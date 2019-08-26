Копірайт зображення www.konstantin.travel Image caption По итогам своих путешествий Константин планирует издать книгу

В сентябре 2018 киевский юрист Константин Симоненко стал первым украинцем, который посетил все 193 страны мира. Соответствующий диплом ему вручил на острове Пасхи в Чили представитель Национального реестра рекордов Украины.

Путь к мечте занял 10 лет. За это время Константин сменил 12 загранпаспортов и совершил 737 авиаперелетов, побывал на райских островах Океании и в самых закрытых странах мира, таких как Туркменистан и Эритрея, прогулялся в сопровождении вооруженных охранников по улицам опустошенного войной Могадишо в Сомали, избежал захвата в заложники в Мали, а еще собрал огромную коллекцию тарелок - 942 из 210 стран и территорий.

В интервью BBC News Украина 45-летний путешественник рассказывает, как ему удалось сохранить мотивацию на протяжении стольких лет, сочетать путешествия с работой и воспитанием двух сыновей, как готовиться к путешествиям в далекие и опасные уголки мира и какие страны больше всего могут удивить украинского путешественника.

Детская мечта

BBC News Украина: Как вы загорелись идеей посетить все страны мира? Было ли основной мотивацией именно желание стать первым украинцем, который объехал все страны мира, попасть в книгу рекордов?

Константин Симоненко: То, что у меня получилось посетить все страны мира первым из украинцев - это, безусловно, приятно, но это точно не было моей главной мотивацией. Прежде всего, я осуществлял свою детскую мечту увидеть мир.

С юных лет я изучал карты, мечтая когда-нибудь попасть на все эти острова и атоллы, зачитывался книгами о путешествиях. Меня особенно поражали книги Тура Хейердала, Тима Северина, Жак-Ива Кусто. Я перечитал все книги Джеральда Даррелла о животных. Особое впечатление на меня произвела книга "Водители фрегатов" Николая Чуковского - именно после нее я начал бредить Океанией и дальними странами.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Страсть к путешествиям начиналась с книг великих путешественников и исследователей, таких я к Жак-Ив Кусто

Советским школьником я понимал, что дальше Болгарии никуда не поеду, но даже туда не получилось поехать. Это пожалуй хорошо - тем сильнее захотелось путешествовать. Затем Советский Союз распался, границы открыли, и через несколько десятков лет, когда появилась финансовая возможность осуществить свою детскую мечту, я подумал: "А почему бы и нет?"

Честно говоря, я не собирался сильно афишировать, что посетил все страны мира. Но моему сыну не поверили в школе, что его папа посетил все страны мира, и он сильно из-за этого расстроился. Поэтому пришлось и официальный сертификат рекорда получать, и интервью давать. Чего только не сделаешь ради детей.

Копірайт зображення facebook.com/lopuhi.zorin Image caption В сентябре 2018 года путешественнику вручили диплом Национального реестра рекордов Украины как первому украинцу, посетившему все страны мира

BBC News Украина: Вы получили сертификат на острове Пасхи. Почему именно это место вы выбрали завершающим пунктом на пути к рекорду?

Константин Симоненко: Знаете, посетить именно все страны мира - это довольно тяжелая и непростая задача. Это многочасовые перелеты, ужасный климат, изнуряющая жара и влажность, отсутствие комфорта, риск заболеть весьма неприятными экзотическими болезнями.

Чтобы у меня в середине пути не опустились руки, я придумал визуальную картинку для своей мечты - моей последней страной будет Чили и остров Пасхи. Я буду стоять на восходе солнца, на берегу океана рядом со статуями-моаи и это будет моя последняя страна. И эта картинка всегда появлялась у меня перед глазами, когда мне было совсем грустно и хотелось все бросить. Я представлял тот же восход солнца и статуи, и думал, ну это же круто, я хочу туда. Усталость отступала, откуда-то появлялись силы.

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Поэтому моей последней страной была именно Чили и остров Пасхи. Главный эксперт Национального реестра рекордов Украины был как раз недалеко, в Бразилии на съемках передачи "Мир наизнанку", и он любезно согласился прилететь и вручить мне сертификат именно на острове Пасхи, так сказать по месту установления рекорда.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption Пейзажи с острова Пасхи появлялись у путешественника перед глазами, когда ему хотелось все бросить

BBC News Украина: Как вам удается совмещать путешествия с работой и заботой о семье?

Константин Симоненко: Меня очень часто об этом спрашивают, и я понимаю почему - обычно профессиональные путешественники - это не связанные браком люди, которые работают или удаленно, или путешествия у них и являются работой. В моем случае все с точностью до наоборот: я работаю в Киеве, женат и у меня двое детей.

Я адвокат и совладелец юридической компании. В моей жизни есть два человека, которые сделали возможным то, что я смог объехать весь мир. Это моя жена, которая меня отпускала, брала на себя заботы о доме и детях. И это мой компаньон по бизнесу, который тоже загорелся моей мечтой и брал на себя управление компанией, пока я ездил по миру.

Конечно, я не могу уехать на несколько месяцев или полгода, но несколько недель работать в режиме удаленного управления у меня вроде пока получается.

Жена у меня тоже упорная путешественница: она посетила 60 стран, и сначала мы путешествовали вместе. Но когда пошли уже тяжелые и опасные страны, то мы решили, что будет разумнее, если дальше я буду лететь сам.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption В своих путешествиях путешественник пополняет коллекцию тарелок. Сейчас у него их 942 из 210 стран и территорий мира

Жена меня поддерживает, конечно же, понимая, насколько важно для меня это увлечение. Безусловно, семьи очень не хватает в путешествиях, но я всегда стараюсь найти возможность связаться с родными. Сейчас это довольно легко. Практически везде есть интернет, а где его нет, выручает спутниковая связь.

Очень важно, чтобы родные знали, что с тобой все хорошо. Ну, и когда ты сам находишься на другом конце света, тебе плохо и одиноко, услышать голос любимой жены - это самое важное.

"В страну я приезжаю всегда с точным планом"

BBC News Украина: Как вы обычно проводите время в путешествиях? Прогуливаетесь по интересным городам, посещаете музеи - или наоборот, тянет в национальные парки или горы?

Константин Симоненко: Это, конечно, зависит от страны, в которую я еду. Обычно я довольно подробно изучаю, что в стране есть уникального, интересного и вообще что стоит посмотреть. В страну я приезжаю всегда с точным планом: что я хочу увидеть, как туда добраться, сколько это стоит и какие есть нюансы.

Например, прилетев на Вануату, я точно знал, что поеду на вулкан Ясур, посмотрю, как местные прыгают с пальм, обвязав ноги лианами, и выпью напиток кава с вождем ближайшей деревни.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption Вулкан Ясур в Вануату

Часто предпочтения меняются со временем.

Проехав половину Африки и побывав в Серенгети, парке Крюгера, дельте реки Окаванго, парке Массан-Мара - я почти полностью потерял интерес к любым африканским национальным паркам, иногда мне начинало казаться, что всех слонов я знаю поименно.

После водопада Виктория, Игуасу и Ниагарского водопада мне перестали быть интересны такие природные достопримечательности в принципе.

BBC News Украина: Сколько времени вы проводите в каждой стране, которую посещаете, среднестатистически?

Константин Симоненко: Зависит от страны. Тувалу в Океании можно пешком пройти за два часа от одного конца страны до другого, а если на машине - за двадцать пять минут проехать. Аналогично Маршалловы острова, Кирибати. И что там делать дольше?

Если же мы говорим об Австралии, то я там был уже четыре раза и четко понимаю: чтобы ее всю объехать, нужна пара лет. То же с США - это настолько интересная страна, что я буду изучать ее еще много лет, и каждый раз находить что-то интересное.

Кроме того, во многих странах я был бы и рад изучить все интересные и достопримечательности, но для туриста это просто невозможно. Например, в Южном Судане есть замечательные уникальные племена, но белому выезжать за пределы столицы там крайне не рекомендуется. Например, я был бы рад объездить все побережье в Венесуэле, но сейчас это нереально из-за вопросов безопасности.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption Константин предпочитает путешествия не по Европе, а по другим континентам. На фото - пейзажи Коста-Рики

Поэтому сказать, сколько я провожу времени в стране, с учетом, что их 193 - совершенно разных независимых государства - это как называть среднюю температуру по больнице.

"Увидев, как живет остальной мир, я научился любить Украину"

BBC News Украина: В какие страны вам хочется возвращаться снова и снова, а в какие вы не вернетесь ни за какие деньги?

Константин Симоненко: Пока мне денег за посещение стран никто не предлагал, к сожалению. Если серьезно, то с удовольствием возвращаюсь и буду возвращаться в интересные страны. Неважно, опасны они или комфортны. Если они произвели на меня впечатление, оставили след в памяти, если там есть еще что посмотреть - обязательно вернусь. В этом перечне в равной степени - и Новая Зеландия с Австралией, и Сомали.

Копірайт зображення Www.Konstantin.travel Image caption Для путешествия в Сомали Константину Симоненко пришлось нанимать вооруженных охранников. Но он хочет вернуться в эту страну, где туристов почти не бывает

А вот в скучные больше не поеду - Маршалловы острова, большинство стран Карибского моря.

Куба, Гаити и Ямайка, конечно, в перечень "скучных" не входят, это скорее исключение. Речь о туристических островах, заточены под круизных туристов - Барбадос, Антигуа, Мартиника, Сент-Винсент и Гренадины или Доминиканская республика. Они абсолютно одинаковы и приведены в соответствие с общими требованиями непритязательного туриста с круизного судна.

Кстати, есть такое государство в Карибском море - Тринидад и Тобаго, которое мне очень понравилось. Там практически нет туристов, хотя это одна из самых богатых стран Карибского бассейна.

BBC News Украина: возникало ли у вас желание переехать в какую-то страну вместе с семьей, по крайней мере некоторое время пожить там? Выучить язык какой-либо страны и исследовать лучше ее традиции и культуру?

Константин Симоненко: Нет. Я очень люблю свой дом, свою работу и своих друзей. Но больше всего я люблю возвращаться из путешествий домой. Лично для меня это особый кайф, когда путешествие закончено, я выполнил все, что запланировал на маршруте, и я лечу домой, где меня ждет любимая жена и дети.

Путешествие - это когда ты резко меняешь обстановку, видишь новые страны, новые культуры. Когда ты начинаешь в них жить - наверное, это быстро приедается.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption "Путешествие - это когда ты резко меняешь обстановку, видишь новые страны, новые культуры"

BBC News Украина: Какая у вас самая любимая страна после стольких путешествий?

Константин Симоненко: Украина, конечно. Чем дольше путешествую, тем больше убеждаюсь, что она у меня самая любимая. Это правда. У нас нет: ураганов, цунами, малярии, пустынь, кучи страшных тропических болезней, нет такой страшной уголовной и экономической ситуации, как во многих других странах. И у нас отличная природа, климат и люди.

Не знаю, во всяком случае, возвращаться всегда мне хочется именно в Украину, домой.

BBC News Украина: По вашему мнению, как путешествия меняют человека?

Константин Симоненко: Лично я стал очень толерантным к любым религиям, обычаям и к людям в целом. Увидев, как живет остальной мир, отличающийся от Европы, я научился любить Украину.

Точно стал более уверенным в себе - когда ты находишься за тысячи километров от дома, иногда в очень труднодоступных местах, надеяться можно только на себя, свою аптечку и собственные силы.

Стал более внимательным к мелочам, ведь когда готовишься к поездке в трудную страну, надо учитывать сотни нюансов и мелочей, причем это не фигурально, от этого зависит твоя жизнь.

BBC News Украина: Насколько вам трудно было попасть в такие достаточно закрытые страны как Туркменистан, КНДР, Эритрея, Сомали? Каково это - быть туристом в этих странах?

Константин Симоненко: На самом деле, в Северную Корею попасть не сложнее, чем в Египет. Просто покупаете туда тур в авторизованном турагентстве и едете. Собственно, это единственный вариант туда попасть, поскольку самостоятельных туристов туда просто не пускают.

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В Эритрею достаточно сложно получить визу, но если связаться с местными гидами, они могут помочь получить визу по прилету. В самой же стране достаточно безопасно и очень интересно.

Сомали, если речь идет о поездке в столицу Могадишо, это отдельный разговор - туда вообще не выдают туристических виз. Нет такой категории виз у них. Поэтому туда я получал рабочую визу в качестве бортинженера гражданских вертолетов. Поверьте, можно получить любую визу, нужно лишь проявить настойчивость и фантазию.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Труднее всего украинскому путешественнику оказалось получить визу в Туркменистан

Сложнее всего оказалось получить визу именно в Туркменистан. За полтора года попыток я получил три отказа. Я пытался получить визу вместе с туристической группой, по индивидуальной программе местного турагентства, транзитную визу - всегда получал неизменный отказ. Пришлось обращаться за помощью в наше посольство в Туркменистане. Очень им благодарен, что они помогли решить этот вопрос. Еще раз повторюсь - главное никогда не опускать руки!

"Цена жизни во многих странах - гораздо меньше, чем мы привыкли думать"

BBC News Украина: В каких странах наибольшая опасность ограбления или похищения туристов? Как вы решали проблемы с безопасностью в странах, где происходят теракты (Афганистан, Мали, Сомали), или есть высокий уровень преступности (ЦАР, Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Венесуэла, Гаити)?

Константин Симоненко: Ну, это тема для отдельной книги, если честно. Можно лишь кратко резюмировать.

Все перечисленные страны - "тяжелые" для туризма. Однако среди них я нанимал охрану только два раза - в Афганистане и Сомали. Причем в Афганистане охранник нужен был скорее для ускоренного прохождения блокпостов, чем для реальной охраны тебя как туриста.

А вот в Сомали охрана жизненно необходима. Иностранцам там безопасно находиться только в крохотной зеленой зоне вокруг аэропорта. Чтобы выйти за ее пределы, нужно нанимать охрану, и не бутафорскую, а серьезную и профессиональную. Но полученный адреналин и интерес страны компенсируют все неудобства.

Вообще следует разделить эти страны по категории опасности. Угрозы терактов - это Афганистан, ЦАР и Мали; угрозы, связанные с криминалом, - Гаити, Гватемала, Гондурас, Венесуэла и Сомали.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption Многие страны, которые посетил путешественник, переживали или переживают кровавые военные конфликты. На фото - мурал из Сьерра-Леоне, на котором бывший боевик просит прощения у своих жертв, которым отрубил конечности во время войны

Сальвадор - конечно, не туристическая страна, но слишком опасной я ее не считаю.

Есть не очень безопасные районы в Колумбии, где довольно опасно в столице Боготе, но одновременно вполне спокойно в одном из моих любимых городов Латинской Америки - Картахене.

В Бразилии тоже нужно держать ухо востро и не заходить в криминальные районы. Хотя я в фавелах бывал, но для этого туда надо брать проводника, кого-то из местных.

Я бы особо выделил Венесуэлу. Это очень красивая и самобытная страна, но сейчас у них просто катастрофическая экономическая ситуация. Абсолютное большинство жителей остались без источников к существованию, поэтому криминальная ситуация там сейчас крайне неблагоприятная. Когда кризис еще только начинался, меня там ограбили прямо на центральной площади, отправив очень хорошо поставленным ударом в глубокий нокаут.

У меня забрали деньги, фотоаппарат и рюкзак. Паспорт демонстративно положили на грудь. Обычно грабители пытаются не забирать паспорт, ведь оставшись без документов, турист вынужден будет пойти в полицию, чтобы получить справку об утрате паспорта. А если паспорт на руках, скорее всего турист вряд ли пойдет в полицейский участок.

Что касается эффективности обращения в полицию в подобных странах - одному моему знакомому в такой ситуации ни деньги, ни документы не вернули.

BBC News Украина: Что делать, чтобы не попасть впросак?

Константин Симоненко: Что касается рисков, связанных с криминальной ситуацией в стране - их можно эффективно снижать, пользуясь довольно простыми правилами.

Во-первых, не выходить на улицу после захода солнца, не заходить в криминальные районы.

Во-вторых, не привлекать к себе внимание, не показывать своим видом, что ты турист. Всегда вести себя уверенно, но не вызывающе.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption В странах, где идут войны, как Сомали (на фото), иногда не стоит находиться без охраны. В странах в состоянии глубокого кризиса, как Венесуэла, путешественника легко могут ограбить

А еще лучше иметь сопровождение - местного гида; не охрану, а просто местного гида.

Однако это, конечно, очень базовые рекомендации. Более подробно надо говорить по каждой стране отдельно.

Относительно терактов - я фаталист. От теракта тебя не спасет никакая охрана. Здесь или повезет, или нет. Конечно, я существенно снижаю риски и не посещаю те районы, где происходит обострение, не захожу в мечети или места, где есть другие массовые скопления людей. Но в целом это вопрос везения.

Не забывайте, что теракты происходят и во многих странах с высоким уровнем благосостояния. Например, я был в Ницце в 2016 году буквально за пару дней до того, как там произошел ужасный теракт на набережной.

Приведу один пример. В ноября 2015 года я был в столице Мали Бамако. Я выписался рано утром из отеля и через два часа отель захватили террористы, взяли в заложники 170 человек, 20 убили.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 2015 году Константин уехал из отеля Radisson Blu в Бамако за несколько часов до того, как туда ворвались террористы. Они взяли в заложники 170 человек и 20 человек убили

С тех пор в Бамако таких серьезных захватов заложников не было, но если бы я задержался именно в тот день на два часа, неизвестно, как бы все сложилось. Повезло? Очень повезло. Мог ли я это предотвратить или повлиять? Нет.

BBC News Украина: Если вас все же грабят, стоит ли пытаться остановить преступников?

Константин Симоненко: Если вас уже грабят, однозначно не стоит сопротивляться, нужно отдать все, что просят. Не стоит фотоаппарат или смартфон вашей жизни.

Тем более, цена человеческой жизни во многих странах - гораздо меньше, чем мы привыкли думать. Другое дело, что не нужно пренебрегать элементарными правилами безопасности, чтобы таких ограблений не было.

BBC News Украина: В каких странах живут самые гостеприимные люди?

Константин Симоненко: Я, наверное, не смогу выделить какие-то отдельные страны. Меня гостеприимно встречали и в Судане, и в равной степени в другой части земного шара - на Кирибати. В любой стране есть гостеприимные и искренние люди, а есть злые и подозрительные.

Копірайт зображення Www.Konstantin.Travel Image caption Константин рассказывает, что его поразило гостеприимство жителей Судана, которые очень приветливые, готовы напоить чаем или водой и даже позволяют себя сфотографировать

BBC News Украина: Какие страны вас неприятно удивили уровнем загрязнения? Где с этим ну совсем плохо?

Константин Симоненко: Ну, здесь все рекорды бьет, конечно, Бангладеш. Более замусоренной страны я за все время своих поездок не видел. Кроме ужасающей ситуации с мусором, там еще и огромное перенаселение.

Большинство стран Африки не отличается чистотой. Индия тоже этим славится.

Однако я уже давно научился абстрагироваться от такой мелочи, как мусор на улице. Если страна интересна своей историей, культурой, обычаями, то никакой мусор не помешает мне полюбить ее.

"Я бы хотел делиться своими впечатлениями, знаниями и опытом"

BBC News Украина: В одном из интервью вы сообщили, что будете писать книгу о своих путешествиях. Когда можно ожидать ее появления?

Константин Симоненко: Заканчиваю работу над книгой, вернее, уже почти готовую переписываю заново - хочу сделать ее не просто рассказом о путешествиях, а более мотивирующей. Чтобы читатель после прочтения загорелся, вышел из зоны комфорта и начал открывать для себя мир. Очень надеюсь, что в 2020 году она все же выйдет в свет.

BBC News Украина: Может, вы хотите иметь свою телепрограмму о путешествиях, как у Дмитрия Комарова, или проводить мастер-классы по организации путешествий?

Константин Симоненко: Телевизионную программу, конечно, хочу, но я четко понимаю, что для создания качественного продукта придется бросить все и заниматься только этим. Я к этому пока не готов.

Копірайт зображення www.konstantin.travel Image caption Сомали - одна из любимых стран путешественника. Но самой любимой остается Украина

А вот мастер-классы, вероятно, буду проводить. Хотя само слово "мастер-класс" немного режет слух, я бы хотел просто делиться какими-то своими впечатлениями, знаниями и опытом. Мастером или каким-то специалистом по путешествиям я себя не считаю.

BBC News Украина: А вы сами смотрите телепрограммы о путешествиях? Например, "Мир наизнанку", "Орел и решка"?

Константин Симоненко: Смотрю, конечно. Но нужно понимать, что это прежде всего развлекательные шоу, со своим форматом, временными рамками и т.д. Для профессиональных путешественников вряд ли подобные программы станут источником знаний, они скорее служат для пробуждения интереса к той или иной стране. Например, у Дмитрия Комарова я брал идеи, какие интересные места в странах посетить.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Посетить все страны мира - это не значит, что я был во всех уголках нашей планеты", - говорит Константин. В ближайших планах у него - визит в Гренландию

BBC News Украина: Какие ресурсы посоветуете читать путешественникам? Какие приложения использовать?

Константин Симоненко: Сейчас в сети множество блогов и каналов, которые ведут путешественники. Я, конечно же, посоветую свой собственный сайт www.Konstantin.Travel, где можно найти отчеты о моих путешествиях в самые экзотические уголки нашей планеты. Там есть видео и фото - будет интересно.

Однако хочу предупредить, что если ваши читатели ищут какие-то конкретные советы, цифры, цены или условия получения виз, то им надо обращать внимание на дату публикаций. Любая фактическая информация о странах третьего мира очень быстро устаревает. Например, в Африке условия получения визы в определенную страну могут меняться каждые полгода.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption В мире так много живописных мест, о которых в Украине даже не слышали. Вулканический цирк Салази на острове Реюньон

Что касается приложений, то их сейчас сотни! Скажу только об одном, которое действительно должно стоять в телефоне любого путешественника. Это программа MAPS.ME, в которой есть возможность скачать карту страны или региона, а затем пользоваться ей даже при отсутствии интернета. Сколько раз эта простая и бесплатная программа выручала меня в путешествиях! Ведь интернет есть далеко не во всех странах и не везде.

BBC News Украина: Какие дальнейшие планы у вас?

Константин Симоненко: Планов масса, хватило бы здоровья. Это и Антарктида, и Арктика, Гренландия, Аляска... Ведь посетить все страны мира - это не значит, что я был во всех уголках нашей планеты.

Я уже и перечень составил на ближайшие три года, с женой его согласовал даже. Надеюсь, скоро смогу брать с собой в путешествия старшего сына.

Копірайт зображення Www.Konstantin.travel Image caption Ландшафты на острове Реюньон в Индийском океане напоминают марсианские, считает Константин Симоненко

BBC News Украина: Может, хотите совершить путешествие в космос? По крайней мере, у Илона Маска уже занимаются организацией космического туризма.

Константин Симоненко: Я бы с удовольствием махнул на Марс. Боюсь, правда, буду уже слишком старый в то время, когда такие полеты станут доступны туристам.

Хотя вы знаете, у нас на планете тоже хватает мест, похожих на Марс. Вот недавно был на острове Реюньон - там такие неземные пейзажи, будто уже на Марсе побывал.

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