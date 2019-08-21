День Независимости Зеленского и Порошенко. Сравниваем

Копірайт зображення Facebook Alan Badoev Image caption Успешный клипмейкер впервые стал режиссером торжеств ко Дню Независимости

В официальных мероприятиях ко Дню Независимости должен быть как обязательный протокол, так и творческая составляющая. В течение последних пяти лет режиссером и продюсером парадов и концертов к этому празднику был Сергей Проскурня. Впервые он за это взялся в 2008-м.

Впрочем, команда Владимира Зеленского нашла ему замену - режиссера и клипмейкера Алана Бадоева, в прошлом бизнес-партнера Зеленского.

Именно он вместе с хореографом Еленой Коляденко является режиссером официального "Шествия достоинства", которое должно заменить традиционный военный парад.

Военные, несогласные с решением отказаться от парада, проведут на Крещатике собственный марш защитников Украины.

Владимир Зеленский еще месяц назад сообщил, что никакого парада ко Дню независимости не будет, поскольку это дорогостоящее мероприятие.

"Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным. И мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии всем нашим военным: это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры, все. И обязательно военные, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил", - сообщил он в своем Facebook.

Позже стало известно, что к празднику срочники и курсанты получат премии по 1 тыс. гривен, а те, кто защищает территориальную целостность государства на Донбассе - по 2 тыс. гривен.

Больше зрелищ

В последние годы формально в Украине проходили не военные парады, а именно марши защитников Украины, новой армии и тому подобное. Но по сути это были полноценные парады с танками, артиллерией и иногда самолетами.

В ответ на привлечение Бадоева соцсети взорвались шутками о том, что автор хитовых клипов придаст праздничным мероприятиям "гламура" и "лоска", а также пригласит выступить поп-звезд, например Макса Барских.

Многих такая кандидатура постановщика возмущает.

Наиболее известные массовой аудитории клипы Бадоева отличаются чувственностью, откровенностью, символизмом изображения. Эта эстетика является чем-то диаметрально противоположным военной строгости и патриотическому пафосу парадов.

Обнаженные тела из его видеоработ и военные однострои Дня Независимости так же разительно контрастируют.

Копірайт зображення Alan Badoev/колаж BBC Image caption Фрагменты клипов Алана Бадоева

На фото в соцсетях с репетиции "Шествия" на территории завода "Антонов" видно, что определенные милитаристские элементы праздника будут сохранены. Там точно будут торжественное построение военных и поднятие флагов.

"Хотим показать не танк, а танкиста"

Алан Бадоев рассказал, что в "Шествии достоинства" примут участие "представители разных войск, ветераны АТО, медики, учителя, спортсмены, дипломаты, волонтеры и дети".

"День Независимости - это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены", - написал режиссер в своем Instagram.

В "Шествии достоинства" точно не будет военной техники, и это мероприятие будет менее милитаристским, чем парады, рассказал он в интервью ТСН.

Режиссер намерен показать реальных людей, а не продемонстрировать силу: "Мы хотим показать не танк, а танкиста. Не самолет, а его летчика. А вместе с ними рядом ученого, врача, спортсмена, художника".

Это же отмечает и Елена Коляденко: "Мы отошли от идеи дорогих, масштабных декораций и специальных конструкций на Майдане, сместив акценты на реальных людей - их поступки, истории и судьбы ..."

Вместо парада - первомай?

Копірайт зображення Facebook Alan Badoev Image caption Репетиция "Шествия достоинства" на территории завода "Антонов"

Сергей Проскурня познакомился с Аланом Бадоевым еще когда тот был студентом. Помогал ему договориться с Адой Роговцевой и Константином Степанков, чтобы те сыграли в дипломной работе начинающего режиссера.

Один из самых известных и опытных украинских режиссеров замечает, что младшего коллегу уважает. Но анонсированную концепцию "Шествия достоинства" он критикует.

"По замыслу это напоминает первомайскую демонстрацию: а теперь идут колхозники, а за ними - доярки", - комментирует он.

Первый заместитель главы офиса президента Сергей Трофимов распорядился, чтобы областные администрации "обеспечили присутствие делегаций" бюджетников на генрепетиции "Шествия". Позже офис президента оправдывался, что речь шла о добровольном участии.

Копірайт зображення Alan Badoev/колаж BBC Image caption Фрагменты клипов Алана Бадоева

Привлекали женщин

Сергей Проскурня говорит, что все мероприятия ко Дню Независимости готовил совместно с несколькими рабочими группами по полгода. К этому процессу были привлечены и Генштаб и Минобороны, и президентская администрация.

Параллельно режиссер работал над постановкой других государственных мероприятий по празднованию знаковых дат. Это помогло ему разобраться в исторической геральдике и обмундировании.

Он советовался с военными историками: Виталием Гайдукевичем, Василием Павловым и Алексеем Руденко.

"Я занимался тем, что в каждом случае предлагал что-то новое, дополнял церемонию новыми элементами и воплощал это все в телетрансляцию", - рассказывает режиссер.

За протокольную часть военных парадов, в частности проход колонн, отвечал Олег Марцинив, ученик Бориса Шарварко, метра советской режиссуры массовых мероприятий.

Копірайт зображення Укрінформ/TARASOV Image caption В военных парадах эпохи Кучмы и Порошенко были задействованы танки, БТР, артиллерийские установки, самолеты. Зеленский от этого отказался

"Это режиссер старой закалки, у которого время от времени прорывались постсоветские символы и образ мышления", - вспоминает Сергей Проскурня.

Отмечает, что лично позаботился о том, чтобы в параде не участвовал ансамбль Вирского: "Проехали танки - а теперь танцуем гопак? Нет. Олег Марцинив хотел этого. А президент сказал: "Как решит Проскурня, так и будет".

Сценарий нынешнего "Шествия достоинства" предполагает танцы и флэш-мобы, ведь к его постановке присоединилась хореограф Елена Коляденко.

Ежегодно, начиная с 2015-го, Проскурня придумывал какие-то "изюминки" для праздничных мероприятий.

"В 2015-м впервые привлекли к участию в параде женщин военнослужащих. А на трибуне рядом президентом стояли гости с цветами. Мы специально остановили колонну военных напротив них. И гости побежали дарить им букеты", - рассказывает режиссер.

В 2018-м по Крещатику прошла уже целая женская колонна.

В 2016 году организовали прямые включения с несколькими городами-миллионниками. В 2017-м разместили в кабинах танков, самолетов и бронетранспортеров детские рисунки, созданные во время флешмобов. Собрали 220 кг детских рисунков.

"Весь склад на моем продакшине был заполнен коробками", - говорит Сергей Проскурня.

Организаторы парада заранее записали видео этих рисунков в кабинах и проигрывали его во время трансляции.

Очеловечивание армии

В 2018 году на Крещатике разметили портреты военных на фоне центральной трибуны. Это были именно те армейцы, чьи имена объявлял "голос парадов", диктор Дмитрий Хоркин в тот момент, когда они проходили мимо официальной трибуны.

"Для меня это был момент очеловечивания армии. Ничего хуже нет, чем когда в прессе появляется каждый день "один погибший, один раненый". Люди без имени. Для меня это люди, у которых есть имена, любимые, родные. Этим мы с Олегом Марциневим принципиально отличались друг от друга", - рассказывает режиссер.

С Евгением Нищуком он решил включить в сценарий парадов песню "Гей, пливе кача", которая стала похоронной, прощальной мелодией для погибших украинских защитников.

Также при Проскурне ввели церемонию вручения во время парада боевых знамен воинских частей.

Копірайт зображення Укринформ Image caption Порошенко вручает боевые знамена подразделениям ВСУ, 24 августа 2018 года

Это довольно длительная процедура, в телеэфире в это время с 2016 года каждый раз звучал хорал духовых оркестров: "У нас прозвучала композиция украинского композитора эпохи барокко Дмитрия Бортнянского. Ко мне подходили и спрашивали, взял ли я разрешение в Голливуде на использование этой музыки. Она звучала как голливудская. Я объяснял, что это украинский композитор".

В 2016-м День Независимости запомнился еще и концертом "Рождены свободными". Специально под него был сформирован симфонический оркестр в составе музыкантов из 18 городов Украины, рожденных в 1991 году. К ним присоединились сверстники, работавшие за рубежом.

В 2017 году на одной сцене произведения украинских и американских композиторов исполняли президентский оркестр Украины и духовой оркест военно-воздушных сил США.

Копірайт зображення Укринформ Image caption Концерт симфонического оркестра "Рожденные свободными", в состав которого вошли музыканты, родившиеся в 1991 году. Киев, 24 августа 2016 года

Но это все уже история.

Режиссерский опыт Сергея Проскурни и Алана Бадоева отличается, как хорал от поп-музыки.

Возможно, как и в новом парламенте, в День Независимости украинцев ждет эксперимент, который так или иначе повлияет на имидж государства.

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