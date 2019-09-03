Как фильм о Евромайдане вдохновляет Гонконг
"Спасибо людям в Украине за то, что объединились ради революции. Значит и у нас будет мужество продолжать".
Зои из Гонконга только что посмотрела фильм о Евромайдане "Зима в огне". Она растрогана и плачет.
Для Гонконга, где уже два месяца не утихают многотысячные протесты, революция в далекой Украине стала надеждой. Как Евромайдан вдохновляет протестующих в Гонконге - в материале ВВС.
"Не протестовать значит не дышать"
Около ста человек сидят прямо на земле на паромном причале, куда кто-то принес проектор, чтобы показать фильм.
Зрители напряженно следят за ходом событий на экране - там подразделение милиции специального назначения "Беркут" бьет людей, летит брусчатка, горят шины, слова украинцев с баррикад титрируют на китайском.
Кто-то из зрителей плачет, после фильма все аплодируют.
"Лента меня очень зацепила. Потому что эти протесты очень похожи на то, что происходит у нас. Особенно, когда власть не слышит своих людей, и когда применяется насилие, чтобы заставить молчать. Методы очень похожи", - говорит после показа Тунг из Гонконга.
Массовые протесты в Гонконге продолжаются уже два месяца и начались с недовольства законопроектом, который позволил бы экстрадировать подозреваемых из Гонконга в материковый Китай.
Законопроект был в конечном итоге снят с рассмотрения на неопределенное время (хотя и не отозван окончательно), однако протесты за это время переросли в более широкое движение за демократию, и столкновения с полицией порой принимают насильственный характер.
"Говорить нам "не протестуйте" - это тоже самое, как сказать "не дышите". Я это воспринимаю как свою обязанность - бороться за демократию. Может быть, мы победим, может быть, проиграем, но мы боремся", - говорит после субботнего марша 22-летний студент из Гонконг по имени Эрик.
В протестах, начавшихся с мирных акций, появилось все больше признаков насилия - полицейские применяют против людей на улицах слезоточивый газ, резиновые пули, поливают протестующих из водометов и бьют дубинками.
Протестующие забросали файерами и бутылками с зажигательной смесью здание Законодательного собрания.
В минувшие выходные демонстранты заблокировали подъезды к международному аэропорту Гонконга, а с началом учебного года тысячи школьников и студентов не пошли в школу в знак протеста против действий властей.
Гонконг входит в состав Китайской Народной Республики, но до 2047 года имеет особый статус. Гонконгцы пользуются гораздо большей степенью свободы от государственного контроля, чем жители материкового Китая; многие из них не хотят, чтобы Гонконг стал "еще одним китайским городом".
Пекин неоднократно выступал с осуждением демонстрантов и называл их действия "граничащими с терроризмом". В ходе протестов мирные акции не раз перерастали в насилие и столкновения участников протестов с полицией.
"Украинский сценарий"
Причал, где смотрела фильм Зои, был одним из ста локаций в Гонконге, где показывали украинский фильм.
В контексте протестов в Гонконге об Украине вспоминали мало, но постепенно начала появляться информация о фильме "Зима в огне", люди начали рассказывать друг другу об этой ленте и в конце прошлой недели были организованы первые публичные показы.
После показов фильма, а также перед новой волной протестов задержали трех лидеров протестов.
Полуторачасовую ленту об украинском Майдане "Зима в огне: Борьба Украины за свободу" сняли еще в 2015 году. В фильме собрали рассказы активистов, хроники Майдана: от начала студенческих протестов до силового противостояния и смены власти в Украине.
"Этот фильм - о человеческих судьбах, о тех, кто вышел туда (на Майдан. - Ред.), несмотря на холод, безумную зиму, когда "Беркут" поливал холодной водой, несмотря на похищения людей, стрельбу, гибель - несмотря на жертвы, эти невероятные ребята выстояли", - так описал свой фильм два года назад режиссер ленты Евгений Афинеевский.
Ленту транслировал американский видеосервис Netflix, ее показали в конгрессе США и в более чем сотне стран мира, фильм был выдвинут от Украины на соискание премии Оскар. Сейчас авторы ленты гордятся тем, что ее показали в Гонконге.
"Когда мы видим эти протесты, наше сердце болит. Мы поддерживаем людей в Гонконге и переживаем за них", - говорит одна из продюсеров фильма Галина Садомцева.
Создатели ленты следят за новостями из Гонконга и считают, что ситуация там очень созвучна той, что была в Украине.
"Мы понимаем, почему они протестуют, мы понимаем их причины. Возможно, этот фильм их вдохновит и у них появится надежда и силы бороться дальше", - говорит Садомцева.
Мировые СМИ и раньше сравнивали протесты в Украине и в Гонконге, говоря о том, что в Гонконге наследуют сценарий украинского Евромайдана.
Издание Quartz цитировало активиста Ли Нгао, который говорит, что опыт Украины вдохновляет протестующих.
"Это как Давид против Голиафа. Протестующие в Гонконге действительно восхищены украинцами, их стратегией (протеста. - Ред.) и несгибаемым духом сопротивления", - говорит Нгао.
"В Украине вы можете видеть, как люди объединились, чтобы противостоять ситуации. В Гонконге мы тоже объединяем наши усилия. Это дает надежду, что у нас все может закончиться так же хорошо, как и в Украине", - говорит Зои после показа.
Но не все разделяют такие надежды. Одна из девушек, присутствующих на показе фильма об украинских протестах, говорит, что людей в Гонконге притесняют.
"Я не так оптимистично смотрю в будущее, но мы здесь сегодня, чтобы сказать будущим поколениям Гонконга, мы встали на защиту их свободы".