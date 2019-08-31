"Африка - это наркотик": как украинец объехал весь континент и безумно его полюбил

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption Украинский путешественник Константин Симоненко посетил все 54 африканские страны. Наиболее запоминающимся он называет путешествие в Сомали, сравнивая эту поездку с полетом на Марс

Украинский путешественник Константин Симоненко в 2018 году стал первым украинцем, который посетил все страны мира. Всего их 193, а 54 расположены в Африке, которая является далеко не самым легким континентом для путешественников.

Одни африканские страны - политически стабильны и успешно развиваются, туда можно ездить на фотосафари или экзотические острова с великолепными пляжами, другие - раздирают многолетние военные конфликты, а люди живут там на грани нищеты. Однако, несмотря на сложность путешествий по Африке, огромные расстояния и опасности, украинский путешественник побывал не только в популярных среди туристов странах, но и в таких нестабильных, как Южный Судан и Сомали, и полюбил этот континент до глубины души.

Константин Симоненко рассказывает BBC News Украина, почему еще не раз будет возвращаться в Африку, какие интересные места этого континента могут поразить украинских путешественников, как готовиться к путешествиям и сделать их максимально безопасными, чтобы получить массу положительных впечатлений.

Каждый найдет в Африке свое любимое место

BBC News Украина: Почему стоит ехать в Африку?

Константин Симоненко: Это как слетать на другую планету. Это как контрастный душ, по сравнению со всем, к чему мы привыкли, знаем и считаем нормальным. Это другая культура, быт, менталитет, история. Иногда это совершенно неизведанная, смертельно опасна и полная адреналина территория. А иногда это великолепная природа, удивительные животные и самобытные племена.

Мы почему-то считаем, что есть какая-то одинаковая территория под названием Африка. Часто говорим - как в Африке. Однако это огромный континент, где расположены 54 совершенно разных независимых государства. Одни успешны, другие голодают, одни создали атомное оружие (речь идет о ЮАР, которая проводила ядерные испытания, но в 1993 году отказалась от всех разработок. - Ред.), а другие до сих пор живут как в каменном веке и являются сторонниками культа Вуду. Многие говорят, что Африка - как наркотик - один раз приедешь сюда и уже никогда не перестанешь возвращаться.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption Африка - очень разнообразна. Так, например, выглядит улица в Кейптауне (ЮАР)

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption А так выглядит здание в оригинальном африканском стиле в Буркина-Фасо, где очень развита архитектура с "народными мотивами"

Что касается опасностей, то большая часть из них преувеличены. Если, конечно, в стране не происходит вооруженный конфликт. Обычно, если соблюдать элементарные правила разумной осторожности, ничего плохого с вами не случится.

BBC News Украина: Какие места стоит увидеть в Африке в первую очередь?

Константин Симоненко: Если честно, я не очень люблю всякие рейтинги по странам. Это все очень субъективно, ведь одному нравится настоящая африканская экзотика, другому - животные и природа, третьем хочется, чтобы адреналина побольше было. Но я попробую как-то подытожить.

Для любителей природы и животных однозначно нужно посетить три главных природных парка в Африке - парк Крюгера в ЮАР, парк в Дельте реки Окаванго в Ботсване и Масаи-Мара в Кении.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption Такого красавца Константин увидил в парке Крюгера

Особенно рекомендую Масаи-Мара, кроме большой пятерки африканских животных, там можно увидеть быт местных масаи, причем, если договориться, то можно посмотреть реальный быт, а не туристические деревни. Они живут там, как и 100, и 200 лет назад - в глиняных домиках и пьют коровье молоко с кровью.

Для любителей каких-то знаковых природных мест - водопад Виктория, причем обязательно посмотреть его и со стороны Замбии, и со стороны Зимбабве. Кстати, в города Ливингстон и Виктория Фоллс, которые расположены прямо у водопада, есть прямые рейсы из Европы. Украинцам визу ставят прямо в аэропорту, причем можно поставить специальную KAZA визу, которая будет действовать и в Замбии, и в Зимбабве.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Водопад Виктория Фоллс - одно из самых красивых мест Африки

Кроме того, в Виктории Фоллс есть замечательные и уникальные аттракционы. Можно нырнуть в клетке в пруд, заполненный огромными аллигаторами, можно прогуляться по бушу (зарослям с низкими деревьями и кустами. - Ред.) вместе со львиным прайдом.

Безусловно, стоит побывать на мысе Доброй Надежды. Еще в детстве я зачитывался легендами о смелых путешествия мореплавателей, которые смогли обогнуть мыс Доброй Надежды. Мало кто представляет, где этот мыс, но почти все слышали о нем. Так вот, мыс расположен в 70 километрах от Кейптауна. Сам мыс производит удивительное впечатление: это огромная каменная игла, которая простирается в океан. Здесь постоянно дуют очень сильные ветры из Антарктики.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вид на мыс Доброй Надежды

Обогнув этот мыс, корабли, направлявшиеся из Европы, поворачивали и шли на юго-восток по более спокойным водам Индийского океана. Мыс Доброй Надежды, по сути, был самым опасным участком путешествия, пройдя который мореплаватели могли вздохнуть спокойно.

Ну, если уж вы добрались до Мыса Доброй Надежды, то безусловно стоит потратить несколько часов и посетить Мыс Игольный. Именно здесь географически сливаются вместе Индийский и Атлантический океаны.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Долина Омо в Эфиопии - одно из самых интересных туристических мест на континенте

Для любителей истории и этнографии - долина Омо в Эфиопии. Долина считается одним из самых труднодоступных мест на африканском континенте, поэтому сюда не добрались ни колонизаторы, ни местные власти, ни прогресс. Это удивительное место, где компактно проживают 16 аутентичных африканских племен, которые сохранили свою традиционную культуру и первобытный образ жизни.

Они не признают над собой никакой власти, не платят налогов и не знают ни одного закона, но подчиняются традициям, которые установили их предки тысячи лет назад. У них полностью отсутствует письменность, всю информацию о себе и окружающем мире они передают из поколения в поколение устно. Вы наверняка видели фотографии африканцев с тарелками в губах и ушах, это как раз и есть племя мурси с долины Омо.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Женщины из племени мурси поражают

BBC News Украина: А в какие страны отчаянный путешественник может посетить с семьей?

Константин Симоненко: Точно стоит показать своим родным ЮАР, Кению и Намибию. Все три страны достаточно безопасны и удобны для начинающего путешественника.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption Кейптаун завораживает многих путешественников

ЮАР - это фантастическая страна. Здесь мой любимый город в Африке - Кейптаун, куда я готов возвращаться бесконечное количество раз. Здесь можно нырнуть к белым акулам и поиграть с ручным гепардом. Именно с ЮАР я рекомендую начать знакомство с Африкой.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption В Кейптауне можно погладить милых животных

В Кении стоит свозить родных в парк Масаи-Мара.

Намибия - это уникальное место, где сходятся огромные дюны горячей пустыне Калахари и холодные воды Атлантического океана.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Намибия - одна из самых безопасных для туристов стран Африки с прекрасными пейзажами. Национальный парк Намиб-Науклуфт ночью

Для меня лично главным потрясением было Сомали. Поездка в Сомали - это не знакомство с какими-то достопримечательностями или красотами природы, их здесь нет. Это полет на Марс или Плутон. Это совершенно неизведанная, смертельно опасная и полная адреналина территория.

Я шел по улицам разрушенного города среди руин некогда прекрасных итальянских имений, а навстречу - полуголые местные жители тащили на плечах тигровых акул, а дети с помощью огромных ножей обрабатывали черепах. Слева и справа от меня шли автоматчики в шлепанцах и с гранатами. Я чувствовал себя космонавтом. Но родных я бы туда точно не повез.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption "Поездка в Сомали - это полет на Марс или Плутон. Это совершенно неизведанная, смертельно опасна и полная адреналина территория"

BBC News Украина: Вы посетили Эритрею, которая достаточно закрыта от мира и даже загадочна. Насколько эта страна интересна для туристов?

Константин Симоненко: Эритрея - одна из самых интересных и одновременно практически неизвестных у нас стран. Это одна из немногих африканских стран, не уничтожившая, а наоборот сохранившая наследие колонизаторов. Почти все знаковые здания в Асмаре были построены итальянцами в 1920-1940 годах, и они отлично сохранились.

Во время своего господства итальянцы превратили Асмару в полигон для своих архитектурных фантазий. Здесь соединились и модерн, и футуризм, и ар-деко. Причем эритрейцы, несмотря на тяжелое экономическое положение, поддерживают все здания в прекрасном состоянии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Асмара - чистый красивый город, где прекрасно сохранилась архитектура времен итальянского господства

Здесь можно сходить в действующий с 1930-х годов кинотеатр - там до сих пор крутят кино раз в неделю. Это практически сеанс с детства. Стрекочет проектор, на большом белом экране мелькают полосы от склеивания пленки. Где еще такое увидишь?

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption В столице Эритреи можно сходить построенный во времена Муссолини кинотеатр, где до сих пор демонстрируют пленочные фильмы

А какие здесь кафе! В Асмаре лучший кофе на африканском континенте. Говорю это с полной уверенностью. Что-что, а кофе делать их итальянцы хорошо научили. А какая здесь божественная выпечка!

В то же время Эритрея достаточно закрыта и крайне милитаризирована. Сухопутные границы Эритреи закрыты со всеми прилегающими странами, кроме Судана. Здесь введена всеобщая воинская обязанность, причем в армию идут и мужчины, и женщины. Дает о себе знать многолетняя война за независимость против Эфиопии.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption "В Эритрее - лучший кофе на континенте", - считает Константин Симоненко

Кроме того, люди, пришедшие к власти после провозглашения независимости, не меняются с 1993 года. Здесь полностью отсутствует демократия и свобода слова. Абсолютно во всех рейтингах Эритрея входит в пятерку стран с минимальной свободой слова.

Но туристы чувствуют себя здесь в полной безопасности. Местные жители - очень дружелюбны. Всегда улыбнутся, кивнут. Криминала практически не бывает. Визу украинцу получить достаточно легко, местные турагентства делают специальные разрешения для получения визы по прилету в аэропорт Асмары. Конечно, существуют нюансы. Например, иностранцы не могут выехать за пределы столицы без специального разрешения Министерства туризма. Но с другой стороны, я это разрешение получил прямо на месте в течение двух часов.

Копірайт зображення Www. konstantin.travel Image caption Кладбище советской военной техники в Эритрее - место, ставшее наиболее популярным среди туристов

А молодежь уезжает за лучшей жизнью, и я их понимаю. Поскольку против Эритреи были введены санкции за притеснение свободы слова и демократических принципов, эритрейцам проще получить статус беженца на Западе и легализоваться в странах с большим благосостоянием.

BBC News Украина: Когда говорят об Африке, в основном вспоминают континентальные страны. А островные территории, насколько они интересны?

Константин Симоненко: Островные государства в Африке однозначно не менее интересны. И если Мадагаскар достаточно изучен украинскими путешественниками, то другие островные государства не так хорошо известны.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption Константин настоятельно рекомендует путешественникам посетить остров Реюньон с его великолепными пейзажами

А ведь есть замечательная страна Кабо-Верде, которую мы больше знаем под названием Острова Зеленого Мыса. Страна совершенно непохожа на остальную часть Африки - здесь чисто, великолепная природа, горы, леса. Португальцы инвестируют сюда большие средства, поэтому здесь есть инфраструктура для туризма, и здесь безопасно.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption Кабо-Верде - одно из островных государств, заслуживающих внимания туристов, куда легко можно попасть рейсом из Португалии

Я бы очень рекомендовал обратить внимание на французские территории в Африке, так называемые заморские департаменты. Прежде всего, это остров Реюньон, который является частью Франции. Здесь и вулканы, и леса, и водопады. Правда, украинцам придется получать специальную французскую визу, на заморские территории безвизовый режим не распространяется.

Несправедливо, на мой взгляд, обходят вниманием островное государство Сан-Томе и Принсипи. Это маленькое государство в Африке располагается на двух крошечных островах. Когда-то эти острова были крупнейшим поставщиком какао и кофе в Европу. Здесь самый вкусный шоколад, который я когда-либо ел. Причем туристам разрешают посмотреть, как готовят шоколад, можно даже лично поучаствовать в процессе приготовления.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption Константин вспоминает, что на Сан-Томе и Принсипи попробовал самый вкусный в своей жизни шоколад

BBC News Украина: В каких странах Африки вас больше всего впечатлили архитектура и местные ремесла?

Константин Симоненко: Если откровенно, архитектура - не самая сильная сторона Африки, но посмотреть все равно есть что.

Вы знаете, что крупнейшая в мире христианская церковь расположена именно в Африке? Это Собор Пресвятой Девы Марии Мира в столице Кот-д'Ивуара, в городе Ямусукро (Базилика Нотр-Дам-де-ла-Пэ занесена в Книгу Рекордов Гиннеса как самый большой христианский собор в мире. - Ред.).

Местные жители шутят, что во всем Ямусукро и окрестностях не найдется столько католиков, сколько вмещает этот храм. Собор посвятил сам Иоанн Павел II в 1990 году.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Самый большой в мире христианский храм - собор Пресвятой Девы Марии Мира в столице Кот-д'Ивуара

Есть и творения современных местных архитекторов. Например, в Буркина-Фасо, которое я очень люблю. В столице Буркина-Фасо Уагадугу все здания строят по типовым проектам местных архитекторов. Здесь и здания, и памятники, и просто жилые дома - все разные, все уникальные и все с африканскими мотивами.

Мне особенно запомнился памятник на площади кинематографистов, где проходит ежегодный африканский кинофестиваль. На первый взгляд, вроде бы просто нагромождение геометрических фигур, а если присмотреться - коробки с кинопленками.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption Монумент на площади кинематографистов в столице Буркина-Фасо Уагадугу

Ремесла развиты практически в любой африканской стране. Красивые и самобытные вещи здесь делать умеют.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption Народные умельцы в Африке не устают удивлять. Этот слоник в Конго - их работа

BBC News Украина: Если говорить о гастрономических прелестях, блюда местной кухни вам очень понравились?

Константин Симоненко: Тут все очень субъективно, конечно. Прежде всего, это инджера - национальное блюдо в Эфиопии, Джибути и Эритрее. По сути это печеный блин из кислого теста. Блин выкладывают на огромное блюдо и в центр высыпают начинку - тушеную козлятину, карри, кусочки баранины, овощное рагу и т.д. Едят блюдо просто - отрывают куски от блина и захватывают начинку. Тесто кислое и невкусное, но сытное, а начинка придают тесту вкус. Мне понравилось.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption Инджера - одно из самых популярных африканских блюд

Мне нравится ямс - это клубень, напоминающий огромный вытянутый картофель. По вкусу он также напоминает картофель, и по калорийности такой же питательный. Я бы сравнил ямсовую кашу с вкусным картофельным пюре, только она немного слаще и более клейкой консистенции.

Еще одно африканское блюдо - кассава. Это тоже клубень, похожий на ямс и по форме и вкусу, только поменьше размером. Из кассавы делают муку. Сначала плод чистят и растирают в ступке, затем помещают под пресс, чтобы отжать воду, а потом жарят на сковородке. Из этой муки выпекают замечательные лепешки или пирожки.

Есть множество видов различных супов на основе пальмового масла. Разновидностей супов очень много, существует множество вариантов, характерных для того или иного региона и племени. Основа, как я говорил, - пальмовое масло. Внешне напоминает наше облепиховое масло. Начинкой супа может быть и рыба, и мясо, и улитки, а чаще всего и то, и другое, и третье.

И, конечно же, в странах, имеющих выход к океану, стоит попробовать рыбу. Когда свежепойманную рыбу при вас готовят на открытом огне, и через полчаса она уже в тарелке, поверьте - у нас такого не попробуешь.

А вот, что мне совершенно не понравилось - саранча, всякие виды личинок и копчёная свиная кожа, которую во многих странах Африки считают деликатесом.

Безопасность на первом месте

BBC News Украина: А как сделать путешествие максимально безопасным и полезным? Прежде всего, в каких странах лучше передвигаться исключительно с гидом из местных или с вооруженной охраной?

Константин Симоненко: С охраной в Африке я перемещался только один раз - в Сомали. Но там это действительно необходимо, поскольку даже территория столицы не контролируется правительством.

Еще один раз мне дали охрану в принудительном порядке в Сомалиленде (непризнанное международным сообществом государственное образование на территории Сомали. - Ред.). Там это политика правительства - каждому туристу предоставляют охранника для выезда за пределы столицы, хочет он того или нет.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption В Сомалиленде - самопровозглашённом и непризнанном международным сообществом государстве на севере Сомали относительно безопасно. Однако здесь к туристам в принудительном порядке приставляют охранника, например для посещения пещер Лаас Гааль, где сохранились наскальные рисунки, которым 7-10 тысяч лет

Копірайт зображення Getty Images Image caption Петроглифы в пещерах Лаас-Гааль - главная туристическая достопримечательность Сомалиленда (северной части Сомали)

Во всех остальных странах получалось обходиться без вооруженной охраны.

Где-то не ездил в те районы, в которые не надо было, иногда договаривался с местными, иногда помагал авторитет гидов, которые меня сопровождали. Ведь можно попасть в какую-то деревню с кучей автоматчиков за спиной, а можно просто подойти сначала к вождю деревни, поговорить с ним уважительно, сделать несколько подарков или просто дать денег и получить от него эффективную защиту и покровительство. Мне больше нравится второй подход.

А вот что касается гидов - я целиком и полностью: "за!". Местные гиды позволят вам попасть туда, куда бы вы в жизни не проникли. Покажут, а главное расскажут те нюансы, которые вы никогда не узнали бы. Если вы находитесь не в англоязычных странах, это еще и ваши уши и язык. Я бы гидов брал во всех странах Африки, кроме развитых, вроде Кении, Намибии, Марокко или ЮАР.

BBC News Украина: Как вы вообще изучаете ситуацию в странах перед поездкой?

Константин Симоненко: Нужно крайне серьезно относиться к изучению актуальной информации о стране, в которую вы собираетесь поехать, причем наиболее актуальной: чем более свежая информация, тем лучше. Ведь во многих странах ситуация меняется молниеносно. Обычно, за месяц до поездки я начинаю ежедневно отслеживать местные и мировые новостные агентства по конкретной стране, чтобы понять, насколько там безопасно, чего следует избегать и так далее.

Причем я стараюсь найти именно местные информационные ресурсы. В идеале какие-то сайты для экспатов на английском. Они обычно наиболее быстро реагируют на ситуацию и наиболее правдивы. Кроме того, обязательно советуюсь со своими коллегами-путешественниками.

За годы путешествий у меня сложились отношения с такими же "безумными" со всех уголков нашей планеты, и я в любое время суток могу спросить: "Коллеги, подскажите, что сейчас происходит в этой стране?"

BBC News Украина: Многие туристы любят фотографировать все вокруг. Где лучше этого не делать?

Константин Симоненко: Это очень интересная тема. В некоторых африканских странах с фотографированием действительно бывают большие проблемы. Причем в каждой стране проблема имеет разные корни. Это могут быть либо предрассудки, желание заработать на туристе денег, религиозные причины или паранойя.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption В Мавритании Константин попытался сфотографировать рыбаков на побережье океана, в ответ в него полетели камни. Помогло вмешательство гида

Суеверия - это самый неприятный вариант из всех, поскольку самый непредсказуемый. Первый раз я столкнулся с агрессивным проявлением этого явления в Мавритании. Я попытался сфотографировать рыбаков на пляже и в ответ мне запустили камень в голову. В Мавритании местные верят, что фотографируя человека, я тем самым "отнимаю у него душу". Не знаю, как они это себе представляют, но реально в это верят. Вообще, это довольно распространенное верование в Африке, особенно в мусульманских странах.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption В Чаде только дети фотографировались охотно

У меня однажды состоялся очень показательный диалог со старейшиной одной деревни в Чаде, где фотографировать людей вообще крайне трудно. Я спросил его, почему такое негативное отношение к фото. Ведь они смотрят фильмы, там снимаются замечательные актеры, богатые и успешные. Душа у них на месте, и никто их не проклинал. Или взять, к примеру, президента Чаду Идриса Деби, его фотографии висят на каждом шагу, и с ним тоже все в порядке.

Ответ меня крайне удивил.

"Я понимаю, когда снимают свадьбы, чтобы похвастаться украшениями невесты и количеством гостей. Я понимаю, когда делают фотографию на паспорт. Но зачем и для чего фотографировать незнакомых тебе людей на улице или на рынке? Непонятно! А если не понятно, то опасно и подозрительно. Нормальным людям такое в голову не придет", - сказал старейшина.

Вот такая логика. И ничего ты этому человеку, который не умеет ни писать, ни читать, не докажешь.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ганвье - популярный среди туристов поселок на воде в Бенине. Но если вы захотите сфотографировать местных, за это придется заплатить

Второй вариант - это желание заработать на туристе.

Например, в Бенине в деревне на воде Ганвье местные категорически отказываются попадать в объектив фотоаппарата бесплатно. Причем протестуют очень громко. Очень часто приходится слышать от местных: "Вот ты потом эти фотографии продашь National Geographic, заработаешь миллионы, а мне что?"

Или другой яркий пример - долина Омо в Эфиопии, где живут знаменитые мурси. У них вообще четкая цена - за каждое фото по 5 биров (это примерно 4 гривны 30 копеек. - Ред.) каждому мурси, попавшему в кадр. И попробуй не расплатится, не выпустят из села, а Калашниковы там у каждого.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Старые Калашниковы представители племени мурси используют во время церемоний. И чтобы намекнуть туристам, что за фото нужно платить

Вариант похуже - когда деньги за фото требуют не местные бедняки, а представители властей. Например, в Экваториальной Гвинее для того, чтобы фотографировать на улице, нужно получить специальное разрешение министерства туризма. Однако всем абсолютно плевать на это разрешение.

Стоит навести фотоаппарат, и к тебе тут же подойдет представитель власти, ткнет в живот ржавым автоматом и скажет, что ты только что сфотографировал стратегический оборонный объект. Вопрос обычно решается "штрафом" на месте.

Копірайт зображення Getty Image caption Калашниковы в долине Омо есть и у женщин

Или более проблематичный вариант - когда у местных реальная паранойя. Здесь военные или полицейские не хотят денег, здесь все гораздо хуже. Они действительно считают, что вы фотографируете со злым умыслом. В основном военные в Африке не всегда представляют, что такое туризм и почему эти странные белые фотографируют все подряд.

С религиозными причинами все просто и понятно - не надо фотографировать женщин без их согласия, или не надо фотографировать, когда человек молится.

Всегда уточняйте у гида или у местных, можно ли фотографировать. Обычно тебе подскажут, что это не очень интересное здание фотографировать не надо, поскольку это полицейский участок.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption Труднее всего Константину дались фото в Экваториальной Гвинее - местные силовики на каждом шагу пытались "штрафовать" за это. Впрочем, несколько замечательных фото все-таки удалось сделать

Если вы фотографируете людей, лучше делать это не демонстративно. Ну и если у тебя просят за это деньги, здесь выбирать надо - платить или воздержаться от фотографий.

С военными всегда нужно быть вежливыми, если тебя поймали, лучше сразу предложить удалить фотографию, это обычно помогает.

BBC News Украина: Где на этом континенте лучше кушать? Мои знакомые, которые работают в Африке, например, пишут, что на рынках пища более безопасна, чем в ресторанах.

Константин Симоненко: То, что работает в одной стране, точно не сработает в другой. В каждой из них у местных жителей есть свое понимание гигиены и санитарии. В ЮАР или Кении можно есть в любом заведении. А в Западной и Центральной Африке, например, санитария и гигиена в нашем понимании этих слов вообще не существуют.

Поэтому для тех, кто только начал путешествовать и не всегда понимает нюансов, я бы рекомендовал и жить, и питаться в отелях для иностранцев. Там придерживаются хотя бы базовых принципов санитарной безопасности, иначе бы они стали банкротами.

Также надо четко понимать, что метаболизм европейцев и местных жителей совершенно разный. Местные, например, спокойно пьют воду из-под крана, для нас же она равна яду.

Возьмем, например, такую ​​замечательную страну, как Центральноафриканская республика. Здесь практически нет холодильников, поскольку местное население просто не может их себе позволить, и электричество здесь есть не везде и далеко не всегда. На жаре, когда в тени +40, любые мясные продукты портятся буквально за час. В местном ресторане вы не знаете, какое мясо вам принесут.

Копірайт зображення Www.konstantin.travel Image caption Крокодилы - не самая большая опасность Африки. Впрочем, эти гамбийские крокодилы не съели Константина, потому что их всю жизнь кормят рыбой

Причем злого умысла у местных "рестораторов" может и не быть. То, что местный съест и переварит, у нас вызовет жесткое отравление. На рынке же единственный способ держать мясо в неиспорченном виде - держать его живым. Если вы заказали курицу с рисом, курицу убьют и запекут в вашем присутствии. Мясо просто не успеет испортиться. То же касается и рыбы.

Бывало, что я питался в кафе возле рынков. Никогда не было отравлений. Но всегда лично осматривал кухню: из чего готовят, как готовят. Смотрел на общую культуру приготовления, чистоту кастрюль, какую воду берут. Всегда предупреждал, чтобы хорошо термически обрабатывали. Но просто сказать, что в Африке автоматически безопасно есть на рынках - я не могу.

BBC News Украина: Как сохранить свое здоровье во время таких путешествий? Какие прививки нужно делать?

Константин Симоненко: Повторюсь, что самый большой яд в Африке - вода. Не пища и не насекомые - вода, вот основной источник отравлений, заражений и вообще проблем. Нефильтрованная вода в Африке смертельно опасна, в ней содержатся болезнетворные микробы и вирусы, о которых вы даже и не слышали. Никогда, ни при каких условиях, не пейте небутилированную воду. Питьевая вода должна быть в бутылке с четкой маркировкой, пробка должна быть запаяна, а еще лучше, чтобы пробка была обтянута специальным пластиковым колпачком.

Конечно, у вас должна быть здоровая паранойя в вопросе гигиены. Быстро выработается рефлекс - поздоровался с кем, прокатился в автобусе, посмотрел сувениры на местном рынке - помой руки или обработай антисептиком.

Прививки для таких стран нужно делать обязательно, чтобы не говорили "умные статьи" из интернета. У меня стандартный набор необходимых прививок для Африки от гепатита, столбняка, желтой лихорадки, менингита, холеры и тифа.

Обязательная прививка от желтой лихорадки, без нее вас просто не пустят в большинство африканских стран. Всегда надо точно знать, находитесь ли вы в малярийной зоне. Если малярийная, я обычно принимаю специальные профилактические препараты. Малярия - это крайне неприятное заболевание.

В общем, не все так страшно. За все 10 лет путешествий по Африке и других частях мира я серьезно заболел только один раз - отравился в Бурунди: три дня температура была под 40, а спасли меня антибиотики из аптечки.

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