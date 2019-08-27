Копірайт зображення УНИАН Image caption Кнопкодавство - старая "болезнь" украинского парламента. "Вылечит" ли ее сенсорная кнопка и почему команда Зеленского против?

За несколько дней до начала работы новой Верховной Рады в парламенте вспыхнул скандал. Пока еще спикер Андрей Парубий заявил, что Государственное бюро расследований вместе с СБУ помешали ему запустить сенсорную кнопку для персональных голосований.

История "кнопки", которая призвана положить конец "кнопкодавству" депутатов, насчитывает уже более десяти лет.

Несмотря на то, что она уже давно установлена в сессионном зале, сразу несколько созывов парламента по разным причинам отказывались ею пользоваться.

"Рейдерский подход"

Копірайт зображення Сергій Ковальчук/Пресслужба Апарату Верховної Ради

Во вторник Андрей Парубий заявил, что 23 августа аппарат Рады планировал генеральное испытание сенсорной кнопки. 450 его работников должны были одновременно проголосовать, чтобы проверить, как она работает.

Но за десять минут до "голосования" в Раде появились представители Государственного бюро расследований (ГБР) в сопровождении работников СБУ, которые заблокировали тестирование.

"Зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия, заблокировали его работу и дали указание силовым подразделениям не впускать никого из сотрудников аппарата в зал. Это грубое вмешательство в работу высшего законодательного органа", - возмутился Парубий.

Он отметил, что ГБР и СБУ пришли в Раду "без приглашения, официального предупреждения, без решения суда".

Позже, как рассказал Парубий, Государственное бюро расследований сообщило об уголовном производстве против аппарата Верховной Рады из-за возможных нарушений его работниками правил пользования компьютерами.

"То есть факт использования сенсорной клавиши ГБР рассматривает как основание для открытия уголовного производства против аппарата Верховной Рады", - считает спикер.

"Это свидетельствует о рейдерском подходе новой власти к Верховной Раде", - обвинил Андрей Парубий команду президента Зеленского.

Он заверил, что сенсорная кнопка полностью готова к использованию.

Почему сейчас?

Копірайт зображення Фейсбук Руслана Стефанчука Image caption Руслан Стефанчук

В ответ представитель президента в парламенте и кандидат на пост вице-спикера в новой Раде Руслан Стефанчук заявил, что партия "Слуга народа" - за персонализированное голосование, но сенсорная кнопка, о которой говорит Парубий, имеет технические и юридические недостатки.

"Рада работает на старом техническом обеспечении 2002 года... Кнопка должна иметь техническую гарантию, что тот, кто голосует, соответствует тому варианту, который мы видим на табло. И она должна иметь юридическую гарантию - это должно быть прописано в регламенте Верховной Рады", - аргументировал Стефанчук.

"Когда мы увидим соответствие этим двум требованиям - мы только "за". Но на сегодня нет ни первого, ни второго. Поэтому у нас возникают сомнения в целесообразности, возможности и доброй воле на введение этого", - отметил Руслан Стефанчук и спросил, почему старое руководство парламента не ввело сенсорную кнопку в предыдущей каденции, а делает это сейчас.

Он анонсировал конституционные изменения от президента против "кнопкодавства".

"В первый день работы новой Верховной Рады от президента будут направлены изменения в Конституцию Украины, которые будут касаться одного - что так называемое "кнопкодавство", неперсональное голосование, а также депутатские прогулы или пропуск без уважительных причин трети пленарных заседаний, будут внесены в Конституцию как безусловное основание потери депутатского мандата", - пообещал представитель Зеленского.

История вопроса

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Последний раз о сенсорной кнопке вспоминали в 2015 году. Тогдашний председатель Верховной Рады Владимир Гройсман сетовал, что эффективное техническое решение вопроса "кнопкодавства" слишком дорого.

"Технические средства - это десятки и десятки миллионов, пока мы не можем себе этого позволить", - рассказывал он.

На вопрос ВВС Украина, почему нельзя просто включить сенсорную кнопку, спикер сослался на несовершенство этой системы.

"Вопрос неперсонального голосования должен решаться не только и не столько техническими средствами. Любую техническую систему можно обойти, это, кстати, показало тестирование системы сенсорной кнопки", - пояснил ВВС Украина Владимир Гройсман.

По его мнению, с "кнопкодавством" лучше было бы бороться не технически, а "этически": "Мы совместно с нашими международными партнерами начинаем работу над кодексом депутатской этики, который должен подписать каждый народный депутат".

Впрочем, этический кодекс депутата так и не приняли. А о сенсорной кнопке забыли на несколько лет.

Кнопка Яценюка

Копірайт зображення УНИАН Image caption 2008 год, Яценюк с журналистами тестирует сенсорную кнопку

Впервые же о сенсорной кнопке заговорили еще в 2008 году, когда председателем Верховной Рады был Арсений Яценюк.

Тогда во время летних каникул разработчики системы "Рада" из Института проблем математических машин и систем смонтировали на каждом пульте дополнительную сенсорную кнопку.

Депутат должен одной рукой во время 10-секундного голосования зажимать сенсорную кнопку, а другой - все время зажимать "за", "против" или "воздержался".

Перед началом осенней сессии Яценюк даже собрал журналистов, чтобы продемонстрировать новую систему, однако тут же обнаружился способ ее обойти.

Люди с большими ладонями смогли большим пальцем зажимать сенсорную кнопку, а мизинцем - кнопку для голосования. Теоретически, один человек мог проголосовать за двоих.

Проблему учли и перенесли сенсорную кнопку вниз пульта.

Однако эту систему так и не запустили в работу, а Арсения Яценюка вскоре освободили от должности спикера.

При Януковиче

Копірайт зображення УНИАН Image caption Синхронное голосование - проблема больших провластных фракций

При президентстве Виктора Януковича "кнопкодавство" стало чрезвычайно распространенным. СМИ смеялись над кадрами, на которых один депутат мог успеть пробежать по ряду и проголосовать за трех-четырех коллег.

Тогдашняя оппозиция потребовала запустить сенсорную кнопку, но спикер Владимир Рыбак отказался.

В 2013 году Рыбак и руководитель фракции Партии регионов Александр Ефремов устроили для журналистов показательное выступление с примерами, как обойти систему.

Ефремов положил телефон под сенсорную кнопку, и она сработала без пальца.

Представители аппарата Рады сделали тогда еще один "финт". Два помощника заклинивали три кнопки для голосования зубочистками, держа пальцами три сенсорные кнопки одновременно.

Яценюк тогда же возмущался, что алгоритм голосования изменили. Зажимать кнопку "за" теперь надо было на две секунды меньше, чем раньше, поэтому якобы прием с зубочистками и сработал.

"Все журналисты увидели, что два человека могут проголосовать тремя карточками, и это уже нечестно", - аргументировал Рыбак отказ запустить сенсорную кнопку.

Борьбу за персонифицированное голосование объявляли едва ли не все политические силы, которые вносили борьбу с "кнопкодавством" в свои предвыборные обещания.

Однако реально сенсорная кнопка в Верховной Раде так никогда и не использовалась.

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