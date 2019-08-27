100 дней Зе: как Зеленский борется с бедностью, коррупцией, Радой и Россией

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Накануне выборов украинцы хотели, чтобы новый президент снизил коммунальные тарифы, снял иммунитет с себя и депутатов, "начал сажать", начал переговоры с Россией и снизил зарплаты чиновникам.

По результатам опроса, проведенного в апреле Киевским международным институтом социологии, почти 40% ответили, что он должен снизить тарифы на коммунальные услуги.

На втором месте списка "пожеланий" - с небольшим отрывом - было представление законопроектов о снятии неприкосновенности с депутатов, судей и самого президента. Этого хотят более трети избирателей.

Также более трети ожидали более эффективного и быстрого расследования резонансных коррупционных дел.

Почти четверть опрошенных хотели, чтобы президент начал переговоры с Россией.

Почти каждый пятый ожидал, что новый глава государства снизит зарплату топ-чиновникам.

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Практически аналогичный опрос был проведен в июле, когда новый президент уже занимал должность полтора месяца. Люди еще больше подтвердили свои ожидания по снижению тарифов и снятию депутатского иммунитета. Расследование коррупционных дел поменялось местами с переговорами с Россией, а также неподконтрольными Киеву Донецком и Луганском. Но эти требования остались в пятерке приоритетов. Так же, как и более низкие зарплаты госслужащим.

ВВС News Украина сверила ожидания избирателей с реальными делами за первые 100 дней президентства Владимира Зеленского.

Снизить тарифы

Несмотря на то, что обозреватели в один голос предупреждали, что сфера экономики, а тем более сфера коммунальных тарифов, не входит в компетенцию президента, именно это требование к нему избиратели, согласно опросам, поставили на первое место. И именно к этой теме обращались и несколько других кандидатов в президенты.

Во время избирательной кампании Владимир Зеленский посвятил теме тарифов один из своих видеороликов, в котором он описывал проблему так: "На "т" начинается, на "полный капец" - заканчивается".

После победы на выборах Владимира Зеленского его политконсультант, а ныне председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков фактически согласился с экспертами и заявил, что снижение тарифов - "не совсем прерогатива президента с экономической и государственной точки зрения".

А представитель президента в правительстве Андрей Герус неудачно "пошутил" о том, что Владимир Зеленский на самом деле не обещал снизить тарифы, а лишь "шутил" об этом. В своей заметке на Facebook он также пояснил, что снижение тарифов "должно происходить, не вызвав девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса".

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Возможно, если бы результаты выборов были другими, помочь новоизбранному президенту в решении этого вопроса могло бы правительство. Но премьер-министр Владимир Гройсман и возглавляемая им политическая сила участвовали в досрочных парламентских выборах, после провала на которых премьер ушел в отпуск.

В целом, с апреля этого года цена газа для населения, которая также влияет на тарифы на горячую воду и отопление, постоянно снижается и определяется фактически в "ручном режиме" правительством, сформированным еще во времена Петра Порошенко.

Поэтому снижение газовых тарифов в конце весны и летом этого года - не заслуга президента Зеленского.

В то же время "Нафтогаз" и международные партнеры Украины требуют установления полностью рыночных цен на газ. Тогда они будут снижаться - так, как это происходит сейчас, или же расти в соответствии с мировыми трендами и без надобности субсидировать разницу из государственного бюджета.

После того, как пропрезидентская политическая сила "Слуга народа" получила большинство в парламенте, и, очевидно, будет формировать правительство, подходы к определению "справедливой" цены на газ и других коммунальных тарифов могут измениться. Однако уже в начале осени, как ожидается, должны возобновиться переговоры с главным внешним кредитором Украины - МВФ, которому Киев много лет назад пообещал двигаться к рыночным ценам на "коммуналку".

Снятие иммунитета

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Снятие иммунитета с высших государственных служащих было одним из ведущих тезисов президентской кампании Владимира Зеленского.

Однако после инаугурации, во время которой новоизбранный президент объявил о роспуске парламента, ждать поддержки депутатов в этом и без того сложном процессе не стоило.

Поданный в Раду президентский законопроект об импичменте депутаты "старого" созыва даже не внесли в повестку дня. Они также не стали рассматривать законопроект о снятии депутатского иммунитета, который уже прошел первое чтение.

Но Верховная Рада под руководством Андрея Парубия в последние дни своего существования приняла закон "О временных следственных комиссиях", в котором процедура отстранения от власти президента детально выписана. Однако президент Зеленский это закон до сих пор не подписал, хотя срок для этого истек еще в конце июня.

Зато через два месяца после инаугурации, в день парламентских выборов Владимир Зеленский заявил, что и законопроект об импичменте, и о снятии депутатской неприкосновенности будут "одними из первых", которые рассмотрит "новая" Верховная Рада.

Расследование коррупционных преступлений - Роттердам+Порошенко

Во время избирательной кампании Владимир Зеленский уверенно обещал "Весна придет - сажать будем".

Пока самыми резонансными стали задержания по подозрениям в мошенничестве в особо крупных размерах заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Кроме того, "ньюсмейкерами" по громким делам стали специально созданные во времена президентства Петра Порошенко антикоррупционные органы.

Одно из них касается проблемы, которую живо обсуждали еще во время избирательной кампании, - так называемый "Роттердам+" - формула, по которой определяется цена угля для тепловой генерации, которая влияет на цену электроэнергии для промышленности.

Что такое Роттердам +

Так называемая формула Роттердам+ была введена в 2016 году. По решению НКРЭКУ, стоимость угля в производстве тепловой генерации рассчитывается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Многие эксперты по вопросам энергетики называли эту формулу коррупционной и дающей конкурентные преимущества и дополнительные доходы главному игроку на рынке тепловой энергетики - компании ДТЭК, входящей в состав группы СКМ, контролируемой Ринатом Ахметовым.

Через месяц после инаугурации президент Зеленский пообещал превратить "Роттердам+" в "Роттердам-".

8 августа НАБУ сообщило о подозрении шести лицам, причастным к его появлению, в том числе и Дмитрию Вовку, бывшему председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Их подозревают в нанесении ущерба стране и гражданам в размере почти 19 млрд грн.

Дмитрий Вовк, находящийся за пределами Украины, заявил, что считает это "формой мести со стороны господина Коломойского", немодернизированные ферросплавные заводы которого, мол, стали нерентабельными из-за повышения цен на электричество.

Среди других подозреваемых по этому делу - нынешний руководитель ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов, который был членом НКРЭКУ.

Кроме этого, о подозрении сообщили еще двум нынешним членам НКРЭКУ, а также менеджерам ДТЭК, входящей в контролируемую Ринатом Ахметовым группу СКМ и являющейся ключевым игроком в тепловой энергетике.

В ДТЭК назвали обвинения безосновательными, а также заявили, что "порядок, в отношении которого имеют претензии следственные органы, определил ранее отсутствовавшие прозрачные правила работы на оптовом рынке электрической энергии", а "целесообразность использования принципа импортного паритета и соответствие методики ценообразования на энергетический уголь в Украине практикам европейских государств было подтверждено многочисленными международными экспертизами".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Андрей Портнов входил в команду президента Виктора Януковича. На фото рядом с ним - тогдашние секретарь СНБО Андрей Клюев и министр юстиции Елена Лукаш, 21 января 2014 года

Еще одно направление антикоррупционных расследований - не связано напрямую с приходом к власти Владимира Зеленского, но, по стечению обстоятельств, проявилось именно сейчас.

Буквально за пару дней до инаугурации нового президента в Украину вернулся бывший замглавы президентской администрации времен Януковича Андрей Портнов, который курировал судебную систему.

После Евромайдана Андрей Портнов покинул Украину и пять лет находился в Вене.

В Украине его имя постоянно упоминали правоохранительные органы в контексте расследования различных уголовных дел, но Андрей Портнов успешно оспаривал эти заявления в судах.

В частности, Портнов выиграл суд о защите чести, достоинства и деловой репутации в ГПУ.

Уже в 2015 году он добился отмены санкций, наложенных на него ЕС лишь за год до того - вместе с другими представителями окружения президента Януковича.

По возвращении в Украину, Портнов стал подавать в Государственное бюро расследований заявления, в которых обвиняет бывшего президента Петра Порошенко в совершении преступлений. Он также считает, что для Порошенко "пора просить у всех пощады и готовиться к некомфортному концу".

В свою очередь пресс-служба возглавляемой Петром Порошенко "Европейской солидарности" заявила, что "на Андрея Портнова и его "мальчиков по вызову" из Государственного бюро расследований, которое этот известный соратник Януковича получил в концессию от новой власти, ожидает большое разочарование".

Переговоры с Россией

Накануне Дня независимости и на фоне информации о возможности освобождения пленных и заключенных в России украинцев, представитель российского президента заявил о "начале диалога между двумя президентами".

А первый разговор украинского и российского президентов состоялся 11 июля. По сообщению президентской пресс-службы, "ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ". Известно, что после этого разговора российский президент провел оперативное совещание с членами СНБО.

В налаживании диалога Зеленский попробовал и испытанную во время избирательной кампании форму видеообращения, в котором говорилось о возможности расширения Нормандского формата США и Британией.

"Компанию для разговора предлагаю такую: я, вы, Дональд Трамп, Тереза ​​Мэй, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон", - говорилось в видеообращении.

Второй разговор президентов состоялся 7 августа - после обстрела Павлополя, в котором погибли четверо украинских военных. Обстрел произошел во время так называемого "хлебного перемирия".

Президент Зеленский созвал совещание с военным руководством и сообщил, что "срочно позвонил ему (президенту Путину. - Ред.) и сказал, что это не приближает нас к миру. Очень прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей".

За 100 дней президентства Владимира Зеленского он также успел назначить и устранить Романа Бессмертного от переговоров в Минске. При этом и о назначении, и об увольнении Бессмертный узнал из СМИ.

Именно подходы к переговорам с Россией по освобождению украинских граждан - моряков, задержанных в Керченском проливе - стали причиной спора между новым президентом и министром иностранных дел.

Владимир Зеленский провел брифинг, во время которого раскритиковал министра иностранных дел Павла Климкина за то, что тот не согласовал с ним шаги МИД.

Речь шла о ноте, которую Украина получила от РФ относительно возвращения украинских моряков и об ответе на нее, который направил МИД.

"Я, президент Украины, напоминаю всем, что в глаза не видел эту ноту-ответ на ноту РФ. Ибо господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины", - возмутился президент Зеленский и добавил, что такие действия министра могут поставить под угрозу освобождение украинских моряков.

После этого Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск".

В августе о завершении работы в МИД в интервью ВВС News Украина сообщила и заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая, в частности, представляла украинскую позицию в международных судах против России.

Снизить зарплату топ-чиновникам

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Более чем за три месяца президентства Владимира Зеленского недостатка во взбучках чиновникам не было, - особенно во время визитов президента в области.

Однако вопрос зарплаты встал только один раз - в Одессе, когда президент Зеленский узнал, что местный чиновник получает большую зарплату, чем он сам:

"120 тисяч на руки? А у меня - 22 тысячи", - возмутился президент.

Однако в команде нового президента есть и другие соображения на тему зарплат "слуг народа".

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После победы на парламентских выборах председатель пропрезидентской политической силы "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что считает нынешние зарплаты депутатов, которые вместе с доплатами достигают 50 тыс. гривен, неплохими, но недостаточными. Об этом он заявил в интервью "Новому времени".

"Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная", - заявил глава "Слуги народа".

"Мы только идем к тому, что имеют, например, европейские депутаты - достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж".

Впрочем, зарплату на своей возможной будущей должности - спикера Верховной Рады, на уровне 50 тыс. грн - Дмитрий Разумков считает достаточной, поскольку он сформировал себе "материальную подушку благодаря бизнесу".

В том же интервью Разумков заявил, что, готовясь к новой политической жизни, переписал бизнес - политический консалтинг - на жену.

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