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Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко стал чемпионом мира по трем версиям. К уже имеющимся поясам по версиям WBA и WBO он добавил вакантный пояс WBC.

Объединить титулы Василию удалось по итогам боя, который проходил на O2 Arena в Лондоне. Украинец провел, возможно, самый сложный бой в своей карьере, победив 31-летнего британца Люка Кэмпбелла. Результат в целом прогнозируемый, но Кэмпбелл своими решительными действиями в противостоянии с сильнейшим боксером мира независимо от весовой категории удивил.

Два чемпиона

По уровню конкурентности этот бой для Ломаченко можно сравнить только с одним. Тем, в котором Василий в мае 2018-го нокаутировал венесуэльца Хорхе Линареса и стал чемпионом по версии WBA. Тогда украинец единственный раз за карьеру попал в нокдаун, но поднялся и сумел выиграть бой досрочно.

Кэмпбелл дрался с Линаресом на полгода раньше Василия и тоже сумел составить достойную конкуренцию, однако в целом в равном поединке проиграл по решению судей. Кроме того, Люк в декабре 2015 года проиграл французу Ивону Мэнди, однако эту страницу закрыл в прошлом году, когда одолел этого соперника в бою-реванше.

Британец даже сам не скрывал, что фаворитом его противостояния с Ломаченко является соперник. Более того, близкие к Люку люди говорят, что получив известие о том, что его промоутер Эдди Херн достиг договоренности с промоутером Василия Бобом Арумом, Кэмпбелл был откровенно поражен. Он обещал удивить, однако едва ли не в каждом интервью подчеркивал, что считает лучшим боксером мира именно украинца и даже сама возможность выйти в ринг против такого оппонента - большая честь.

В конце концов, несмотря на то, что этот бой был лишен скандальной внешней оболочки, ажиотаж вокруг него царил нешуточный. Как-никак, Ломаченко приезжал в Лондон впервые с тех пор, как он в 2012 году стал там двукратным олимпийским чемпионом. Кэмпбелл на тех Играх тоже получил олимпийское золото, но сделал это не так убедительно, как Василий. По меньшей мере два боя Люка семь лет назад были достаточно дискуссионными. Если бы судьи вынесли в них другой вердикт, никто бы не удивился.

Достойное противостояние

Обоюдное взаимоуважение участниковбоя в Лондоне ощущалось не только в высказываниях накануне, но и в поведении, каждом движении и выбранной стратегии соперников во время боя. Такого осторожного, как в первых четырех раундах, Ломаченко на профессиональном ринге не приходилось видеть довольно давно. Разведка вышла крайне длинной. В первую очередь потому, что Василию никак не удавалось сократить ударную дистанцию ​​до заметно более высокого Люка.

Вместе с тем, очевидным в стартовой трети поединка казалось и другое: с каждым раундом Ломаченко увеличивал темп. И если в первых двух раундах центр ринга принадлежал Кэмпбеллу, то с третьего и особенно четвертого Люк уже передвигался, избегая атак украинца, вдоль канатов ринга. Наконец, после пропущенного в конце пятого раунда прямого навстречу, Кэмпбелл откровенно поплыл. Но добить его Василию помешал гонг.

Копірайт зображення Reuters

Несомненное доминирование Ломаченко наблюдалось до девятого раунда, но в двух следующих он начал немного отдавать инициативу. Десятая трехминутка - пожалуй, первая, которую можно было бы отдать Кэмпбеллу. Очевидно, относительная неудача сильно задела Ломаченко, и одиннадцатый раунд в его исполнении был лучшим в этом бою. Василий отправил соперника в нокдаун, и Люку потребовалось немало усилий, чтобы укротить наступление оппонента или, проще говоря, выжить. В заключительном же раунде британец вообще остановил одну из атак Василия, схватив того за ногу.

119:109, 119:109, 118:110 - все трое судей были единодушны. Ломаченко не оставил сомнений в собственном превосходстве, только в четвертый раз из 14-ти победных боев на профессиональном ринге пройдя полный путь. Кэмпбелл полностью использовал свое преимущество в антропометрических данных, но при этом был достаточно быстрым, выносливым и смелым. Его действия стали для Ломаченко если не откровением, то хорошим испытанием с удачным финалом. Впрочем, Кэмпбелл не ставил победу украинца под сомнение даже словесно: "Сегодня была ночь Ломаченко. Мое время еще придет", - сказал Люк.

В одном ряду с лучшими

Теперь, когда он собрал вместе пояса WBA, WBO и WBC, украинскому бойцу для титула абсолютного чемпиона мира не хватает тлишь трофея IBF. Это звание сейчас имеет Ричард Комми из Ганы, который очевидно 14 декабря будет защищать его в бою с обязательным претендентом, молодым, но весьма разговорчивым американцем Теофимо Лопесом. Теофимо провоцирует Ломаченко уже достаточно давно, но возможность встретиться с украинцем сможет получить лишь в случае победы над Комми. В случае же поражения Лопеса бой за титул чемпиона мира будет еще более реальным. Команда Комми никогда не избегала контактов со стороной Ломаченко и очевидно сможет договориться.

"Теперь мы смотрим в сторону боя за четвертый пояс, - сказал после поединка Ломаченко - Кэмпбелл промоутер украинца Боб Арум. - Ломаченко - суперзвезда. Василий находится в одном ряду с лучшими: Шугар Рэй Леонард, Мухаммед Али, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Оскар де ла Гойя. После абсолютного чемпионства мы будем проводить поединки с лучшими бойцами в полулегком, втором полулегком и легком весе".

Заметим, что сейчас абсолютных чемпионов мира в современном боксе нет ни в одной из весовых категорий. Последним таким боксером был другой украинец Александр Усик, но он часть своих титулов в легком весе потерял, поскольку собирается переходить в супертяжи.

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