Гончарук и его министры: кто они?

Копірайт зображення униан Image caption Уже премьер-министр Алексей Гончарук - одна из самых влиятельных фигур в Украине. Кто входит в его команду?

Кто вошел в новый Кабинет министров, который будет работать с президентом Зеленским и крупнейшей в истории пропрезидентской фракцией в парламенте.

От этих людей теперь во многом будет напрямую зависеть, как будет развиваться Украина.

Копірайт зображення Офис президента

Премьер-министр - Алексей Гончарук, 35 лет

До того, как возглавить правительство, был заместителем главы Офиса президента Зеленского, впрочем для широкой общественности его имя было малоизвестным.

Это самый молодой глава правительства в истории Украины - ему 35 лет.

На парламентских выборах 2014 года Гончарук был первым номером списка "Сила людей", однако в парламент политсила не прошла, набрав лишь 0,11% голосов.

Долгое время он работал юристом в разных компаниях, также фигурировал как внештатный советник министра экологии Игоря Шевченко (впрочем, в официальной биографии эта должность отсутствует) и советник первого вице-премьера Степана Кубива.

С сентября 2015 года Алексей Гончарук возглавлял экспертно-аналитический центр "Офис эффективного регулирования" BRDO, проект Европейского Союза.

Image caption Зеленский часто брал Гончарука в поездки по регионам летом этого года

Знакомые с ним люди убеждены, что он сумеет понравиться МВФ, Всемирному банку, США, ЕС. Они говорят, что он далек от популизма и предлагает понятные Западу шаги в экономике.

А среди его недостатков называют недостаток международного образования и опыта в целом.

После победы Зеленского Гончарук нередко сопровождал его в различных рабочих поездках и постепенно стал главным претендентом на премьерство.

Копірайт зображення Министерство финансов

Министр финансов - Оксана Маркарова, 42 года

Министр правительства Гройсмана, которой удалось удержаться на должности после его отставки.

В команде Зеленского говорят, что смогли наладить с ней эффективное сотрудничество.

Оксана Маркарова работала в министерстве финансов еще с 2015 года - была заместителем министра и уполномоченным по вопросам инвестиций.

Работала с нынешним секретарем СНБО Александром Данилюком, который возглавлял Минфин.

После отставки стала исполняющим обязанности министра, а в ноябре 2018 - полноценным министром.

До правительства работала в частной Инвестиционной группе ІТТ, а также была советником по экономике и менеджером по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund.

В 2000 году проходила практику во Всемирном банке в США.

Копірайт зображення МВС

Министр внутренних дел - Арсен Аваков, 55 лет

"Ветеран" украинской политики - еще в 2002 году он вошел в исполком Харьковского горсовета, а во время президентства Ющенко возглавлял Харьковскую ОГА.

Позже присоединился к команде Юлии Тимошенко и возглавил "Батькивщину" в Харьковской области, был депутатом Верховной Рады от этой партии.

"С сентября 2011 по декабрь 2012 года находился в политической эмиграции в Италии в связи с уголовным преследованием режимом Януковича за оппозиционную деятельность", - говорится в его официальной биографии.

В 2013-2014 году был одним из комендантов Майдана, а после его победы возглавил министерство внутренних дел.

Смог сохранить свое кресло министра в течение всего срока президентства Порошенко благодаря сильным позициям партии "Народный фронт", одним из лидеров которой он был и которая вошла в коалицию с БПП.

Несмотря на это Авакову, приписывали конфликт с Порошенко и негласную поддержку Владимира Зеленского на президентских выборах.

Во время предвыборной кампании команда Зеленского положительно высказывалась о работе полиции, которая, по их словам, смогла обеспечить честные выборы.

В то же время кандидатура Авакова стала одной из самых дискуссионных в новом правительстве и, по словам некоторых депутатов "Слуги народа", рассматривается как "временная". По словам лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Аваков вероятно останется в должности на определенный переходный период - шесть месяцев.

Копірайт зображення UNIAN

Министр иностранных дел - Вадим Пристайко, 49 лет

Официально Вадим Пристайко вошел в команду Владимира Зеленского 22 мая 2019 года - через несколько дней после инаугурации. Тогда президент назначил его заместителем главы своей администрации по внешнеполитическим вопросам.

Неформально Пристайко оказался рядом с Зеленским еще задолго до инаугурации, а 20 мая даже присутствовал на встрече президента с иностранными делегациями.

"Сотрудничество с альянсом и предстоящее вступление Украины в НАТО не станут разменной монетой при любых политических раскладах", - заявлял Пристайко еще до второго тура президентских выборов в апреле 2019 года.

49-летний Вадим Пристайко является карьерным дипломатом, который получил свой профессиональный опыт уже во времена независимости и прошел почти все ступени работы на дипломатической службе.

Был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Канаде, с 2014 года - заместителем министра и главой аппарата МИД.

Три года работал с экс-министром Климкиным, а в июле 2017-го Пристайко назначили главой миссии Украины при НАТО, где он работал до назначения в администрацию Зеленского в мае 2019 года.

Копірайт зображення Минобороны Украины

Министр обороны - Андрей Загороднюк, 42 года

Руководитель международной компании по производству буровых установок.

Кроме того, советник президента Зеленского и член наблюдательного совета "Укроборонпрома".

В 2015 году Андрей Загороднюк возглавил проектно офис реформ Минобороны, откуда спустя два года ушел и вернулся в бизнес.

А в 2014 году поддерживал Майдан и как волонтер помогал силам АТО - передавал на фронт печки и противокумулятивные экраны для БТР.

За полгода до назначения заявлял, что между карьерой чиновника и бизнесмена выбрал вторую.

Копірайт зображення Фейсбук Зоряни Черненко

Министр здравоохранения - Зоряна Скалецкая, 39 лет

Ульяну Супрун заменит Зоряна Скалецкая, которая является главным экспертом медицинской группы реанимационного пакета реформ и экспертом Центра поддержки реформ при Кабмине.

Училась в Киево-Могилянской Академии, где и работала заместителем декана факультета правовых наук, а также в Университете Марии Кюри-Склодовской в ​​Польше.

Также Скалецкая возглавляла комиссию по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного совета при министерстве здравоохранения Украины.

Медреформу, изменения в системе медицинского образования Скалецкая в целом поддерживает, называя это движением в правильном направлении, но при этом критикует то, как эти изменения внедряются.

Копірайт зображення Фейсбук Ганни Новосад

Министр образования и науки - Анна Новосад, 29 лет

Именно в этом ведомстве Анна Новосад работала последние пять лет.

Сначала была советником министра образования Сергея Квита, затем, при Лилии Гриневич руководителем директората стратегического планирования и евроинтеграции.

Анна Новосад занималась проблемами высшего образования и науки и курировала присоединение Украины к программам ЕС по финансированию науки и получению грантов для ученых.

Она окончила "Киево-Могилянскую академию", училась в Маастрихтском университете в Нидерландах, работала в парламенте Канады.

Кроме того, недавно стала депутатом. В Верховную Раду прошла под номером 50 списка "Слуги народа".

В своих заявлениях Новосад поддерживала реформу образования и выступала за скорейшее ее продолжение.

Также она предлагала изменить подходы в финансировании высшего образования и продолжить реформирование профтехобразования.

Копірайт зображення УНІАН

Министр культуры, молодежи и спорта - Владимир Бородянский, 45 лет

Владимир Бородянский новичок в украинской политике.

До этого он более 15 лет возглавлял один из самых известных украинских каналов СТБ и более шести лет - медиа группу StarLightMedia, принадлежащую бизнесмену Виктору Пинчуку.

В июле 2019 года президент Владимир Зеленский назначил его своим советником по гуманитарным вопросам.

"Сделать и реализовать замыслы и стратегии, которые в корне изменят гуманитарную отрасль в Украине. Я хочу, чтобы государство могло предложить своим художникам поддержку, защиту и справедливые и прозрачные KPI их работы", - говорил тогда о своих планах Бородянский.

При этом отмечал, что не является специалистом во всех сферах, поэтому объявил о формировании так называемого мозгового центра, команды специалистов и экспертов.

Окончил финансово-экономический факультет Киевского национального экономического университета.

"Опытный менеджер в сфере медиа. Надеемся, что ваш опыт нам пригодится", - сказал о Бородянском премьер.

Копірайт зображення Фейсбук Тимофія Милованова

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства - Тимофей Милованов, 44 года

Почетный президент Киевской школы экономики, профессор Питтсбургского университета и зампредседателя Совета НБУ.

Именно Милованов был руководителем "Школы депутата" в Трускавце.

"В 2014 и 2015 годах Forbes Ukraine включал Тимофея Милованова в рейтинг лучших украинских экономистов", - говорится в его биографии.

Копірайт зображення Фейсбук Олексія Оржеля

Министр энергетики и защиты окружающей среды - Алексей Оржель, 35 лет

Эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса, возглавляет сектор "Энергетика" Офиса эффективного регулирования (BRDO).

Известно, что долгое время работал в Национальном регуляторе в сфере энергетики, позже - в частном секторе.

Кроме того, он председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

Был 16 номером партии "Слуга народа" и стал депутатом Верховной Рады.

Копірайт зображення Фейсбук Владислава Криклия

Министр инфраструктуры - Владислав Криклий, 32 года

Начальник Главного сервисного центра МВД Украины, занимался его реформированием.

А до этого работал в бизнесе и был советником министра Авакова, по данным СМИ, занимался ликвидацией ГАИ.

12-й номер в списке "Слуги народа".

Копірайт зображення Фейсбук Дениса Малюськи

Министр юстиции - Денис Малюська, 37 лет

Юрист и бизнесмен, специалист по развитию частного сектора группы Всемирного банка.

Был основателем нескольких юридических объединений.

Денис Малюська - еще один депутат от "Слуги народа", был 21-м номером в списке партии.

"Опытный юрист, эксперт группы Всемирного банка", - сказал о Малюське премьер Гончарук, представляя его кандидатуру в Раде.

Копірайт зображення УНІАН

Министр развития общин и территорий (ЖКХ) - Алена Бабак, 49 лет

Депутат предыдущего созыва, куда избралась по спискам партии "Самопомощь".

В Раде была заместителем председателя комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

После принятия прошлой Верховной Радой закона о жилищно-коммунальных услугах написала заявление о сложении депутатских полномочий. Однако депутаты отклонили это заявление.

Еще ранее возглавляла ООО "Институт местного развития".

Копірайт зображення Фейсбук Юлії Соколовської

Министр соцполитики - Юлия Соколовская, 34 года

Советник в министерстве финансов Украины. Ранее Юлия Соколовская возглавляла Департамент расходов бюджета социальной сферы в министерстве экономического развития и торговли.

Копірайт зображення Фейсбук Оксани Коляди

Министр ветеранов и временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - Оксана Коляда, 38 лет

Заместитель предыдущего министра по делам ветеранов.

В 2015-2017 годах была начальником Управления коммуникации и прессы министерства обороны, а до этого работала в МВД.

Оксана Коляда - разработчик специализированных курсов для журналистов, работающих в зоне проведения АТО (ООС).

"Работая в зоне АТО/ООС Оксана Коляда начала процесс создания региональных военных пресс-центров (Авдеевка, Северодрнецк). Во время обострения боевых действий в Авдеевке в январе 2017 года Коляда создает полноценный пресс-центр, координирует работу украинских и иностранных журналистов, организует прямые включение и работает непосредственно на передовой (Промка, Зенит, Бутовка)", - говорится в ее официальной биографии.

Копірайт зображення Фейсбук Дмитра Дубілета

Министр Кабинета министров - Дмитрий Дубилет, 34 года

Бизнесмен и бывший IT-директор ПриватБанка.

Дмитрий Дубилет известен и как соучредитель мобильного банка Monobank.

Сын Александра Дубилета, бывшего руководителя правления ПриватБанка.

Дмитрий Дубилет также развивал портал государственных услуг iGov.

В новом Кабмине будет два вицепремьера:

Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - Дмитрий Кулеба, 38 лет

"Опытный дипломат, человек, который не один день защищает интересы Украины на международной арене", - завявил о нем премьер Гончарук в Раде, представляя его кандидатуру.

Дипломат, постоянный представитель Украины в ПАСЕ.

Дипломатическую карьеру начал еще в 2003 году.

С октября 2013 по июнь 2014 года Дмитрий Кулеба работал за пределами дипслужбы - был председателем правления Фонда культурной дипломатии "UART".

Позже вернулся в МИД, где стал послом по особым поручениям для запуска стратегических коммуникаций и публичной дипломатии в МИД Украины. С 2016 года - в ПАСЕ.

Известен также как автор книги об информационных войнах "Война за реальность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ".

Вице-премьер - министр цифровой трансформации: Михаил Федоров, 28 лет

Глава диджитал-команды Зеленского, советник в его Офисе.

Один из авторов концепции "Государство в смартфоне".

"Украина входит в топ-3 стран по количеству IT-специалистов и реализованных IT-решений: наши "айтишники" точно уже полмира отцифровали. То есть, готовые решения есть, и проблема не в них. Проблема в других процессах, которые нужно понять и внедрить решение туда", - объяснял Михаил Федоров BBC News Украина.

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