Сколько карманных денег нужно подростку?

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Когда моему сыну было четыре-пять лет, он всегда искренне удивлялся, если я говорила, что на эту покупку у меня нет денег. Он показывал пальцем на ближайший банкомат и предлагал взять их там столько, сколько надо.

Где-то между шестью и восемью годами поочередно приходят два мучительных осознания. Во-первых, деньги - это ресурс ограниченный, а во-вторых - он ограничен у всех по-разному.

С началом подросткового возраста дети уже не только вполне понимают азы экономики, но и активно взаимодействуют с финансами.

Именно тогда родители начинают серьезно задумываться над тем, сколько карманных денег выдавать своим чадам, как проконтролировать расходы, как научить детей не транжирить заработанное потом и кровью, а главное - не стать жертвами мошенничества.

ОК, сколько?

Почти все родители, с которыми на эту тему пообщалась BBC News Украина, уверены, что карманные деньги детям необходимы, но сумма, конечно, зависит от возраста и места жительства.

Старшие школьники в Киеве получают в среднем 50-60 гривен в день. В зависимости от потребностей ребенка (завтраки, проезд, небольшие ежедневные расходы) сумма может варьироваться от 30 до 80 гривен.

Некоторые считают, что расходы детей нужно контролировать. "У детей изначально ложное представление о том, что можно и нужно покупать все подряд", - отмечает мама 11-летней Ксении.

Впрочем, опыт большинства родителей свидетельствует, что когда дети получают определенную финансовую независимость, их отношение к деньгам меняется.

Когда они осознают, что сумма ограничена, начинают экономить, говорит Раиса Федоровская, руководитель Академии ЕМА при Украинской межбанковской ассоциации ЕМА и мать двоих детей.

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"Получил карточку, договорились, что я перевожу деньги раз в месяц, - рассказывает Ирина, мать 16-летнего Даниила. - Так он сразу прекратил есть в МакДональдсе, научился разогревать домашнюю еду, а деньги на карточке оставляет на какие-то свои цели".

"Богатый папа, бедный папа"

Из этих первых сбережений, а также подарков бабушек и родственников состоит первый капитал ребенка.

У кого-то он сразу расходится на шоколадки, жвачки и всякие мелочи, другие - копят деньги на серьезную покупку.

Совсем не редкость, когда в одной семье мирно сосуществуют маленький расточитель и экономный будущий финансист.

"О зрелости ребенка свидетельствует то, как он решает, на что потратить деньги, - считает Николай, отец двух сыновей 7 и 14 лет. - Важно осознание, что при выборе всегда жертвуешь чем-то ради другого".

Если у младшего сына деньги долго не задерживаются, рассказывает мужчина, старший не бросает их на ветер.

Более того, серьезно взялся за приумножение своего капитала: продает ненужные вещи на OLХ, проводит онлайн-консультации в интернете, подрабатывает, снимая видеоролики, экономит карманные деньги, которые ему выдают во время поездок.

Недавно парень был на спортивных соревнованиях в Германии, вспоминает Николай, где быстро понял, что за пустые бутылки в магазине возвращают залог, и собрав их на стадионе после соревнований, заработал 100 евро.

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Некоторые дети демонстрируют предпринимательскую жилку с раннего детства.

"Наш сын заметил, что школьный буфет закрывается в четыре часа, - делится Ольга, мать первоклассника Никиты. - На карманные деньги он утром покупал несколько пачек вафель за 5 гривен, а после обеда продавал их в классе по 20".

Семилетний Егор изобрел рецепт "магического клея" и делился им с одноклассниками за деньги.

А потом нанимал их на работу, и они уже всем классом продавали свое алхимическое изобретение другим школьникам, рассказывает отец мальчика. Правда, бизнес вскоре прекратила учительница.

Впрочем, другие дети могут быть абсолютно безразличны к деньгам. Мама 10-летнего Георгия отмечает, что у сына в кошельке неделями могут лежать 100 грн, он их ни на что не тратит.

"Но не всем быть бизнесменами, кому-то и филологами надо быть или биологами", - заключает мама двух дочерей Татьяна.

Однако как родители, так и специалисты соглашаются, что детей надо учить финансовой грамотности.

И она заключается не только в осознании того, что деньги не берутся из воздуха, но и в понимании принципов инвестирования и создания собственного бизнеса.

Детям младшего школьного возраста лучше всего об этом рассказывает книга немецкого финансового консультанта Бодо Шефера "Пес по имени Мани, или Азбука денег".

Подростков может заинтересовать бестселлер американского предпринимателя и инвестора Роберта Кийосаки "Богатый папа, бедный папа".

Автор предлагает вместо распространенной фразы "я пока не могу себе этого позволить", спросить себя "как я могу себе это позволить", изменяя таким образом тип своего мышления.

Копірайт зображення Unsplash Image caption В подростковом возрасте важный показатель внешней "крутости" - брендовая одежда, последняя модель смартфона или дорогие наушники

По мнению кандидата психологических наук, детского психолога Юлии Святенко, дети в целом адекватно понимают финансовые возможности родителей.

Они могут помочь своими сбережениями в совместной покупке, к примеру, дорогого планшета, поскольку знают, что для семьи это - серьезные траты.

Но стоит помнить, добавляет психолог, что "в подростковом возрасте для них важен показатель "крутости", и он, как правило, определяется не интеллектуальными способностями, а внешне - это брендовая одежда, последняя модель смартфона или дорогие наушники".

"Со временем такое отношение меняется, - успокаивает специалист, - но пока это произойдет, родителям придется идти на компромисс".

100 гривен за 10 баллов

Многие родители решают эту ситуацию, позволяя детям самим подработать на свои нужды.

Однако за оценки или домашнюю работу большинство украинских мам и пап принципиально не платят. Ведь, как отметила мама четырех детей Наталья, "помощь по дому важна для семьи, для отношений в семье, а обучение - важно для них самих".

Впрочем, за какие-то особые достижения - участие в соревнованиях или школьной олимпиаде, победу в конкурсе или просто рывок в обучении - вознаграждение важно.

Это может быть поход с семьей в кино или в кафе для младших детей или деньги для подростка.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Батьки можуть нагородити дитину грошима за досягнення в навчанні або спорті

По мнению психолога Юлии Святенко, денежное поощрение хороших оценок само по себе - не проблема.

"Этот вопрос решается индивидуально, согласно традициям в семье. Я знаю родителей, которые предложили ребенку 100 гривен за 10 баллов, 110 - за 11 и так далее, но так было только несколько недель", - рассказывает специалист.

Такая мотивация действительно длится недолго, это скорее способ подтолкнуть к определенному результату, а потом возникают другие стимулы.

Отец 16-летнего Ивана поделился, что платит сыну 50 гривен за мытье посуды каждый вечер.

"Он захотел себе новый компьютер, - объяснил мужчина. - И мы решили, пусть лучше заработает и купит сам, чем достанет родителей, чтобы купили они".

А еще это приучает считать деньги, добавляет он. Иван, который серьезно занимается каратэ, также подрабатывает судьей и тренером в младших группах, рассказывает отец.

Впрочем, возможностей заработать у украинских подростков на самом деле не так много, считает 19-летний студент из Львова Ярослав.

С 18 лет идут продавцами-консультантами, бариста, ассистентами в продуктовых магазинах, выполняют простой ремонт техники.

Для старшеклассников вариантов гораздо меньше. "Это, как правило, раздача рекламы у метро, ​​30-50 гривен в час", - объясняет Ярослав.

Источником доходов у школьников старших классов также могут быть стипендии за победу во всеукраинских олимпиадах или конкурсе научных работ МАН, спортивные стипендии (примерно 600 гривен), призовые за победу в спортивных соревнованиях.

А за океаном?

У их сверстников за океаном ситуация кардинально другая.

"В старшей школе в США практически все дети работают", - объясняет Ирина, мать 15-летнего Ильи, которая переехала в Соединенные Штаты пять лет назад.

"Илья летом работал в цехе с гибридными батареями для машин полный рабочий день и немного преподавал. Посреди учебного года нельзя работать 40 часов, поэтому остается только преподавание: английский по скайпу и уроки пианино вживую для детей 9-10 лет", - рассказывает женщина.

"Заработал себе на мощный компьютер и был счастлив его купить, теперь собирает на машину. Ему в сентябре исполнится 16, и он уже сможет ездить сам, без взрослых. Страховка для начинающих водителей стоит дорого, потому это - серьезные траты".

Копірайт зображення Getty Images Image caption В старшей школе в США практически все дети работают, летом даже полный рабочий день

По мнению Ирины, в США отношение к работе совсем другое. Если студент не работает совсем - он или она лентяй. Это просто невозможно. Многие работают на 2-3 работах. "Hard-working" (трудолюбивый) - пожалуй, лучшая характеристика", - заключает она.

Обязательно подрабатывают и немецкие подростки. "Моют окна соседей, сидят с детьми, выгуливают собак. Соседи взаимно поддерживают такую работу в воспитательных целях", - рассказывает Елена, которая часто посещает Германию по работе.

Родители помогают с большими покупками и арендой жилья. На все остальное надо зарабатывать самим (но система обучения дает такую ​​возможность).

Елена также вспоминает знакомую австрийскую семью, которая воспитывает двух дочерей подросткового возраста.

"Девочкам выдаются карманные деньги на месяц, чуть больше, чем на завтраки и проезд".

"Раз в два года семья ездит в большое путешествие в Австралию или США. Девочки на билет должны сэкономить и заработать сами".

Виктория, мать двоих подростков (сын 15 лет и дочь - 13), которая давно живет в Испании, рассказывает, что сын все свои потребности покрывает сам.

Он продает книги и комиксы в интернете, а недавно смог прикупить себе монитор для компьютера.

Но в целом в Испании родители по закону обязаны содержать детей до их первой работы, что иногда случается и в 35.

"Поэтому никто не рвется во взрослую, финансово независимую жизнь", - отмечает Татьяна, несколько лет назад переехавшая в Испанию из Украины.

Когда деньги - риск

Финансовая независимость подростка связана и с определенными рисками - от покупки вредной пищи, которую родители обычно запрещают (чипсы, кола, фастфуд), до траты денег на сигареты, алкоголь, тотализатор или игровые клубы.

Некоторые дети более склонны к определенным соблазнам, считает семейный психолог Юлия Святенко.

Но подростки в целом, независимо от статуса или благосостояния семьи, пробуют запрещенные вещи, в том числе наркотические вещества.

Если в семье запрещают компьютерные игры, дети могут пойти в клубы или за деньги договориться с одноклассниками поиграть в них.

Запрет в таком случае не выход, считает психолог - с ребенком нужно разговаривать. Можно разрешить игры дома как награду за проделанную работу, но в определенное время и с жестким контролем.

Копірайт зображення IMDb Image caption Підлітки загалом, незалежно від статусу чи добробуту родини, пробують заборонені речі, зокрема наркотичні речовини (на фото - кадр із серіалу "Ейфорія")

"Родители должны понимать, что подростковый возраст - это кризисный период", - добавляет специалист. Она советует родителям вспомнить себя в этом возрасте, а главное - быть в дружеских, доверительных отношениях со своим чадом.

Другой вопрос, если подросток постоянно берет деньги без разрешения. Это может быть признаком зависимости - наркотической или игровой, тогда это уже другой круг проблем, которые надо решать со специалистами.

По мнению Раисы Федоровской из украинской межбанковской ассоциации ЕМА, опасность представляют и популярные среди подростков покупки в интернете, в частности на сайте Amazon.

Не зная украинского законодательства, они могут приобрести на сайте запрещенные в Украине товары, которые потом не получат на руки. Это, например, ручки со звукозаписью, считающиеся у нас шпионской аппаратурой, или фейерверки.

Деньги - это риск, когда Ребенок постоянно берет их без разрешения - это может свидетельствовать о зависимости (наркотической, игровой).

Тратит их на запрещенные вещи (сигареты, алкоголь).

Заказывает запрещены в Украине товары в интернете.

Вводит персональные данные на непроверенных сайтах.

Детей также нужно обучать безопасному пользованию интернетом.

Рассказать им, что прежде чем вводить свои персональные данные, надо обязательно проверить сайт, объясняет Раиса Федоровская.

Для этого специалист советует ввести в поиске название сайта и слово "мошенники", а также внимательно читать отзывы о сайте и продавце, прежде чем совершать покупку в интернете.

Если родители оформляют детям банковскую карточку, они должны научить их правильно пользоваться банкоматом, например, прикрывать рукой клавиатуру, когда вводишь пин-код, и многое другое.

В школах уже появился предмет "Финансовая грамотность", но, по мнению Федоровской, прежде всего важно рассказывать детям и о кибергигиене.

В целом как родители, так и специалисты уверены, что подростки быстро учатся осознанному обращению с деньгами. А определенная финансовая свобода ребенку пойдет только на пользу.

Это подтверждает и небольшой анонимный опрос, который BBC News Украина провела при участии 50 старшеклассников из Киева.

На вопрос "на что бы вы потратили 10 тыс. долларов, если бы вдруг их получили?", большинство детей ответили, что положили бы их в банк, чтобы оставить на учебу или покупку квартиры.

Кто-то отдал бы половину родителям или поехал бы в путешествие с семьей.

А кто-то отложил бы их на осуществление мечты.

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