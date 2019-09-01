Чего ждать в сентябре: подорожание еды, новации в школах и метро с туалетами

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Много изменений в школе, отсутствие изменений в ценах на газ, возможное подорожание хлеба и молока и метро с туалетами - таких перемен следует ожидать с началом сентября.

Еда станет дороже

В сентябре могут вырасти цены на некоторые продукты.

В частности, как сообщили в Ассоциации производителей молока, цены на молочные продукты за август уже выросли на 5% п осравнению с июнем-июлем, и продолжат расти в сентябре. Сейчас в Ассоциации оценивают возможное повышение цен до конца года на 3-5%. Всего с начала года "молочная корзина" украинцев подорожала на 16%.

Причинами этого производители молока называют дефицит сырья из-за сокращения поголовья коров, высокие налоги, неэффективную систему дотаций, а также "непонятные и непрогнозируемые условия рынка земли для производителей молока".

"В случае открытия рынка земли фермер должен знать, когда это произойдет, по каким правилам, и получит ли он льготное кредитование для покупки земли, которая обеспечит выращивание кормов для скота. Чем дольше новая ВРУ будет тянуть с ответом на эти вопросы, тем быстрее будет сокращаться поголовье в промышленном секторе", - заявил Михаил Соколов, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

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В то же время, как прогнозируют в экономическом дискуссионном клубе, подорожать может и хлеб.

То, что хорошо для украинского аграрного экспорта - высокие цены на зерновые на мировых рынках - для внутреннего может обернуться подорожанием на около 15% до конца года. С такими прогнозами соглашается и председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич. Правда, по его оценкам, осенью хлеб может подорожать на 20-23%.

В школу - по новому

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С 1 сентября школьников, а также их родителей, ожидает целый ряд новаций.

В школы и детские сады не будут пускать детей без обязательных прививок, а родителям, которые не делают своим детям прививки по принципиальным соображениям, будут предлагать учить ребенка дистанционно.

С начала нового учебного года родители смогут выбирать для детей один из трех видов индивидуального образования: семейное (домашнее), экстернатура и педагогический патронаж.

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Указом президента школьная форма была отменена. Однако ученики 1-4 классов в темное время суток по дороге в и из школы должны носить светоотражающие жилеты.

Учителя не будут объявлять оценки на уроке, а доски почета для отличников учебы ликвидируют.

Изменения должны произойти и в школьных столовых - обед будет напоминать "шведский стол", чтобы ученики сами могли выбирать, что есть.

Цены на газ: для промышленности - неизменные, для населения - под вопросом

В сентябре цены на газ для промышленности останутся неизменными. По сообщению "Нафтогаза", минимальная цена для потребителей, не имеющих долгов и закупающих более 50 тыс. кубов, составит 4640 гривен за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку).

Цены на газ для населения, согласно июньскому постановлению правительства, определяются на основе наименьшего из четырех показателей - цена газа для промышленности за предыдущий месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости импортируемого газа за предыдущий месяц, средневзвешенная цена газа на украинской энергетической бирже, цена на газ, зафиксированная в другом правительственном постановлении - №867 от октября 2018 года.

Согласно этой формуле, в августе цены на газ для населения уменьшились на 5,1% - до 4 653,54 гривен за тысячу кубов (без учета НДС и транспортных расходов).

Новые ГСН - туалеты в метро, ​​уже полосы на дорогах

С 1 сентября вступают в силу обновленные Государственные строительные нормы. Согласно им, отныне при проектировании новых станций метро или реконструкции старых, на входе/выходе из станций будут предусмотрены туалеты.

Еще одна новация касается строительства дорог. В частности, левая полоса движения на скоростных дорогах сузится с 3,75 до 3,5 м, а остановочная полоса наоборот расширится - с 2,5 до 3 м.

По оценкам авторов изменений, более узкие левые полосы должны повысить безопасность, заставить водителей не превышать ограничения скорости, и, как заявил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе, "сделать водителей более внимательными за рулем".

Также повысить безопасность должна и более широкая остановочная полоса.

Закодированные лекарства

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Согласно решению правительства, с 1 сентября 2019 года в рамках пилотного проекта на упаковках медпрепаратов должна появиться маркировка, по которой можно проверить оригинальность препарата.

В правительстве предполагали, что с сентября лекарственные средства будут иметь на упаковке 2D код. Этот спецкод будет наноситься при производстве лекарств на заводах, а данные об этом - вводиться в единую госсистему проведения мониторинга обращения лекарственных средств. Благодаря этому пациенты смогут проверить лекарства, просканировав код через мобильное приложение.

Однако, пока это приложение только разрабатывается Минэкономразвития. Ожидается, что оно станет доступно в конце года.

В то же время производители, в том числе и те, кого представляет Европейская Бизнес Ассоциация, хотя и поддерживают в целом правительственное решение, выражают обеспокоенность отсутствием гармонизации требования кодирования с договоренностями с ЕС по мониторингу обращения лекарств и отсутствием всех необходимых подзаконных актов для введения кодировки.

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