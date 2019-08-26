Первые 15 лет своей жизни Бен Шентон жил в секте, участники которой считали, что скоро наступит конец света. Вместо этого однажды приехала полиция и окунула его в новый и незнакомый мир ... настоящий.

Спрятанные от мира в доме на берегу австралийского озера Эйлдон, за густым лесом и колючей проволокой, семеро детей в одинаковых нарядах с осветленными волосами заканчивали утреннюю практику хатха-йоги, когда услышали шум на лестнице.

Вдруг в комнату ворвались полицейские в униформе и собрали детей. И уже через несколько минут они вывезли их с уединенного участка площадью в два гектара, который был для них домом, в новую реальность. 15-летнему Бену Шентону понадобится несколько лет, чтобы к ней привыкнуть и полностью ее понять.

До того августовского дня 1987 года его представления о мире формировала Энн Гамильтон-Бирн, гламурная и харизматичная тренер по йоге, убедившая в конце 1960-х годов своих последователей присоединиться к секте, которую называли "Семья". Ее участники верили, что Энн - перевоплощение Иисуса Христа, и когда наступит конец света, они будут нести ответственность за перевоспитание выживших.

Image caption Энн Гамильтон-Бирн

Бену и другим детям сказали, что Энн - их мать. Она научила их избегать посторонних, и если кто-то приближался к ним - например, на берегу озера - следовать мантре Невидимое, Неслыханное, Неизвестное. "Ни одному постороннему человеку, не являющемуся членом секты, нельзя было ничего рассказывать, - говорит Бен. - Если у меня случались с ними любые контакты, я тщательно думал о том, что говорю, чтобы ничего не выболтать".

Члены близкого окружения Энн, известные как "тетушки", помогали ухаживать за Беном и другими детьми. Они просыпались в 5 утра в комнатах, похожих на общежитие, и соблюдали неизменный распорядок дня: йога, медитации, уроки, йога, медитации, домашние задания, сон. И хотя в 1987 году, когда приехала полиция, в доме было всего несколько детей, когда-то их было 28.

И кормили скудной вегетарианской пищей и часто наказывали. "Тетушки" погружали детям головы под воду, а руки держали над свечами, пока они не начинали гореть, а сама Энн, когда где-то не путешествовала, могла бить их шпильками своих туфель.

"Одного лишь наблюдения за таким было достаточно, чтобы оставить серьезные эмоциональные шрамы", - говорит Бен, вспоминая атмосферу "неприкрытого ужаса", в которой они жили.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Озеро Эйлдон

Одним из способов, которыми Энн контролировала членов секты, были наркотики. Детям постоянно давали успокоительные средства вроде могадона и валиума. Взрослые и старшие подростки на регулярных церемониях под названием "просветления" обязаны принимать ЛСД; Энн думала, что таким образом она сможет укрепить преданность своих последователей.

И хотя Бену не нравилось его воспитание, ничего другого он не знал. "Когда ребенку создают реальность, в ней нет никаких ориентиров, - говорит он. - Не было никаких альтернативных вариантов".

Это мгновенно изменилось в день, когда приехала полиция.

Копірайт зображення Ben Shenton

Лежа в постели той первой ночью вдали от озера Эйлдон, Бен вспоминал все, что сказал в тот день, чтобы убедиться, что он не рассказал ничего, из-за чего у него могли возникнуть проблемы. Но вдруг он понял - это больше не имело значения. Он не вернется к Энн. "Я думаю, тогда я впервые в жизни понял, что свободен", - говорит он.

Но тогда же началась и настоящая работа.

Бен узнал, что его мать - не Энн, а "тетушка" по имени Джой, которую он не любил. Остальные дети не были его братьями и сестрами - одни были детьми других членов культа, другие - сиротами, которых Энн усыновила. Ему было 15, а не 14, как ему сказали. И, конечно же, Энн не была перевоплощением Христа.

Ему пришлось привыкать к совершенно иному миру, о котором он ничего не знал, и находить в нем свое место.

В школе Бену было непросто влиться в коллектив. Когда трое более популярных парней пытались взять его под свою опеку, он их оттолкнул. И это неудивительно - детей в Семье, которые слишком сблизились, быстро разделяли, поэтому он никогда не знал, что такое дружба. Но даже если бы и знал, ему было бы непросто подружиться со своими одноклассниками. "Обычно дружба возникает, когда у вас есть общие взгляды, общие интересы или отношение к вещам, - говорит Бен. - У нас с ними ничего из этого не было".

Image caption Бен Шентон в подростковом возрасте, после того, как его спасли из "Семьи"

Бен боролся с депрессией и суицидальными мыслями, которые достигли кульминации одной ночью 1988 года во время школьной поездки по центральной Австралии. Он был в слезах, когда к нему подошел учитель и напомнил ему, что другие дети знали друг друга с раннего детства. "На это нужно время. Тебе придется научиться находить с ними общий язык, - сказал он. - Они открыты для этого, но свою часть работы тебе придется делать самому".

Бен воспринял этот совет близко к сердцу. Он начал изучать поведение других людей, анализировать результаты их действий и делать выводы.

В это же время он переехал из детского дома в дом приемных родителей и начал ходить в церковь. Постепенно новый мир становился для него домом. О женился и родил двух детей, которым сейчас 18 и 20 лет. А также устроился на работу в IBM, где работает уже 22 года.

Бен также сблизился со своей бабушкой - матерью своей матери - и часто заезжал к ней в гости. Его мать, Джой, жила за границей, но также посещала маму, когда приезжала в город. В 2006 году они случайно приехали к ней одновременно.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Энн Гамильтон-Бирн и ее муж прибыли в суд в Мельбурне в 1993 году

Они не разговаривали с тех пор, как Бен впервые узнал, что Джой была его матерью, почти двадцать лет назад. Тогда Джой сказала Бену, что не хочет иметь с ним ничего общего. Он запомнил ее слова: "Даже не думай появиться у меня на пороге - я захлопну дверь перед твоим носом".

Но Джой смягчилась, а религия научила Бена прощению. "Она дала Энн слово не общаться со мной, - говорит он. - Это не значит, что у нее не было никакой заботы, желания иметь отношения или любовь".

Джой сохранила близкие отношения с Энн, но с тех пор она поддерживала связь и с Беном тоже.

Image caption Так Бен Шентон выглядит сейчас

Когда Джой приехала к Бену в 2012 году, она задала ему неожиданный вопрос: не пойдет ли он с ней в гости к Энн? На тот момент Энн жила в доме престарелых и лечилась от деменции. Она так и не попала в тюрьму. На самом деле единственным наказанием, которое она получила, стал штраф в размере 5000 долларов США за подделку документов троих детей. Для выдвижения ей других обвинений не было достаточных доказательств.

Бен согласился, частично из любопытства. Но в то время, как Энн тепло встретила Джой, она не показала никаких признаков того, что узнает Бена. Когда он просматривал альбом фотографий в ее комнате, то быстро понял, что там куча фото из его детства.

Это был последний раз, когда он видел Энн. Она умерла в июне этого года в возрасте 97 лет.

И хотя Бен говорит, что не будет "танцевать на ее могиле", после ее смерти он все же почувствовал облегчение. По его мнению, она так и осталась в мире своих фантазий и никогда не жалела о содеянном.

"Она создавала ложь, увековечивала ложь и вредила людям ... По-моему, ей просто неизвестно чувство, которое мы называем покаянием", - говорит он.

Image caption Бен Шентон (справа впереди) с другими детьми, которых воспитывала Семья

Все дети из "Семьи" были травмированы в разной степени, говорит Бен. Имея стабильную работу, жену и двух детей, он считает себя счастливчиком.

Теперь он думает о будущем.

Он создал сайт "Спасите Семью", чтобы информировать людей о культах, тоталитарных организациях и свободе воли. Он также пишет книгу "Жизнь за проволокой", где рассказывает об опасностях сектантства, которым его научило детство.

"Вы пытаетесь разложить по полочкам то, что произошло и почему, и понять все это, - говорит он. - Я пытался приспособить свою жизнь к реальности".

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