание имущества государственных компаний - довольно проблематично, ведь они являются отдельными юридическими лицами и не несут ответственности за деятельность государства.

Россия последовательно оспаривает правомочность арбитражей принимать решения относительно украинских инвестиций в Крым, а также сами арбитражные решения по месту их принятия. Однако от особенностей национальной судебной системы зависит, можно ли обжаловать юрисдикцию арбитража уже после его завершения или во время самого арбитража.

Например, в случае с делом Everest, Россия обжаловала юрисдикцию только после финального решения арбитража в Гааге. Это не значит, что обычный суд в Нидерландах может пересмотреть решение арбитров по сути, но он может проверить, было ли у них право рассматривать подобное дело.

В случае с исками "Укрнафты" и ООО "Стабил", Верховный суд Швейцарии подтвердил полномочия арбитров и отказал России в признании отсутствия юрисдикции в отношении утраченных в аннексированном Россией Крыму украинских активов еще на начальной стадии рассмотрения дела.

Там, где уже есть финальные решения международных арбитражей, их поддерживают и украинские суды. Однако с их практическим выполнением есть проблемы.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева признал арбитражное решение по делу Everest Estate LLC и разрешил его выполнение, которое, в частности, произошло посредством ареста акций российских банков с государственным капиталом - "Проминвестбанка", ВТБ и "Сбербанка". В ответ российский "Внешэкономбанк", который владеет акциями "Проминвестбанка", в июне 2019-го обратился в арбитраж в Стокгольме, причем так же на основании нарушения соглашения о защите инвестиций между Украиной и Россией. Кроме того, Россия заявила о том, что обжалует это решение - по месту проведения арбитража, в Нидерландах.

Аналогичное обжалование есть и по арбитражному решению в пользу дела "Ощадбанка" в Париже.

С другой стороны, список компаний, стремящихся добиться компенсаций за потери от аннексии Крыма, постоянно пополняется.

В конце прошлого - начале текущего года к ним присоединились ДТЭК (энергетическое подразделение финансово-промышленного холдинга СКМ, контролируемого Ринатом Ахметовым) и НАК "Укрэнерго". ДТЭК оценивает свои потери в Крыму в 500 млн долларов, а "Укрэнерго" - в около 1 млрд долларов. При этом, по делу ДТЭК российская сторона впервые изначально решила принять участие в арбитраже, тогда как во всех предыдущих последовательно отказывалась.

Где судят за агрессию?

Впрочем, при том, что российскую аннексию Крыма называют первым случаем нарушения границ в Европе после Второй мировой войны, выигрыши в международных судах и арбитражах не позволят назвать Россию агрессором, как это сделала Украина на законодательном уровне.

Существует ли в мире такая инстанция?

"Да, это Совет безопасности ООН, где Россия является постоянным членом с правом вето", - отвечает заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"Мы исходим из того, что мы в судах, на различных международных площадках ставим вопрос о нарушении Россией многих норм международного права... И мы складываем этот пазл из разных возможных кусочков. Все это вместе складывается в картинку, которая и называется агрессией. Мы не можем сейчас использовать площадку ООН, предусмотренную для этого. Но это не значит, что у нас никогда не будет такой возможности. Ситуация меняется, она динамична", - добавляет она.

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