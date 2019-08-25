Древний Рим в Бессарабской глубинке: как на Буковине изучают римскую стекловарню

Копірайт зображення BBC / Пустынникова Ирина Image caption Так выглядели остатки римской постройки с воздуха во время раскопок

Август, небольшой экскаватор "Маниту" на поле между селами Комаров и Днестровка Кельменецкого района Черновицкой области засыпает землей раскопанные археологами остатки таинственного сооружения позднеримских времен (III-IV вв. н.э.).

Так под землю пряталась единственная известная древнеримская стекольная мастерская, расположенная за пределами империи.

Ученым из киевского Института археологии НАН Украины и студентам-историкам II курса, которые почти месяц работали здесь в археологической экспедиции, грустно.

Находка в поле

Копірайт зображення Олег Петраускас

Это едва ли не единственная на территории Западной Украины достопримечательность, связанная с Древним Римом - и совершенно точно единственное такого типа сооружение на территории от Великобритании до Уральских гор.

Сюда бы не ковши земли, а небольшой музейный павильон - но средств на это пока нет. Поэтому все находки стекла, изготовленного по античным рецептам, отправятся с участниками экспедиции в Киев.

Но перед тем, как спрятать объект под землю, его законсервировали: пространство между стенами сооружения плотно засыпали песком, а с работниками агрохолдинга "Сварог", который арендует у местных крестьян поле, где проходили раскопки, договорились об осторожных сельскохозяйственных работах.

Поскольку в будущем руководители археологической экспедиции все же видят здесь музей-скансен, который мог бы стать мощным туристическим магнитом для Кельменецкого района.

Однако пока до этого далеко.

"Консервация, которую мы сделали, больше убережет каменное сооружение от разрушения, и оно в таком состоянии дождется музеефикации хоть через год, хоть через сто. Повторно его в ближайшее время открывать никто не будет, будем исследовать площадь вокруг сооружений", - рассказывает младший научный сотрудник отдела археологии ранних славян Института археологии НАН Украины Марьяна Авраменко.

Комаров или, если по-научному, "производственная фактория варварской Европы позднеримских времени" - место культовое, известное в узких научных кругах еще с 1950-х годов.

Археологические работы проводились здесь в 1950-1970-х годах под руководством львовского профессора Маркиана Смешко.

В 2012 году изучение уникального поселения возобновилось.

Проектом занимаются отдел археологии ранних славян и Научно-исследовательский центр "Спасательная археологическая служба" Института археологии НАН Украины.

С 2014 года работы проводятся в рамках совместного украинского-немецкого проекта "Комаров - центр производства стекла в Барбарикуме".

К исследованиям привлечены историки из Германии (Свободный Университет Берлина, Университет Ростока) и Польши (Варшава).

Ежегодно изучается новый участок: размер археологического памятника - 35 га, а максимальный объем территории, которую могут исследовать за сезон - 600 кв. м.

Поэтому работы здесь будут продолжаться и в дальнейшем.

Но искать таинственную каменную постройку новой генерации археологов через более чем 45 лет после первых экспедиций пришлось почти с нуля.

Предшественники отметили ориентиром телеграфный столб, которого давно уже не существует.

Но повезло, и историкам не пришлось перекапывать все поле, где как раз собрали урожай пшеницы - до угла каменной кладки прорыли лишь несколько метров.

Откуда здесь римляне?

Копірайт зображення BBC / Пустынникова Ирина Image caption Здесь можно было бы сделать музей, но средств на это пока нет

Древние римляне очень ревностно охраняли свои технологии и не делились ими с соседями-варварами. Это касается и производства стекла.

Поэтому и столько вопросов у ученых к Комаровскому поселению.

На поле между Днестровкой и Комаровым в 1962 году была исследована стеклоплавильная печь.

А в 2017 году археологи откопали мусорную яму с многочисленными остатками стекольного производства.

Сооружение же, которое исследовали в 2019 году, почти не имеет следов производства. Это - элемент инфраструктуры поселения.

Археологи убеждены: здание не имело утилитарного характера.

В чем ее уникальность, объясняет Марьяна Авраменко: "За этой каменной кладкой очень много стоит. Она была сделана по античным образцам, ближайшие из которых расположены в 300-400 км от Комарова".

"И, что самое важное, ее могли сделать только те люди, которые то же самое делали в самой империи, то есть физические носители технологии, возможно - граждане империи, перебравшиеся на варварские земли. Эти же люди производили здесь и плинфу (кирпич), и черепицу, и стекло", - добавляет археолог.

По одной из версий, римские ремесленники-стеклодувы поселились здесь, на краю античной ойкумены, потому, что у их продукции был в среднем течении Днестра неплохой рынок сбыта.

Но есть и другие гипотезы.

"В 2019 году главной задачей было дополнительно исследовать здание с каменным фундаментом, которое впервые открыл Маркиян Смешко. Как правило, в археологии объект дважды не открывается. Но здесь есть без преувеличения уникальный объект, очень значимый, поскольку для римской эпохи каменные здания известны только в античном мире и у германских племен севера Европы и Скандинавии", - объясняет руководитель экспедиции, заведующий отделом археологии ранних славян Института археологии Олег Петраускас.

Он отмечает, что это первое и единственное сооружение, построенное с применением камня в черняховской культуре.

"Археологи - это, наверное, самые страшные люди для археологического памятника: они после себя оставляют только бумажки документации. На объектах, которые исследуются, принято вынимать все, даже камень. Но в Комарове применяются неинвазивные методы, которые помогут сохранить этот уникальный комплекс. Мы привлекаем к работе геофизиков. Проводим химические анализы находок", - добавляет Олег Петраускас.

И за более чем полвека исследований назначение здания так и не получило однозначного объяснения.

"Есть предположение, что сооружение, построенное по традициям позднеримской архитектуры на территории варваров, могло быть мастерской, где обрабатывали стекло, сторожевой башней или даже раннехристианским храмом. Каждая из гипотез имеет свою аргументацию. Раскопки 2019 года должны дать новые аргументы в пользу этих или новых гипотез", - говорит археолог.

Музей?

Копірайт зображення Укринформ Image caption Олег Петраускас

Что касается создания здесь музея, то это, по мнению Петраускаса, возможно. Но такую ​​цель нынешняя экспедиция перед собой не ставила.

"Охрана и музеефикация - компетенция органов охраны культурного наследия. Мы считаем, что Комаровский археологический памятник должен получить статус национального. Мы настроены на дальнейшее исследование стекольной мастерской. Однако это зависит от многих факторов. К сожалению, со времен независимости государство практически не выделяет денег на полевые археологические исследования", - сетует ученый.

"Мы одной из своих задач мы видим популяризацию этого красивого уголка Украины - северной Бессарабии. Сам край имеет прекрасные перспективы: уникальный днестровский ландшафт, особая этнография и ментальность местных жителей, богатая и неповторимая историко-археологическая среда", - отмечает Олег Петраускас.

Ежегодно через археологическую экспедицию около Комарова проходит около 30 участников.

"В целом это уже около 300 человек выносят отсюда незабываемые впечатления. Именно они и являются лучшей рекламой для этих мест", - добавляет археолог.

Исследователям удалось наладить неплохие отношения с местными жителям, экспедиции помогали и местные власти обеих близлежащих сел Комаров и Днестровка, и работники корпорации "Сварог", которая работает на поле.

Но большинство местных к археологическим раскопкам относятся "нейтрально", говорит Олег Петрасускас: "И потому, что времена сейчас такие, что требуют от людей зарабатывать деньги, а не играть "в бирюльки". И из-за недостаточного уровня образования".

А тем временем древняя римская стекольная мастерская, снова скрытая под землей, будет ждать лучших времен.

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