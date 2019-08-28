"Я до сих пор в Иловайске": воспоминания об августе 2014-го

Копірайт зображення Андрей Тетерук / Укринформ / BBC Image caption Роман Зиненко - автор двух книг, где собраны воспоминания нескольких десятков бойцов АТО о боях под Иловайском

"Вы мне отпуск испортили".Так, по словам одного из плененных под Иловайском украинских солдат, жаловался российский десантник Ваня в августе 2014 года.

Пять лет назад там погибли несколько сотен украинских военных и добровольцев - это наибольшие потери Украины в войне на Донбассе.

В Генштабе утверждают, что существенные потери тогда понес и противник, которым была, кроме формирований "ДНР", и российская армия.

Что же произошло в августе 2014 года в небольшом городке Иловайск на Донбассе?

Обычная операция

Летом 2014 года силы АТО успешно освобождали от группировок "ДНР" и "ЛНР" город за городом и планировали завершить всю антитеррористическую операцию в сентябре.

На карте АТО начала августа подконтрольный сепаратистам Донецк отрезан от Луганска и границы с Россией, а линия фронта подошла к малоизвестному тогда городу Иловайск.

"Задача в Иловайске была одной из многих, которыми мы занимались почти все лето 2014 года - армия окружила город, а добровольческим батальонам МВД надо было зайти и зачистить", - рассказывает Роман Зиненко, тогда - боец ​​батальона "Днепр-1".

Копірайт зображення Роман Зиненко Image caption "Днепр-1" перед заходом в Иловайск

Им рассказали, что сепаратистов в городе немного - от 40 до 70. Никаких шансов против нескольких сотен добровольцев, которые будут заходить с разных флангов.

"Но оказалось, что данные [разведки] были немного неточны: и по количеству врага, и по вооружению, и по укреплениям в городе. Поэтому все это вылилось в тяжелые бои как во время штурма, так и в самом Иловайске", - отмечает он.

И добавляет: "Обычная операция, которая превратилась в огромную битву".

Окружение

Копірайт зображення Роман Зиненко Image caption Роман Зиненко в Иловайске

В Иловайске оказалось до 250 бойцов "ДНР", напишут впоследствии в отчете Генштаба ВСУ.

Однако украинские силы постепенно продвигались в город.

19 августа штаб АТО отчитывался, что Нацгвардия "освободила две трети Иловайска" и перекрыла поставки сепаратистам.

"Тогда у нас было много раненых. Но если бы у нас была еще сотня людей, то мы бы взяли Иловайск. Вышли ли бы потом - не знаю. Но взять - взяли бы. И тогда все было бы немного иначе", - вспоминал в разговоре с BBC News Украина экс-боец первой штурмовой роты батальона "Донбасс" Сергей Мищенко.

Копірайт зображення Сергей Мищенко Image caption Сергей Мищенко (снизу)

Все изменилось после 24 августа.

"На День Независимости некоторым из бойцов звонили родственники и говорили, что СМИ сообщают - вы в окружении. Мы этого в самом городе не чувствовали, ведь армия держала позиции вокруг Иловайска. Враг пытался ворваться в город с техникой, но ему это не удалось - сдержали ВСУ ", - вспоминает Роман Зиненко.

Он говорит, что 24 августа силы АТО еще захватили штурмом вражеский укрепрайон: "Это был такой подарок на День Независимости нашей стране".

Копірайт зображення Роман Зиненко

Но уже на следующий день мощность артиллерийских обстрелов врага значительно возросла - они продолжались уже постоянно.

Прекратились поставки. Тогда же в последний раз смогли вывезти раненых.

"Стало понятно, что что-то происходит. Мы тогда не могли представить масштаб этого окружения - Иловайск был в кольце наших войск, а окружение противника было вокруг них", - признается экс-боец "Днепра-1".

В самом Иловайске силы АТО сосредоточились в здании школы, которую периодически штурмовали сепаратисты.

Копірайт зображення Роман Зиненко Image caption Бойцы АТО в школе в Иловайске (скриншот видео)

За несколько дней до этого в школе готовились к 1 сентября, а учителя "отчитывали" украинских бойцов за то, что их БМП наехал на побеленный бордюр.

"А потом школа превратилась в "Сталинград". Штурмы отражали прямо из коридоров", - говорит Роман Зиненко.

28 августа появилась информация о переговорах и о том, что готовится "зеленый коридор".

Под вечер объявили перемирие, в городе воцарилась тишина.

Все ветераны Иловайска, с которыми говорила BBC News Украина, признаются, что это было очень необычно - не слышно выстрелов и взрывов.

Изначально планировалось, что выход начнется еще до полуночи, но затем его перенесли на утро следующего дня - 29 августа.

Тогда же президент России Владимир Путин призвал сепаратистов "открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении, для того, чтобы избежать бессмысленных жертв". Этот призыв появился на сайте Кремля в ночь на 29 августа - за несколько часов до выхода украинских сил из Иловайска.

Выход

Копірайт зображення Роман Зиненко Image caption Утро 29 августа 2014. Бойцы батальона "Днепр-1" готовятся к выходу из Иловайска

"Утром поступила команда всем строиться и присоединиться к общей колонне. Куда, что - никто не знал маршрутов. Все понимали: есть руководство, оно договаривается и принимает решение", - говорит Роман Зиненко.

"Около 4 часов утра 29 числа мы сформировали колонну и понемногу начали выходить из города. С нами шел КамАЗ с ранеными, который мы обозначили белым флагом с красным крестом, чтобы его не обстреливали. Уже потом его одним из первых и подбили - легкая цель", - вспоминал "донбассовец" Сергей Мищенко.

Все украинские силы собрались в селе Многополье в нескольких километрах к югу от Иловайска.

Их разделили на две колонны и ждали команды, чтобы двигаться дальше.

"Все еще шли переговоры. Появилась информация, что противник требует сложить оружие, оставить технику, а наше командование не соглашалось", - отмечает Зиненко.

Между тем начался минометный обстрел - пока неприцельный: "Нас будто подгоняли".

Копірайт зображення Андрей Тетерук Image caption Одна из колонн сил АТО движется мимо подсолнечного поля за селом Многополье. Скриншот видео Андрея Тетерука, который в Иловайске командовал батальоном МВД "Миротворец"

Тогда колонны получили приказ на выход.

"Первый круг окружения мы прошли, никто не стрелял. Тогда возникло ощущение, что нас действительно отпускают, есть договоренность, скоро будем дома", - признается Роман Зиненко.

Копірайт зображення Андрей Тетерук Image caption Позиции пророссийских сил у Иловайская. Скриншот видео Андрея Тетерука

Но через несколько километров, у хутора Чумаки, их колонну начали расстреливать.

Вторая колонна, в которой шел батальон "Донбасс", попала под обстрел почти сразу - у села Красносельское.

Как погибали в "зеленом коридоре"

"Было просто хаотическое движение и сплошные засады в течение нескольких километров", - говорит Роман Зиненко.

Он с товарищами сначала ехал на бронированном инкассаторском микроавтобусе, который в "Днепре-1" использовали в качестве транспорта из-за нехватки бронетехники.

Но в "зеленом коридоре" машине прострелили колеса и мотор, и "днепровцам" пришлось искать другой транспорт.

Роман с несколькими другими бойцами хотели сесть на БМП, но там не было места, поэтому они вылезли на МТЛБ (Военный легкобронированное тягач. - Ред.) и ехали на его броне.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Остатки техники под Иловайском

Через несколько километров ту БМП, на которую они так и не сели, подбили.

Бойцов, сидевших на ней, разбросало в разные стороны, а тело одного забросило на провода электропередач у дороги.

"До сих пор перед глазами - как взлетает это тело высоко в воздух, переворачивается и повисает на проводах", - рассказывает Роман Зиненко.

"Потом говорили, что это постановка, и сепаратисты специально повесили его для фото. Но я все видел собственными глазами", - добавляет он.

Позже Роман выяснил, как звали погибшего - это был солдат 40-го батальона теробороны "Кривбасс".

Его тело провисело еще две недели, пока его сняли, это показали российские журналисты (Осторожно, по ссылке - жестокие кадры. - Ред.).

Копірайт зображення life.ru Image caption Так тело бойца снимали ремонтники через две недели после "зеленого коридора"

Родные долго отказывались поверить в то, что произошло с бойцом, и не признавали его мертвым.

После подрыва БМП бойцы "Днепра-1" проехали еще несколько километров в районе села Новокатериновка, когда попали и в них - очередь из 33-мм автоматической пушки прошлась по броне МТЛБ.

Тогда погиб командир взвода Романа Зиненко Денис Томилович - снаряд попал ему в голову.

"Он сидел прямо около меня, плечо в плечо. И ему прямое попадание в голову, а я вышел из окружения без единой царапины. Около Дэна сидел Влад "Союз", его также ранило - ​​когда в голову Дэна попало, то осколки от шлема и черепа просто разорвали ему ("Союзу". - Ред.) предплечье", - вспоминает Роман.

Копірайт зображення Роман Зиненко Image caption Роман Зиненко и Денис Томилович

Он говорит, что помнит взгляд механика, когда тот вылез посмотреть - водитель думал, что на броне уже не было никого живого.

Позже те, кто выжил, решили оставить МТЛБ, ведь он был слишком легкой целью, и передвигаться пешком.

Так они двое суток выходили из окружения: "13 человек, из которых десять раненых, двое на носилках, двое с простреленными ногами, один без ноги ползет. Пока были силы, то тащили раненых. Потом начали искать транспорт".

"В конце концов удалось найти гражданский транспорт - один из местных отвез четырех тяжелых раненых в Бердянск. Тогда стало немного легче. А потом удалось остановить другой гражданский транспорт, который и вывез нас к передовому посту Нацгвардии в Раздольном. Там уже формировалась колонна, где бойцы батальона "Донбасс" собирали тех, кто выходил из окружения, и вывозили в Волноваху", - рассказывает Роман Зиненко о выходе из окружения.

"Российский десантник Ваня"

Украинские бойцы, воевавшие под Иловайском, уверены, что столкнулись там с регулярными российскими войсками.

"В самом Иловайске мы с русскими солдатами не сталкивались. Но те бойцы, которые держали позиции вокруг Иловайска, сдерживали танковые атаки и захватили российским танк Т-72Б3, который мог быть только в российской армии", - уверен Роман Зиненко.

Этот танк снял украинский журналист канала "Эспрессо" Егор Воробьев, а в 2019 году британская группа Forensic Architecture использовала его как одно из доказательств российского военного присутствия у Иловайска.

Копірайт зображення forensic-architecture.org Image caption Расследование Forensic Architecture

Тот танк так и не вышел из окружения - пророссийские сепаратисты впоследствии смогли его отбить.

Роман Зиненко говорит, что видел русских солдат и в первом круге окружения, через который его колонне удалось проехать без препятствий - там все были в одинаковой российской форме "Ратник", в отличие от разношерстного "ополчения" "ДНР", многие - с характерными восточными чертами лица.

Еще одно доказательство - военная техника.

"Посмотрите хотя бы на МТЛБ, которые есть на видео. Любой специалист вам скажет, что МТЛБ именно таких модификаций нет у ВСУ. У нас используют машины советских времен, а это - более современные, они внешне отличаются", - говорит Роман, просматривая видео прохода украинской колонны через первое кольцо окружения, которое снял экс-комбат батальона "Миротворец" Андрей Тетерук.

Копірайт зображення Андрій Тетерук Image caption МТЛБ с маркером в виде белого круга

BBC News Украина пообщалась также с другим ветераном Иловайска, который говорит, что непосредственно сталкивался там с кадровыми российскими военными.

Вадим Якушенко - бывший боец 39-го батальона территориальной обороны. Он воевал на одном из блокпостов украинской армии, окружавших Иловайск.

24 августа попал там в плен, как утверждает, к "регулярным войскам РФ".

Image caption Вадим Якушенко пробыл в плену "ДНР" четыре месяца. Но в плен его взяли российские военные, говорит он

"Они и не скрывали. Все это наводило на мысль, что это не какие-то сепаратистские группировки "ДНР", а именно русская армия: амуниция, специфическая манера разговаривать, позывные "Рязань", "Тула", "Москва", одинаковая форма, единственное, что без шевронов, белые повязки, техника с маркерами: белые круги и затертые номера", - рассказывает Вадим.

"Там был такой Ваня, десантник из Костромы, который открыто говорил, что он из 76-й псковской десантной дивизии российской армии. Рассказывал, что их подняли на обучение, перебросили в Ростовскую область и буквально через день они были уже в Украине", - вспоминает бывший пленник.

"Вы мне испортили отпуск, говорил Ваня. Потому что он недавно женился и планировал медовый месяц, а вместо этого - звонок из части, эшелон, Ростов и Украина. Это он говорил нам в глаза", - добавляет Вадим.

Он утверждает, что украинскими пленными прикрывались, как "живым щитом", пока россияне два дня обустраивали позиции в районе Старобешева, Нового Света и Чумаков, с которых потом расстреливали колонны сил АТО.

Копірайт зображення Facebook Вадима Якушенка

Затем Вадима вместе с другими передали "МГБ ДНР", а через четыре месяца, 26 декабря 2014 года, его обменяли.

По данным украинской военной прокуратуры, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года российская армия переправила через украинскую границу девять батальонно-тактических групп, в составе 3,5 тыс. кадровых военных, 60 танков и более 300 единиц другой бронетехники.

Российские же власти категорически отрицают, что в августе 2014 года, и вообще когда-либо за пять лет войны, на Донбассе были кадровые российские военные или российская техника.

По утверждению Кремля, все танки и артиллерия "армейских корпусов" "ДНР" и "ЛНР" - трофеи, отбитые у ВСУ, и в августе 2014 года "ополчение" смогло провести удачную контратаку против сил АТО под Иловайском.

Единственное, что признают в Москве, - наличие среди сепаратистов "русских добровольцев", которые имеют боевой опыт, однако действующими военнослужащими-контрактниками уже не являются.

"Все люди, которые по зову сердца исполняют свой долг, либо добровольно принимают участие в каких-то боевых действиях, в том числе на юго-востоке Украины, не являются наемниками, так как за это денег они не получают", - говорил в декабре 2014 года Владимир Путин.

Потери

Image caption Роман Зиненко смотрит на портреты погибших бойцов в Музее АТО в Днепре

По данным Главной военной прокуратуры, под Иловайском погибли 366 украинских бойцов.

Такие же цифры недавно озвучил экс-начальник Генштаба Виктор Муженко в интервью "Радио Свобода": "366 погибших, из них 166 из Вооруженных сил, другие - из добровольческих батальонов".

С учетом пропавших без вести эта цифра может быть больше.

В ответ на запрос BBC News Украина Генштаб сообщил, что до сих пор считаются пропавшими без вести во время выхода из Иловайска 22 военных (сюда же входят и идентифицированные военные, чьи родные отказываются верить в их смерть и признавать данные ДНК-экспертизы).

Кроме того, 13 украинских военных, по данным Генштаба, попавших в плен под Иловайском, до сих пор удерживают в заложниках.

Наконец, цифра 366 погибших не учитывает тех, кто умер позже от ранений.

В 2018 году в украинском Генштабе озвучили и возможные потери российской армии.

"По информации, полученной от различных разведывательных органов, и по результатам нашей работы, во время Иловайских событий погибло чуть больше 200 военнослужащих Российской Федерации", - рассказал начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексей Ноздрачев.

Но ряд обозревателей сомневаются в такой цифре и считают ее завышенной.

Расследование

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Еще в 2017 году военная прокуратура сообщила, что, согласно ее расследованию, главной причиной потерь сил АТО под Иловайском стало "вторжение подразделений Вооруженных сил РФ".

Другими факторами, которые повлияли на ситуацию, были низкая боеспособность ВСУ, дезертирство и "отдельные ошибки руководства АТО при планировании и проведении военных операций".

"Исследование обстоятельств Иловайской трагедии в целом завершено", - отметили тогда в Главной военной прокуратуре.

Однако с тех пор расследование так и не завершилось, а его ход остается засекреченным.

Например, не обнародовали, какие показания по Иловайску дали экс-начальник Генштаба Виктор Муженко и его преемник Руслан Хомчак, который в августе 2014 года сам участвовал в тех боях и давал приказ на выход колонн.

Такая ситуация вызывает непонимание у ветеранов.

Image caption Роман Зиненко говорит, что часть его души до сих пор осталась в Иловайске

"Почему материалы следствия скрывают? Если виновата только РФ, то почему дело не передать в суд пусть руководители поставят точку - какова степень вины каждого. Если виноваты олигархи, которые якобы подрядили нас, добровольцев, захватывать какие-то объекты - пусть их накажут. Если виновато руководство Генштаба - пусть дадут оценку их действиям. Если высшее политическое руководство государства - пусть покажут их действия", - настаивает Роман Зиненко.

Сам он написал две книги - "Иловайский дневник" и "Война, которой не было" - где собраны воспоминания десятков бойцов АТО.

"Как участник событий, я в своих книгах изложил почти поминутный отчет о том, как я провел те августовские дни. Теперь я жду такого же отчета от руководителей и Генштаба", - призывает Роман Зиненко.

По его словам, открытое расследование Иловайска поможет многим ветеранам наконец "вернуться" оттуда.

"Меня не задела ни одна пуля, но накрыло по-другому. Для меня ничего не забылось, не стало легче, я до сих пор живу там". Какая-то часть моей души осталась в Иловайске", - говорит Роман.

24 августа президент Зеленский подписал указ о ежегодном праздновании 29 августа Дня памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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