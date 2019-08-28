Зеленский и запуск Рады: 500 слов о пяти первых экзаменах

Копірайт зображення Getty Images/BBC Image caption Зеленский обвинял предыдущий состав парламента в саботаже. Теперь ему ничего не мешает

В четверг, 29 августа, начнет работу новый состав Верховной Рады. До сих пор президент Зеленский воздерживался от непопулярных решений. Ему нужно было перезагрузить парламент и правительство. И теперь он получает все возможности для изменений.

BBC News Украина определила не менее пяти совместных "экзаменов" для Зеленского и парламента.

В зависимости от того, как они их будут составлять, можно будет оценить готовность новой власти ссориться с вчерашними друзьями и терять поддержку избирателей ради интересов страны.

Экзамен 1. Судьба Авакова

"Болеем за Зеленского ... Мы болели против Петра (Порошенко - Ред.)", - рассказал в интервью Bihus.Info Игорь Коломойский о своем "фан-клубе" с министром внутренних дел Аваковым.

Бизнесмен предположил, что после выборов Арсен Аваков остаться министром и "опорой" для молодого президента.

Аваков за последние пять лет получил реноме политического тяжеловеса, "неприкосновенного" и недостижимого даже для президентов.

Но и список претензий к министру очень длинный: возвращение в состав Нацполиции "беркутовцев", неудачи патрульной полиции, "дело рюкзаков" против сына Александра, возможные связи с парамилитарными структурами, убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком, где под подозрение попали полицейские, и тому подобное.

Итак, поменяет ли власть главу МВД на действительно новое лицо?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Многие считают Авакова одним из самых влиятельных людей в Украине: человеком с серьезными политическими амбициями и бизнес-интересами

Экзамен 2. Снятие неприкосновенности

Президент и его "слуги народа" обещают снять неприкосновенность с себя, а также с судей.

На практике это означает, что депутатов можно будет привлекать к уголовной ответственности, задерживать и арестовывать без согласия Рады.

Отдельным законом должны криминализировать "кнопкодавство", ведь в команде Зеленского заявляли не раз, что за него будут наказывать, как за преступление.

Для снятия неприкосновенности нужны две сессии парламента, ведь речь идет об изменениях в Конституцию. На первом этапе решения принимает простое большинство. На втором, на следующей сессии, должно проголосовать конституционное большинство, то есть две трети.

Экзамен 3. Импичмент президента

Отдельный закон об импичменте президента пообещал Руслан Стефанчук, возможный первый вицеспикер.

В июне предыдущий состав Рады проголосовала закон о временных следственных комиссиях в парламенте. Он был нужен, чтобы урегулировать процедуру импичмента, предусмотренную в Конституции.

И на этом можно было бы поставить точку.

У команды Зеленского есть какое-то другое видение того, как президента можно привлечь к ответственности и лишить должности. Какое именно, пока неизвестно. Текст закона пока что недоступен для широкой общественности.

Экзамен 4. Рынок земли

К концу 2019-го у Зеленского обещали запустить рынок земли. Депутаты "Слуги народа" признавали, что единого видения реформы у них нет.

"Нужно сначала принять законодательную базу, которая защитит интересы всех - от граждан-собственников до внешних или внутренних инвесторов. Необходимо также защитить национальные интересы и безопасность", - рассказал в интервью BBC News Украина Дмитрий Разумков, лидер партии и возможный спикер парламента.

Копірайт зображення Getty Images/ANATOLII STEPANOV

Существует проблема учета государственной земли. Чиновники не всегда знают, сколько ее есть в принципе.

Разумков признает: что бы они не приняли по земле, кто-то будет недоволен.

Экзамен 5. Антикоррупционная политика

У антикоррупционеров много замечаний к Национальному агентству по предупреждению коррупции (НАПК). Этот орган по сути так и не начал полноценно работать.

И он является символом саботажа антикоррупционной политики при Порошенко в целом. Перезапуск НАПК - это прежде всего эффективные проверки доходов и имущества чиновников на основе электронной деклараций.

Есть вопросы и к другим антикоррупционным органам, а также к СБУ.

И президент, и парламент, и правительство должны полномочия перезагрузить антикоррупционные органы.

Верховная Рада, к примеру, может принять законопроект о реформе НАПК.

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